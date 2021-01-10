Верона
2:1
Конец матча
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Кротоне
13' Желтая карточкаЧеккерини Федерико
1:0
16' ГолКалинич Никола
2:0
25' ГолДимарко Федерико
42' Желтая карточкаЛовато Маттео
47' Желтая карточкаДжиджи Коффи
53' Желтая карточкаМаньяни Джанджакомо
2:1
55' ГолМессьяс Жуниор
56' Желтая карточкаРеца Аркадиуш
89' Желтая карточкаПерейра Педру II
61
Тамез
Адриен
14
Илич
Иван
26
Джиджи
Коффи
77
Вулич
Милош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Пандур ИворВратарь
-
19 Рюэгг КевинЗащитник
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
-
15 Четин МертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Колли ЭбримаПолузащитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Вулич МилошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рохас ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Драгус ДенисНападающий
- Нападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
16'
1:0
25'
42'
47'
55'
56'
89'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 2
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цаканьи Маттиа
|4 (1)
|0.24
|2.
|Барак Антонин
|3
|0.18
|3.
|Димарко Федерико
|2
|0.12
|4.
|Велозу Мигель
|2 (2)
|0.12
|5.
|Фавилли Андреа
|2
|0.12
|6.
|Калинич Никола
|1
|0.06
|7.
|Лазович Дарко
|1
|0.06
|8.
|Тамез Адриен
|1
|0.06
|9.
|Илич Иван
|1
|0.06
|10.
|Фараони Марко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мессьяс Жуниор
|6
|0.35
|2.
|Сими Нванкво
|4 (3)
|0.24
|3.
|Големич Владимир
|2 (1)
|0.12
|4.
|Молина Сальваторе
|1
|0.06
|5.
|Реца Аркадиуш
|1
|0.06
|6.
|Ривьер Эммануэль
|1
|0.06
|7.
|Дзанеллато Никколо
|1
|0.06
|8.
|Эдуардо Энрике
|1
|0.06
|9.
|Перейра Педру II
|0
|0
|10.
|Вулич Милош
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чеккерини Федерико
|6
|0
|2.
|Димарко Федерико
|4
|0
|3.
|Маньяни Джанджакомо
|4
|0
|4.
|Барак Антонин
|2
|1
|5.
|Фараони Марко
|3
|0
|6.
|Сальседо Эдди
|3
|0
|7.
|Ловато Маттео
|3
|0
|8.
|Лазович Дарко
|2
|0
|9.
|Тамез Адриен
|2
|0
|10.
|Давидович Павел
|2
|0
|11.
|Цаканьи Маттиа
|2
|0
|12.
|Велозу Мигель
|1
|0
|13.
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|14.
|Эмпереур Алан
|1
|0
|15.
|Фавилли Андреа
|1
|0
|16.
|Виейра Ронни
|1
|0
|17.
|Данци Андреа
|1
|0
|18.
|Колли Эбрима
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Магальян Лисандро
|6
|0
|2.
|Луперто Себастьяно
|4
|1
|3.
|Марроне Лука
|5
|0
|4.
|Реца Аркадиуш
|5
|0
|5.
|Чигарини Лука
|3
|1
|6.
|Петриччоне Якопо
|2
|1
|7.
|Големич Владимир
|3
|0
|8.
|Перейра Педру II
|3
|0
|9.
|Куомо Джузеппе
|3
|0
|10.
|Мессьяс Жуниор
|3
|0
|11.
|Эдуардо Энрике
|2
|0
|12.
|Рисполи Андреа
|1
|0
|13.
|Маццотта Антонио
|1
|0
|14.
|Бенали Ахмед
|1
|0
|15.
|Джиджи Коффи
|1
|0
|16.
|Сими Нванкво
|1
|0
|17.
|Молина Сальваторе
|1
|0
|18.
|Вулич Милош
|1
|0
|19.
|Драгус Денис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Верона
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|0
|11.76% (2)
|41.18% (7)
|11.76% (2)
|Кротоне
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|29.41% (5)
|23.53% (4)
|5.88% (1)
|5.88% (1)
Предыдущие игры
Верона Последние 20 матчей: +8 =6 -6Торино 1:1 Верона Специя 0:1 Верона Верона 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:1 Верона
Верона 1:2 Сампдория Лацио 1:2 Верона Верона 1:1 Кальяри Аталанта 0:2 Верона Кальяри 2:1 Верона Верона 0:2 Сассуоло Милан 2:2 Верона Верона 3:1 Беневенто Верона 3:3 Венеция Ювентус 1:1 Верона Верона 0:0 Дженоа Парма 1:0 Верона Верона 1:0 Удинезе Верона 3:0 Рома Верона 0:1 Кремонезе Верона 4:3 Горица
Кротоне Последние 20 матчей: +4 =3 -13Кротоне 1:3 Рома Интер Милан 6:2 Кротоне Кротоне 2:1 Парма Сампдория 3:1 Кротоне
Удинезе 0:0 Кротоне Кротоне 4:1 Специя Кротоне 0:4 Наполи Болонья 1:0 Кротоне Кротоне 0:2 Лацио Торино 0:0 Кротоне Кротоне 1:2 Аталанта Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 Кальяри 4:2 Кротоне Кротоне 1:1 Ювентус Сассуоло 4:1 Кротоне Кротоне 0:2 Милан Дженоа 4:1 Кротоне Трапани 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Фрозиноне Ливорно 1:5 Кротоне
Последние игры между собой
Верона: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Кротоне: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|37 - 19
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|43 - 23
|37
|3.
|Рома
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|37 - 26
|34
|4.
|Наполи
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|34 - 16
|31
|5.
|Аталанта
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|40 - 22
|31
|6.
|Ювентус
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|32 - 15
|30
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 23
|29
|8.
|Лацио
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|27 - 25
|28
|9.
|Верона
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|22 - 16
|27
|10.
|Беневенто
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 30
|21
|11.
|Сампдория
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|25 - 26
|20
|12.
|Болонья
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|23 - 31
|17
|13.
|Удинезе
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 25
|16
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 23
|15
|15.
|Специя
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 31
|14
|16.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 33
|14
|17.
|Дженоа
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 30
|14
|18.
|Торино
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|26 - 35
|12
|19.
|Парма
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|13 - 33
|12
|20.
|Кротоне
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 40
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 9
|21
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 13
|19
|3.
|Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|4.
|Аталанта
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|22 - 10
|16
|5.
|Ювентус
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|6.
|Верона
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|7.
|Наполи
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 10
|13
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|9.
|Болонья
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 17
|11
|10.
|Лацио
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 13
|11
|11.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 13
|10
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|13.
|Кальяри
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 16
|8
|14.
|Дженоа
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 16
|8
|15.
|Беневенто
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 18
|8
|16.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|17.
|Кротоне
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|18.
|Парма
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|3 - 13
|7
|19.
|Торино
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|13 - 18
|4
|20.
|Специя
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|Наполи
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 6
|18
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 12
|17
|5.
|Лацио
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|6.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|19 - 8
|16
|7.
|Аталанта
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 12
|15
|8.
|Рома
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 17
|13
|9.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|10.
|Верона
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|11.
|Специя
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|12.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|13.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 14
|9
|14.
|Торино
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|8
|15.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|16.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 14
|6
|17.
|Болонья
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|19.
|Парма
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 20
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 24
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Верона» – «Кротоне» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Верона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кротоне» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Верона» – «Кротоне», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Верона 2:1 Кротоне
Исход игры
Верона
93.1% (134)
Ничья
4.9% (7)
Кротоне
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
33.8% (48)
Меньше
66.2% (94)
Обе команды забьют
Да
38.03% (54)
Нет
61.97% (88)
Популярный счёт
1:0 Верона
43.1% (62)
2:1 Верона
26.4% (38)
2:0 Верона
18.1% (26)
1:1 Ничья
4.2% (6)
3:1 Верона
4.2% (6)
1:2 Кротоне
1.4% (2)
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