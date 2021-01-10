Г О О О О Л - Жуниор Мессиас классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Жуниор Мессиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Жуниор Мессиас нанес удар, но тот был заблокирован.

Жуниор Мессиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Эбрима Колли попадает в перекладину ударом с лета. Какой шанс!

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Команда Верона играла лучше в этом тайме.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Жуниор Мессиас пробует нанести удар издали, но Сильвестри Марко держит все под контролем

45' Кротоне имеет хороший шанс забить.

44' Луперто Себастьяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Кротоне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Ловато Маттео получил желтую карточку от судьи

42' Жуниор Мессиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Жуниор Мессиас ошибается в защите.

41' Кротоне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Големич Владимир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Големич Владимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Кордац Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Големич Владимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Маньяни Джанджакомо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Жуниор Мессиас из команды Кротоне подал угловой справа.

35' Эдуардо Энрике из команды Кротоне делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

34' Удар от ворот произведет Кротоне

34' Барак Антонин не смог попасть в створ ударом издали

34' Удар от ворот произведет Кротоне

32' Жуниор Мессиас наказан за толчок Чеккерини Федерико

32' Кротоне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Удар от ворот произведет Кротоне

30' Верона имеет хороший шанс забить.

29' Удар от ворот произведет Кротоне

29' Матч возобновлен

28' Ох, нехорошо это выглядит. Чеккерини Федерико получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Калинич Никола из команды Верона плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

25' Г О О О О Л - Димарко Федерико изменил счет на табло!

25' Верона имеет хороший шанс забить.

25' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Жуниор Мессиас наказан за толчок Чеккерини Федерико

24' Удар от ворот произведет Верона

24' Жуниор Мессиас из команды Кротоне навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

23' Матч возобновлен

23' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

23' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Луперто Себастьяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Димарко Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Барак Антонин из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

19' Удар от ворот произведет Кротоне

19' Големич Владимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Верона имеет хороший шанс забить.

16' Г О О О О Л - Калинич Никола изменил счет на табло!

16' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Жуниор Мессиас возвращается на поле.

15' Вулич Милош навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Матч возобновлен

14' Ох, нехорошо это выглядит. Жуниор Мессиас получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Чеккерини Федерико получил желтую карточку от судьи

13' Назначен штрафной. Пострадал Жуниор Мессиас, его свалил Чеккерини Федерико

13' Кротоне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Кротоне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Цаканьи Маттиа из команды Верона направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

9' Големич Владимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Верона пробьет пенальти!

8' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

8' Джиджи Коффи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Верона имеет хороший шанс забить.

8' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

7' Удар от ворот произведет Верона

6' Вулич Милош не смог попасть в створ ударом издали

6' Кротоне имеет хороший шанс забить.

4' Големич Владимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Молина Сальваторе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Кротоне начинает с центра поля