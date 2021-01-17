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  2. Матчи
  3. Италия
Сассуоло
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Парма
0'
1' Желтая карточка
Кирикеш Влад
17'
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
21
Кирикеш
Влад
31
Феррари
Джанмарко
77
Кирьякопулос
Георгиос
4
Маньянелли
Франческо
5
Айхан
Кан
92
Дефрель
Грегоре
8
Лопес
Максим
23
Траоре
Хамед
9
Капуто
Франческо
1
Сепе
Луиджи
42
Бузи
Максим
29
Daan
Dierckx
2
Иакопони
Симоне
3
Пеццелла
Джузеппе
8
Грасси
Альберто
15
Бругман
Гастон
14
Куртич
Ясмин
33
Куцка
Юрай
11
Корнелиус
Андреас
27
Жервиньо
Куасси
Сассуоло
4-2-3-1
Парма
4-3-3

Ход матча

1'
Кирикеш Влад
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берарди Доменико 7 (2) 0.39
2. Капуто Франческо 6 (1) 0.33
3. Джуричич Филип 3 0.17
4. Бога Жереми 2 0.11
5. Кирикеш Влад 2 0.11
6. Дефрель Грегоре 2 0.11
7. Траоре Хамед 2 0.11
8. Локателли Мануэль 2 (1) 0.11
9. Бурабия Мехди 1 0.06
10. Лопес Максим 1 0.06
11. Распадори Джакомо 1 0.06
12. Феррари Джанмарко 0 0
13. Рожерио да Силва 0 0
14. Мюлдюр Мерт 0 0
Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жервиньо Куасси 4 0.22
2. Эрнани Азеведо 3 0.17
3. Куцка Юрай 2 (1) 0.11
4. Куртич Ясмин 2 0.11
5. Гальоло Риккардо 1 0.06
6. Карамо Янн 1 0.06
7. Бругман Гастон 0 0
8. Инглезе Роберто 0 0
9. Пеццелла Джузеппе 0 0
10. Брунетта Хуан 0 0

Карточки

Сассуоло
# Игрок      
1. Локателли Мануэль 6 0
2. Кирикеш Влад 5 0
3. Берарди Доменико 4 0
4. Айхан Кан 3 0
5. Лопес Максим 3 0
6. Феррари Джанмарко 3 0
7. Обьянг Педро 1 1
8. Бурабия Мехди 2 0
9. Траоре Хамед 2 0
10. Гараслин Лукаш 0 1
11. Капуто Франческо 1 0
12. Джуричич Филип 1 0
13. Маньянелли Франческо 1 0
14. Тольян Йереми 1 0
15. Марлон 1 0
16. Кирьякопулос Георгиос 1 0
17. Рожерио да Силва 1 0
18. Мюлдюр Мерт 1 0
19. Распадори Джакомо 1 0
Парма
# Игрок      
1. Эрнани Азеведо 5 0
2. Иакопони Симоне 3 1
3. Куцка Юрай 3 0
4. Алвеш Бруну 3 0
5. Куртич Ясмин 2 0
6. Бругман Гастон 2 0
7. Инглезе Роберто 2 0
8. Сиприен Вилан 2 0
9. Пеццелла Джузеппе 2 0
10. Бузи Максим 2 0
11. Дармиан Маттео 1 0
12. Скоццарелла Маттео 1 0
13. Корнелиус Андреас 1 0
14. Лорини Венсан 1 0
15. Гальоло Риккардо 1 0
16. Грасси Альберто 1 0
17. Осорио Йордан 1 0
18. Карамо Янн 1 0
19. Брунетта Хуан 1 0
20. Зом Симон 1 0
21. Болог Ботонд 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сассуоло 13.79% (4) 6.9% (2) 3.45% (1) 20.69% (6) 20.69% (6) 34.48% (10)
 Парма 23.08% (3) 7.69% (1) 7.69% (1) 30.77% (4) 23.08% (3) 7.69% (1)

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Сассуоло 0:2 СПАЛ 2013 Ювентус 3:1 Сассуоло Сассуоло 2:1 Дженоа Аталанта 5:1 Сассуоло
Сампдория 2:3 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Фиорентина 1:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Беневенто Рома 0:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Интер Милан Верона 0:2 Сассуоло Сассуоло 0:0 Удинезе Наполи 0:2 Сассуоло Сассуоло 3:3 Торино Болонья 3:4 Сассуоло Сассуоло 4:1 Кротоне Специя 1:4 Сассуоло Сассуоло 1:1 Кальяри Сассуоло 0:1 Удинезе Сассуоло 5:0 Дженоа
Парма Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Парма 0:2 Лацио Аталанта 3:0 Парма Парма 0:3 Торино Кротоне 2:1 Парма
Парма 0:4 Ювентус Парма 0:0 Кальяри Милан 2:2 Парма Парма 0:0 Беневенто Дженоа 1:2 Парма Парма 2:1 Козенца Рома 3:0 Парма Парма 0:0 Фиорентина Интер Милан 2:2 Парма Парма 3:1 Пескара Парма 2:2 Специя Удинезе 3:2 Парма Парма 1:0 Верона Болонья 4:1 Парма Парма 0:2 Наполи Парма 6:0 Про Сесто

Последние игры между собой

Сассуоло: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 6
Парма: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 2
Сассуоло 0:1 Парма Серия A Парма 1:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Парма Серия A Парма 2:1 Сассуоло Серия A
Парма 2:1 Сассуоло Товарищеские матчи Сассуоло 4:1 Парма Серия A Парма 1:3 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:1 Парма Серия A Парма 3:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:2 Парма Серия B Парма 1:1 Сассуоло Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 4 1 37 - 19 40
2. Интер Милан Заявка 17 11 4 2 43 - 23 37
3. Наполи Заявка 17 11 1 5 40 - 16 34
4. Рома Заявка 18 10 4 4 37 - 29 34
5. Ювентус Заявка 16 9 6 1 35 - 16 33
6. Аталанта Заявка 16 9 4 3 40 - 22 31
7. Лацио Заявка 18 9 4 5 30 - 25 31
8. Сассуоло 0:0 Заявка 18 8 6 4 30 - 26 30
9. Верона Заявка 18 7 6 5 22 - 17 27
10. Сампдория Заявка 18 7 2 9 28 - 29 23
11. Беневенто 0:1 Заявка 18 6 3 9 20 - 31 21
12. Болонья Заявка 18 5 5 8 24 - 31 20
13. Специя Заявка 18 4 6 8 23 - 32 18
14. Фиорентина Заявка 18 4 6 8 18 - 29 18
15. Удинезе Заявка 17 4 4 9 19 - 27 16
16. Кальяри Заявка 17 3 5 9 23 - 34 14
17. Дженоа Заявка 17 3 5 9 18 - 30 14
18. Торино Заявка 18 2 7 9 26 - 35 13
19. Парма 0:0 Заявка 18 2 7 9 13 - 33 13
20. Кротоне 1:0 Заявка 18 3 3 12 18 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 9 6 3 0 21 - 9 21
2. Интер Милан Заявка 8 6 1 1 23 - 13 19
3. Милан Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
4. Ювентус Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
5. Аталанта Заявка 8 5 1 2 22 - 10 16
6. Наполи Заявка 9 5 1 3 25 - 10 16
7. Верона Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
8. Лацио Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
9. Болонья Заявка 9 4 2 3 17 - 17 14
10. Сампдория Заявка 9 4 1 4 17 - 14 13
11. Фиорентина Заявка 9 3 4 2 9 - 8 13
12. Сассуоло 0:0 Заявка 9 3 4 2 12 - 11 13
13. Кротоне 1:0 Заявка 9 3 1 5 10 - 16 10
14. Кальяри Заявка 8 2 2 4 12 - 16 8
15. Дженоа Заявка 9 2 2 5 13 - 16 8
16. Беневенто 0:1 Заявка 9 2 2 5 9 - 18 8
17. Удинезе Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
18. Парма 0:0 Заявка 9 1 4 4 3 - 13 7
19. Специя Заявка 9 1 3 5 10 - 18 6
20. Торино Заявка 9 0 5 4 13 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2. Наполи Заявка 8 6 0 2 15 - 6 18
3. Интер Милан Заявка 9 5 3 1 20 - 10 18
4. Лацио Заявка 9 5 2 2 16 - 12 17
5. Сассуоло 0:0 Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
6. Ювентус Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
7. Аталанта Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
8. Беневенто 0:1 Заявка 9 4 1 4 11 - 13 13
9. Рома Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
10. Верона Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
11. Специя Заявка 9 3 3 3 13 - 14 12
12. Сампдория Заявка 9 3 1 5 11 - 15 10
13. Удинезе Заявка 9 2 3 4 13 - 16 9
14. Торино Заявка 9 2 2 5 13 - 17 8
15. Дженоа Заявка 8 1 3 4 5 - 14 6
16. Кальяри Заявка 9 1 3 5 11 - 18 6
17. Болонья Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
18. Парма 0:0 Заявка 9 1 3 5 10 - 20 6
19. Фиорентина Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
20. Кротоне 1:0 Заявка 9 0 2 7 8 - 24 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Сассуоло 78.9% (112)
X 14.8% (21)
Парма 6.3% (9)
Все прогнозы
1.69 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
Парма
1.79
4.45
5.10
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.67 3.75 4.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.64 4.45 4.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.77 3.85 5.10
  1.79 3.93 4.73

Самый высокий коэффициент на матч «Сассуоло» – «Парма» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сассуоло» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Парма» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сассуоло» – «Парма», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
13.75 1.00 4.25 1.17 3.40 1.28 2.20 1.64 1.75 2.08 1.51 2.74 1.24 4.05 1.18 4.70 1.05 8.10 1.04 8.60
15.00 0.00 10.50 1.03 4.30 1.22 3.45 1.31 2.23 1.70 1.99 1.87 1.75 2.15 1.75 2.15 1.47 2.70 1.23 4.10 1.17 4.70 1.06 8.00 1.05 8.70 1.01 14.50
4.97 1.20 2.81 1.49 2.31 1.68 2.05 1.86 1.78 2.13 1.61 2.45 1.50 2.74 1.19 5.18
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.60 1.29 2.36 1.59 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.70
2.26 1.65 1.53 2.46 1.19 4.60
2.97 1.44 2.34 1.66 1.81 2.12 1.57 2.56 1.38 3.26
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.65 1.19 3.26 1.34 1.87 1.93 1.40 2.95 1.26 3.85
3.25 1.32 1.86 1.88 1.39 2.85 1.32 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.64 2.20
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
Где смотреть матч Сассуоло 0:0 Парма онлайн

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Прогнозы на матч Сассуоло 0:0 Парма

Исход игры
Сассуоло
78.9% (112)
Ничья
14.8% (21)
Парма
6.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
57.45% (81)
Меньше
42.55% (60)
Обе команды забьют
Да
68.09% (96)
Нет
31.91% (45)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
40.1% (57)
1:0 Сассуоло
16.9% (24)
2:0 Сассуоло
14.8% (21)
1:1 Ничья
10.6% (15)
1:2 Парма
6.3% (9)
3:1 Сассуоло
5.6% (8)
2:2 Ничья
2.8% (4)
3:2 Сассуоло
1.4% (2)
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