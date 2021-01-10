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  2. Матчи
  3. Италия
Фиорентина
1:0
Конец матча

Стадион:
Кальяри
0'
26' Undefined phrase: football_event_
Олива Кристиан
0:0
37' Не забитый пенальти
Педро Жоао
53' Желтая карточка
Олива Кристиан
1:0
72' Гол
Влахович Душан
77' Желтая карточка
Бираги Кристиано
86' Желтая карточка
Трамони Маттео
90' Желтая карточка
Паволетти Леонардо
90'+5
69
Дронговски
Бартломей
4
Миленкович
Никола
20
Песселья
Херман
98
Роша
Игор
II
22
Касерес
Мартин
78
Пульгар
Эрик
34
Амрабат
Софьян
3
Бираги
Кристиано
77
Кальехон
Хосе
5
Бонавентура
Джакомо
9
Влахович
Душан
28
Краньо
Алессио
19
Пизакане
Фабио
2
Годин
Диего
40
Валюкевич
Себастьян
22
Ликояннис
Хараламбос
21
Олива
Кристиан
33
Соттил
Рикардо
8
Марин
Рэзван
4
Наингголан
Раджа
9
Симеоне
Джованни
10
Педро
Жоао
Фиорентина
3-4-2-1
Кальяри
4-1-2-1-2

Ход матча

26'
 
Олива Кристиан
37'
0:0
Педро Жоао
38'
Мартинес Лукас II
Песселья Херман
 
53'
 
Олива Кристиан
72'
Влахович Душан
(Кальехон Хосе)
1:0
73'
Венути Лоренцо
Касерес Мартин
 
77'
Бираги Кристиано
 
80'
 
Дзаппа Габриэле
Пизакане Фабио
80'
 
Паволетти Леонардо
Симеоне Джованни
80'
 
Уна Адам
Наингголан Раджа
82'
Валеро Борха
Кальехон Хосе
 
82'
Куаме Кристиан
Влахович Душан
 
86'
 
Черри Альберто
Олива Кристиан
86'
 
Трамони Маттео
Соттил Рикардо
86'
 
Трамони Маттео
90'
 
Паволетти Леонардо

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 5
  • 4 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влахович Душан 6 (3) 0.35
2. Кастровилли Гаэтано 4 0.24
3. Миленкович Никола 2 0.12
4. Бираги Кристиано 1 0.06
5. Кьеза Федерико 1 0.06
6. Касерес Мартин 1 0.06
7. Песселья Херман 1 0.06
8. Куаме Кристиан 1 0.06
9. Рибери Франк 0 0
10. Бонавентура Джакомо 0 0
11. Кальехон Хосе 0 0
12. Лирола Поль 0 0
Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 10 (2) 0.59
2. Симеоне Джованни 5 0.29
3. Соттил Рикардо 2 0.12
4. Ликояннис Хараламбос 2 0.12
5. Паволетти Леонардо 1 0.06
6. Нандес Найтан 1 0.06
7. Марин Рэзван 1 0.06
8. Годин Диего 1 0.06
9. Дзаппа Габриэле 0 0
10. Валюкевич Себастьян 0 0
11. Олива Кристиан 0 0

Карточки

Фиорентина
# Игрок      
1. Бираги Кристиано 6 0
2. Кастровилли Гаэтано 5 0
3. Чеккерини Федерико 4 0
4. Рибери Франк 3 0
5. Бонавентура Джакомо 3 0
6. Амрабат Софьян 3 0
7. Миленкович Никола 3 0
8. Лирола Поль 3 0
9. Валеро Борха 2 0
10. Роша Игор II 2 0
11. Песселья Херман 2 0
12. Мартинес Лукас II 0 1
13. Венути Лоренцо 1 0
14. Пульгар Эрик 1 0
15. Куаме Кристиан 1 0
Кальяри
# Игрок      
1. Ликояннис Хараламбос 4 1
2. Нандес Найтан 4 1
3. Паволетти Леонардо 4 0
4. Соттил Рикардо 3 0
5. Фараго Паоло 2 0
6. Рог Марко 2 0
7. Марин Рэзван 2 0
8. Калигара Фабрицио 2 0
9. Олива Кристиан 2 0
10. Педро Жоао 1 0
11. Краньо Алессио 1 0
12. Пизакане Фабио 1 0
13. Трамони Маттео 1 0
14. Дзаппа Габриэле 1 0
15. Трипальделли Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фиорентина 29.41% (5) 11.76% (2) 5.88% (1) 11.76% (2) 17.65% (3) 23.53% (4)
 Кальяри 8.7% (2) 21.74% (5) 13.04% (3) 34.78% (8) 8.7% (2) 13.04% (3)

Предыдущие игры

Фиорентина Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Болонья Ювентус 0:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона
Фиорентина 1:1 Сассуоло Аталанта 3:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Дженоа Милан 2:0 Фиорентина Удинезе 0:1 Фиорентина Фиорентина 0:1 Беневенто Парма 0:0 Фиорентина Рома 2:0 Фиорентина Фиорентина 2:1 Падова Фиорентина 3:2 Удинезе Специя 2:2 Фиорентина Фиорентина 1:2 Сампдория Интер Милан 4:3 Фиорентина Фиорентина 1:0 Торино Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:1 Реджана
Кальяри Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Кальяри 1:2 Беневенто Кальяри 1:4 Наполи Рома 3:2 Кальяри Кальяри 1:1 Удинезе
Парма 0:0 Кальяри Кальяри 1:3 Интер Милан Верона 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Специя Кальяри 2:1 Верона Ювентус 2:0 Кальяри Кальяри 2:0 Сампдория Болонья 3:2 Кальяри Кальяри 1:0 Кремонезе Кальяри 4:2 Кротоне Торино 2:3 Кальяри Аталанта 5:2 Кальяри Кальяри 0:2 Лацио Сассуоло 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Рома Кальяри 1:0 Ольбия

Последние игры между собой

Фиорентина: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Кальяри: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Фиорентина 0:0 Кальяри Серия A Кальяри 5:2 Фиорентина Серия A Кальяри 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:1 Кальяри Серия A
Фиорентина 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 3:5 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:3 Кальяри Серия A Кальяри 0:4 Фиорентина Серия A Кальяри 1:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 4:1 Кальяри Серия A Фиорентина 0:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Фиорентина Серия A Кальяри 1:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Кальяри Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 4 1 37 - 19 40
2. Интер Милан Заявка 17 11 4 2 43 - 23 37
3. Рома Заявка 17 10 4 3 37 - 26 34
4. Наполи Заявка 16 10 1 5 34 - 16 31
5. Аталанта Заявка 16 9 4 3 40 - 22 31
6. Ювентус 0:0 Заявка 16 8 7 1 32 - 15 31
7. Сассуоло 0:0 Заявка 17 8 6 3 29 - 23 30
8. Лацио Заявка 17 8 4 5 27 - 25 28
9. Верона Заявка 17 7 6 4 22 - 16 27
10. Беневенто Заявка 17 6 3 8 20 - 30 21
11. Сампдория Заявка 16 6 2 8 25 - 26 20
12. Фиорентина Заявка 17 4 6 7 18 - 23 18
13. Болонья Заявка 17 4 5 8 23 - 31 17
14. Удинезе Заявка 16 4 4 8 18 - 25 16
15. Специя Заявка 16 3 5 8 21 - 31 14
16. Кальяри Заявка 17 3 5 9 23 - 34 14
17. Дженоа Заявка 17 3 5 9 18 - 30 14
18. Торино Заявка 17 2 6 9 26 - 35 12
19. Парма Заявка 17 2 6 9 13 - 33 12
20. Кротоне Заявка 17 2 3 12 17 - 40 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 9 6 3 0 21 - 9 21
2. Интер Милан Заявка 8 6 1 1 23 - 13 19
3. Милан Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
4. Аталанта Заявка 8 5 1 2 22 - 10 16
5. Ювентус 0:0 Заявка 8 4 3 1 13 - 7 15
6. Верона Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
7. Наполи Заявка 8 4 1 3 19 - 10 13
8. Фиорентина Заявка 9 3 4 2 9 - 8 13
9. Сассуоло 0:0 Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
10. Болонья Заявка 8 3 2 3 16 - 17 11
11. Лацио Заявка 8 3 2 3 11 - 13 11
12. Сампдория Заявка 8 3 1 4 15 - 13 10
13. Кальяри Заявка 8 2 2 4 12 - 16 8
14. Дженоа Заявка 9 2 2 5 13 - 16 8
15. Беневенто Заявка 9 2 2 5 9 - 18 8
16. Удинезе Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
17. Кротоне Заявка 8 2 1 5 9 - 16 7
18. Парма Заявка 9 1 4 4 3 - 13 7
19. Торино Заявка 8 0 4 4 13 - 18 4
20. Специя Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2. Наполи Заявка 8 6 0 2 15 - 6 18
3. Интер Милан Заявка 9 5 3 1 20 - 10 18
4. Сассуоло 0:0 Заявка 9 5 3 1 17 - 12 18
5. Лацио Заявка 9 5 2 2 16 - 12 17
6. Ювентус 0:0 Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
7. Аталанта Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
8. Рома Заявка 8 4 1 3 16 - 17 13
9. Беневенто Заявка 8 4 1 3 11 - 12 13
10. Верона Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
11. Специя Заявка 8 3 2 3 13 - 14 11
12. Сампдория Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
13. Удинезе Заявка 8 2 3 3 12 - 14 9
14. Торино Заявка 9 2 2 5 13 - 17 8
15. Дженоа Заявка 8 1 3 4 5 - 14 6
16. Кальяри Заявка 9 1 3 5 11 - 18 6
17. Болонья Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
18. Фиорентина Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
19. Парма Заявка 8 1 2 5 10 - 20 5
20. Кротоне Заявка 9 0 2 7 8 - 24 2
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Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Фиорентина 81.1% (116)
X 18.2% (26)
Кальяри 0.7% (1)
Все прогнозы
4.32 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.77 3.80 4.80
Бонус: 10 000 ₽ 1.82 3.85 4.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.75 3.75 4.75
Бонус: 5 000 ₽ 2.95 1.87 5.50
  1.83 3.69 4.86

Самый высокий коэффициент на матч «Фиорентина» – «Кальяри» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фиорентина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кальяри» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фиорентина» – «Кальяри», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.05 3.75 1.28 2.90 1.42 1.95 1.86 1.55 2.48 1.37 3.10 1.14 6.00
9.50 1.02 8.60 1.04 3.62 1.27 2.88 1.42 2.00 1.90 1.58 2.38 1.38 2.94 1.15 4.70 1.10 5.50 1.02 9.30
2.08 1.72 1.38 3.00 1.05 9.50 1.03 12.00 1.02 13.00 1.74 2.17 1.02 13.00 1.02 13.00 1.02 10.19 1.05 7.68 1.03 10.50 1.02 11.00 0.00 18.00
3.99 1.28 3.03 1.43 2.33 1.67 1.99 1.91 1.77 2.15 1.55 2.59 1.50 2.77 1.37 3.26 1.14 6.47
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.96 1.79 1.43 2.70 1.10 6.20
3.00 1.39 2.01 1.80 1.47 2.68 1.15 5.45 1.11 6.70
1.57 2.40 1.11 6.50 1.06 8.80 1.03 8.73 1.08 6.32
3.21 1.39 2.63 1.54 2.06 1.85 1.65 2.37 1.46 2.89
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.00 1.22 1.73 2.03 1.20 4.30
4.05 1.24 2.91 1.41 1.77 2.05 1.32 3.38 1.21 4.40
3.90 1.25 2.75 1.48 1.70 2.15 1.25 3.36 1.16 4.29

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.79 1.96
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
4.40 1.18
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
3.60 1.28
Где смотреть матч Фиорентина 1:0 Кальяри онлайн

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Прогнозы на матч Фиорентина 1:0 Кальяри

Исход игры
Фиорентина
81.1% (116)
Ничья
18.2% (26)
Кальяри
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
48.23% (68)
Меньше
51.77% (73)
Обе команды забьют
Да
63.83% (90)
Нет
36.17% (51)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
40.6% (58)
1:0 Фиорентина
23.8% (34)
1:1 Ничья
15.4% (22)
2:0 Фиорентина
10.5% (15)
3:1 Фиорентина
3.5% (5)
3:2 Фиорентина
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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