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Аталанта
 
Позже

Стадион:
Дженоа
95
Голлини
Пьерлуиджи
2
Толой
Рафаэл
6
Паломино
Хосе
19
Джимсити
Берат
33
Хатебур
Ханс
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
8
Госенс
Робин
18
Малиновский
Руслан
91
Сапата
Дуван
72
Иличич
Йосип
1
Перин
Маттиа
55
Мазиелло
Андреа
21
Радованович
Иван
4
Кришито
Доменико
77
Дзаппакоста
Давиде
Стротман
Кевин
47
Бадель
Милан
16
Зайц
Миха
99
Циборра
Леннарт
37
Пьяца
Марко
61
Шомуродов
Элдор
Аталанта
3-4-1-2
Дженоа
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муриэль Луис 10 (1) 0.63
2. Сапата Дуван 7 (1) 0.44
3. Госенс Робин 5 0.31
4. Гомес Алехандро 4 0.25
5. Иличич Йосип 2 0.13
6. Толой Рафаэл 2 0.13
7. Хатебур Ханс 2 0.13
8. Ламмерс Сэм 2 0.13
9. Фройлер Ремо 1 0.06
10. Малиновский Руслан 1 0.06
11. Пашалич Марио 1 0.06
12. Де Рон Мартен 1 0.06
13. Миранчук Алексей 1 0.06
14. Пессина Маттео 1 0.06
15. Паломино Хосе 0 0
16. Джимсити Берат 0 0
17. Ромеро Кристиан 0 0
Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дестро Маттиа 6 0.35
2. Пьяца Марко 3 0.18
3. Шомуродов Элдор 2 0.12
4. Скамачча Джанлука 2 0.12
5. Пандев Горан 1 0.06
6. Стураро Стефано 1 0.06
7. Зайц Миха 1 0.06
8. Дзаппакоста Давиде 1 0.06
9. Кришито Доменико 1 (1) 0.06
10. Гильоне Паоло 0 0
11. Бадель Милан 0 0
12. Лерагер Лукас 0 0
13. Гольданига Эдоардо 0 0
14. Пеллегрини Лука 0 0
15. Ебонгуе Стив-Майк 0 0

Карточки

Аталанта
# Игрок      
1. Ромеро Кристиан 5 0
2. Джимсити Берат 4 0
3. Толой Рафаэл 3 0
4. Де Рон Мартен 3 0
5. Госенс Робин 3 0
6. Паломино Хосе 2 0
7. Фройлер Ремо 2 0
8. Малиновский Руслан 2 0
9. Хатебур Ханс 2 0
10. Пессина Маттео 2 0
11. Пашалич Марио 1 0
12. Мохика Хоан 1 0
13. Кальдара Маттиа 1 0
14. Диалло Амад 1 0
Дженоа
# Игрок      
1. Гольданига Эдоардо 5 0
2. Мазиелло Андреа 4 0
3. Бадель Милан 4 0
4. Бани Маттиа 4 0
5. Гильоне Паоло 4 0
6. Пандев Горан 3 0
7. Дестро Маттиа 3 0
8. Зайц Миха 3 0
9. Перин Маттиа 1 1
10. Радованович Иван 2 0
11. Пеллегрини Лука 2 0
12. Кришито Доменико 1 0
13. Стураро Стефано 1 0
14. Дзаппакоста Давиде 1 0
15. Скамачча Джанлука 1 0
16. Циборра Леннарт 1 0
17. Ровелла Николо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аталанта 12.5% (5) 15% (6) 20% (8) 17.5% (7) 22.5% (9) 12.5% (5)
 Дженоа 11.11% (2) 11.11% (2) 11.11% (2) 33.33% (6) 22.22% (4) 11.11% (2)

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Аталанта 3:1 Кальяри Беневенто 1:4 Аталанта Аталанта 3:0 Парма Аталанта 5:1 Сассуоло
Болонья 2:2 Аталанта Аталанта 4:1 Рома Ювентус 1:1 Аталанта Аталанта 3:0 Фиорентина Аякс 0:1 Аталанта Аталанта 1:1 Митьюлланд Аталанта 0:2 Верона Ливерпуль 0:2 Аталанта Специя 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Интер Милан Аталанта 0:5 Ливерпуль Кротоне 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Аякс Аталанта 1:3 Сампдория Митьюлланд 0:4 Аталанта Наполи 4:1 Аталанта
Дженоа Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Ювентус 3:2 Дженоа Дженоа 2:0 Болонья Сассуоло 2:1 Дженоа Дженоа 1:1 Лацио
Специя 1:2 Дженоа Беневенто 2:0 Дженоа Дженоа 2:2 Милан Дженоа 1:3 Ювентус Фиорентина 1:1 Дженоа Дженоа 1:2 Парма Сампдория 1:3 Дженоа Удинезе 1:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Дженоа 1:2 Торино Сампдория 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Катанзаро Дженоа 0:2 Интер Милан Верона 0:0 Дженоа Наполи 6:0 Дженоа Дженоа 4:1 Кротоне

Последние игры между собой

Аталанта: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Дженоа: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Аталанта 2:2 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 3:1 Аталанта Серия A
Аталанта 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Аталанта Серия A Дженоа 0:5 Аталанта Серия A Аталанта 3:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Аталанта Серия A Аталанта 0:2 Дженоа Серия A Аталанта 1:4 Дженоа Серия A Дженоа 2:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Аталанта Серия A Дженоа 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Дженоа Серия A Аталанта 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:2 Аталанта Серия A Дженоа 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Дженоа Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 4 1 37 - 19 40
2. Интер Милан Заявка 17 11 4 2 43 - 23 37
3. Наполи Заявка 17 11 1 5 40 - 16 34
4. Рома Заявка 18 10 4 4 37 - 29 34
5. Ювентус Заявка 16 9 6 1 35 - 16 33
6. Аталанта Заявка 16 9 4 3 40 - 22 31
7. Лацио Заявка 18 9 4 5 30 - 25 31
8. Сассуоло Заявка 18 8 6 4 31 - 27 30
9. Верона Заявка 18 7 6 5 22 - 17 27
10. Сампдория Заявка 18 7 2 9 28 - 29 23
11. Беневенто Заявка 18 6 3 9 21 - 34 21
12. Болонья Заявка 18 5 5 8 24 - 31 20
13. Специя Заявка 18 4 6 8 23 - 32 18
14. Фиорентина Заявка 18 4 6 8 18 - 29 18
15. Удинезе Заявка 17 4 4 9 19 - 27 16
16. Кальяри Заявка 17 3 5 9 23 - 34 14
17. Дженоа Заявка 17 3 5 9 18 - 30 14
18. Торино Заявка 18 2 7 9 26 - 35 13
19. Парма Заявка 18 2 7 9 14 - 34 13
20. Кротоне Заявка 18 3 3 12 21 - 41 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 9 6 3 0 21 - 9 21
2. Интер Милан Заявка 8 6 1 1 23 - 13 19
3. Милан Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
4. Ювентус Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
5. Аталанта Заявка 8 5 1 2 22 - 10 16
6. Наполи Заявка 9 5 1 3 25 - 10 16
7. Верона Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
8. Лацио Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
9. Болонья Заявка 9 4 2 3 17 - 17 14
10. Сампдория Заявка 9 4 1 4 17 - 14 13
11. Фиорентина Заявка 9 3 4 2 9 - 8 13
12. Сассуоло Заявка 9 3 4 2 13 - 12 13
13. Кротоне Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
14. Кальяри Заявка 8 2 2 4 12 - 16 8
15. Дженоа Заявка 9 2 2 5 13 - 16 8
16. Беневенто Заявка 9 2 2 5 9 - 18 8
17. Удинезе Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
18. Парма Заявка 9 1 4 4 3 - 13 7
19. Специя Заявка 9 1 3 5 10 - 18 6
20. Торино Заявка 9 0 5 4 13 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2. Наполи Заявка 8 6 0 2 15 - 6 18
3. Интер Милан Заявка 9 5 3 1 20 - 10 18
4. Лацио Заявка 9 5 2 2 16 - 12 17
5. Сассуоло Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
6. Ювентус Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
7. Аталанта Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
8. Беневенто Заявка 9 4 1 4 12 - 16 13
9. Рома Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
10. Верона Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
11. Специя Заявка 9 3 3 3 13 - 14 12
12. Сампдория Заявка 9 3 1 5 11 - 15 10
13. Удинезе Заявка 9 2 3 4 13 - 16 9
14. Торино Заявка 9 2 2 5 13 - 17 8
15. Дженоа Заявка 8 1 3 4 5 - 14 6
16. Кальяри Заявка 9 1 3 5 11 - 18 6
17. Болонья Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
18. Парма Заявка 9 1 3 5 11 - 21 6
19. Фиорентина Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
20. Кротоне Заявка 9 0 2 7 8 - 24 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция встречи 18-го тура Серии А, "Аталанта" - "Дженоа". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Дженоа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 января 2021, осталось 8 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 148
Аталанта 98% (145)
X 1.4% (2)
Дженоа 0.7% (1)
Все прогнозы
1.71 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аталанта
Ничья
Дженоа
1.23
7.80
15.87
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.23 6.60 11.70
Бонус: 10 000 ₽ 1.22 7.80 14.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.22 7.20 15.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.21 7.20 14.50
  1.20 7.60 15.87

Самый высокий коэффициент на матч «Аталанта» – «Дженоа» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аталанта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дженоа» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аталанта» – «Дженоа», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
6.60 1.11 5.00 1.16 3.10 1.38 2.48 1.55 1.87 1.94 1.53 2.55 1.38 3.10 1.18 4.70 1.16 5.40
6.00 1.09 5.25 1.13 2.90 1.39 2.36 1.59 1.86 2.05 1.48 2.65 1.33 3.18 1.15 4.90 1.11 5.40 1.02 9.10
14.50 1.01 6.30 1.10 5.40 1.13 3.05 1.38 2.50 1.57 2.12 1.77 1.88 1.98 1.51 2.55 1.37 3.10 1.19 4.80 1.14 5.20 1.05 8.60 1.04 9.20 0.00 15.00
7.48 1.11 3.21 1.37 2.74 1.49 2.55 1.55 2.14 1.76 1.90 1.98 1.71 2.23 1.53 2.64 1.37 3.25 1.15 6.01
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
4.20 1.20 1.78 1.97 1.22 4.00
4.45 1.21 3.10 1.37 1.81 2.00 1.36 3.15 1.23 4.20
3.00 1.40 1.80 2.02 1.35 3.20
3.76 1.30 3.21 1.38 2.22 1.71 1.84 2.06 1.59 2.46 1.35 3.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
6.00 1.11 2.34 1.56 1.73 2.03 1.42 2.70
6.00 1.13 4.55 1.20 2.20 1.67 1.67 2.20 1.40 2.95 1.16 5.30
2.31 1.57 1.72 2.04 1.42 2.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.89 1.85
1.84 1.92
Букмекер Да Нет
4.10 1.20
4.30 1.19
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
3.20 1.32
Где смотреть матч Аталанта - Дженоа онлайн

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Прогнозы на матч Аталанта - Дженоа

Исход игры
Аталанта
98% (145)
Ничья
1.4% (2)
Дженоа
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
60.27% (88)
Меньше
39.73% (58)
Обе команды забьют
Да
52.74% (77)
Нет
47.26% (69)
Популярный счёт
2:0 Аталанта
34.5% (51)
3:1 Аталанта
27.7% (41)
2:1 Аталанта
17.6% (26)
3:0 Аталанта
8.1% (12)
1:0 Аталанта
3.4% (5)
4:2 Аталанта
2% (3)
3:2 Аталанта
1.4% (2)
4:1 Аталанта
1.4% (2)
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