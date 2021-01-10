  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Удинезе
1:1
Перерыв

Стадион:
Наполи
0'
0:1
15' Пенальти
Инсинье Лоренцо
1:1
27' Гол
Ласанья Кевин
37' Желтая карточка
Ди Лоренцо Джованни
44' Желтая карточка
Арслан Толгай-Али
1
Муссо
Хуан
50
Бекао
Родриго
14
Бонифаци
Кевин
3
Самир
Каэтано
16
Молина
Науэль
10
Де
Пауль
Родриго
22
Арслан
Толгай-Али
38
Мандрагора
Роландо
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
37
Перейра
Роберто
15
Ласанья
Кевин
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
44
Манолас
Костас
33
Ррахмани
Амир
23
Хюсай
Эльсейд
8
Фабиан
Руис
5
Бакайоко
Тьемуэ
11
Лосано
Ирвинг
20
Зелиньски
Пётр
24
Инсинье
Лоренцо
37
Петанья
Андреа
Удинезе
3-5-1-1
Наполи
4-2-3-1

Ход матча

15'
0:1
Инсинье Лоренцо
16'
 
Максимович Никола
Манолас Костас
27'
Ласанья Кевин
1:1
37'
 
Ди Лоренцо Джованни
44'
Арслан Толгай-Али
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пуссетто Игнасио 3 0.19
2. Де Пауль Родриго 3 (1) 0.19
3. Окака Стефано 2 0.13
4. Арслан Толгай-Али 2 0.13
5. Ласанья Кевин 2 0.13
6. Перейра Роберто 1 0.06
7. Форестьери Фернандо 1 0.06
8. Несторовски Илья 1 0.06
9. Самир Каэтано 1 0.06
10. Зеегелаар Марвин 1 0.06
11. Делофеу Херард 0 0
12. Оуведжан Томас 0 0
Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лосано Ирвинг 7 0.44
2. Инсинье Лоренцо 7 (2) 0.44
3. Мертенс Дрис 4 0.25
4. Петанья Андреа 4 0.25
5. Зелиньски Пётр 3 0.19
6. Политано Маттео 3 0.19
7. Осимхен Виктор 2 0.13
8. Фабиан Руис 1 0.06
9. Демме Диего 1 0.06
10. Элмас Эльиф 1 0.06
11. Ди Лоренцо Джованни 0 0
12. Оспина Давид 0 0
13. Хюсай Эльсейд 0 0

Карточки

Удинезе
# Игрок      
1. Арслан Толгай-Али 6 0
2. Бекао Родриго 5 0
3. Самир Каэтано 3 0
4. Перейра Роберто 3 0
5. Муссо Хуан 3 0
6. Пуссетто Игнасио 2 0
7. Окака Стефано 1 0
8. Нюйтинк Брэм 1 0
9. Уолас Соуза 1 0
10. Ласанья Кевин 1 0
11. Макенго Жан-Виктор 1 0
Наполи
# Игрок      
1. Ди Лоренцо Джованни 5 0
2. Бакайоко Тьемуэ 3 1
3. Лосано Ирвинг 3 0
4. Инсинье Лоренцо 1 1
5. Оспина Давид 2 0
6. Манолас Костас 2 0
7. Кулибали Калиду 2 0
8. Руй Мариу 2 0
9. Политано Маттео 2 0
10. Лоботка Станислав 2 0
11. Демме Диего 1 0
12. Зелиньски Пётр 1 0
13. Осимхен Виктор 1 0
14. Элмас Эльиф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Удинезе 0 18.75% (3) 25% (4) 18.75% (3) 12.5% (2) 25% (4)
 Наполи 3.13% (1) 15.63% (5) 9.38% (3) 18.75% (6) 31.25% (10) 21.88% (7)

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Болонья 2:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 0:2 Беневенто Кальяри 1:1 Удинезе
Удинезе 0:0 Кротоне Торино 2:3 Удинезе Лацио 1:3 Удинезе Удинезе 0:1 Фиорентина Удинезе 1:0 Дженоа Сассуоло 0:0 Удинезе Удинезе 1:2 Милан Удинезе 3:1 Виченца Виртус Фиорентина 3:2 Удинезе Удинезе 3:2 Парма Удинезе 0:1 Рома Удинезе 0:2 Специя Верона 1:0 Удинезе Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 Спал II Удинезе 0:1 Венеция
Наполи Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Наполи 1:2 Специя Кальяри 1:4 Наполи Наполи 1:1 Торино Лацио 2:0 Наполи
Интер Милан 1:0 Наполи Наполи 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Реал Сосьедад Кротоне 0:4 Наполи АЗ Алкмаар 1:1 Наполи Наполи 4:0 Рома Наполи 2:0 Риека Наполи 1:3 Милан Болонья 0:1 Наполи Риека 1:2 Наполи Наполи 0:2 Сассуоло Реал Сосьедад 0:1 Наполи Беневенто 1:2 Наполи Наполи 0:1 АЗ Алкмаар Наполи 4:1 Аталанта Наполи 6:0 Дженоа

Последние игры между собой

Удинезе: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Наполи: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Наполи 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:1 Наполи Серия A Наполи 4:2 Удинезе Серия A Удинезе 0:3 Наполи Серия A
Наполи 4:2 Удинезе Серия A Наполи 1:0 Удинезе Кубок Удинезе 0:1 Наполи Серия A Наполи 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:2 Наполи Серия A Удинезе 3:1 Наполи Серия A Наполи 1:0 Удинезе Серия A Наполи 3:1 Удинезе Серия A Наполи 2:2 Удинезе Кубок Удинезе 1:0 Наполи Серия A Удинезе 1:1 Наполи Серия A Наполи 3:3 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Наполи Серия A Наполи 2:0 Удинезе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 4 1 37 - 19 40
2. Интер Милан Заявка 17 11 4 2 43 - 23 37
3. Рома Заявка 17 10 4 3 37 - 26 34
4. Аталанта Заявка 16 9 4 3 40 - 22 31
5. Ювентус Заявка 15 8 6 1 32 - 15 30
6. Наполи 1:1 Заявка 16 9 2 5 33 - 16 29
7. Сассуоло Заявка 16 8 5 3 29 - 23 29
8. Верона 2:0 Заявка 17 7 6 4 22 - 15 27
9. Лацио 0:0 Заявка 17 7 5 5 25 - 25 26
10. Беневенто Заявка 17 6 3 8 20 - 30 21
11. Сампдория Заявка 16 6 2 8 25 - 26 20
12. Удинезе 1:1 Заявка 16 4 5 7 18 - 24 17
13. Болонья Заявка 17 4 5 8 23 - 31 17
14. Фиорентина Заявка 16 3 6 7 17 - 23 15
15. Специя Заявка 16 3 5 8 21 - 31 14
16. Кальяри Заявка 16 3 5 8 23 - 33 14
17. Дженоа Заявка 17 3 5 9 18 - 30 14
18. Парма 0:0 Заявка 17 2 7 8 13 - 31 13
19. Торино Заявка 17 2 6 9 26 - 35 12
20. Кротоне 0:2 Заявка 17 2 3 12 16 - 40 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 9 6 3 0 21 - 9 21
2. Интер Милан Заявка 8 6 1 1 23 - 13 19
3. Милан Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
4. Аталанта Заявка 8 5 1 2 22 - 10 16
5. Ювентус Заявка 7 4 2 1 13 - 7 14
6. Верона 2:0 Заявка 9 4 2 3 12 - 8 14
7. Наполи 1:1 Заявка 8 4 1 3 19 - 10 13
8. Сассуоло Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
9. Болонья Заявка 8 3 2 3 16 - 17 11
10. Лацио 0:0 Заявка 8 3 2 3 11 - 13 11
11. Сампдория Заявка 8 3 1 4 15 - 13 10
12. Фиорентина Заявка 8 2 4 2 8 - 8 10
13. Кальяри Заявка 8 2 2 4 12 - 16 8
14. Удинезе 1:1 Заявка 8 2 2 4 6 - 10 8
15. Дженоа Заявка 9 2 2 5 13 - 16 8
16. Беневенто Заявка 9 2 2 5 9 - 18 8
17. Парма 0:0 Заявка 9 1 5 3 3 - 11 8
18. Кротоне 0:2 Заявка 8 2 1 5 9 - 16 7
19. Торино Заявка 8 0 4 4 13 - 18 4
20. Специя Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2. Интер Милан Заявка 9 5 3 1 20 - 10 18
3. Сассуоло Заявка 8 5 2 1 17 - 12 17
4. Наполи 1:1 Заявка 8 5 1 2 14 - 6 16
5. Ювентус Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
6. Аталанта Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
7. Лацио 0:0 Заявка 9 4 3 2 14 - 12 15
8. Рома Заявка 8 4 1 3 16 - 17 13
9. Беневенто Заявка 8 4 1 3 11 - 12 13
10. Верона 2:0 Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
11. Специя Заявка 8 3 2 3 13 - 14 11
12. Сампдория Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
13. Удинезе 1:1 Заявка 8 2 3 3 12 - 14 9
14. Торино Заявка 9 2 2 5 13 - 17 8
15. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
16. Дженоа Заявка 8 1 3 4 5 - 14 6
17. Болонья Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
18. Фиорентина Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
19. Парма 0:0 Заявка 8 1 2 5 10 - 20 5
20. Кротоне 0:2 Заявка 9 0 2 7 7 - 24 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Удинезе 3.5% (5)
X 9.7% (14)
Наполи 86.8% (125)
Все прогнозы
1.92 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Удинезе
Ничья
Наполи
4.70
3.55
2.21
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.75 3.05 2.18
Бонус: 10 000 ₽ 4.70 3.55 1.94
Бонус: 5 000 ₽ 4.10 3.40 2.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.80 2.95 2.20
  4.03 2.94 2.21

Самый высокий коэффициент на матч «Удинезе» – «Наполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Удинезе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Наполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Удинезе» – «Наполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
8.40 1.07 3.15 1.37 2.37 1.59 1.72 2.13 1.27 3.80 1.09 7.60
8.20 1.04 7.10 1.07 3.10 1.35 2.38 1.58 1.79 2.14 1.39 3.00 1.26 3.70 1.09 6.40 1.06 6.90 1.01 10.75
9.80 1.03 7.20 1.08 7.20 1.09 5.80 1.13 2.01 1.86 5.55 1.14 1.74 2.17 4.05 1.23 2.15 1.70 1.57 2.40 1.35 3.15 1.13 5.80 1.10 6.80 1.02 13.00 1.02 13.00
3.25 1.38 2.96 1.42 2.54 1.55 2.05 1.83 2.70 1.50 2.35 1.64 3.83 1.28 2.52 1.56 2.04 1.85 1.76 2.14 1.49 2.73 1.10 8.22
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.65 1.45 1.73 2.03 1.35 3.05 1.07 7.40
2.77 1.44 1.82 1.99 1.39 3.00 1.11 6.65 1.08 8.00
1.82 1.98 2.00 1.80 1.33 3.25 1.44 2.75 1.06 8.80 1.03 12.00
2.87 1.45 2.36 1.63 1.83 2.05 1.52 2.62 2.01 1.87 1.65 2.31 1.30 3.67 1.26 3.99 1.14 6.21
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.55 1.27 2.43 1.52 1.59 2.26 1.15 5.00
3.60 1.29 2.43 1.56 1.61 2.32 1.23 4.20 1.16 5.35
2.39 1.53 1.58 2.28 1.22 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.93 1.81
1.55 2.45
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
3.15 1.35
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
3.65 1.25
Где смотреть матч Удинезе 1:1 Наполи онлайн

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Прогнозы на матч Удинезе 1:1 Наполи

Исход игры
Удинезе
3.5% (5)
Ничья
9.7% (14)
Наполи
86.8% (125)
Тотал 2.5
Больше
69.72% (99)
Меньше
30.28% (43)
Обе команды забьют
Да
76.76% (109)
Нет
23.24% (33)
Популярный счёт
1:2 Наполи
57.6% (83)
0:1 Наполи
13.2% (19)
0:2 Наполи
6.9% (10)
1:1 Ничья
6.9% (10)
1:3 Наполи
6.3% (9)
2:1 Удинезе
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
2:4 Наполи
1.4% (2)
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