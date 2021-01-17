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  2. Матчи
  3. Италия
Сассуоло
1:1
Конец матча

Стадион:
Парма
0'
1' Желтая карточка
Кирикеш Влад
0:1
37' Гол
Куцка Юрай
71' Желтая карточка
Лопес Максим
77' Желтая карточка
Рожерио да Силва
80' Желтая карточка
Бругман Гастон
84' Желтая карточка
Бузи Максим
1:1
90' Пенальти
Джуричич Филип
90'+5
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
21
Кирикеш
Влад
31
Феррари
Джанмарко
77
Кирьякопулос
Георгиос
4
Маньянелли
Франческо
5
Айхан
Кан
92
Дефрель
Грегоре
8
Лопес
Максим
23
Траоре
Хамед
9
Капуто
Франческо
1
Сепе
Луиджи
42
Бузи
Максим
29
Daan
Dierckx
2
Иакопони
Симоне
3
Пеццелла
Джузеппе
8
Грасси
Альберто
15
Бругман
Гастон
14
Куртич
Ясмин
33
Куцка
Юрай
11
Корнелиус
Андреас
27
Жервиньо
Куасси
Сассуоло
4-2-3-1
Парма
4-3-3

Ход матча

1'
Кирикеш Влад
 
37'
0:1
Куцка Юрай
(Пеццелла Джузеппе)
46'
Мюлдюр Мерт
Тольян Йереми
 
59'
Джуричич Филип
Маньянелли Франческо
 
71'
Рожерио да Силва
Кирьякопулос Георгиос
 
71'
Гараслин Лукаш
Капуто Франческо
 
71'
Лопес Максим
 
74'
 
Риччи Джакомо
Пеццелла Джузеппе
77'
Рожерио да Силва
 
80'
 
Бругман Гастон
84'
 
Бузи Максим
86'
Распадори Джакомо
Траоре Хамед
 
86'
 
Зом Симон
Грасси Альберто
86'
 
Сиприен Вилан
Бругман Гастон
90'
Джуричич Филип
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 3 Офсайды 3
  • 18 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берарди Доменико 7 (2) 0.39
2. Капуто Франческо 6 (1) 0.33
3. Джуричич Филип 4 (1) 0.22
4. Бога Жереми 2 0.11
5. Кирикеш Влад 2 0.11
6. Дефрель Грегоре 2 0.11
7. Траоре Хамед 2 0.11
8. Локателли Мануэль 2 (1) 0.11
9. Бурабия Мехди 1 0.06
10. Лопес Максим 1 0.06
11. Распадори Джакомо 1 0.06
12. Феррари Джанмарко 0 0
13. Рожерио да Силва 0 0
14. Мюлдюр Мерт 0 0
Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жервиньо Куасси 4 0.22
2. Эрнани Азеведо 3 0.17
3. Куцка Юрай 3 (1) 0.17
4. Куртич Ясмин 2 0.11
5. Гальоло Риккардо 1 0.06
6. Карамо Янн 1 0.06
7. Пеццелла Джузеппе 0 0
8. Бругман Гастон 0 0
9. Инглезе Роберто 0 0
10. Брунетта Хуан 0 0

Карточки

Сассуоло
# Игрок      
1. Локателли Мануэль 6 0
2. Кирикеш Влад 5 0
3. Берарди Доменико 4 0
4. Лопес Максим 4 0
5. Айхан Кан 3 0
6. Феррари Джанмарко 3 0
7. Обьянг Педро 1 1
8. Бурабия Мехди 2 0
9. Траоре Хамед 2 0
10. Рожерио да Силва 2 0
11. Гараслин Лукаш 0 1
12. Капуто Франческо 1 0
13. Джуричич Филип 1 0
14. Маньянелли Франческо 1 0
15. Тольян Йереми 1 0
16. Марлон 1 0
17. Кирьякопулос Георгиос 1 0
18. Мюлдюр Мерт 1 0
19. Распадори Джакомо 1 0
Парма
# Игрок      
1. Эрнани Азеведо 5 0
2. Иакопони Симоне 3 1
3. Куцка Юрай 3 0
4. Алвеш Бруну 3 0
5. Бругман Гастон 3 0
6. Бузи Максим 3 0
7. Куртич Ясмин 2 0
8. Инглезе Роберто 2 0
9. Сиприен Вилан 2 0
10. Пеццелла Джузеппе 2 0
11. Дармиан Маттео 1 0
12. Скоццарелла Маттео 1 0
13. Корнелиус Андреас 1 0
14. Лорини Венсан 1 0
15. Гальоло Риккардо 1 0
16. Грасси Альберто 1 0
17. Осорио Йордан 1 0
18. Карамо Янн 1 0
19. Брунетта Хуан 1 0
20. Зом Симон 1 0
21. Болог Ботонд 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сассуоло 13.33% (4) 6.67% (2) 3.33% (1) 20% (6) 20% (6) 36.67% (11)
 Парма 21.43% (3) 7.14% (1) 14.29% (2) 28.57% (4) 21.43% (3) 7.14% (1)

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Сассуоло 0:2 СПАЛ 2013 Ювентус 3:1 Сассуоло Сассуоло 2:1 Дженоа Аталанта 5:1 Сассуоло
Сампдория 2:3 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Фиорентина 1:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Беневенто Рома 0:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Интер Милан Верона 0:2 Сассуоло Сассуоло 0:0 Удинезе Наполи 0:2 Сассуоло Сассуоло 3:3 Торино Болонья 3:4 Сассуоло Сассуоло 4:1 Кротоне Специя 1:4 Сассуоло Сассуоло 1:1 Кальяри Сассуоло 0:1 Удинезе Сассуоло 5:0 Дженоа
Парма Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Парма 0:2 Лацио Аталанта 3:0 Парма Парма 0:3 Торино Кротоне 2:1 Парма
Парма 0:4 Ювентус Парма 0:0 Кальяри Милан 2:2 Парма Парма 0:0 Беневенто Дженоа 1:2 Парма Парма 2:1 Козенца Рома 3:0 Парма Парма 0:0 Фиорентина Интер Милан 2:2 Парма Парма 3:1 Пескара Парма 2:2 Специя Удинезе 3:2 Парма Парма 1:0 Верона Болонья 4:1 Парма Парма 0:2 Наполи Парма 6:0 Про Сесто

Последние игры между собой

Сассуоло: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 6
Парма: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 2
Сассуоло 0:1 Парма Серия A Парма 1:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Парма Серия A Парма 2:1 Сассуоло Серия A
Парма 2:1 Сассуоло Товарищеские матчи Сассуоло 4:1 Парма Серия A Парма 1:3 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:1 Парма Серия A Парма 3:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:2 Парма Серия B Парма 1:1 Сассуоло Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 4 1 37 - 19 40
2. Интер Милан Заявка 17 11 4 2 43 - 23 37
3. Наполи Заявка 17 11 1 5 40 - 16 34
4. Рома Заявка 18 10 4 4 37 - 29 34
5. Ювентус Заявка 16 9 6 1 35 - 16 33
6. Аталанта Заявка 16 9 4 3 40 - 22 31
7. Лацио Заявка 18 9 4 5 30 - 25 31
8. Сассуоло Заявка 18 8 6 4 31 - 27 30
9. Верона Заявка 18 7 6 5 22 - 17 27
10. Сампдория Заявка 18 7 2 9 28 - 29 23
11. Беневенто Заявка 18 6 3 9 21 - 34 21
12. Болонья Заявка 18 5 5 8 24 - 31 20
13. Специя Заявка 18 4 6 8 23 - 32 18
14. Фиорентина Заявка 18 4 6 8 18 - 29 18
15. Удинезе Заявка 17 4 4 9 19 - 27 16
16. Кальяри Заявка 17 3 5 9 23 - 34 14
17. Дженоа Заявка 17 3 5 9 18 - 30 14
18. Торино Заявка 18 2 7 9 26 - 35 13
19. Парма Заявка 18 2 7 9 14 - 34 13
20. Кротоне Заявка 18 3 3 12 21 - 41 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 9 6 3 0 21 - 9 21
2. Интер Милан Заявка 8 6 1 1 23 - 13 19
3. Милан Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
4. Ювентус Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
5. Аталанта Заявка 8 5 1 2 22 - 10 16
6. Наполи Заявка 9 5 1 3 25 - 10 16
7. Верона Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
8. Лацио Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
9. Болонья Заявка 9 4 2 3 17 - 17 14
10. Сампдория Заявка 9 4 1 4 17 - 14 13
11. Фиорентина Заявка 9 3 4 2 9 - 8 13
12. Сассуоло Заявка 9 3 4 2 13 - 12 13
13. Кротоне Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
14. Кальяри Заявка 8 2 2 4 12 - 16 8
15. Дженоа Заявка 9 2 2 5 13 - 16 8
16. Беневенто Заявка 9 2 2 5 9 - 18 8
17. Удинезе Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
18. Парма Заявка 9 1 4 4 3 - 13 7
19. Специя Заявка 9 1 3 5 10 - 18 6
20. Торино Заявка 9 0 5 4 13 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2. Наполи Заявка 8 6 0 2 15 - 6 18
3. Интер Милан Заявка 9 5 3 1 20 - 10 18
4. Лацио Заявка 9 5 2 2 16 - 12 17
5. Сассуоло Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
6. Ювентус Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
7. Аталанта Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
8. Беневенто Заявка 9 4 1 4 12 - 16 13
9. Рома Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
10. Верона Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
11. Специя Заявка 9 3 3 3 13 - 14 12
12. Сампдория Заявка 9 3 1 5 11 - 15 10
13. Удинезе Заявка 9 2 3 4 13 - 16 9
14. Торино Заявка 9 2 2 5 13 - 17 8
15. Дженоа Заявка 8 1 3 4 5 - 14 6
16. Кальяри Заявка 9 1 3 5 11 - 18 6
17. Болонья Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
18. Парма Заявка 9 1 3 5 11 - 21 6
19. Фиорентина Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
20. Кротоне Заявка 9 0 2 7 8 - 24 2
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  • — Вылет в Сегунду
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Сассуоло 78.9% (112)
X 14.8% (21)
Парма 6.3% (9)
Все прогнозы
1.69 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 28.00 4.15 1.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.64 4.45 4.50
Бонус: 5 000 ₽ 10.00 3.50 1.50
  14.11 3.81 1.41

Самый высокий коэффициент на матч «Сассуоло» – «Парма» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сассуоло» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Парма» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сассуоло» – «Парма», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
13.75 1.00 4.25 1.17 3.40 1.28 2.20 1.64 1.75 2.08 1.51 2.74 1.24 4.05 1.18 4.70 1.05 8.10 1.04 8.60
6.10 1.12 4.75 1.18 2.20 1.66 1.42 2.85 1.22 4.20 1.99 1.87 1.03 12.00 1.75 2.15 1.02 13.00 1.03 12.00 1.06 8.80 1.06 8.00 1.05 8.70 1.01 14.50
1.83 2.06 1.52 2.63 2.33 1.65 1.76 2.14 1.52 2.63 1.35 3.36 1.49 2.72 1.69 2.25 1.53 2.59 1.19 5.18
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.60 1.29 2.36 1.59 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.70
1.55 2.45 1.09 7.20 1.06 8.80 1.06 8.80 1.04 10.00
2.18 1.73 1.79 2.10 1.39 3.12 1.26 3.98 1.39 3.12 1.21 4.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.65 1.19 3.26 1.34 1.87 1.93 1.40 2.95 1.26 3.85
3.25 1.32 1.86 1.88 1.39 2.85 1.32 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.18 1.68
Букмекер Да Нет
6.10 1.12
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
Где смотреть матч Сассуоло 1:1 Парма онлайн

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Прогнозы на матч Сассуоло 1:1 Парма

Исход игры
Сассуоло
78.9% (112)
Ничья
14.8% (21)
Парма
6.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
57.45% (81)
Меньше
42.55% (60)
Обе команды забьют
Да
68.09% (96)
Нет
31.91% (45)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
40.1% (57)
1:0 Сассуоло
16.9% (24)
2:0 Сассуоло
14.8% (21)
1:1 Ничья
10.6% (15)
1:2 Парма
6.3% (9)
3:1 Сассуоло
5.6% (8)
2:2 Ничья
2.8% (4)
3:2 Сассуоло
1.4% (2)
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