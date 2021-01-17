  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Наполи
6:0
Конец матча

Стадион:
Фиорентина
0'
1:0
5' Гол
Инсинье Лоренцо
2:0
36' Гол
Демме Диего
3:0
38' Гол
Лосано Ирвинг
4:0
45' Гол
Зелиньски Пётр
51' Желтая карточка
Инсинье Лоренцо
5:0
72' Пенальти
Инсинье Лоренцо
6:0
89' Гол
Политано Маттео
90'+1
25
Оспина
Давид
23
Хюсай
Эльсейд
44
Манолас
Костас
26
Кулибали
Калиду
6
Руй
Мариу
4
Демме
Диего
5
Бакайоко
Тьемуэ
11
Лосано
Ирвинг
20
Зелиньски
Пётр
24
Инсинье
Лоренцо
37
Петанья
Андреа
69
Дронговски
Бартломей
4
Миленкович
Никола
20
Песселья
Херман
98
Роша
Игор
II
23
Венути
Лоренцо
34
Амрабат
Софьян
10
Кастровилли
Гаэтано
3
Бираги
Кристиано
77
Кальехон
Хосе
7
Рибери
Франк
9
Влахович
Душан
Наполи
4-2-3-1
Фиорентина
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Инсинье Лоренцо 9 (3) 0.53
2. Лосано Ирвинг 8 0.47
3. Мертенс Дрис 4 0.24
4. Зелиньски Пётр 4 0.24
5. Петанья Андреа 4 0.24
6. Политано Маттео 4 0.24
7. Осимхен Виктор 2 0.12
8. Демме Диего 2 0.12
9. Фабиан Руис 1 0.06
10. Бакайоко Тьемуэ 1 0.06
11. Элмас Эльиф 1 0.06
12. Ди Лоренцо Джованни 0 0
13. Руй Мариу 0 0
14. Оспина Давид 0 0
15. Хюсай Эльсейд 0 0
Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влахович Душан 6 (3) 0.33
2. Кастровилли Гаэтано 4 0.22
3. Миленкович Никола 2 0.11
4. Бираги Кристиано 1 0.06
5. Кьеза Федерико 1 0.06
6. Касерес Мартин 1 0.06
7. Песселья Херман 1 0.06
8. Куаме Кристиан 1 0.06
9. Рибери Франк 0 0
10. Бонавентура Джакомо 0 0
11. Кальехон Хосе 0 0
12. Лирола Поль 0 0

Карточки

Наполи
# Игрок      
1. Ди Лоренцо Джованни 5 0
2. Бакайоко Тьемуэ 3 1
3. Инсинье Лоренцо 2 1
4. Лосано Ирвинг 3 0
5. Оспина Давид 2 0
6. Манолас Костас 2 0
7. Кулибали Калиду 2 0
8. Руй Мариу 2 0
9. Политано Маттео 2 0
10. Лоботка Станислав 2 0
11. Демме Диего 1 0
12. Зелиньски Пётр 1 0
13. Осимхен Виктор 1 0
14. Элмас Эльиф 1 0
Фиорентина
# Игрок      
1. Бираги Кристиано 6 0
2. Кастровилли Гаэтано 5 0
3. Рибери Франк 3 0
4. Бонавентура Джакомо 3 0
5. Чеккерини Федерико 3 0
6. Амрабат Софьян 3 0
7. Миленкович Никола 3 0
8. Лирола Поль 3 0
9. Валеро Борха 2 0
10. Роша Игор II 2 0
11. Песселья Херман 2 0
12. Мартинес Лукас II 0 1
13. Венути Лоренцо 1 0
14. Пульгар Эрик 1 0
15. Куаме Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Наполи 7.5% (3) 12.5% (5) 15% (6) 15% (6) 27.5% (11) 22.5% (9)
 Фиорентина 29.41% (5) 11.76% (2) 5.88% (1) 11.76% (2) 17.65% (3) 23.53% (4)

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Наполи 3:2 Эмполи Удинезе 1:2 Наполи Наполи 1:2 Специя Кальяри 1:4 Наполи
Наполи 1:1 Торино Лацио 2:0 Наполи Интер Милан 1:0 Наполи Наполи 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Реал Сосьедад Кротоне 0:4 Наполи АЗ Алкмаар 1:1 Наполи Наполи 4:0 Рома Наполи 2:0 Риека Наполи 1:3 Милан Болонья 0:1 Наполи Риека 1:2 Наполи Наполи 0:2 Сассуоло Реал Сосьедад 0:1 Наполи Беневенто 1:2 Наполи Наполи 0:1 АЗ Алкмаар
Фиорентина Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Фиорентина 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:0 Кальяри Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Болонья
Ювентус 0:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 1:1 Сассуоло Аталанта 3:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Дженоа Милан 2:0 Фиорентина Удинезе 0:1 Фиорентина Фиорентина 0:1 Беневенто Парма 0:0 Фиорентина Рома 2:0 Фиорентина Фиорентина 2:1 Падова Фиорентина 3:2 Удинезе Специя 2:2 Фиорентина Фиорентина 1:2 Сампдория Интер Милан 4:3 Фиорентина Фиорентина 1:0 Торино

Последние игры между собой

Наполи: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Фиорентина: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Наполи 0:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:4 Наполи Серия A Фиорентина 0:0 Наполи Серия A Наполи 1:0 Фиорентина Серия A
Фиорентина 3:0 Наполи Серия A Наполи 0:0 Фиорентина Серия A Наполи 4:1 Фиорентина Серия A Наполи 1:0 Фиорентина Кубок Фиорентина 3:3 Наполи Серия A Фиорентина 1:1 Наполи Серия A Наполи 2:1 Фиорентина Серия A Наполи 3:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:1 Наполи Серия A Фиорентина 1:3 Наполи Кубок Наполи 0:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:2 Наполи Серия A Фиорентина 1:1 Наполи Серия A Наполи 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:3 Наполи Серия A Наполи 0:0 Фиорентина Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 4 1 37 - 19 40
2. Интер Милан Заявка 17 11 4 2 43 - 23 37
3. Наполи Заявка 17 11 1 5 40 - 16 34
4. Рома Заявка 18 10 4 4 37 - 29 34
5. Ювентус Заявка 16 9 6 1 35 - 16 33
6. Аталанта Заявка 16 9 4 3 40 - 22 31
7. Лацио Заявка 18 9 4 5 30 - 25 31
8. Сассуоло 0:0 Заявка 18 8 6 4 30 - 26 30
9. Верона Заявка 18 7 6 5 22 - 17 27
10. Сампдория Заявка 18 7 2 9 28 - 29 23
11. Беневенто 0:1 Заявка 18 6 3 9 20 - 31 21
12. Болонья Заявка 18 5 5 8 24 - 31 20
13. Специя Заявка 18 4 6 8 23 - 32 18
14. Фиорентина Заявка 18 4 6 8 18 - 29 18
15. Удинезе Заявка 17 4 4 9 19 - 27 16
16. Кальяри Заявка 17 3 5 9 23 - 34 14
17. Дженоа Заявка 17 3 5 9 18 - 30 14
18. Торино Заявка 18 2 7 9 26 - 35 13
19. Парма 0:0 Заявка 18 2 7 9 13 - 33 13
20. Кротоне 1:0 Заявка 18 3 3 12 18 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 9 6 3 0 21 - 9 21
2. Интер Милан Заявка 8 6 1 1 23 - 13 19
3. Милан Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
4. Ювентус Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
5. Аталанта Заявка 8 5 1 2 22 - 10 16
6. Наполи Заявка 9 5 1 3 25 - 10 16
7. Верона Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
8. Лацио Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
9. Болонья Заявка 9 4 2 3 17 - 17 14
10. Сампдория Заявка 9 4 1 4 17 - 14 13
11. Фиорентина Заявка 9 3 4 2 9 - 8 13
12. Сассуоло 0:0 Заявка 9 3 4 2 12 - 11 13
13. Кротоне 1:0 Заявка 9 3 1 5 10 - 16 10
14. Кальяри Заявка 8 2 2 4 12 - 16 8
15. Дженоа Заявка 9 2 2 5 13 - 16 8
16. Беневенто 0:1 Заявка 9 2 2 5 9 - 18 8
17. Удинезе Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
18. Парма 0:0 Заявка 9 1 4 4 3 - 13 7
19. Специя Заявка 9 1 3 5 10 - 18 6
20. Торино Заявка 9 0 5 4 13 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2. Наполи Заявка 8 6 0 2 15 - 6 18
3. Интер Милан Заявка 9 5 3 1 20 - 10 18
4. Лацио Заявка 9 5 2 2 16 - 12 17
5. Сассуоло 0:0 Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
6. Ювентус Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
7. Аталанта Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
8. Беневенто 0:1 Заявка 9 4 1 4 11 - 13 13
9. Рома Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
10. Верона Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
11. Специя Заявка 9 3 3 3 13 - 14 12
12. Сампдория Заявка 9 3 1 5 11 - 15 10
13. Удинезе Заявка 9 2 3 4 13 - 16 9
14. Торино Заявка 9 2 2 5 13 - 17 8
15. Дженоа Заявка 8 1 3 4 5 - 14 6
16. Кальяри Заявка 9 1 3 5 11 - 18 6
17. Болонья Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
18. Парма 0:0 Заявка 9 1 3 5 10 - 20 6
19. Фиорентина Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
20. Кротоне 1:0 Заявка 9 0 2 7 8 - 24 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diego Armando Maradona. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Наполи 93.9% (139)
X 3.4% (5)
Фиорентина 2.7% (4)
Все прогнозы
1.92 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.65 4.15 5.55
Бонус: 5 000 ₽ 1.23 6.00 13.00
  1.27 5.74 12.35

Самый высокий коэффициент на матч «Наполи» – «Фиорентина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Наполи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фиорентина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Наполи» – «Фиорентина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
9.80 1.01 8.80 1.04 3.54 1.28 2.83 1.43 1.98 1.92 1.52 2.53 1.34 3.14 1.14 5.10 1.10 5.70 1.01 10.25
8.40 1.04 7.21 1.06 6.50 1.11 4.90 1.17 2.35 1.58 1.75 2.15 1.77 2.04 1.28 3.60 1.12 4.60 2.27 1.62 1.50 2.55 1.16 5.10 1.05 9.50 1.04 10.00 1.06 8.80 1.05 9.50
3.89 1.29 2.98 1.44 3.13 1.39 2.42 1.60 2.09 1.80 1.74 2.17 1.53 2.59 1.75 2.16 1.56 2.51 1.15 6.23 3.50 1.32 2.82 1.46 2.04 1.84 1.85 2.03 1.53 2.59 1.22 4.53
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.04 1.38 2.01 1.80 1.46 2.72 1.15 5.55 1.10 6.85
2.75 1.44 1.80 2.00 1.75 2.05 1.19 6.12 1.11 6.50
3.25 1.39 2.67 1.53 2.08 1.84 1.65 2.36 1.59 2.43 1.35 3.35 1.11 7.38 1.43 2.96
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.75 1.45 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.65
3.70 1.27 2.55 1.50 1.65 2.22 1.24 3.65 1.16 4.62

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
4.44 1.14
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
Где смотреть матч Наполи 6:0 Фиорентина онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Наполи 6:0 Фиорентина

Исход игры
Наполи
93.9% (139)
Ничья
3.4% (5)
Фиорентина
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
68.71% (101)
Меньше
31.29% (46)
Обе команды забьют
Да
68.71% (101)
Нет
31.29% (46)
Популярный счёт
2:1 Наполи
48.6% (72)
2:0 Наполи
18.9% (28)
3:1 Наполи
12.2% (18)
1:0 Наполи
10.1% (15)
1:2 Фиорентина
2.7% (4)
3:0 Наполи
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
3:2 Наполи
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный