Фиорентина
1:0
Конец матча
Стадион: Артемио Франки
Кальяри
26' Undefined phrase: football_event_Олива Кристиан
0:0
37' Не забитый пенальтиПедро Жоао
53' Желтая карточкаОлива Кристиан
1:0
72' ГолВлахович Душан
77' Желтая карточкаБираги Кристиано
86' Желтая карточкаТрамони Маттео
90' Желтая карточкаПаволетти Леонардо
98
Роша
Игор
II
78
Пульгар
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Роша Игор IIЗащитник
- Полузащитник
-
78 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Dimo Krastev
-
Главный тренер: Клаудио Чезаре Пранделли
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Уна АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
26'
37'
0:0
53'
72'
1:0
77'
86'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 2
-
9 Угловые 5
-
4 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влахович Душан
|6 (3)
|0.35
|2.
|Кастровилли Гаэтано
|4
|0.24
|3.
|Миленкович Никола
|2
|0.12
|4.
|Бираги Кристиано
|1
|0.06
|5.
|Кьеза Федерико
|1
|0.06
|6.
|Касерес Мартин
|1
|0.06
|7.
|Песселья Херман
|1
|0.06
|8.
|Куаме Кристиан
|1
|0.06
|9.
|Рибери Франк
|0
|0
|10.
|Бонавентура Джакомо
|0
|0
|11.
|Кальехон Хосе
|0
|0
|12.
|Лирола Поль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Жоао
|10 (2)
|0.59
|2.
|Симеоне Джованни
|5
|0.29
|3.
|Соттил Рикардо
|2
|0.12
|4.
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0.12
|5.
|Паволетти Леонардо
|1
|0.06
|6.
|Нандес Найтан
|1
|0.06
|7.
|Марин Рэзван
|1
|0.06
|8.
|Годин Диего
|1
|0.06
|9.
|Дзаппа Габриэле
|0
|0
|10.
|Валюкевич Себастьян
|0
|0
|11.
|Олива Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бираги Кристиано
|6
|0
|2.
|Кастровилли Гаэтано
|5
|0
|3.
|Чеккерини Федерико
|4
|0
|4.
|Рибери Франк
|3
|0
|5.
|Бонавентура Джакомо
|3
|0
|6.
|Амрабат Софьян
|3
|0
|7.
|Миленкович Никола
|3
|0
|8.
|Лирола Поль
|3
|0
|9.
|Валеро Борха
|2
|0
|10.
|Роша Игор II
|2
|0
|11.
|Песселья Херман
|2
|0
|12.
|Мартинес Лукас II
|0
|1
|13.
|Венути Лоренцо
|1
|0
|14.
|Пульгар Эрик
|1
|0
|15.
|Куаме Кристиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ликояннис Хараламбос
|4
|1
|2.
|Нандес Найтан
|4
|1
|3.
|Паволетти Леонардо
|4
|0
|4.
|Соттил Рикардо
|3
|0
|5.
|Фараго Паоло
|2
|0
|6.
|Рог Марко
|2
|0
|7.
|Марин Рэзван
|2
|0
|8.
|Калигара Фабрицио
|2
|0
|9.
|Олива Кристиан
|2
|0
|10.
|Педро Жоао
|1
|0
|11.
|Краньо Алессио
|1
|0
|12.
|Пизакане Фабио
|1
|0
|13.
|Трамони Маттео
|1
|0
|14.
|Дзаппа Габриэле
|1
|0
|15.
|Трипальделли Алессандро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фиорентина
|29.41% (5)
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|Кальяри
|8.7% (2)
|21.74% (5)
|13.04% (3)
|34.78% (8)
|8.7% (2)
|13.04% (3)
Предыдущие игры
Фиорентина Последние 20 матчей: +7 =6 -7Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Болонья Ювентус 0:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона
Фиорентина 1:1 Сассуоло Аталанта 3:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Дженоа Милан 2:0 Фиорентина Удинезе 0:1 Фиорентина Фиорентина 0:1 Беневенто Парма 0:0 Фиорентина Рома 2:0 Фиорентина Фиорентина 2:1 Падова Фиорентина 3:2 Удинезе Специя 2:2 Фиорентина Фиорентина 1:2 Сампдория Интер Милан 4:3 Фиорентина Фиорентина 1:0 Торино Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:1 Реджана
Кальяри Последние 20 матчей: +6 =6 -8Кальяри 1:2 Беневенто Кальяри 1:4 Наполи Рома 3:2 Кальяри Кальяри 1:1 Удинезе
Парма 0:0 Кальяри Кальяри 1:3 Интер Милан Верона 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Специя Кальяри 2:1 Верона Ювентус 2:0 Кальяри Кальяри 2:0 Сампдория Болонья 3:2 Кальяри Кальяри 1:0 Кремонезе Кальяри 4:2 Кротоне Торино 2:3 Кальяри Аталанта 5:2 Кальяри Кальяри 0:2 Лацио Сассуоло 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Рома Кальяри 1:0 Ольбия
Последние игры между собой
Фиорентина: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Кальяри: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Фиорентина 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 3:5 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:3 Кальяри Серия A Кальяри 0:4 Фиорентина Серия A Кальяри 1:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 4:1 Кальяри Серия A Фиорентина 0:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Фиорентина Серия A Кальяри 1:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Кальяри Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|37 - 19
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|43 - 23
|37
|3.
|Рома
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|37 - 26
|34
|4.
|Наполи
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|34 - 16
|31
|5.
|Аталанта
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|40 - 22
|31
|6.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|16
|8
|7
|1
|32 - 15
|31
|7.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 23
|30
|8.
|Лацио
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|27 - 25
|28
|9.
|Верона
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|22 - 16
|27
|10.
|Беневенто
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 30
|21
|11.
|Сампдория
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|25 - 26
|20
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 23
|18
|13.
|Болонья
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|23 - 31
|17
|14.
|Удинезе
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 25
|16
|15.
|Специя
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 31
|14
|16.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|23 - 34
|14
|17.
|Дженоа
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 30
|14
|18.
|Торино
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|26 - 35
|12
|19.
|Парма
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|13 - 33
|12
|20.
|Кротоне
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 40
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 9
|21
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 13
|19
|3.
|Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|4.
|Аталанта
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|22 - 10
|16
|5.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|6.
|Верона
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|7.
|Наполи
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 10
|13
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 8
|13
|9.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|10.
|Болонья
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 17
|11
|11.
|Лацио
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 13
|11
|12.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 13
|10
|13.
|Кальяри
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 16
|8
|14.
|Дженоа
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 16
|8
|15.
|Беневенто
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 18
|8
|16.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|17.
|Кротоне
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|18.
|Парма
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|3 - 13
|7
|19.
|Торино
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|13 - 18
|4
|20.
|Специя
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|Наполи
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 6
|18
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|4.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 12
|18
|5.
|Лацио
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|6.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|8
|4
|4
|0
|19 - 8
|16
|7.
|Аталанта
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 12
|15
|8.
|Рома
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 17
|13
|9.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|10.
|Верона
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|11.
|Специя
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|12.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|13.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 14
|9
|14.
|Торино
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|8
|15.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 14
|6
|16.
|Кальяри
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 18
|6
|17.
|Болонья
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|19.
|Парма
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 20
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 24
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фиорентина» – «Кальяри» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фиорентина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кальяри» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фиорентина» – «Кальяри», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Фиорентина 1:0 Кальяри
Исход игры
Фиорентина
81.1% (116)
Ничья
18.2% (26)
Кальяри
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
48.23% (68)
Меньше
51.77% (73)
Обе команды забьют
Да
63.83% (90)
Нет
36.17% (51)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
40.6% (58)
1:0 Фиорентина
23.8% (34)
1:1 Ничья
15.4% (22)
2:0 Фиорентина
10.5% (15)
3:1 Фиорентина
3.5% (5)
3:2 Фиорентина
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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