Удинезе
1:2
Конец матча
Стадион: Дачия-Арена
Наполи
0:1
15' ПенальтиИнсинье Лоренцо
1:1
27' ГолЛасанья Кевин
37' Желтая карточкаДи Лоренцо Джованни
44' Желтая карточкаАрслан Толгай-Али
67' Желтая карточкаСамир Каэтано
86' Желтая карточкаЗеегелаар Марвин
1:2
90' ГолБакайоко Тьемуэ
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
15'
0:1
27'
1:1
67'
86'
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
8 Удары по воротам 7
-
8 Удары в створ 6
-
2 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пуссетто Игнасио
|3
|0.19
|2.
|Де Пауль Родриго
|3 (1)
|0.19
|3.
|Окака Стефано
|2
|0.13
|4.
|Арслан Толгай-Али
|2
|0.13
|5.
|Ласанья Кевин
|2
|0.13
|6.
|Перейра Роберто
|1
|0.06
|7.
|Форестьери Фернандо
|1
|0.06
|8.
|Несторовски Илья
|1
|0.06
|9.
|Самир Каэтано
|1
|0.06
|10.
|Зеегелаар Марвин
|1
|0.06
|11.
|Делофеу Херард
|0
|0
|12.
|Оуведжан Томас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лосано Ирвинг
|7
|0.44
|2.
|Инсинье Лоренцо
|7 (2)
|0.44
|3.
|Мертенс Дрис
|4
|0.25
|4.
|Петанья Андреа
|4
|0.25
|5.
|Зелиньски Пётр
|3
|0.19
|6.
|Политано Маттео
|3
|0.19
|7.
|Осимхен Виктор
|2
|0.13
|8.
|Фабиан Руис
|1
|0.06
|9.
|Демме Диего
|1
|0.06
|10.
|Бакайоко Тьемуэ
|1
|0.06
|11.
|Элмас Эльиф
|1
|0.06
|12.
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|13.
|Оспина Давид
|0
|0
|14.
|Руй Мариу
|0
|0
|15.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Арслан Толгай-Али
|6
|0
|2.
|Бекао Родриго
|5
|0
|3.
|Самир Каэтано
|4
|0
|4.
|Перейра Роберто
|3
|0
|5.
|Муссо Хуан
|3
|0
|6.
|Пуссетто Игнасио
|2
|0
|7.
|Окака Стефано
|1
|0
|8.
|Зеегелаар Марвин
|1
|0
|9.
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|10.
|Уолас Соуза
|1
|0
|11.
|Ласанья Кевин
|1
|0
|12.
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ди Лоренцо Джованни
|5
|0
|2.
|Бакайоко Тьемуэ
|3
|1
|3.
|Лосано Ирвинг
|3
|0
|4.
|Инсинье Лоренцо
|1
|1
|5.
|Оспина Давид
|2
|0
|6.
|Манолас Костас
|2
|0
|7.
|Кулибали Калиду
|2
|0
|8.
|Руй Мариу
|2
|0
|9.
|Политано Маттео
|2
|0
|10.
|Лоботка Станислав
|2
|0
|11.
|Демме Диего
|1
|0
|12.
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|13.
|Осимхен Виктор
|1
|0
|14.
|Элмас Эльиф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Удинезе
|0
|23.53% (4)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|Наполи
|5.88% (2)
|14.71% (5)
|8.82% (3)
|17.65% (6)
|29.41% (10)
|23.53% (8)
Предыдущие игры
Удинезе Последние 20 матчей: +5 =4 -11Болонья 2:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 0:2 Беневенто Кальяри 1:1 Удинезе
Удинезе 0:0 Кротоне Торино 2:3 Удинезе Лацио 1:3 Удинезе Удинезе 0:1 Фиорентина Удинезе 1:0 Дженоа Сассуоло 0:0 Удинезе Удинезе 1:2 Милан Удинезе 3:1 Виченца Виртус Фиорентина 3:2 Удинезе Удинезе 3:2 Парма Удинезе 0:1 Рома Удинезе 0:2 Специя Верона 1:0 Удинезе Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 Спал II Удинезе 0:1 Венеция
Наполи Последние 20 матчей: +11 =3 -6Наполи 1:2 Специя Кальяри 1:4 Наполи Наполи 1:1 Торино Лацио 2:0 Наполи
Интер Милан 1:0 Наполи Наполи 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Реал Сосьедад Кротоне 0:4 Наполи АЗ Алкмаар 1:1 Наполи Наполи 4:0 Рома Наполи 2:0 Риека Наполи 1:3 Милан Болонья 0:1 Наполи Риека 1:2 Наполи Наполи 0:2 Сассуоло Реал Сосьедад 0:1 Наполи Беневенто 1:2 Наполи Наполи 0:1 АЗ Алкмаар Наполи 4:1 Аталанта Наполи 6:0 Дженоа
Последние игры между собой
Удинезе: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Наполи: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Наполи 4:2 Удинезе Серия A Наполи 1:0 Удинезе Кубок Удинезе 0:1 Наполи Серия A Наполи 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:2 Наполи Серия A Удинезе 3:1 Наполи Серия A Наполи 1:0 Удинезе Серия A Наполи 3:1 Удинезе Серия A Наполи 2:2 Удинезе Кубок Удинезе 1:0 Наполи Серия A Удинезе 1:1 Наполи Серия A Наполи 3:3 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Наполи Серия A Наполи 2:0 Удинезе Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|37 - 19
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|43 - 23
|37
|3.
|Рома
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|37 - 26
|34
|4.
|Наполи
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|34 - 16
|31
|5.
|Аталанта
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|40 - 22
|31
|6.
|Ювентус
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|32 - 15
|30
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 23
|29
|8.
|Лацио
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|27 - 25
|28
|9.
|Верона
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|22 - 16
|27
|10.
|Беневенто
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 30
|21
|11.
|Сампдория
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|25 - 26
|20
|12.
|Болонья
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|23 - 31
|17
|13.
|Удинезе
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 25
|16
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 23
|15
|15.
|Специя
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 31
|14
|16.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 33
|14
|17.
|Дженоа
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 30
|14
|18.
|Торино
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|26 - 35
|12
|19.
|Парма
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|13 - 33
|12
|20.
|Кротоне
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 40
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 9
|21
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 13
|19
|3.
|Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|4.
|Аталанта
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|22 - 10
|16
|5.
|Ювентус
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|6.
|Верона
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|7.
|Наполи
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 10
|13
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|9.
|Болонья
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 17
|11
|10.
|Лацио
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 13
|11
|11.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 13
|10
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|13.
|Кальяри
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 16
|8
|14.
|Дженоа
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 16
|8
|15.
|Беневенто
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 18
|8
|16.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|17.
|Кротоне
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|18.
|Парма
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|3 - 13
|7
|19.
|Торино
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|13 - 18
|4
|20.
|Специя
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|Наполи
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 6
|18
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 12
|17
|5.
|Лацио
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|6.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|19 - 8
|16
|7.
|Аталанта
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 12
|15
|8.
|Рома
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 17
|13
|9.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|10.
|Верона
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|11.
|Специя
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|12.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|13.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 14
|9
|14.
|Торино
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|8
|15.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|16.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 14
|6
|17.
|Болонья
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|19.
|Парма
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 20
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 24
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Удинезе» – «Наполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Удинезе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Наполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Удинезе» – «Наполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Удинезе 1:2 Наполи
Исход игры
Удинезе
3.5% (5)
Ничья
9.7% (14)
Наполи
86.8% (125)
Тотал 2.5
Больше
69.72% (99)
Меньше
30.28% (43)
Обе команды забьют
Да
76.76% (109)
Нет
23.24% (33)
Популярный счёт
1:2 Наполи
57.6% (83)
0:1 Наполи
13.2% (19)
0:2 Наполи
6.9% (10)
1:1 Ничья
6.9% (10)
1:3 Наполи
6.3% (9)
2:1 Удинезе
2.1% (3)
2:4 Наполи
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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