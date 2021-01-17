Наполи
4:0
Второй тайм: 47'
Стадион: Диего Армандо Марадона
Фиорентина
1:0
5' ГолИнсинье Лоренцо
2:0
36' ГолДемме Диего
3:0
38' ГолЛосано Ирвинг
4:0
45' ГолЗелиньски Пётр
25
Оспина
Давид
- Основной состав
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мертенс ДрисНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Роша Игор IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Jacopo Ricco
-
29 Dimo Krastev
-
Главный тренер: Клаудио Чезаре Пранделли
Ход матча
5'
36'
2:0
38'
3:0
45'
4:0
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Инсинье Лоренцо
|8 (2)
|0.47
|2.
|Лосано Ирвинг
|8
|0.47
|3.
|Мертенс Дрис
|4
|0.24
|4.
|Зелиньски Пётр
|4
|0.24
|5.
|Петанья Андреа
|4
|0.24
|6.
|Политано Маттео
|3
|0.18
|7.
|Осимхен Виктор
|2
|0.12
|8.
|Демме Диего
|2
|0.12
|9.
|Фабиан Руис
|1
|0.06
|10.
|Бакайоко Тьемуэ
|1
|0.06
|11.
|Элмас Эльиф
|1
|0.06
|12.
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|13.
|Руй Мариу
|0
|0
|14.
|Оспина Давид
|0
|0
|15.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влахович Душан
|6 (3)
|0.33
|2.
|Кастровилли Гаэтано
|4
|0.22
|3.
|Миленкович Никола
|2
|0.11
|4.
|Бираги Кристиано
|1
|0.06
|5.
|Кьеза Федерико
|1
|0.06
|6.
|Касерес Мартин
|1
|0.06
|7.
|Песселья Херман
|1
|0.06
|8.
|Куаме Кристиан
|1
|0.06
|9.
|Рибери Франк
|0
|0
|10.
|Бонавентура Джакомо
|0
|0
|11.
|Кальехон Хосе
|0
|0
|12.
|Лирола Поль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ди Лоренцо Джованни
|5
|0
|2.
|Бакайоко Тьемуэ
|3
|1
|3.
|Лосано Ирвинг
|3
|0
|4.
|Инсинье Лоренцо
|1
|1
|5.
|Оспина Давид
|2
|0
|6.
|Манолас Костас
|2
|0
|7.
|Кулибали Калиду
|2
|0
|8.
|Руй Мариу
|2
|0
|9.
|Политано Маттео
|2
|0
|10.
|Лоботка Станислав
|2
|0
|11.
|Демме Диего
|1
|0
|12.
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|13.
|Осимхен Виктор
|1
|0
|14.
|Элмас Эльиф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бираги Кристиано
|6
|0
|2.
|Кастровилли Гаэтано
|5
|0
|3.
|Рибери Франк
|3
|0
|4.
|Бонавентура Джакомо
|3
|0
|5.
|Чеккерини Федерико
|3
|0
|6.
|Амрабат Софьян
|3
|0
|7.
|Миленкович Никола
|3
|0
|8.
|Лирола Поль
|3
|0
|9.
|Валеро Борха
|2
|0
|10.
|Роша Игор II
|2
|0
|11.
|Песселья Херман
|2
|0
|12.
|Мартинес Лукас II
|0
|1
|13.
|Венути Лоренцо
|1
|0
|14.
|Пульгар Эрик
|1
|0
|15.
|Куаме Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Наполи
|5.88% (2)
|14.71% (5)
|8.82% (3)
|17.65% (6)
|29.41% (10)
|23.53% (8)
|Фиорентина
|29.41% (5)
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: +11 =3 -6Наполи 3:2 Эмполи Удинезе 1:2 Наполи Наполи 1:2 Специя Кальяри 1:4 Наполи
Наполи 1:1 Торино Лацио 2:0 Наполи Интер Милан 1:0 Наполи Наполи 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Реал Сосьедад Кротоне 0:4 Наполи АЗ Алкмаар 1:1 Наполи Наполи 4:0 Рома Наполи 2:0 Риека Наполи 1:3 Милан Болонья 0:1 Наполи Риека 1:2 Наполи Наполи 0:2 Сассуоло Реал Сосьедад 0:1 Наполи Беневенто 1:2 Наполи Наполи 0:1 АЗ Алкмаар
Фиорентина Последние 20 матчей: +6 =6 -8Фиорентина 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:0 Кальяри Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Болонья
Ювентус 0:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 1:1 Сассуоло Аталанта 3:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Дженоа Милан 2:0 Фиорентина Удинезе 0:1 Фиорентина Фиорентина 0:1 Беневенто Парма 0:0 Фиорентина Рома 2:0 Фиорентина Фиорентина 2:1 Падова Фиорентина 3:2 Удинезе Специя 2:2 Фиорентина Фиорентина 1:2 Сампдория Интер Милан 4:3 Фиорентина Фиорентина 1:0 Торино
Последние игры между собой
Наполи: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Фиорентина: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Фиорентина 3:0 Наполи Серия A Наполи 0:0 Фиорентина Серия A Наполи 4:1 Фиорентина Серия A Наполи 1:0 Фиорентина Кубок Фиорентина 3:3 Наполи Серия A Фиорентина 1:1 Наполи Серия A Наполи 2:1 Фиорентина Серия A Наполи 3:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:1 Наполи Серия A Фиорентина 1:3 Наполи Кубок Наполи 0:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:2 Наполи Серия A Фиорентина 1:1 Наполи Серия A Наполи 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:3 Наполи Серия A Наполи 0:0 Фиорентина Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|37 - 19
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|43 - 23
|37
|3.
|Наполи
|4:0 Заявка
|17
|11
|1
|5
|38 - 16
|34
|4.
|Рома
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|37 - 29
|34
|5.
|Ювентус
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|35 - 16
|33
|6.
|Аталанта
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|40 - 22
|31
|7.
|Лацио
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 25
|31
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|30 - 26
|29
|9.
|Верона
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|22 - 17
|27
|10.
|Сампдория
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|28 - 29
|23
|11.
|Беневенто
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 30
|21
|12.
|Болонья
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|24 - 31
|20
|13.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 32
|18
|14.
|Фиорентина
|0:4 Заявка
|18
|4
|6
|8
|18 - 27
|18
|15.
|Удинезе
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|19 - 27
|16
|16.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|23 - 34
|14
|17.
|Дженоа
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 30
|14
|18.
|Торино
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|26 - 35
|13
|19.
|Парма
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|13 - 33
|12
|20.
|Кротоне
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 40
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 9
|21
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 13
|19
|3.
|Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|4.
|Ювентус
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|5.
|Аталанта
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|22 - 10
|16
|6.
|Наполи
|4:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|23 - 10
|16
|7.
|Верона
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|8.
|Лацио
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|9.
|Болонья
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 17
|14
|10.
|Сампдория
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 14
|13
|11.
|Фиорентина
|0:4 Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 8
|13
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|13.
|Кальяри
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 16
|8
|14.
|Дженоа
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 16
|8
|15.
|Беневенто
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 18
|8
|16.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|17.
|Кротоне
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|18.
|Парма
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|3 - 13
|7
|19.
|Специя
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 18
|6
|20.
|Торино
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|13 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|Наполи
|4:0 Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 6
|18
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|4.
|Лацио
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 15
|17
|6.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|19 - 8
|16
|7.
|Аталанта
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 12
|15
|8.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|9.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 20
|13
|10.
|Верона
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|11.
|Специя
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|12.
|Сампдория
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|14.
|Торино
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|8
|15.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 14
|6
|16.
|Кальяри
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 18
|6
|17.
|Болонья
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|18.
|Парма
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 20
|5
|19.
|Фиорентина
|0:4 Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 19
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 24
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Наполи» – «Фиорентина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Наполи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фиорентина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Наполи» – «Фиорентина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Наполи 4:0 Фиорентина
Исход игры
Наполи
93.9% (139)
Ничья
3.4% (5)
Фиорентина
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
68.71% (101)
Меньше
31.29% (46)
Обе команды забьют
Да
68.71% (101)
Нет
31.29% (46)
Популярный счёт
2:1 Наполи
48.6% (72)
2:0 Наполи
18.9% (28)
3:1 Наполи
12.2% (18)
1:0 Наполи
10.1% (15)
1:2 Фиорентина
2.7% (4)
1:1 Ничья
1.4% (2)
3:0 Наполи
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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