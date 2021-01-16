Реджина
0:1
Конец матча
Стадион: Оресте Гранильо
Лечче
0:1
28' ГолСтемпиньски Мариуш
45' Желтая карточкаКода Массимо
0:1
53' Не забитый пенальтиМенез Жереми
54' Желтая карточкаХендерсон Лиам
58' Желтая карточкаТахцидис Панайотис
63' Желтая карточкаЛистковски Марчин
67' Вторая желтая карточкаКода Массимо
70' Желтая карточкаШитум Марио
90' Желтая карточкаГабриэл Васконселлос
92
Шитум
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Шитум МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
91 Фати РикардоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Денис ХерманНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Жута ЛеонардЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Корини Эудженио
Ход матча
28'
45'
53'
0:1
54'
67'
70'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 22
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
64 Владение мячом, % 36
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Льотти Даниэле
|5
|0.28
|2.
|Кризетиг Лоренцо
|2
|0.11
|3.
|Менез Жереми
|2
|0.11
|4.
|Фолоруншо Майкл
|2
|0.11
|5.
|Белломо Никола
|1
|0.06
|6.
|Бьянки Николо
|1
|0.06
|7.
|Лафферти Кайл
|1
|0.06
|8.
|Денис Херман
|1
|0.06
|9.
|Шитум Марио
|1
|0.06
|10.
|Фати Рикардо
|0
|0
|11.
|Де Розе Франческо
|0
|0
|12.
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|13.
|Васич Никола
|0
|0
|14.
|Ривас Ригоберто
|0
|0
|15.
|Дель Прато Энрико
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кода Массимо
|10
|0.56
|2.
|Манкозу Марко
|6 (2)
|0.33
|3.
|Стемпиньски Мариуш
|5
|0.28
|4.
|Хендерсон Лиам
|2
|0.11
|5.
|Фалько Филиппо
|2
|0.11
|6.
|Тахцидис Панайотис
|1
|0.06
|7.
|Кальдерони Марко
|1
|0.06
|8.
|Адьяпонг Клод
|1
|0.06
|9.
|Родригес Пабло
|1
|0.06
|10.
|Майер Жан
|1
|0.06
|11.
|Паганини Лука
|1
|0.06
|12.
|Дермаку Кастриот
|1
|0.06
|13.
|Листковски Марчин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кризетиг Лоренцо
|5
|1
|2.
|Фолоруншо Майкл
|5
|1
|3.
|Белломо Никола
|6
|0
|4.
|Менез Жереми
|3
|1
|5.
|Росси Марко II
|4
|0
|6.
|Дель Прато Энрико
|4
|0
|7.
|Льотти Даниэле
|2
|1
|8.
|Ставропулос Димитрис
|2
|1
|9.
|Ди Кьяра Джанлука
|3
|0
|10.
|Лояконо Джузеппе
|3
|0
|11.
|Лафферти Кайл
|2
|0
|12.
|Ционек Тьяго
|2
|0
|13.
|Де Розе Франческо
|2
|0
|14.
|Шитум Марио
|2
|0
|15.
|Роландо Габриэле
|2
|0
|16.
|Ривас Ригоберто
|2
|0
|17.
|Бьянки Николо
|1
|0
|18.
|Плиццари Алессандро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кода Массимо
|4
|1
|2.
|Лучиони Фабио
|5
|0
|3.
|Тахцидис Панайотис
|4
|0
|4.
|Кальдерони Марко
|4
|0
|5.
|Хендерсон Лиам
|3
|0
|6.
|Листковски Марчин
|3
|0
|7.
|Меккарьелло Бьяджо
|2
|0
|8.
|Паганини Лука
|2
|0
|9.
|Россеттини Лука
|0
|1
|10.
|Родригес Пабло
|1
|0
|11.
|Манкозу Марко
|1
|0
|12.
|Жута Леонард
|1
|0
|13.
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|14.
|Габриэл Васконселлос
|1
|0
|15.
|Фалько Филиппо
|1
|0
|16.
|Дермаку Кастриот
|1
|0
|17.
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|18.
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|19.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реджина
|12.5% (2)
|31.25% (5)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|0
|18.75% (3)
|Лечче
|9.38% (3)
|15.63% (5)
|12.5% (4)
|25% (8)
|25% (8)
|12.5% (4)
Предыдущие игры
Реджина Последние 20 матчей: +5 =5 -10Асколи 2:1 Реджина Реджина 1:0 Кремонезе Реджана 0:1 Реджина Виченца Виртус 1:1 Реджина
Реджина 1:3 Читтаделла Реджина 1:2 Венеция Кьево 3:0 Реджина Реджина 2:1 Брешия Монца 1:0 Реджина Реджина 1:2 Пиза Эмполи 3:0 Реджина Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Болонья 2:0 Реджина Порденоне 2:2 Реджина Реджина 0:0 Козенца Виртус Энтелла 1:1 Реджина Реджина 3:1 Пескара Реджина 1:0 Терамо Салернитана 1:1 Реджина Беневенто 2:1 Реджина
Лечче Последние 20 матчей: +9 =6 -5Лечче 2:2 Луккьезе Лечче 0:0 Монца Читтаделла 2:2 Лечче Лечче 2:1 Виченца Виртус
Ольбия 1:0 Лечче СПАЛ 2013 1:0 Лечче Лечче 0:3 Пиза Лечче 2:0 Про Верчелли Салернитана 1:1 Лечче Про Патрия 2:1 Лечче Лечче 2:2 Фрозиноне Лечче 4:1 Пистойезе Лечче 2:2 Венеция Про Сесто 1:0 Лечче Кьево 1:2 Лечче Лечче 3:2 Перджолеттезе Лечче 7:1 Реджана Гроссето 1:2 Лечче Лечче 1:0 Новара Виртус Энтелла 1:5 Лечче
Последние игры между собой
Реджина: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 7
Лечче: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|29 - 16
|34
|2.
|Читтаделла
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|30 - 14
|33
|3.
|Монца
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|27 - 14
|31
|4.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|23 - 16
|29
|5.
|Лечче
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|32 - 22
|29
|6.
|Салернитана
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|19 - 18
|28
|7.
|Кьево
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|22 - 14
|27
|8.
|Порденоне
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|22 - 15
|27
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|17 - 16
|26
|10.
|Венеция
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|23 - 18
|25
|11.
|Пиза
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|24 - 29
|23
|12.
|Брешия
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|26 - 29
|21
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|23 - 24
|20
|14.
|Реджина
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|16 - 25
|17
|15.
|Пескара
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 28
|16
|16.
|Козенца
|Заявка
|18
|2
|10
|6
|13 - 16
|16
|17.
|Реджана
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 26
|15
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 23
|15
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 31
|14
|20.
|Асколи
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|15 - 27
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|2.
|Монца
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 5
|18
|3.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|4.
|Салернитана
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 7
|17
|5.
|Эмполи
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 5
|16
|6.
|Кьево
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|7.
|Венеция
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 8
|14
|8.
|Лечче
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|18 - 12
|14
|9.
|Пиза
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 9
|13
|10.
|Брешия
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 15
|12
|11.
|Фрозиноне
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 9
|12
|12.
|Порденоне
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 10
|12
|13.
|Асколи
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|14.
|Реджина
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|15.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|10 - 10
|9
|16.
|Пескара
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|17.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|18.
|Реджана
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 11
|8
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|20.
|Козенца
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|4 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 11
|18
|2.
|Лечче
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|3.
|Порденоне
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|6.
|Кьево
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|7.
|Монца
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|8.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|9.
|Салернитана
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|10.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|11.
|Козенца
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 7
|11
|12.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|13.
|Пиза
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 20
|10
|14.
|Брешия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|15.
|Реджана
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 15
|7
|16.
|Пескара
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 15
|7
|17.
|Реджина
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
|20.
|Асколи
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|8 - 16
|3
Победитель
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