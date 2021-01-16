Реджина
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Оресте Гранильо
Лечче
92
Шитум
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Шитум МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
91 Фати РикардоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Денис ХерманНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Жута ЛеонардЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Корини Эудженио
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Льотти Даниэле
|5
|0.28
|2.
|Кризетиг Лоренцо
|2
|0.11
|3.
|Менез Жереми
|2
|0.11
|4.
|Фолоруншо Майкл
|2
|0.11
|5.
|Белломо Никола
|1
|0.06
|6.
|Бьянки Николо
|1
|0.06
|7.
|Лафферти Кайл
|1
|0.06
|8.
|Денис Херман
|1
|0.06
|9.
|Шитум Марио
|1
|0.06
|10.
|Фати Рикардо
|0
|0
|11.
|Де Розе Франческо
|0
|0
|12.
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|13.
|Васич Никола
|0
|0
|14.
|Ривас Ригоберто
|0
|0
|15.
|Дель Прато Энрико
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кода Массимо
|10
|0.56
|2.
|Манкозу Марко
|6 (2)
|0.33
|3.
|Стемпиньски Мариуш
|4
|0.22
|4.
|Хендерсон Лиам
|2
|0.11
|5.
|Фалько Филиппо
|2
|0.11
|6.
|Тахцидис Панайотис
|1
|0.06
|7.
|Кальдерони Марко
|1
|0.06
|8.
|Родригес Пабло
|1
|0.06
|9.
|Майер Жан
|1
|0.06
|10.
|Паганини Лука
|1
|0.06
|11.
|Дермаку Кастриот
|1
|0.06
|12.
|Адьяпонг Клод
|1
|0.06
|13.
|Листковски Марчин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кризетиг Лоренцо
|5
|1
|2.
|Фолоруншо Майкл
|5
|1
|3.
|Белломо Никола
|6
|0
|4.
|Менез Жереми
|3
|1
|5.
|Росси Марко II
|4
|0
|6.
|Дель Прато Энрико
|4
|0
|7.
|Льотти Даниэле
|2
|1
|8.
|Ставропулос Димитрис
|2
|1
|9.
|Ди Кьяра Джанлука
|3
|0
|10.
|Лояконо Джузеппе
|3
|0
|11.
|Лафферти Кайл
|2
|0
|12.
|Ционек Тьяго
|2
|0
|13.
|Де Розе Франческо
|2
|0
|14.
|Роландо Габриэле
|2
|0
|15.
|Ривас Ригоберто
|2
|0
|16.
|Шитум Марио
|1
|0
|17.
|Бьянки Николо
|1
|0
|18.
|Плиццари Алессандро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лучиони Фабио
|5
|0
|2.
|Кальдерони Марко
|4
|0
|3.
|Тахцидис Панайотис
|3
|0
|4.
|Кода Массимо
|3
|0
|5.
|Хендерсон Лиам
|2
|0
|6.
|Меккарьелло Бьяджо
|2
|0
|7.
|Паганини Лука
|2
|0
|8.
|Листковски Марчин
|2
|0
|9.
|Россеттини Лука
|0
|1
|10.
|Родригес Пабло
|1
|0
|11.
|Манкозу Марко
|1
|0
|12.
|Жута Леонард
|1
|0
|13.
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|14.
|Фалько Филиппо
|1
|0
|15.
|Дермаку Кастриот
|1
|0
|16.
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|17.
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|18.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реджина
|12.5% (2)
|31.25% (5)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|0
|18.75% (3)
|Лечче
|9.68% (3)
|12.9% (4)
|12.9% (4)
|25.81% (8)
|25.81% (8)
|12.9% (4)
Предыдущие игры
Реджина Последние 20 матчей: +5 =5 -10Асколи 2:1 Реджина Реджина 1:0 Кремонезе Реджана 0:1 Реджина Виченца Виртус 1:1 Реджина
Реджина 1:3 Читтаделла Реджина 1:2 Венеция Кьево 3:0 Реджина Реджина 2:1 Брешия Монца 1:0 Реджина Реджина 1:2 Пиза Эмполи 3:0 Реджина Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Болонья 2:0 Реджина Порденоне 2:2 Реджина Реджина 0:0 Козенца Виртус Энтелла 1:1 Реджина Реджина 3:1 Пескара Реджина 1:0 Терамо Салернитана 1:1 Реджина Беневенто 2:1 Реджина
Лечче Последние 20 матчей: +9 =6 -5Лечче 2:2 Луккьезе Лечче 0:0 Монца Читтаделла 2:2 Лечче Лечче 2:1 Виченца Виртус
Ольбия 1:0 Лечче СПАЛ 2013 1:0 Лечче Лечче 0:3 Пиза Лечче 2:0 Про Верчелли Салернитана 1:1 Лечче Про Патрия 2:1 Лечче Лечче 2:2 Фрозиноне Лечче 4:1 Пистойезе Лечче 2:2 Венеция Про Сесто 1:0 Лечче Кьево 1:2 Лечче Лечче 3:2 Перджолеттезе Лечче 7:1 Реджана Гроссето 1:2 Лечче Лечче 1:0 Новара Виртус Энтелла 1:5 Лечче
Последние игры между собой
Реджина: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 7
Лечче: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|29 - 16
|34
|2.
|Читтаделла
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|30 - 14
|33
|3.
|Монца
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|27 - 14
|31
|4.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|23 - 16
|29
|5.
|Салернитана
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|19 - 18
|28
|6.
|Кьево
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|22 - 14
|27
|7.
|Лечче
|0:0 Заявка
|18
|6
|9
|3
|31 - 22
|27
|8.
|Порденоне
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|22 - 15
|27
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|17 - 16
|26
|10.
|Венеция
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|23 - 18
|25
|11.
|Пиза
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|24 - 29
|23
|12.
|Брешия
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|26 - 29
|21
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|23 - 24
|20
|14.
|Реджина
|0:0 Заявка
|18
|4
|6
|8
|16 - 24
|18
|15.
|Пескара
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 28
|16
|16.
|Козенца
|Заявка
|18
|2
|10
|6
|13 - 16
|16
|17.
|Реджана
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 26
|15
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 23
|15
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 31
|14
|20.
|Асколи
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|15 - 27
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|2.
|Монца
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 5
|18
|3.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|4.
|Салернитана
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 7
|17
|5.
|Эмполи
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 5
|16
|6.
|Кьево
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|7.
|Венеция
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 8
|14
|8.
|Лечче
|0:0 Заявка
|9
|3
|5
|1
|18 - 12
|14
|9.
|Пиза
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 9
|13
|10.
|Брешия
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 15
|12
|11.
|Фрозиноне
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 9
|12
|12.
|Порденоне
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 10
|12
|13.
|Реджина
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|14.
|Асколи
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|15.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|10 - 10
|9
|16.
|Пескара
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|17.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|18.
|Реджана
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 11
|8
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|20.
|Козенца
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|4 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 11
|18
|2.
|Порденоне
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|5.
|Кьево
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|6.
|Лечче
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 10
|13
|7.
|Монца
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|8.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|9.
|Салернитана
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|10.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|11.
|Козенца
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 7
|11
|12.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|13.
|Пиза
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 20
|10
|14.
|Брешия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|15.
|Реджана
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 15
|7
|16.
|Пескара
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 15
|7
|17.
|Реджина
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
|20.
|Асколи
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|8 - 16
|3
Победитель
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