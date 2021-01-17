Сассуоло
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Парма
1' Желтая карточкаКирикеш Влад
21
Кирикеш
Влад
23
Траоре
Хамед
42
Бузи
Максим
29
Daan
Dierckx
14
Куртич
Ясмин
33
Куцка
Юрай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
2 МарлонЗащитник
-
30 Оддеи БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
42 Бузи МаксимЗащитник
-
29 Daan DierckxЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Куртич ЯсминПолузащитник
-
33 Куцка ЮрайНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Дези ЯкопоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Chaka Traore
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
1'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берарди Доменико
|7 (2)
|0.39
|2.
|Капуто Франческо
|6 (1)
|0.33
|3.
|Джуричич Филип
|3
|0.17
|4.
|Бога Жереми
|2
|0.11
|5.
|Кирикеш Влад
|2
|0.11
|6.
|Дефрель Грегоре
|2
|0.11
|7.
|Траоре Хамед
|2
|0.11
|8.
|Локателли Мануэль
|2 (1)
|0.11
|9.
|Бурабия Мехди
|1
|0.06
|10.
|Лопес Максим
|1
|0.06
|11.
|Распадори Джакомо
|1
|0.06
|12.
|Феррари Джанмарко
|0
|0
|13.
|Рожерио да Силва
|0
|0
|14.
|Мюлдюр Мерт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жервиньо Куасси
|4
|0.22
|2.
|Эрнани Азеведо
|3
|0.17
|3.
|Куцка Юрай
|2 (1)
|0.11
|4.
|Куртич Ясмин
|2
|0.11
|5.
|Гальоло Риккардо
|1
|0.06
|6.
|Карамо Янн
|1
|0.06
|7.
|Бругман Гастон
|0
|0
|8.
|Инглезе Роберто
|0
|0
|9.
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|10.
|Брунетта Хуан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Локателли Мануэль
|6
|0
|2.
|Кирикеш Влад
|5
|0
|3.
|Берарди Доменико
|4
|0
|4.
|Айхан Кан
|3
|0
|5.
|Лопес Максим
|3
|0
|6.
|Феррари Джанмарко
|3
|0
|7.
|Обьянг Педро
|1
|1
|8.
|Бурабия Мехди
|2
|0
|9.
|Траоре Хамед
|2
|0
|10.
|Гараслин Лукаш
|0
|1
|11.
|Капуто Франческо
|1
|0
|12.
|Джуричич Филип
|1
|0
|13.
|Маньянелли Франческо
|1
|0
|14.
|Тольян Йереми
|1
|0
|15.
|Марлон
|1
|0
|16.
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
|17.
|Рожерио да Силва
|1
|0
|18.
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|19.
|Распадори Джакомо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эрнани Азеведо
|5
|0
|2.
|Иакопони Симоне
|3
|1
|3.
|Куцка Юрай
|3
|0
|4.
|Алвеш Бруну
|3
|0
|5.
|Куртич Ясмин
|2
|0
|6.
|Бругман Гастон
|2
|0
|7.
|Инглезе Роберто
|2
|0
|8.
|Сиприен Вилан
|2
|0
|9.
|Пеццелла Джузеппе
|2
|0
|10.
|Бузи Максим
|2
|0
|11.
|Дармиан Маттео
|1
|0
|12.
|Скоццарелла Маттео
|1
|0
|13.
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|14.
|Лорини Венсан
|1
|0
|15.
|Гальоло Риккардо
|1
|0
|16.
|Грасси Альберто
|1
|0
|17.
|Осорио Йордан
|1
|0
|18.
|Карамо Янн
|1
|0
|19.
|Брунетта Хуан
|1
|0
|20.
|Зом Симон
|1
|0
|21.
|Болог Ботонд
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сассуоло
|13.79% (4)
|6.9% (2)
|3.45% (1)
|20.69% (6)
|20.69% (6)
|34.48% (10)
|Парма
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
Предыдущие игры
Сассуоло Последние 20 матчей: +9 =5 -6Сассуоло 0:2 СПАЛ 2013 Ювентус 3:1 Сассуоло Сассуоло 2:1 Дженоа Аталанта 5:1 Сассуоло
Сампдория 2:3 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Фиорентина 1:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Беневенто Рома 0:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Интер Милан Верона 0:2 Сассуоло Сассуоло 0:0 Удинезе Наполи 0:2 Сассуоло Сассуоло 3:3 Торино Болонья 3:4 Сассуоло Сассуоло 4:1 Кротоне Специя 1:4 Сассуоло Сассуоло 1:1 Кальяри Сассуоло 0:1 Удинезе Сассуоло 5:0 Дженоа
Парма Последние 20 матчей: +5 =6 -9Парма 0:2 Лацио Аталанта 3:0 Парма Парма 0:3 Торино Кротоне 2:1 Парма
Последние игры между собой
Сассуоло: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 6
Парма: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|37 - 19
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|43 - 23
|37
|3.
|Наполи
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|40 - 16
|34
|4.
|Рома
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|37 - 29
|34
|5.
|Ювентус
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|35 - 16
|33
|6.
|Аталанта
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|40 - 22
|31
|7.
|Лацио
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 25
|31
|8.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|18
|8
|6
|4
|30 - 26
|30
|9.
|Верона
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|22 - 17
|27
|10.
|Сампдория
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|28 - 29
|23
|11.
|Беневенто
|0:1 Заявка
|18
|6
|3
|9
|20 - 31
|21
|12.
|Болонья
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|24 - 31
|20
|13.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 32
|18
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|18 - 29
|18
|15.
|Удинезе
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|19 - 27
|16
|16.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|23 - 34
|14
|17.
|Дженоа
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 30
|14
|18.
|Торино
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|26 - 35
|13
|19.
|Парма
|0:0 Заявка
|18
|2
|7
|9
|13 - 33
|13
|20.
|Кротоне
|1:0 Заявка
|18
|3
|3
|12
|18 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 9
|21
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 13
|19
|3.
|Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|4.
|Ювентус
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|5.
|Аталанта
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|22 - 10
|16
|6.
|Наполи
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|25 - 10
|16
|7.
|Верона
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|8.
|Лацио
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|9.
|Болонья
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 17
|14
|10.
|Сампдория
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 14
|13
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 8
|13
|12.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|13.
|Кротоне
|1:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 16
|10
|14.
|Кальяри
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 16
|8
|15.
|Дженоа
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 16
|8
|16.
|Беневенто
|0:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 18
|8
|17.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|18.
|Парма
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|3 - 13
|7
|19.
|Специя
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 18
|6
|20.
|Торино
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|13 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|Наполи
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 6
|18
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|4.
|Лацио
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|5.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 15
|17
|6.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|19 - 8
|16
|7.
|Аталанта
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 12
|15
|8.
|Беневенто
|0:1 Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 13
|13
|9.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 20
|13
|10.
|Верона
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|11.
|Специя
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|12.
|Сампдория
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|14.
|Торино
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|8
|15.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 14
|6
|16.
|Кальяри
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 18
|6
|17.
|Болонья
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|18.
|Парма
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 20
|6
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 21
|5
|20.
|Кротоне
|1:0 Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 24
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сассуоло» – «Парма» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сассуоло» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Парма» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сассуоло» – «Парма», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Сассуоло 0:0 Парма
Исход игры
Сассуоло
78.9% (112)
Ничья
14.8% (21)
Парма
6.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
57.45% (81)
Меньше
42.55% (60)
Обе команды забьют
Да
68.09% (96)
Нет
31.91% (45)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
40.1% (57)
1:0 Сассуоло
16.9% (24)
2:0 Сассуоло
14.8% (21)
1:1 Ничья
10.6% (15)
1:2 Парма
6.3% (9)
3:1 Сассуоло
5.6% (8)
2:2 Ничья
2.8% (4)
3:2 Сассуоло
1.4% (2)
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