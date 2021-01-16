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  2. Матчи
  3. Италия
Реджина
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Лечче
0' 11'
88
Николас
Андраде
24
Дель
Прато
Энрико
6
Лояконо
Джузеппе
3
Ционек
Тьяго
17
Ди
Кьяра
Джанлука
15
Бьянки
Николо
90
Фолоруншо
Майкл
92
Шитум
Марио
99
Ривас
Ригоберто
94
Льотти
Даниэле
Шарпантье
Габриэль
21
Габриэл
Васконселлос
11
Адьяпонг
Клод
5
Лучиони
Фабио
17
Дермаку
Кастриот
24
Жута
Леонард
53
Хендерсон
Лиам
77
Тахцидис
Панайотис
23
Бьёркенгрен
Йон
14
Стемпиньски
Мариуш
Реджина
4-2-3-1
Лечче
4-3-1-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Реджина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Льотти Даниэле 5 0.28
2. Кризетиг Лоренцо 2 0.11
3. Менез Жереми 2 0.11
4. Фолоруншо Майкл 2 0.11
5. Белломо Никола 1 0.06
6. Бьянки Николо 1 0.06
7. Лафферти Кайл 1 0.06
8. Денис Херман 1 0.06
9. Шитум Марио 1 0.06
10. Фати Рикардо 0 0
11. Де Розе Франческо 0 0
12. Ди Кьяра Джанлука 0 0
13. Васич Никола 0 0
14. Ривас Ригоберто 0 0
15. Дель Прато Энрико 0 0
Лечче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кода Массимо 10 0.56
2. Манкозу Марко 6 (2) 0.33
3. Стемпиньски Мариуш 4 0.22
4. Хендерсон Лиам 2 0.11
5. Фалько Филиппо 2 0.11
6. Тахцидис Панайотис 1 0.06
7. Кальдерони Марко 1 0.06
8. Родригес Пабло 1 0.06
9. Майер Жан 1 0.06
10. Паганини Лука 1 0.06
11. Дермаку Кастриот 1 0.06
12. Адьяпонг Клод 1 0.06
13. Листковски Марчин 0 0

Карточки

Реджина
# Игрок      
1. Кризетиг Лоренцо 5 1
2. Фолоруншо Майкл 5 1
3. Белломо Никола 6 0
4. Менез Жереми 3 1
5. Росси Марко II 4 0
6. Дель Прато Энрико 4 0
7. Льотти Даниэле 2 1
8. Ставропулос Димитрис 2 1
9. Ди Кьяра Джанлука 3 0
10. Лояконо Джузеппе 3 0
11. Лафферти Кайл 2 0
12. Ционек Тьяго 2 0
13. Де Розе Франческо 2 0
14. Роландо Габриэле 2 0
15. Ривас Ригоберто 2 0
16. Шитум Марио 1 0
17. Бьянки Николо 1 0
18. Плиццари Алессандро 1 0
Лечче
# Игрок      
1. Лучиони Фабио 5 0
2. Кальдерони Марко 4 0
3. Тахцидис Панайотис 3 0
4. Кода Массимо 3 0
5. Хендерсон Лиам 2 0
6. Меккарьелло Бьяджо 2 0
7. Паганини Лука 2 0
8. Листковски Марчин 2 0
9. Россеттини Лука 0 1
10. Родригес Пабло 1 0
11. Манкозу Марко 1 0
12. Жута Леонард 1 0
13. Стемпиньски Мариуш 1 0
14. Фалько Филиппо 1 0
15. Дермаку Кастриот 1 0
16. Петриччоне Якопо 1 0
17. Адьяпонг Клод 1 0
18. Бьёркенгрен Йон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реджина 12.5% (2) 31.25% (5) 18.75% (3) 18.75% (3) 0 18.75% (3)
 Лечче 9.68% (3) 12.9% (4) 12.9% (4) 25.81% (8) 25.81% (8) 12.9% (4)

Предыдущие игры

Реджина Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Асколи 2:1 Реджина Реджина 1:0 Кремонезе Реджана 0:1 Реджина Виченца Виртус 1:1 Реджина
Реджина 1:3 Читтаделла Реджина 1:2 Венеция Кьево 3:0 Реджина Реджина 2:1 Брешия Монца 1:0 Реджина Реджина 1:2 Пиза Эмполи 3:0 Реджина Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Болонья 2:0 Реджина Порденоне 2:2 Реджина Реджина 0:0 Козенца Виртус Энтелла 1:1 Реджина Реджина 3:1 Пескара Реджина 1:0 Терамо Салернитана 1:1 Реджина Беневенто 2:1 Реджина
Лечче Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Лечче 2:2 Луккьезе Лечче 0:0 Монца Читтаделла 2:2 Лечче Лечче 2:1 Виченца Виртус
Ольбия 1:0 Лечче СПАЛ 2013 1:0 Лечче Лечче 0:3 Пиза Лечче 2:0 Про Верчелли Салернитана 1:1 Лечче Про Патрия 2:1 Лечче Лечче 2:2 Фрозиноне Лечче 4:1 Пистойезе Лечче 2:2 Венеция Про Сесто 1:0 Лечче Кьево 1:2 Лечче Лечче 3:2 Перджолеттезе Лечче 7:1 Реджана Гроссето 1:2 Лечче Лечче 1:0 Новара Виртус Энтелла 1:5 Лечче

Последние игры между собой

Реджина: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 7
Лечче: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 2
Реджина 0:1 Лечче Серия C Лечче 3:2 Реджина Серия C Реджина 1:2 Лечче Лега Про Лечче 1:0 Реджина Лега Про
Реджина 2:1 Лечче Лега Про Лечче 2:0 Реджина Лега Про Реджина 2:4 Лечче Серия B Лечче 3:2 Реджина Серия B Лечче 0:0 Реджина Серия A Реджина 2:0 Лечче Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 17 9 7 1 29 - 16 34
2. Читтаделла Заявка 17 10 3 4 30 - 14 33
3. Монца Заявка 18 8 7 3 27 - 14 31
4. СПАЛ 2013 Заявка 17 8 5 4 23 - 16 29
5. Салернитана Заявка 16 8 4 4 19 - 18 28
6. Кьево Заявка 16 7 6 3 22 - 14 27
7. Лечче 0:0 Заявка 18 6 9 3 31 - 22 27
8. Порденоне Заявка 18 6 9 3 22 - 15 27
9. Фрозиноне Заявка 17 7 5 5 17 - 16 26
10. Венеция Заявка 18 6 7 5 23 - 18 25
11. Пиза Заявка 17 5 8 4 24 - 29 23
12. Брешия Заявка 18 5 6 7 26 - 29 21
13. Виченца Виртус Заявка 17 4 8 5 23 - 24 20
14. Реджина 0:0 Заявка 18 4 6 8 16 - 24 18
15. Пескара Заявка 17 4 4 9 15 - 28 16
16. Козенца Заявка 18 2 10 6 13 - 16 16
17. Реджана Заявка 16 4 3 9 15 - 26 15
18. Кремонезе Заявка 17 3 6 8 15 - 23 15
19. Виртус Энтелла Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
20. Асколи Заявка 18 3 4 11 15 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла Заявка 9 6 2 1 17 - 6 20
2. Монца Заявка 9 5 3 1 17 - 5 18
3. СПАЛ 2013 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
4. Салернитана Заявка 8 5 2 1 12 - 7 17
5. Эмполи Заявка 8 4 4 0 12 - 5 16
6. Кьево Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
7. Венеция Заявка 9 4 2 3 13 - 8 14
8. Лечче 0:0 Заявка 9 3 5 1 18 - 12 14
9. Пиза Заявка 8 3 4 1 9 - 9 13
10. Брешия Заявка 9 3 3 3 16 - 15 12
11. Фрозиноне Заявка 9 3 3 3 7 - 9 12
12. Порденоне Заявка 9 2 6 1 14 - 10 12
13. Реджина 0:0 Заявка 9 3 2 4 9 - 10 11
14. Асколи Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
15. Виченца Виртус Заявка 8 1 6 1 10 - 10 9
16. Пескара Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
17. Кремонезе Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
18. Реджана Заявка 9 2 2 5 9 - 11 8
19. Виртус Энтелла Заявка 9 2 1 6 8 - 17 7
20. Козенца Заявка 9 0 5 4 4 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 9 5 3 1 17 - 11 18
2. Порденоне Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
3. Фрозиноне Заявка 8 4 2 2 10 - 7 14
4. Читтаделла Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
5. Кьево Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
6. Лечче 0:0 Заявка 9 3 4 2 13 - 10 13
7. Монца Заявка 9 3 4 2 10 - 9 13
8. СПАЛ 2013 Заявка 9 3 3 3 8 - 10 12
9. Салернитана Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
10. Виченца Виртус Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
11. Козенца Заявка 9 2 5 2 9 - 7 11
12. Венеция Заявка 9 2 5 2 10 - 10 11
13. Пиза Заявка 9 2 4 3 15 - 20 10
14. Брешия Заявка 9 2 3 4 10 - 14 9
15. Реджана Заявка 7 2 1 4 6 - 15 7
16. Пескара Заявка 8 2 1 5 5 - 15 7
17. Реджина 0:0 Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
18. Виртус Энтелла Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
19. Кремонезе Заявка 8 1 3 4 7 - 10 6
20. Асколи Заявка 10 0 3 7 8 - 16 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Oreste Granillo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Реджина
Ничья
Лечче
3.56
3.50
2.26
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.30 3.50 2.15
Бонус: 10 000 ₽ 3.35 3.25 2.16
Бонус: 5 000 ₽ 3.56 3.22 2.23
Бонус: 5 000 ₽ 3.40 3.30 2.23
  3.50 3.33 2.26

Самый высокий коэффициент на матч «Реджина» – «Лечче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реджина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лечче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реджина» – «Лечче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.70 1.25 2.85 1.39 1.92 1.82 1.54 2.39 1.37 2.95 1.13 5.40
8.10 1.04 7.80 1.07 3.46 1.29 2.65 1.48 1.90 2.00 1.55 2.45 1.36 3.04 1.13 5.30 1.09 5.85 1.01 10.25
11.00 1.02 8.10 1.05 3.40 1.29 2.65 1.47 2.14 1.71 1.86 1.94 1.69 2.17 1.45 2.65 1.31 3.25 1.13 5.50 1.10 6.20 1.03 10.50 1.02 11.00 0.00 17.00
3.80 1.29 2.85 1.46 2.21 1.72 1.90 1.98 1.70 2.24 1.50 2.70 1.35 3.37 1.12 6.86
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.37 1.96 1.79 1.44 2.65 1.10 6.20
2.75 1.45 1.94 1.86 1.44 2.77 1.13 5.90 1.09 6.80
1.91 1.89 1.40 2.80 1.12 5.80
3.02 1.41 2.48 1.57 1.94 1.93 1.58 2.46 1.42 2.99
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.10 1.21 1.75 2.01 1.20 4.20
3.85 1.26 2.75 1.45 1.76 2.06 1.30 3.52 1.19 4.65
2.60 1.45 1.67 2.14 1.27 3.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.67 2.13
1.72 2.05
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
4.40 1.19
Букмекер Да Нет
3.05 1.34
3.25 1.30
Где смотреть матч Реджина 0:0 Лечче онлайн

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