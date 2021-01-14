Аталанта
Позже
Стадион: Гевисс Стэдиум
Дженоа
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муриэль Луис
|10 (1)
|0.63
|2.
|Сапата Дуван
|7 (1)
|0.44
|3.
|Госенс Робин
|5
|0.31
|4.
|Гомес Алехандро
|4
|0.25
|5.
|Иличич Йосип
|2
|0.13
|6.
|Толой Рафаэл
|2
|0.13
|7.
|Хатебур Ханс
|2
|0.13
|8.
|Ламмерс Сэм
|2
|0.13
|9.
|Фройлер Ремо
|1
|0.06
|10.
|Малиновский Руслан
|1
|0.06
|11.
|Пашалич Марио
|1
|0.06
|12.
|Де Рон Мартен
|1
|0.06
|13.
|Миранчук Алексей
|1
|0.06
|14.
|Пессина Маттео
|1
|0.06
|15.
|Паломино Хосе
|0
|0
|16.
|Джимсити Берат
|0
|0
|17.
|Ромеро Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дестро Маттиа
|6
|0.35
|2.
|Пьяца Марко
|3
|0.18
|3.
|Шомуродов Элдор
|2
|0.12
|4.
|Скамачча Джанлука
|2
|0.12
|5.
|Пандев Горан
|1
|0.06
|6.
|Стураро Стефано
|1
|0.06
|7.
|Зайц Миха
|1
|0.06
|8.
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.06
|9.
|Кришито Доменико
|1 (1)
|0.06
|10.
|Гильоне Паоло
|0
|0
|11.
|Бадель Милан
|0
|0
|12.
|Лерагер Лукас
|0
|0
|13.
|Гольданига Эдоардо
|0
|0
|14.
|Пеллегрини Лука
|0
|0
|15.
|Ебонгуе Стив-Майк
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ромеро Кристиан
|5
|0
|2.
|Джимсити Берат
|4
|0
|3.
|Толой Рафаэл
|3
|0
|4.
|Де Рон Мартен
|3
|0
|5.
|Госенс Робин
|3
|0
|6.
|Паломино Хосе
|2
|0
|7.
|Фройлер Ремо
|2
|0
|8.
|Малиновский Руслан
|2
|0
|9.
|Хатебур Ханс
|2
|0
|10.
|Пессина Маттео
|2
|0
|11.
|Пашалич Марио
|1
|0
|12.
|Мохика Хоан
|1
|0
|13.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
|14.
|Диалло Амад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гольданига Эдоардо
|5
|0
|2.
|Мазиелло Андреа
|4
|0
|3.
|Бадель Милан
|4
|0
|4.
|Бани Маттиа
|4
|0
|5.
|Гильоне Паоло
|4
|0
|6.
|Пандев Горан
|3
|0
|7.
|Дестро Маттиа
|3
|0
|8.
|Зайц Миха
|3
|0
|9.
|Перин Маттиа
|1
|1
|10.
|Радованович Иван
|2
|0
|11.
|Пеллегрини Лука
|2
|0
|12.
|Кришито Доменико
|1
|0
|13.
|Стураро Стефано
|1
|0
|14.
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|15.
|Скамачча Джанлука
|1
|0
|16.
|Циборра Леннарт
|1
|0
|17.
|Ровелла Николо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аталанта
|12.5% (5)
|15% (6)
|20% (8)
|17.5% (7)
|22.5% (9)
|12.5% (5)
|Дженоа
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|33.33% (6)
|22.22% (4)
|11.11% (2)
Предыдущие игры
Аталанта Последние 20 матчей: +10 =6 -4Аталанта 3:1 Кальяри Беневенто 1:4 Аталанта Аталанта 3:0 Парма Аталанта 5:1 Сассуоло
Болонья 2:2 Аталанта Аталанта 4:1 Рома Ювентус 1:1 Аталанта Аталанта 3:0 Фиорентина Аякс 0:1 Аталанта Аталанта 1:1 Митьюлланд Аталанта 0:2 Верона Ливерпуль 0:2 Аталанта Специя 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Интер Милан Аталанта 0:5 Ливерпуль Кротоне 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Аякс Аталанта 1:3 Сампдория Митьюлланд 0:4 Аталанта Наполи 4:1 Аталанта
Дженоа Последние 20 матчей: +5 =5 -10Ювентус 3:2 Дженоа Дженоа 2:0 Болонья Сассуоло 2:1 Дженоа Дженоа 1:1 Лацио
Специя 1:2 Дженоа Беневенто 2:0 Дженоа Дженоа 2:2 Милан Дженоа 1:3 Ювентус Фиорентина 1:1 Дженоа Дженоа 1:2 Парма Сампдория 1:3 Дженоа Удинезе 1:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Дженоа 1:2 Торино Сампдория 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Катанзаро Дженоа 0:2 Интер Милан Верона 0:0 Дженоа Наполи 6:0 Дженоа Дженоа 4:1 Кротоне
Последние игры между собой
Аталанта: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Дженоа: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Аталанта 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Аталанта Серия A Дженоа 0:5 Аталанта Серия A Аталанта 3:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Аталанта Серия A Аталанта 0:2 Дженоа Серия A Аталанта 1:4 Дженоа Серия A Дженоа 2:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Аталанта Серия A Дженоа 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Дженоа Серия A Аталанта 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:2 Аталанта Серия A Дженоа 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Дженоа Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|37 - 19
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|43 - 23
|37
|3.
|Рома
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|37 - 26
|34
|4.
|Ювентус
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|35 - 16
|33
|5.
|Наполи
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|34 - 16
|31
|6.
|Аталанта
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|40 - 22
|31
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|30 - 26
|29
|8.
|Лацио
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|27 - 25
|28
|9.
|Верона
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|22 - 16
|27
|10.
|Беневенто
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 30
|21
|11.
|Сампдория
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|26 - 28
|20
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 23
|18
|13.
|Болонья
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|23 - 31
|17
|14.
|Специя
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|23 - 32
|17
|15.
|Удинезе
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 25
|16
|16.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|23 - 34
|14
|17.
|Дженоа
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 30
|14
|18.
|Торино
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|26 - 35
|12
|19.
|Парма
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|13 - 33
|12
|20.
|Кротоне
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 40
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 9
|21
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 13
|19
|3.
|Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|4.
|Ювентус
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|5.
|Аталанта
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|22 - 10
|16
|6.
|Верона
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|7.
|Наполи
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 10
|13
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 8
|13
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|10.
|Болонья
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 17
|11
|11.
|Лацио
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 13
|11
|12.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 13
|10
|13.
|Кальяри
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 16
|8
|14.
|Дженоа
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 16
|8
|15.
|Беневенто
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 18
|8
|16.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|17.
|Кротоне
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|18.
|Парма
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|3 - 13
|7
|19.
|Специя
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 18
|6
|20.
|Торино
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|13 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|Наполи
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 6
|18
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|4.
|Лацио
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 15
|17
|6.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|19 - 8
|16
|7.
|Аталанта
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 12
|15
|8.
|Рома
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 17
|13
|9.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|10.
|Верона
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|11.
|Специя
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|12.
|Сампдория
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|13.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 14
|9
|14.
|Торино
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|8
|15.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 14
|6
|16.
|Кальяри
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 18
|6
|17.
|Болонья
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|19.
|Парма
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 20
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 24
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Аталанта» – «Дженоа» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аталанта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дженоа» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аталанта» – «Дженоа», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Аталанта - Дженоа
Исход игры
Аталанта
96.2% (51)
Ничья
3.8% (2)
Дженоа
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
63.46% (33)
Меньше
36.54% (19)
Обе команды забьют
Да
59.62% (31)
Нет
40.38% (21)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
26.4% (14)
2:0 Аталанта
22.6% (12)
3:1 Аталанта
22.6% (12)
1:0 Аталанта
9.4% (5)
3:0 Аталанта
7.5% (4)
1:1 Ничья
3.8% (2)
4:1 Аталанта
3.8% (2)
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