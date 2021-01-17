1:0
5' Гол в свои воротаГлик Камил
2:0
29' ГолСими Нванкво
44' Желтая карточкаИонице Артур
3:0
54' ГолСими Нванкво
4:0
65' ГолВулич Милош
71' Желтая карточкаБарба Федерико
4:1
82' ГолФальке Яго
84' Желтая карточкаДабо Брайан
87' Желтая карточкаМессьяс Жуниор
26
Джиджи
Коффи
77
Вулич
Милош
25
Сими
Нванкво
15
Глик
Камил
14
Дабо
Брайан
29
Ионице
Артур
25
Сау
Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Вулич МилошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сими НванквоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Феста МаркоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рохас ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
-
29 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
-
44 Фальке ЯгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
5'
1:0
29'
2:0
44'
54'
3:0
65'
4:0
71'
82'
4:1
84'
87'
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 6
-
4 Угловые 13
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мессьяс Жуниор
|6
|0.33
|2.
|Сими Нванкво
|6 (3)
|0.33
|3.
|Големич Владимир
|2 (1)
|0.11
|4.
|Молина Сальваторе
|1
|0.06
|5.
|Реца Аркадиуш
|1
|0.06
|6.
|Ривьер Эммануэль
|1
|0.06
|7.
|Вулич Милош
|1
|0.06
|8.
|Дзанеллато Никколо
|1
|0.06
|9.
|Эдуардо Энрике
|1
|0.06
|10.
|Перейра Педру II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капрари Джанлука
|4
|0.22
|2.
|Лападула Джанлука
|3
|0.17
|3.
|Сау Марко
|3 (1)
|0.17
|4.
|Летиция Гаэтано
|3
|0.17
|5.
|Инсинье Роберто
|2
|0.11
|6.
|Кальдирола Лука
|2
|0.11
|7.
|Скьяттарелла Паскуале
|1
|0.06
|8.
|Туиа Алессандро
|1
|0.06
|9.
|Фальке Яго
|1
|0.06
|10.
|Импрота Риккардо
|1
|0.06
|11.
|Хетемай Перпарим
|0
|0
|12.
|Фулон Дам
|0
|0
|13.
|Пастина Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Магальян Лисандро
|6
|0
|2.
|Луперто Себастьяно
|4
|1
|3.
|Марроне Лука
|5
|0
|4.
|Реца Аркадиуш
|5
|0
|5.
|Чигарини Лука
|3
|1
|6.
|Мессьяс Жуниор
|4
|0
|7.
|Петриччоне Якопо
|2
|1
|8.
|Големич Владимир
|3
|0
|9.
|Перейра Педру II
|3
|0
|10.
|Куомо Джузеппе
|3
|0
|11.
|Эдуардо Энрике
|2
|0
|12.
|Рисполи Андреа
|1
|0
|13.
|Маццотта Антонио
|1
|0
|14.
|Бенали Ахмед
|1
|0
|15.
|Джиджи Коффи
|1
|0
|16.
|Сими Нванкво
|1
|0
|17.
|Молина Сальваторе
|1
|0
|18.
|Вулич Милош
|1
|0
|19.
|Драгус Денис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скьяттарелла Паскуале
|6
|1
|2.
|Капрари Джанлука
|3
|1
|3.
|Глик Камил
|4
|0
|4.
|Ионице Артур
|4
|0
|5.
|Дабо Брайан
|4
|0
|6.
|Импрота Риккардо
|4
|0
|7.
|Барба Федерико
|4
|0
|8.
|Фулон Дам
|4
|0
|9.
|Маджио Кристиан
|2
|0
|10.
|Хетемай Перпарим
|2
|0
|11.
|Туиа Алессандро
|2
|0
|12.
|Кальдирола Лука
|2
|0
|13.
|Лападула Джанлука
|2
|0
|14.
|Инсинье Роберто
|2
|0
|15.
|Летиция Гаэтано
|1
|0
|16.
|Тельо Андрес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кротоне
|15% (3)
|20% (4)
|25% (5)
|25% (5)
|10% (2)
|5% (1)
|Беневенто
|9.52% (2)
|4.76% (1)
|28.57% (6)
|23.81% (5)
|9.52% (2)
|23.81% (5)
Предыдущие игры
Кротоне Последние 20 матчей: +3 =3 -14Верона 2:1 Кротоне Кротоне 1:3 Рома Интер Милан 6:2 Кротоне Кротоне 2:1 Парма
Сампдория 3:1 Кротоне Удинезе 0:0 Кротоне Кротоне 4:1 Специя Кротоне 0:4 Наполи Болонья 1:0 Кротоне Кротоне 0:2 Лацио Торино 0:0 Кротоне Кротоне 1:2 Аталанта Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 Кальяри 4:2 Кротоне Кротоне 1:1 Ювентус Сассуоло 4:1 Кротоне Кротоне 0:2 Милан Дженоа 4:1 Кротоне Трапани 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Фрозиноне
Беневенто Последние 20 матчей: +7 =4 -9Беневенто 1:4 Аталанта Кальяри 1:2 Беневенто Беневенто 0:2 Милан Удинезе 0:2 Беневенто
Беневенто 2:0 Дженоа Беневенто 1:1 Лацио Сассуоло 1:0 Беневенто Парма 0:0 Беневенто Беневенто 1:1 Ювентус Фиорентина 0:1 Беневенто Беневенто 0:3 Специя Верона 3:1 Беневенто Беневенто 2:4 Эмполи Беневенто 1:2 Наполи Рома 5:2 Беневенто Беневенто 1:0 Болонья Беневенто 2:5 Интер Милан Сампдория 2:3 Беневенто Лацио 0:0 Беневенто Беневенто 2:1 Реджина
Последние игры между собой
Кротоне: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
Беневенто: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|37 - 19
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|43 - 23
|37
|3.
|Наполи
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|40 - 16
|34
|4.
|Рома
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|37 - 29
|34
|5.
|Ювентус
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|35 - 16
|33
|6.
|Аталанта
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|40 - 22
|31
|7.
|Лацио
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 25
|31
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|31 - 27
|30
|9.
|Верона
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|22 - 17
|27
|10.
|Сампдория
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|28 - 29
|23
|11.
|Беневенто
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 34
|21
|12.
|Болонья
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|24 - 31
|20
|13.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 32
|18
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|18 - 29
|18
|15.
|Удинезе
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|19 - 27
|16
|16.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|23 - 34
|14
|17.
|Дженоа
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 30
|14
|18.
|Торино
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|26 - 35
|13
|19.
|Парма
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 34
|13
|20.
|Кротоне
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|21 - 41
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 9
|21
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 13
|19
|3.
|Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|4.
|Ювентус
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|5.
|Аталанта
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|22 - 10
|16
|6.
|Наполи
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|25 - 10
|16
|7.
|Верона
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|8.
|Лацио
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|9.
|Болонья
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 17
|14
|10.
|Сампдория
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 14
|13
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 8
|13
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|13.
|Кротоне
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|14.
|Кальяри
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 16
|8
|15.
|Дженоа
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 16
|8
|16.
|Беневенто
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 18
|8
|17.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|18.
|Парма
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|3 - 13
|7
|19.
|Специя
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 18
|6
|20.
|Торино
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|13 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|Наполи
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 6
|18
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|4.
|Лацио
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 15
|17
|6.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|19 - 8
|16
|7.
|Аталанта
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 12
|15
|8.
|Беневенто
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 16
|13
|9.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 20
|13
|10.
|Верона
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|11.
|Специя
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|12.
|Сампдория
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|14.
|Торино
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|8
|15.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 14
|6
|16.
|Кальяри
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 18
|6
|17.
|Болонья
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|18.
|Парма
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 21
|6
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 21
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 24
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кротоне» – «Беневенто» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кротоне» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Беневенто» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кротоне» – «Беневенто», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Кротоне 4:1 Беневенто
Исход игры
Кротоне
21.1% (30)
Ничья
33.8% (48)
Беневенто
45.1% (64)
Тотал 2.5
Больше
39.72% (56)
Меньше
60.28% (85)
Обе команды забьют
Да
69.5% (98)
Нет
30.5% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.3% (43)
1:2 Беневенто
28.9% (41)
1:0 Кротоне
12.7% (18)
0:1 Беневенто
12% (17)
2:1 Кротоне
7% (10)
0:0 Ничья
2.8% (4)
0:2 Беневенто
1.4% (2)
2:3 Беневенто
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!