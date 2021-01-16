  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Читтаделла
1:0
Конец матча

Стадион:
Асколи
0'
22' Желтая карточка
Цаджу Франк
35' Желтая карточка
Йори Мануэль
1:0
79' Гол
Тавернелли Камилло
90'+5
77
Маньеро
Лука
24
Гирингелли
Лука
2
Пертиконе
Романо
15
Фраре
Доменико
17
Доннарумма
Даниэле
8
Проя
Федерико
4
Йори
Мануэль
20
Гарджуло
Марио
16
Вита
Алессио
32
Огунсай
Роберто
9
Цаджу
Франк
1
Леали
Никола
2
Пучино
Раффаэле
23
Броско
Риккардо
Кваранта
Данило
69
Крагль
Оливер
25
Джербо
Альберто
77
Бюхель
Марсель
30
Шарич
Дарио
27
Эрамо
Мирко
29
Тупта
Любомир
99
Баич
Риад
Читтаделла
4-3-1-2
Асколи
4-3-1-2

Ход матча

22'
Цаджу Франк
 
35'
Йори Мануэль
 
68'
Тавернелли Камилло
Цаджу Франк
 
68'
Бранка Симоне
Гарджуло Марио
 
70'
 
Канджано Джанмарко
Баич Риад
70'
 
Личо Деан
Эрамо Мирко
79'
Тавернелли Камилло
1:0
83'
 
Пинна Симоне
Пучино Раффаэле
83'
 
Пьерини Николас
Тупта Любомир
83'
 
Кирико Козимо
Джербо Альберто
88'
Паван Никола
Йори Мануэль
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 19 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарджуло Марио 6 0.35
2. Огунсай Роберто 5 (1) 0.29
3. Тавернелли Камилло 3 0.18
4. Проя Федерико 3 0.18
5. Д'Урсо Кристиан 2 0.12
6. Бенедетти Амедео 2 0.12
7. Цаджу Франк 2 (1) 0.12
8. Йори Мануэль 1 0.06
9. Бранка Симоне 1 0.06
10. Розафио Марко 1 0.06
11. Паван Никола 1 0.06
12. Сиссе Карамоко 1 0.06
13. Гирингелли Лука 1 0.06
14. Адорни Давиде 1 0.06
15. Доннарумма Даниэле 0 0
16. Пертиконе Романо 0 0
17. Камильяно Агостино 0 0
18. Вита Алессио 0 0
19. Кассандро Томмазо 0 0
Асколи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баич Риад 6 0.33
2. Сабири Абдельхамид 5 (1) 0.28
3. Крагль Оливер 1 0.06
4. Пучино Раффаэле 1 0.06
5. Кавион Микеле 1 0.06
6. Канджано Джанмарко 1 0.06
7. Бюхель Марсель 0 0
8. Кирико Козимо 0 0
9. Кваранта Данило 0 0
10. Пьерини Николас 0 0

Карточки

Читтаделла
# Игрок      
1. Адорни Давиде 5 0
2. Пертиконе Романо 4 0
3. Проя Федерико 4 0
4. Цаджу Франк 4 0
5. Йори Мануэль 3 0
6. Розафио Марко 3 0
7. Огунсай Роберто 3 0
8. Бранка Симоне 2 0
9. Гирингелли Лука 2 0
10. Маньеро Лука 2 0
11. Бенедетти Амедео 2 0
12. Гарджуло Марио 2 0
13. Паван Никола 2 0
14. Тавернелли Камилло 2 0
15. Доннарумма Даниэле 1 0
16. Вита Алессио 1 0
17. Кастари Элхан 1 0
18. Фраре Доменико 1 0
19. Авуа Теофилус 1 0
Асколи
# Игрок      
1. Броско Риккардо 6 1
2. Бюхель Марсель 5 1
3. Кирико Козимо 4 0
4. Джербо Альберто 3 0
5. Сабири Абдельхамид 3 0
6. Шарич Дарио 3 0
7. Корбо Габриэле 1 1
8. Петруччи Давиде 2 0
9. Крагль Оливер 2 0
10. Сини Симоне 2 0
11. Эрамо Мирко 2 0
12. Пучино Раффаэле 2 0
13. Авлонитис Тасос 2 0
14. Шпендльхофер Лукас 2 0
15. Личо Деан 0 1
16. Кавион Микеле 1 0
17. Тупта Любомир 1 0
18. Кваранта Данило 1 0
19. Канджано Джанмарко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Читтаделла 13.33% (4) 13.33% (4) 10% (3) 20% (6) 20% (6) 23.33% (7)
 Асколи 26.67% (4) 20% (3) 6.67% (1) 13.33% (2) 13.33% (2) 20% (3)

Предыдущие игры

Читтаделла Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Реджана 0:2 Читтаделла Виртус Энтелла 1:0 Читтаделла Читтаделла 2:2 Лечче Читтаделла 1:0 Фрозиноне
Реджина 1:3 Читтаделла Читтаделла 3:0 Виченца Виртус Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013 Салернитана 1:0 Читтаделла Пиза 1:4 Читтаделла Читтаделла 2:2 Эмполи Пескара 3:1 Читтаделла Читтаделла 1:2 Монца Читтаделла 0:2 Специя Читтаделла 2:0 Порденоне Козенца 1:1 Читтаделла Читтаделла 3:0 Брешия Читтаделла 3:1 Новара Кремонезе 0:2 Читтаделла Читтаделла 3:2 Мантова Читтаделла 3:1 Пьяченца
Асколи Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Асколи 2:1 Реджина Эмполи 1:1 Асколи Асколи 2:0 СПАЛ 2013 Монца 2:0 Асколи
Виченца Виртус 2:1 Асколи Асколи 0:3 Козенца Кремонезе 3:3 Асколи Пиза 2:1 Асколи Асколи 0:2 Пескара Венеция 2:1 Асколи Асколи 1:1 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Порденоне Салернитана 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджана Фрозиноне 1:0 Асколи Асколи 0:2 Лечче Асколи 1:4 Перуджа Брешия 1:1 Асколи Асколи 4:1 Мателика Fano 2:1 Асколи

Последние игры между собой

Читтаделла: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 7
Асколи: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 8
Читтаделла 1:2 Асколи Серия B Асколи 1:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:2 Асколи Серия B Асколи 1:1 Читтаделла Серия B
Асколи 1:2 Читтаделла Серия B Читтаделла 3:2 Асколи Серия B Асколи 2:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:1 Асколи Серия B Читтаделла 1:0 Асколи Серия B Асколи 4:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:3 Асколи Серия B Асколи 0:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:1 Асколи Серия B Асколи 0:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:0 Асколи Серия B Асколи 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:1 Асколи Кубок Читтаделла 0:0 Асколи Серия B Асколи 1:2 Читтаделла Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 17 9 7 1 29 - 16 34
2. Читтаделла Заявка 17 10 3 4 30 - 14 33
3. Монца Заявка 18 8 7 3 27 - 14 31
4. СПАЛ 2013 Заявка 17 8 5 4 23 - 16 29
5. Салернитана Заявка 16 8 4 4 19 - 18 28
6. Кьево Заявка 16 7 6 3 22 - 14 27
7. Лечче 0:0 Заявка 18 6 9 3 31 - 22 27
8. Порденоне Заявка 18 6 9 3 22 - 15 27
9. Фрозиноне Заявка 17 7 5 5 17 - 16 26
10. Венеция Заявка 18 6 7 5 23 - 18 25
11. Пиза Заявка 17 5 8 4 24 - 29 23
12. Брешия Заявка 18 5 6 7 26 - 29 21
13. Виченца Виртус Заявка 17 4 8 5 23 - 24 20
14. Реджина 0:0 Заявка 18 4 6 8 16 - 24 18
15. Пескара Заявка 17 4 4 9 15 - 28 16
16. Козенца Заявка 18 2 10 6 13 - 16 16
17. Реджана Заявка 16 4 3 9 15 - 26 15
18. Кремонезе Заявка 17 3 6 8 15 - 23 15
19. Виртус Энтелла Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
20. Асколи Заявка 18 3 4 11 15 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла Заявка 9 6 2 1 17 - 6 20
2. Монца Заявка 9 5 3 1 17 - 5 18
3. СПАЛ 2013 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
4. Салернитана Заявка 8 5 2 1 12 - 7 17
5. Эмполи Заявка 8 4 4 0 12 - 5 16
6. Кьево Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
7. Венеция Заявка 9 4 2 3 13 - 8 14
8. Лечче 0:0 Заявка 9 3 5 1 18 - 12 14
9. Пиза Заявка 8 3 4 1 9 - 9 13
10. Брешия Заявка 9 3 3 3 16 - 15 12
11. Фрозиноне Заявка 9 3 3 3 7 - 9 12
12. Порденоне Заявка 9 2 6 1 14 - 10 12
13. Реджина 0:0 Заявка 9 3 2 4 9 - 10 11
14. Асколи Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
15. Виченца Виртус Заявка 8 1 6 1 10 - 10 9
16. Пескара Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
17. Кремонезе Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
18. Реджана Заявка 9 2 2 5 9 - 11 8
19. Виртус Энтелла Заявка 9 2 1 6 8 - 17 7
20. Козенца Заявка 9 0 5 4 4 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 9 5 3 1 17 - 11 18
2. Порденоне Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
3. Фрозиноне Заявка 8 4 2 2 10 - 7 14
4. Читтаделла Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
5. Кьево Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
6. Лечче 0:0 Заявка 9 3 4 2 13 - 10 13
7. Монца Заявка 9 3 4 2 10 - 9 13
8. СПАЛ 2013 Заявка 9 3 3 3 8 - 10 12
9. Салернитана Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
10. Виченца Виртус Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
11. Козенца Заявка 9 2 5 2 9 - 7 11
12. Венеция Заявка 9 2 5 2 10 - 10 11
13. Пиза Заявка 9 2 4 3 15 - 20 10
14. Брешия Заявка 9 2 3 4 10 - 14 9
15. Реджана Заявка 7 2 1 4 6 - 15 7
16. Пескара Заявка 8 2 1 5 5 - 15 7
17. Реджина 0:0 Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
18. Виртус Энтелла Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
19. Кремонезе Заявка 8 1 3 4 7 - 10 6
20. Асколи Заявка 10 0 3 7 8 - 16 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Йори Мануэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Цаджу Франк получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.05 14.00 48.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.46 4.30 6.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.53 4.33 6.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.85 1.62 9.00
  2.21 2.27 6.53

Самый высокий коэффициент на матч «Читтаделла» – «Асколи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Читтаделла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Асколи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Читтаделла» – «Асколи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.75 1.24 1.98 1.77 1.57 2.31 1.38 2.90 1.14 5.20
10.25 1.01 9.10 1.03 3.78 1.25 2.95 1.40 2.03 1.87 1.55 2.45 1.36 3.02 1.15 4.85 1.10 5.50 1.02 9.60
1.72 2.05 1.18 4.50 1.11 5.80 1.11 5.80 2.07 1.75 1.08 7.00 1.76 2.07 1.04 9.00 1.03 10.00 1.02 11.00 1.02 11.00 1.03 9.90 1.02 9.70 0.00 15.00
2.83 1.46 2.32 1.65 1.80 2.09 1.50 2.68 1.63 2.36 1.38 3.17 1.33 3.43 1.44 2.89 1.70 2.23 1.51 2.65 1.57 2.48 1.36 3.29 1.13 6.57
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 2.04 1.72 1.46 2.60 1.11 6.00
3.15 1.36 2.08 1.75 1.48 2.65 1.15 5.30 1.11 6.60
1.44 2.65 1.05 8.50 1.03 10.00 1.03 10.00 1.03 10.00
1.28 3.74 1.15 5.72 1.32 3.43 1.64 2.31 1.45 2.81
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.20 1.77 1.99 1.21 4.10
4.20 1.23 2.88 1.42 1.75 2.08 1.31 3.45 1.22 4.30
2.85 1.39 1.73 2.03 1.31 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.96 1.79
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.60 1.26
3.40 1.29
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