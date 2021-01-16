Читтаделла
1:0
Конец матча
Стадион: Stadio P.C. Tombolato
Асколи
22' Желтая карточкаЦаджу Франк
35' Желтая карточкаЙори Мануэль
1:0
79' ГолТавернелли Камилло
77
Маньеро
Лука
16
Вита
Алессио
30
Шарич
Дарио
27
Эрамо
Мирко
99
Баич
Риад
- Основной состав
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Грилло ПаолоНападающий
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Нападающий
-
99 Баич РиадНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Пинна СимонеЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
88 Личо ДеанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Росси Делио
Ход матча
22'
35'
70'
79'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 6
-
6 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарджуло Марио
|6
|0.35
|2.
|Огунсай Роберто
|5 (1)
|0.29
|3.
|Тавернелли Камилло
|3
|0.18
|4.
|Проя Федерико
|3
|0.18
|5.
|Д'Урсо Кристиан
|2
|0.12
|6.
|Бенедетти Амедео
|2
|0.12
|7.
|Цаджу Франк
|2 (1)
|0.12
|8.
|Йори Мануэль
|1
|0.06
|9.
|Бранка Симоне
|1
|0.06
|10.
|Розафио Марко
|1
|0.06
|11.
|Паван Никола
|1
|0.06
|12.
|Сиссе Карамоко
|1
|0.06
|13.
|Гирингелли Лука
|1
|0.06
|14.
|Адорни Давиде
|1
|0.06
|15.
|Доннарумма Даниэле
|0
|0
|16.
|Пертиконе Романо
|0
|0
|17.
|Камильяно Агостино
|0
|0
|18.
|Вита Алессио
|0
|0
|19.
|Кассандро Томмазо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баич Риад
|6
|0.33
|2.
|Сабири Абдельхамид
|5 (1)
|0.28
|3.
|Крагль Оливер
|1
|0.06
|4.
|Пучино Раффаэле
|1
|0.06
|5.
|Кавион Микеле
|1
|0.06
|6.
|Канджано Джанмарко
|1
|0.06
|7.
|Бюхель Марсель
|0
|0
|8.
|Кирико Козимо
|0
|0
|9.
|Кваранта Данило
|0
|0
|10.
|Пьерини Николас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Адорни Давиде
|5
|0
|2.
|Пертиконе Романо
|4
|0
|3.
|Проя Федерико
|4
|0
|4.
|Цаджу Франк
|4
|0
|5.
|Йори Мануэль
|3
|0
|6.
|Розафио Марко
|3
|0
|7.
|Огунсай Роберто
|3
|0
|8.
|Бранка Симоне
|2
|0
|9.
|Гирингелли Лука
|2
|0
|10.
|Маньеро Лука
|2
|0
|11.
|Бенедетти Амедео
|2
|0
|12.
|Гарджуло Марио
|2
|0
|13.
|Паван Никола
|2
|0
|14.
|Тавернелли Камилло
|2
|0
|15.
|Доннарумма Даниэле
|1
|0
|16.
|Вита Алессио
|1
|0
|17.
|Кастари Элхан
|1
|0
|18.
|Фраре Доменико
|1
|0
|19.
|Авуа Теофилус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Броско Риккардо
|6
|1
|2.
|Бюхель Марсель
|5
|1
|3.
|Кирико Козимо
|4
|0
|4.
|Джербо Альберто
|3
|0
|5.
|Сабири Абдельхамид
|3
|0
|6.
|Шарич Дарио
|3
|0
|7.
|Корбо Габриэле
|1
|1
|8.
|Петруччи Давиде
|2
|0
|9.
|Крагль Оливер
|2
|0
|10.
|Сини Симоне
|2
|0
|11.
|Эрамо Мирко
|2
|0
|12.
|Пучино Раффаэле
|2
|0
|13.
|Авлонитис Тасос
|2
|0
|14.
|Шпендльхофер Лукас
|2
|0
|15.
|Личо Деан
|0
|1
|16.
|Кавион Микеле
|1
|0
|17.
|Тупта Любомир
|1
|0
|18.
|Кваранта Данило
|1
|0
|19.
|Канджано Джанмарко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Читтаделла
|13.33% (4)
|13.33% (4)
|10% (3)
|20% (6)
|20% (6)
|23.33% (7)
|Асколи
|26.67% (4)
|20% (3)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|20% (3)
Предыдущие игры
Читтаделла Последние 20 матчей: +12 =3 -5Реджана 0:2 Читтаделла Виртус Энтелла 1:0 Читтаделла Читтаделла 2:2 Лечче Читтаделла 1:0 Фрозиноне
Реджина 1:3 Читтаделла Читтаделла 3:0 Виченца Виртус Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013 Салернитана 1:0 Читтаделла Пиза 1:4 Читтаделла Читтаделла 2:2 Эмполи Пескара 3:1 Читтаделла Читтаделла 1:2 Монца Читтаделла 0:2 Специя Читтаделла 2:0 Порденоне Козенца 1:1 Читтаделла Читтаделла 3:0 Брешия Читтаделла 3:1 Новара Кремонезе 0:2 Читтаделла Читтаделла 3:2 Мантова Читтаделла 3:1 Пьяченца
Асколи Последние 20 матчей: +4 =4 -12Асколи 2:1 Реджина Эмполи 1:1 Асколи Асколи 2:0 СПАЛ 2013 Монца 2:0 Асколи
Виченца Виртус 2:1 Асколи Асколи 0:3 Козенца Кремонезе 3:3 Асколи Пиза 2:1 Асколи Асколи 0:2 Пескара Венеция 2:1 Асколи Асколи 1:1 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Порденоне Салернитана 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджана Фрозиноне 1:0 Асколи Асколи 0:2 Лечче Асколи 1:4 Перуджа Брешия 1:1 Асколи Асколи 4:1 Мателика Fano 2:1 Асколи
Последние игры между собой
Читтаделла: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 7
Асколи: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 8
Асколи 1:2 Читтаделла Серия B Читтаделла 3:2 Асколи Серия B Асколи 2:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:1 Асколи Серия B Читтаделла 1:0 Асколи Серия B Асколи 4:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:3 Асколи Серия B Асколи 0:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:1 Асколи Серия B Асколи 0:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:0 Асколи Серия B Асколи 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:1 Асколи Кубок Читтаделла 0:0 Асколи Серия B Асколи 1:2 Читтаделла Серия B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|29 - 16
|34
|2.
|Читтаделла
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|30 - 14
|33
|3.
|Монца
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|27 - 14
|31
|4.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|23 - 16
|29
|5.
|Салернитана
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|19 - 18
|28
|6.
|Кьево
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|22 - 14
|27
|7.
|Лечче
|0:0 Заявка
|18
|6
|9
|3
|31 - 22
|27
|8.
|Порденоне
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|22 - 15
|27
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|17 - 16
|26
|10.
|Венеция
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|23 - 18
|25
|11.
|Пиза
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|24 - 29
|23
|12.
|Брешия
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|26 - 29
|21
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|23 - 24
|20
|14.
|Реджина
|0:0 Заявка
|18
|4
|6
|8
|16 - 24
|18
|15.
|Пескара
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 28
|16
|16.
|Козенца
|Заявка
|18
|2
|10
|6
|13 - 16
|16
|17.
|Реджана
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 26
|15
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 23
|15
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 31
|14
|20.
|Асколи
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|15 - 27
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|2.
|Монца
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 5
|18
|3.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|4.
|Салернитана
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 7
|17
|5.
|Эмполи
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 5
|16
|6.
|Кьево
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|7.
|Венеция
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 8
|14
|8.
|Лечче
|0:0 Заявка
|9
|3
|5
|1
|18 - 12
|14
|9.
|Пиза
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 9
|13
|10.
|Брешия
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 15
|12
|11.
|Фрозиноне
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 9
|12
|12.
|Порденоне
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 10
|12
|13.
|Реджина
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|14.
|Асколи
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|15.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|10 - 10
|9
|16.
|Пескара
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|17.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|18.
|Реджана
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 11
|8
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|20.
|Козенца
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|4 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 11
|18
|2.
|Порденоне
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|5.
|Кьево
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|6.
|Лечче
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 10
|13
|7.
|Монца
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|8.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|9.
|Салернитана
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|10.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|11.
|Козенца
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 7
|11
|12.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|13.
|Пиза
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 20
|10
|14.
|Брешия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|15.
|Реджана
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 15
|7
|16.
|Пескара
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 15
|7
|17.
|Реджина
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
|20.
|Асколи
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|8 - 16
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Читтаделла» – «Асколи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Читтаделла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Асколи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Читтаделла» – «Асколи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров