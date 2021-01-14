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Аталанта
 
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Стадион:
Дженоа

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муриэль Луис 10 (1) 0.63
2. Сапата Дуван 7 (1) 0.44
3. Госенс Робин 5 0.31
4. Гомес Алехандро 4 0.25
5. Иличич Йосип 2 0.13
6. Толой Рафаэл 2 0.13
7. Хатебур Ханс 2 0.13
8. Ламмерс Сэм 2 0.13
9. Фройлер Ремо 1 0.06
10. Малиновский Руслан 1 0.06
11. Пашалич Марио 1 0.06
12. Де Рон Мартен 1 0.06
13. Миранчук Алексей 1 0.06
14. Пессина Маттео 1 0.06
15. Паломино Хосе 0 0
16. Джимсити Берат 0 0
17. Ромеро Кристиан 0 0
Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дестро Маттиа 6 0.35
2. Пьяца Марко 3 0.18
3. Шомуродов Элдор 2 0.12
4. Скамачча Джанлука 2 0.12
5. Пандев Горан 1 0.06
6. Стураро Стефано 1 0.06
7. Зайц Миха 1 0.06
8. Дзаппакоста Давиде 1 0.06
9. Кришито Доменико 1 (1) 0.06
10. Гильоне Паоло 0 0
11. Бадель Милан 0 0
12. Лерагер Лукас 0 0
13. Гольданига Эдоардо 0 0
14. Пеллегрини Лука 0 0
15. Ебонгуе Стив-Майк 0 0

Карточки

Аталанта
# Игрок      
1. Ромеро Кристиан 5 0
2. Джимсити Берат 4 0
3. Толой Рафаэл 3 0
4. Де Рон Мартен 3 0
5. Госенс Робин 3 0
6. Паломино Хосе 2 0
7. Фройлер Ремо 2 0
8. Малиновский Руслан 2 0
9. Хатебур Ханс 2 0
10. Пессина Маттео 2 0
11. Пашалич Марио 1 0
12. Мохика Хоан 1 0
13. Кальдара Маттиа 1 0
14. Диалло Амад 1 0
Дженоа
# Игрок      
1. Гольданига Эдоардо 5 0
2. Мазиелло Андреа 4 0
3. Бадель Милан 4 0
4. Бани Маттиа 4 0
5. Гильоне Паоло 4 0
6. Пандев Горан 3 0
7. Дестро Маттиа 3 0
8. Зайц Миха 3 0
9. Перин Маттиа 1 1
10. Радованович Иван 2 0
11. Пеллегрини Лука 2 0
12. Кришито Доменико 1 0
13. Стураро Стефано 1 0
14. Дзаппакоста Давиде 1 0
15. Скамачча Джанлука 1 0
16. Циборра Леннарт 1 0
17. Ровелла Николо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аталанта 12.5% (5) 15% (6) 20% (8) 17.5% (7) 22.5% (9) 12.5% (5)
 Дженоа 11.11% (2) 11.11% (2) 11.11% (2) 33.33% (6) 22.22% (4) 11.11% (2)

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Аталанта 3:1 Кальяри Беневенто 1:4 Аталанта Аталанта 3:0 Парма Аталанта 5:1 Сассуоло
Болонья 2:2 Аталанта Аталанта 4:1 Рома Ювентус 1:1 Аталанта Аталанта 3:0 Фиорентина Аякс 0:1 Аталанта Аталанта 1:1 Митьюлланд Аталанта 0:2 Верона Ливерпуль 0:2 Аталанта Специя 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Интер Милан Аталанта 0:5 Ливерпуль Кротоне 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Аякс Аталанта 1:3 Сампдория Митьюлланд 0:4 Аталанта Наполи 4:1 Аталанта
Дженоа Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Ювентус 3:2 Дженоа Дженоа 2:0 Болонья Сассуоло 2:1 Дженоа Дженоа 1:1 Лацио
Специя 1:2 Дженоа Беневенто 2:0 Дженоа Дженоа 2:2 Милан Дженоа 1:3 Ювентус Фиорентина 1:1 Дженоа Дженоа 1:2 Парма Сампдория 1:3 Дженоа Удинезе 1:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Дженоа 1:2 Торино Сампдория 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Катанзаро Дженоа 0:2 Интер Милан Верона 0:0 Дженоа Наполи 6:0 Дженоа Дженоа 4:1 Кротоне

Последние игры между собой

Аталанта: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Дженоа: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Аталанта 2:2 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 3:1 Аталанта Серия A
Аталанта 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Аталанта Серия A Дженоа 0:5 Аталанта Серия A Аталанта 3:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Аталанта Серия A Аталанта 0:2 Дженоа Серия A Аталанта 1:4 Дженоа Серия A Дженоа 2:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Аталанта Серия A Дженоа 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Дженоа Серия A Аталанта 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:2 Аталанта Серия A Дженоа 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Дженоа Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 4 1 37 - 19 40
2. Интер Милан Заявка 17 11 4 2 43 - 23 37
3. Рома Заявка 17 10 4 3 37 - 26 34
4. Ювентус Заявка 16 9 6 1 35 - 16 33
5. Наполи Заявка 16 10 1 5 34 - 16 31
6. Аталанта Заявка 16 9 4 3 40 - 22 31
7. Сассуоло Заявка 17 8 5 4 30 - 26 29
8. Лацио Заявка 17 8 4 5 27 - 25 28
9. Верона Заявка 17 7 6 4 22 - 16 27
10. Беневенто Заявка 17 6 3 8 20 - 30 21
11. Сампдория Заявка 17 6 2 9 26 - 28 20
12. Фиорентина Заявка 17 4 6 7 18 - 23 18
13. Болонья Заявка 17 4 5 8 23 - 31 17
14. Специя Заявка 17 4 5 8 23 - 32 17
15. Удинезе Заявка 16 4 4 8 18 - 25 16
16. Кальяри Заявка 17 3 5 9 23 - 34 14
17. Дженоа Заявка 17 3 5 9 18 - 30 14
18. Торино Заявка 17 2 6 9 26 - 35 12
19. Парма Заявка 17 2 6 9 13 - 33 12
20. Кротоне Заявка 17 2 3 12 17 - 40 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 9 6 3 0 21 - 9 21
2. Интер Милан Заявка 8 6 1 1 23 - 13 19
3. Милан Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
4. Ювентус Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
5. Аталанта Заявка 8 5 1 2 22 - 10 16
6. Верона Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
7. Наполи Заявка 8 4 1 3 19 - 10 13
8. Фиорентина Заявка 9 3 4 2 9 - 8 13
9. Сассуоло Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
10. Болонья Заявка 8 3 2 3 16 - 17 11
11. Лацио Заявка 8 3 2 3 11 - 13 11
12. Сампдория Заявка 8 3 1 4 15 - 13 10
13. Кальяри Заявка 8 2 2 4 12 - 16 8
14. Дженоа Заявка 9 2 2 5 13 - 16 8
15. Беневенто Заявка 9 2 2 5 9 - 18 8
16. Удинезе Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
17. Кротоне Заявка 8 2 1 5 9 - 16 7
18. Парма Заявка 9 1 4 4 3 - 13 7
19. Специя Заявка 9 1 3 5 10 - 18 6
20. Торино Заявка 8 0 4 4 13 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2. Наполи Заявка 8 6 0 2 15 - 6 18
3. Интер Милан Заявка 9 5 3 1 20 - 10 18
4. Лацио Заявка 9 5 2 2 16 - 12 17
5. Сассуоло Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
6. Ювентус Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
7. Аталанта Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
8. Рома Заявка 8 4 1 3 16 - 17 13
9. Беневенто Заявка 8 4 1 3 11 - 12 13
10. Верона Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
11. Специя Заявка 8 3 2 3 13 - 14 11
12. Сампдория Заявка 9 3 1 5 11 - 15 10
13. Удинезе Заявка 8 2 3 3 12 - 14 9
14. Торино Заявка 9 2 2 5 13 - 17 8
15. Дженоа Заявка 8 1 3 4 5 - 14 6
16. Кальяри Заявка 9 1 3 5 11 - 18 6
17. Болонья Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
18. Фиорентина Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
19. Парма Заявка 8 1 2 5 10 - 20 5
20. Кротоне Заявка 9 0 2 7 8 - 24 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Дженоа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 января 2021, осталось 2 дня 10 часов 53 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Аталанта 96.2% (51)
    X 3.8% (2)
    Дженоа 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Дженоа
    1.25
    6.85
    13.75
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.25 6.40 11.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.24 6.85 13.75
    Бонус: 5 000 ₽ 1.23 6.80 12.50
      1.25 6.80 12.19

    Самый высокий коэффициент на матч «Аталанта» – «Дженоа» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аталанта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дженоа» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аталанта» – «Дженоа», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    5.90 1.09 5.15 1.14 2.90 1.39 2.34 1.60 1.84 2.07 1.47 2.68 1.33 3.20 1.14 5.00 1.10 5.50 1.02 9.30
    14.50 1.01 5.90 1.12 5.00 1.14 2.95 1.40 2.40 1.61 2.05 1.83 1.84 2.04 1.48 2.65 1.35 3.25 1.17 5.00 1.12 5.60 1.03 9.10 1.02 9.80
    7.01 1.12 3.10 1.40 2.78 1.48 2.44 1.60 2.06 1.84 1.82 2.06 1.65 2.35 1.48 2.80 1.33 3.47 1.13 6.66
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    4.45 1.21 3.04 1.38 1.79 2.02 1.35 3.20 1.23 4.20
    2.90 1.41 1.75 2.07 1.31 3.30
    3.76 1.30 3.03 1.42 2.13 1.77 1.78 2.14 1.55 2.58 1.32 3.61
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    6.00 1.13 4.45 1.21 2.22 1.66 1.66 2.22 1.39 3.00 1.15 5.40
    2.28 1.58 1.68 2.11 1.41 2.75

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.83 1.92
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.20 1.32
    Где смотреть матч Аталанта - Дженоа онлайн

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    Прогнозы на матч Аталанта - Дженоа

    Исход игры
    Аталанта
    96.2% (51)
    Ничья
    3.8% (2)
    Дженоа
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.46% (33)
    Меньше
    36.54% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    59.62% (31)
    Нет
    40.38% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    26.4% (14)
    2:0 Аталанта
    22.6% (12)
    3:1 Аталанта
    22.6% (12)
    1:0 Аталанта
    9.4% (5)
    3:0 Аталанта
    7.5% (4)
    1:1 Ничья
    3.8% (2)
    4:1 Аталанта
    3.8% (2)
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