  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Кротоне
4:1
Конец матча

Стадион:
Беневенто
0'
1:0
5' Гол в свои ворота
Глик Камил
2:0
29' Гол
Сими Нванкво
44' Желтая карточка
Ионице Артур
3:0
54' Гол
Сими Нванкво
4:0
65' Гол
Вулич Милош
71' Желтая карточка
Барба Федерико
4:1
82' Гол
Фальке Яго
84' Желтая карточка
Дабо Брайан
87' Желтая карточка
Мессьяс Жуниор
90'+3
1
Кордац
Алекс
26
Джиджи
Коффи
5
Големич
Владимир
6
Магальян
Лисандро
33
Рисполи
Андреа
21
Дзанеллато
Никколо
77
Вулич
Милош
32
Перейра
Педру
II
30
Мессьяс
Жуниор
25
Сими
Нванкво
97
Ривьер
Эммануэль
1
Монтипо
Лоренцо
16
Импрота
Риккардо
15
Глик
Камил
13
Туиа
Алессандро
93
Барба
Федерико
56
Хетемай
Перпарим
14
Дабо
Брайан
29
Ионице
Артур
19
Инсинье
Роберто
25
Сау
Марко
9
Лападула
Джанлука
Кротоне
3-4-1-2
Беневенто
4-3-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мессьяс Жуниор 6 0.33
2. Сими Нванкво 6 (3) 0.33
3. Големич Владимир 2 (1) 0.11
4. Молина Сальваторе 1 0.06
5. Реца Аркадиуш 1 0.06
6. Ривьер Эммануэль 1 0.06
7. Вулич Милош 1 0.06
8. Дзанеллато Никколо 1 0.06
9. Эдуардо Энрике 1 0.06
10. Перейра Педру II 0 0
Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капрари Джанлука 4 0.22
2. Лападула Джанлука 3 0.17
3. Сау Марко 3 (1) 0.17
4. Летиция Гаэтано 3 0.17
5. Инсинье Роберто 2 0.11
6. Кальдирола Лука 2 0.11
7. Скьяттарелла Паскуале 1 0.06
8. Туиа Алессандро 1 0.06
9. Фальке Яго 1 0.06
10. Импрота Риккардо 1 0.06
11. Хетемай Перпарим 0 0
12. Фулон Дам 0 0
13. Пастина Кристиан 0 0

Карточки

Кротоне
# Игрок      
1. Магальян Лисандро 6 0
2. Луперто Себастьяно 4 1
3. Марроне Лука 5 0
4. Реца Аркадиуш 5 0
5. Чигарини Лука 3 1
6. Мессьяс Жуниор 4 0
7. Петриччоне Якопо 2 1
8. Големич Владимир 3 0
9. Перейра Педру II 3 0
10. Куомо Джузеппе 3 0
11. Эдуардо Энрике 2 0
12. Рисполи Андреа 1 0
13. Маццотта Антонио 1 0
14. Бенали Ахмед 1 0
15. Джиджи Коффи 1 0
16. Сими Нванкво 1 0
17. Молина Сальваторе 1 0
18. Вулич Милош 1 0
19. Драгус Денис 1 0
Беневенто
# Игрок      
1. Скьяттарелла Паскуале 6 1
2. Капрари Джанлука 3 1
3. Глик Камил 4 0
4. Ионице Артур 4 0
5. Дабо Брайан 4 0
6. Импрота Риккардо 4 0
7. Барба Федерико 4 0
8. Фулон Дам 4 0
9. Маджио Кристиан 2 0
10. Хетемай Перпарим 2 0
11. Туиа Алессандро 2 0
12. Кальдирола Лука 2 0
13. Лападула Джанлука 2 0
14. Инсинье Роберто 2 0
15. Летиция Гаэтано 1 0
16. Тельо Андрес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кротоне 15% (3) 20% (4) 25% (5) 25% (5) 10% (2) 5% (1)
 Беневенто 9.52% (2) 4.76% (1) 28.57% (6) 23.81% (5) 9.52% (2) 23.81% (5)

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Верона 2:1 Кротоне Кротоне 1:3 Рома Интер Милан 6:2 Кротоне Кротоне 2:1 Парма
Сампдория 3:1 Кротоне Удинезе 0:0 Кротоне Кротоне 4:1 Специя Кротоне 0:4 Наполи Болонья 1:0 Кротоне Кротоне 0:2 Лацио Торино 0:0 Кротоне Кротоне 1:2 Аталанта Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 Кальяри 4:2 Кротоне Кротоне 1:1 Ювентус Сассуоло 4:1 Кротоне Кротоне 0:2 Милан Дженоа 4:1 Кротоне Трапани 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Фрозиноне
Беневенто Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Беневенто 1:4 Аталанта Кальяри 1:2 Беневенто Беневенто 0:2 Милан Удинезе 0:2 Беневенто
Беневенто 2:0 Дженоа Беневенто 1:1 Лацио Сассуоло 1:0 Беневенто Парма 0:0 Беневенто Беневенто 1:1 Ювентус Фиорентина 0:1 Беневенто Беневенто 0:3 Специя Верона 3:1 Беневенто Беневенто 2:4 Эмполи Беневенто 1:2 Наполи Рома 5:2 Беневенто Беневенто 1:0 Болонья Беневенто 2:5 Интер Милан Сампдория 2:3 Беневенто Лацио 0:0 Беневенто Беневенто 2:1 Реджина

Последние игры между собой

Кротоне: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
Беневенто: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
Кротоне 3:0 Беневенто Серия B Беневенто 2:0 Кротоне Серия B Кротоне 1:0 Беневенто Серия B Беневенто 3:0 Кротоне Серия B
Беневенто 3:2 Кротоне Серия A Кротоне 2:0 Беневенто Серия A Беневенто 0:1 Кротоне Серия C1 B Кротоне 1:1 Беневенто Серия C1 B Беневенто 1:2 Кротоне Серия C1 B Кротоне 1:0 Беневенто Серия C1 B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 4 1 37 - 19 40
2. Интер Милан Заявка 17 11 4 2 43 - 23 37
3. Наполи Заявка 17 11 1 5 40 - 16 34
4. Рома Заявка 18 10 4 4 37 - 29 34
5. Ювентус Заявка 16 9 6 1 35 - 16 33
6. Аталанта Заявка 16 9 4 3 40 - 22 31
7. Лацио Заявка 18 9 4 5 30 - 25 31
8. Сассуоло Заявка 18 8 6 4 31 - 27 30
9. Верона Заявка 18 7 6 5 22 - 17 27
10. Сампдория Заявка 18 7 2 9 28 - 29 23
11. Беневенто Заявка 18 6 3 9 21 - 34 21
12. Болонья Заявка 18 5 5 8 24 - 31 20
13. Специя Заявка 18 4 6 8 23 - 32 18
14. Фиорентина Заявка 18 4 6 8 18 - 29 18
15. Удинезе Заявка 17 4 4 9 19 - 27 16
16. Кальяри Заявка 17 3 5 9 23 - 34 14
17. Дженоа Заявка 17 3 5 9 18 - 30 14
18. Торино Заявка 18 2 7 9 26 - 35 13
19. Парма Заявка 18 2 7 9 14 - 34 13
20. Кротоне Заявка 18 3 3 12 21 - 41 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 9 6 3 0 21 - 9 21
2. Интер Милан Заявка 8 6 1 1 23 - 13 19
3. Милан Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
4. Ювентус Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
5. Аталанта Заявка 8 5 1 2 22 - 10 16
6. Наполи Заявка 9 5 1 3 25 - 10 16
7. Верона Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
8. Лацио Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
9. Болонья Заявка 9 4 2 3 17 - 17 14
10. Сампдория Заявка 9 4 1 4 17 - 14 13
11. Фиорентина Заявка 9 3 4 2 9 - 8 13
12. Сассуоло Заявка 9 3 4 2 13 - 12 13
13. Кротоне Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
14. Кальяри Заявка 8 2 2 4 12 - 16 8
15. Дженоа Заявка 9 2 2 5 13 - 16 8
16. Беневенто Заявка 9 2 2 5 9 - 18 8
17. Удинезе Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
18. Парма Заявка 9 1 4 4 3 - 13 7
19. Специя Заявка 9 1 3 5 10 - 18 6
20. Торино Заявка 9 0 5 4 13 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2. Наполи Заявка 8 6 0 2 15 - 6 18
3. Интер Милан Заявка 9 5 3 1 20 - 10 18
4. Лацио Заявка 9 5 2 2 16 - 12 17
5. Сассуоло Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
6. Ювентус Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
7. Аталанта Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
8. Беневенто Заявка 9 4 1 4 12 - 16 13
9. Рома Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
10. Верона Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
11. Специя Заявка 9 3 3 3 13 - 14 12
12. Сампдория Заявка 9 3 1 5 11 - 15 10
13. Удинезе Заявка 9 2 3 4 13 - 16 9
14. Торино Заявка 9 2 2 5 13 - 17 8
15. Дженоа Заявка 8 1 3 4 5 - 14 6
16. Кальяри Заявка 9 1 3 5 11 - 18 6
17. Болонья Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
18. Парма Заявка 9 1 3 5 11 - 21 6
19. Фиорентина Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
20. Кротоне Заявка 9 0 2 7 8 - 24 2
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Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Кротоне 21.1% (30)
X 33.8% (48)
Беневенто 45.1% (64)
Все прогнозы
1.91 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.70 3.44 2.66
Бонус: 5 000 ₽ 1.01 23.00 71.00
  1.18 6.98 18.99

Самый высокий коэффициент на матч «Кротоне» – «Беневенто» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кротоне» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Беневенто» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кротоне» – «Беневенто», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
10.25 1.01 9.20 1.03 3.62 1.27 2.72 1.46 1.92 1.98 1.46 2.72 1.32 3.26 1.11 5.75 1.08 6.30 1.00 11.25
11.00 1.02 8.30 1.06 7.50 1.08 6.10 1.12 2.17 1.74 4.60 1.19 1.73 2.18 3.25 1.33 3.15 1.35 2.05 1.75 1.75 2.05 1.18 4.75 1.10 6.80 1.01 15.00 1.01 15.00
3.94 1.28 2.78 1.47 2.20 1.72 2.69 1.50 2.32 1.65 3.63 1.31 2.37 1.62 2.59 1.53 2.12 1.77 1.63 2.37 1.40 3.06 1.51 2.61 1.29 3.65
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.15 1.36 2.01 1.80 1.45 2.75 1.14 5.80 1.09 7.20
1.89 1.91 2.05 1.75 1.35 3.15 1.40 2.90 1.04 10.00 1.03 12.00
2.98 1.42 2.45 1.59 1.92 1.96 1.56 2.50 1.92 1.96 1.58 2.47 1.25 4.12 1.22 4.45 1.11 7.04
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.76 1.27 2.62 1.49 1.66 2.22 1.27 3.76 1.17 5.05
2.60 1.42 1.67 2.12 1.28 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.44
Букмекер Да Нет
4.44 1.52
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Где смотреть матч Кротоне 4:1 Беневенто онлайн

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Прогнозы на матч Кротоне 4:1 Беневенто

Исход игры
Кротоне
21.1% (30)
Ничья
33.8% (48)
Беневенто
45.1% (64)
Тотал 2.5
Больше
39.72% (56)
Меньше
60.28% (85)
Обе команды забьют
Да
69.5% (98)
Нет
30.5% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.3% (43)
1:2 Беневенто
28.9% (41)
1:0 Кротоне
12.7% (18)
0:1 Беневенто
12% (17)
2:1 Кротоне
7% (10)
0:0 Ничья
2.8% (4)
0:2 Беневенто
1.4% (2)
2:3 Беневенто
1.4% (2)
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