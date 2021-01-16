Пиза
1:0
Второй тайм: 62'
Стадион: Stadio Romeo Anconetani
Брешия
13' Желтая карточкаМаццители Лука
1:0
21' ГолЛизи Франческо
27
Гухер
Роберт
19
Видо
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Видо ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Кучич МаттеоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Марин МариусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
20 Айе ФлорианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Котник МатицВратарь
- Защитник
-
16 Гецци АндреаЗащитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Скрабб СимонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Davide Dionigi
Ход матча
13'
21'
1:0
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гухер Роберт
|5
|0.29
|2.
|Маркони Микеле
|5 (2)
|0.29
|3.
|Видо Лука
|4
|0.24
|4.
|Мазуччи Гаэтано
|2
|0.12
|5.
|Сибилли Джузеппе
|2
|0.12
|6.
|Соддимо Данило
|1
|0.06
|7.
|Лизи Франческо
|1
|0.06
|8.
|Караччоло Антонио
|1
|0.06
|9.
|Маццители Лука
|1
|0.06
|10.
|Паломби Симоне
|1
|0.06
|11.
|Биринделли Самуэле
|1
|0.06
|12.
|Марин Мариус
|0
|0
|13.
|Де Витис Алессандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Торрегросса Эрнесто
|5 (2)
|0.28
|2.
|Ягелло Филип
|3
|0.17
|3.
|Дессена Даниэле
|2
|0.11
|4.
|Айе Флориан
|2
|0.11
|5.
|Шпалек Николас
|2
|0.11
|6.
|Доннарумма Альфредо
|2 (1)
|0.11
|7.
|Бьярнасон Биркир
|2
|0.11
|8.
|Рагуза Антонио
|2
|0.11
|9.
|Ндой Эмануэле
|2
|0.11
|10.
|Ван Де Лои Томми
|1
|0.06
|11.
|Бизоли Димитри
|1
|0.06
|12.
|Мангравити Массимилиано
|1
|0.06
|13.
|Папетти Андреа
|1
|0.06
|14.
|Змрхаль Яромир
|0
|0
|15.
|Сабелли Стефано
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маццители Лука
|7
|0
|2.
|Марин Мариус
|4
|1
|3.
|Караччоло Антонио
|5
|0
|4.
|Бенедетти Симоне
|3
|1
|5.
|Пизано Эрос
|3
|1
|6.
|Лизи Франческо
|4
|0
|7.
|Сьега Николас
|2
|1
|8.
|Гухер Роберт
|3
|0
|9.
|Биринделли Самуэле
|3
|0
|10.
|Де Витис Алессандро
|2
|0
|11.
|Видо Лука
|1
|0
|12.
|Сибилли Джузеппе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Матею Алеш
|4
|1
|2.
|Ван Де Лои Томми
|4
|1
|3.
|Сабелли Стефано
|5
|0
|4.
|Папетти Андреа
|3
|1
|5.
|Дессена Даниэле
|4
|0
|6.
|Торрегросса Эрнесто
|4
|0
|7.
|Шпалек Николас
|4
|0
|8.
|Бьярнасон Биркир
|1
|1
|9.
|Ягелло Филип
|2
|0
|10.
|Гецци Андреа
|0
|1
|11.
|Доннарумма Альфредо
|1
|0
|12.
|Рагуза Антонио
|1
|0
|13.
|Чансельор Джон
|1
|0
|14.
|Йоронен Йессе
|1
|0
|15.
|Мартелла Бруно
|1
|0
|16.
|Бизоли Димитри
|1
|0
|17.
|Айе Флориан
|1
|0
|18.
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|19.
|Лабойко Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пиза
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|8.7% (2)
|8.7% (2)
|13.04% (3)
|34.78% (8)
|Брешия
|15.38% (4)
|3.85% (1)
|26.92% (7)
|11.54% (3)
|19.23% (5)
|23.08% (6)
Предыдущие игры
Пиза Последние 20 матчей: +5 =9 -6Венеция 1:1 Пиза Козенца 1:1 Пиза Пиза 2:2 Кьево Лечче 0:3 Пиза
Пиза 0:0 Пескара Пиза 1:0 Порденоне Пиза 2:1 Асколи СПАЛ 2013 4:0 Пиза Пиза 1:4 Читтаделла Реджина 1:2 Пиза Виченца Виртус 4:4 Пиза Виртус Энтелла 3:1 Пиза Эмполи 3:1 Пиза Пиза 1:1 Монца Салернитана 4:1 Пиза Пиза 1:1 Кремонезе Пиза 2:0 Юве Стабия Реджана 2:2 Пиза Интер Милан 7:0 Пиза Фрозиноне 1:1 Пиза
Брешия Последние 20 матчей: +7 =6 -7Брешия 0:3 Виченца Виртус СПАЛ 2013 2:3 Брешия Брешия 1:3 Эмполи Пескара 1:1 Брешия
Брешия 3:1 Реджана Порденоне 1:1 Брешия Брешия 3:1 Салернитана Кремонезе 2:2 Брешия Реджина 2:1 Брешия Брешия 1:2 Фрозиноне Брешия 2:2 Венеция Козенца 1:2 Брешия Брешия 2:2 Виртус Энтелла Брешия 3:0 Перуджа Кьево 1:0 Брешия Брешия 3:0 Лечче Читтаделла 3:0 Брешия Брешия 3:0 Трапани Брешия 1:1 Асколи Милан 3:1 Брешия
Последние игры между собой
Пиза: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Брешия: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|29 - 16
|34
|2.
|Монца
|2:1 Заявка
|18
|9
|6
|3
|27 - 13
|33
|3.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|17
|9
|4
|4
|29 - 14
|31
|4.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|23 - 16
|29
|5.
|Салернитана
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|19 - 18
|28
|6.
|Кьево
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|22 - 14
|27
|7.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|18
|6
|9
|3
|21 - 15
|27
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|17 - 16
|26
|9.
|Лечче
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|31 - 22
|26
|10.
|Венеция
|0:1 Заявка
|18
|6
|7
|5
|23 - 17
|25
|11.
|Пиза
|1:0 Заявка
|17
|5
|8
|4
|24 - 29
|23
|12.
|Брешия
|0:1 Заявка
|18
|5
|6
|7
|26 - 29
|21
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|23 - 24
|20
|14.
|Реджина
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 24
|17
|15.
|Пескара
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 28
|16
|16.
|Реджана
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 26
|15
|17.
|Кремонезе
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 23
|15
|18.
|Козенца
|1:2 Заявка
|18
|2
|9
|7
|12 - 16
|15
|19.
|Асколи
|0:0 Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 26
|14
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 31
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|2:1 Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 4
|20
|2.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|3.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|4.
|Салернитана
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 7
|17
|5.
|Эмполи
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 5
|16
|6.
|Кьево
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|7.
|Венеция
|0:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 8
|14
|8.
|Лечче
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|18 - 12
|14
|9.
|Пиза
|1:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 9
|13
|10.
|Брешия
|0:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 15
|12
|11.
|Фрозиноне
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 9
|12
|12.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 10
|12
|13.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|14.
|Асколи
|0:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|15.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|10 - 10
|9
|16.
|Пескара
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|17.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|18.
|Реджана
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 11
|8
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|20.
|Козенца
|1:2 Заявка
|9
|0
|5
|4
|4 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 11
|18
|2.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|4.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|5.
|Кьево
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|6.
|Монца
|2:1 Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|7.
|Лечче
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|8.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|9.
|Салернитана
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|10.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|11.
|Венеция
|0:1 Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 9
|11
|12.
|Козенца
|1:2 Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 7
|10
|13.
|Пиза
|1:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 20
|10
|14.
|Брешия
|0:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|15.
|Реджана
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 15
|7
|16.
|Пескара
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 15
|7
|17.
|Реджина
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
|20.
|Асколи
|0:0 Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 15
|4
Победитель
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