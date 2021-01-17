  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Интер Милан
1:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Ювентус
0'
1:0
13' Гол
Видаль Артуро
36' Желтая карточка
Бонуччи Леонардо
36'
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
2
Хакими
Ашраф
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
22
Видаль
Артуро
15
Янг
Эшли
9
Лукаку
Ромелу
10
Мартинес
Лаутаро
1
Щесны
Войцех
13
Данило
Луис
19
Бонуччи
Леонардо
3
Кьеллини
Джорджо
38
Фработта
Джанлука
22
Кьеза
Федерико
30
Бентанкур
Родриго
25
Рабио
Адриен
8
Ремзи
Аарон
9
Мората
Альваро
7
Роналду
Криштиану
Интер Милан
3-5-2
Ювентус
4-4-2

Ход матча

13'
Видаль Артуро
(Барелла Николо)
1:0
36'
 
Бонуччи Леонардо

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 12 (3) 0.67
2. Мартинес Лаутаро 9 0.5
3. Хакими Ашраф 6 0.33
4. Д'Амброзио Данило 3 0.17
5. Санчес Алексис 2 0.11
6. Гальярдини Роберто 2 0.11
7. Шкриньяр Милан 2 0.11
8. Брозович Марсело 1 0.06
9. Барелла Николо 1 0.06
10. Перишич Иван 1 0.06
11. Видаль Артуро 1 0.06
12. Де Врей Стефан 1 0.06
13. Янг Эшли 0 0
14. Дармиан Маттео 0 0
15. Коларов Александар 0 0
16. Раноккия Андреа 0 0
17. Бастони Алессандро 0 0
Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 15 (4) 0.88
2. Мората Альваро 4 0.24
3. Кулушевски Деян 3 0.18
4. Дибала Пауло 2 0.12
5. Маккенни Уэстон 2 0.12
6. Бонуччи Леонардо 2 0.12
7. Ремзи Аарон 1 0.06
8. Данило Луис 1 0.06
9. Рабио Адриен 1 0.06
10. Куадрадо Хуан 0 0
11. Бентанкур Родриго 0 0
12. Алекс Сандро 0 0
13. Бернардески Федерико 0 0
14. Фработта Джанлука 0 0
15. Демирал Мерих 0 0

Карточки

Интер Милан
# Игрок      
1. Брозович Марсело 4 0
2. Видаль Артуро 3 0
3. Лукаку Ромелу 3 0
4. Барелла Николо 3 0
5. Хакими Ашраф 3 0
6. Мартинес Лаутаро 3 0
7. Бастони Алессандро 3 0
8. Янг Эшли 2 0
9. Перишич Иван 2 0
10. Де Врей Стефан 2 0
11. Д'Амброзио Данило 2 0
12. Сенси Стефано 0 1
13. Ханданович Самир 1 0
14. Дармиан Маттео 1 0
15. Раноккия Андреа 1 0
16. Шкриньяр Милан 1 0
Ювентус
# Игрок      
1. Рабио Адриен 5 1
2. Куадрадо Хуан 3 1
3. Данило Луис 4 0
4. Бентанкур Родриго 4 0
5. Кулушевски Деян 4 0
6. Фработта Джанлука 3 0
7. Маккенни Уэстон 3 0
8. Мората Альваро 1 1
9. Кьеза Федерико 1 1
10. Бонуччи Леонардо 2 0
11. Де Лихт Маттайс 2 0
12. Пинсольо Карло 0 1
13. Мело Артур 1 0
14. Портанова Маноло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интер Милан 5% (2) 15% (6) 7.5% (3) 15% (6) 30% (12) 27.5% (11)
 Ювентус 8.57% (3) 17.14% (6) 11.43% (4) 14.29% (5) 11.43% (4) 37.14% (13)

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Фиорентина 1:2 Интер Милан Рома 2:2 Интер Милан Сампдория 2:1 Интер Милан Интер Милан 6:2 Кротоне
Верона 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Специя Интер Милан 1:0 Наполи Кальяри 1:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 3:1 Болонья Боруссия М 2:3 Интер Милан Сассуоло 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Интер Милан 4:2 Торино Аталанта 1:1 Интер Милан Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Парма Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Дженоа 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Боруссия М
Ювентус Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Ювентус 3:2 Дженоа Ювентус 3:1 Сассуоло Милан 1:3 Ювентус Ювентус 4:1 Удинезе
Ювентус 0:3 Фиорентина Парма 0:4 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Racing des Gonaives 0:1 Ювентус Дженоа 1:3 Ювентус Барселона 0:3 Ювентус Ювентус 1:3 Кавали Ювентус 2:1 Торино Ювентус 3:0 Динамо Киев Беневенто 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Ференцварош Ювентус 2:0 Кальяри Виолет 0:0 Ювентус Лацио 1:1 Ювентус Ференцварош 1:4 Ювентус Америка дес Каес 1:2 Ювентус

Последние игры между собой

Интер Милан: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Ювентус: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Ювентус 2:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Интер Милан Международный кубок чемпионов Интер Милан 1:1 Ювентус Серия A
Ювентус 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:3 Ювентус Серия A Ювентус 0:0 Интер Милан Серия A Ювентус 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Ювентус Серия A Интер Милан 3:0 Ювентус Кубок Ювентус 2:0 Интер Милан Серия A Ювентус 3:0 Интер Милан Кубок Интер Милан 0:0 Ювентус Серия A Интер Милан 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Интер Милан Серия A Ювентус 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Интер Милан Международный кубок чемпионов Интер Милан 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:3 Интер Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 4 1 37 - 19 40
2. Интер Милан 1:0 Заявка 18 12 4 2 44 - 23 40
3. Наполи Заявка 17 11 1 5 40 - 16 34
4. Рома Заявка 18 10 4 4 37 - 29 34
5. Ювентус 0:1 Заявка 17 9 6 2 35 - 17 33
6. Аталанта Заявка 17 9 5 3 40 - 22 32
7. Лацио Заявка 18 9 4 5 30 - 25 31
8. Сассуоло Заявка 18 8 6 4 31 - 27 30
9. Верона Заявка 18 7 6 5 22 - 17 27
10. Сампдория Заявка 18 7 2 9 28 - 29 23
11. Беневенто Заявка 18 6 3 9 21 - 34 21
12. Болонья Заявка 18 5 5 8 24 - 31 20
13. Специя Заявка 18 4 6 8 23 - 32 18
14. Фиорентина Заявка 18 4 6 8 18 - 29 18
15. Удинезе Заявка 17 4 4 9 19 - 27 16
16. Дженоа Заявка 18 3 6 9 18 - 30 15
17. Кальяри Заявка 17 3 5 9 23 - 34 14
18. Торино Заявка 18 2 7 9 26 - 35 13
19. Парма Заявка 18 2 7 9 14 - 34 13
20. Кротоне Заявка 18 3 3 12 21 - 41 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 1:0 Заявка 9 7 1 1 24 - 13 22
2. Рома Заявка 9 6 3 0 21 - 9 21
3. Милан Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
4. Ювентус 0:1 Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
5. Аталанта Заявка 9 5 2 2 22 - 10 17
6. Наполи Заявка 9 5 1 3 25 - 10 16
7. Верона Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
8. Лацио Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
9. Болонья Заявка 9 4 2 3 17 - 17 14
10. Сампдория Заявка 9 4 1 4 17 - 14 13
11. Сассуоло Заявка 9 3 4 2 13 - 12 13
12. Фиорентина Заявка 9 3 4 2 9 - 8 13
13. Кротоне Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
14. Кальяри Заявка 8 2 2 4 12 - 16 8
15. Дженоа Заявка 9 2 2 5 13 - 16 8
16. Беневенто Заявка 9 2 2 5 9 - 18 8
17. Удинезе Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
18. Парма Заявка 9 1 4 4 3 - 13 7
19. Специя Заявка 9 1 3 5 10 - 18 6
20. Торино Заявка 9 0 5 4 13 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2. Наполи Заявка 8 6 0 2 15 - 6 18
3. Интер Милан 1:0 Заявка 9 5 3 1 20 - 10 18
4. Лацио Заявка 9 5 2 2 16 - 12 17
5. Сассуоло Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
6. Ювентус 0:1 Заявка 9 4 4 1 19 - 9 16
7. Аталанта Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
8. Беневенто Заявка 9 4 1 4 12 - 16 13
9. Рома Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
10. Верона Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
11. Специя Заявка 9 3 3 3 13 - 14 12
12. Сампдория Заявка 9 3 1 5 11 - 15 10
13. Удинезе Заявка 9 2 3 4 13 - 16 9
14. Торино Заявка 9 2 2 5 13 - 17 8
15. Дженоа Заявка 9 1 4 4 5 - 14 7
16. Кальяри Заявка 9 1 3 5 11 - 18 6
17. Болонья Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
18. Парма Заявка 9 1 3 5 11 - 21 6
19. Фиорентина Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
20. Кротоне Заявка 9 0 2 7 8 - 24 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    34'
    Данило на чужой половине нарушает правила на Мартинесе.
  • 33'
    "Интеру" нравится на контратаках играть, а Роналду тем временем палит выше створа с дальней дистанции и сплёвывает с досады.
  • Опасный момент
    32'
    Лукаку едва не вывалился один на один с Щесны, а подобравший мяч Мартинес в падении направил мяч примерно с линии штрафной чуть левее цели!
  • 30'
    Ремзи подал на левый край, оттуда Фработта тоже слишком сильный навес сделал, но сохранил мяч "Ювентус" в том эпизоде, а в итоге выпустил снаряд за лицевую.
  • Травма, повреждение
    28'
    Фработта чуть зуб локтем не выбил Барелле.
  • 27'
    Обошлось без опасности после этого штрафного у ворот "нерадзурри". Вторым темпом Ремзи вырезал доставку слева, но тоже острого момента не случилось.
  • Фол, нарушение
    26'
    Видаль подкатился под Роналду, штрафной исполнит "Ювентус" с правого фланга. Видаль, конечно, сигнализирует, что никакого фола с его стороны не было, а Роналду перекрутился вокруг своей оси по полю несколько раз.
  • 25'
    К данному моменту "Интер" закономерно побеждает, а мог он выигрывать и крупнее, если бы внимательней относился к своим моментам.
  • Опасный момент
    23'
    Супермомент у "Интера"! Лукаку разогнал контратаку правым полуфлангом, ударил в дальний угол, Щесны отбил, и Лаутаро Мартинес умудрился на допускании запулить мяч выше створа!
  • 22'
    Вот, вернулся "Ювентус" к атакующим манёврам, и прострел опасный был, на который не успел Мората.
  • Фол, нарушение
    22'
    Зафиксирован фол Брозовича против Мораты на половине "Юве", хотя там ситуация спорная была, мог арбитр и в другую сторону свистнуть.
  • 21'
    "Ювентус" пока совсем потерял связь с атакой.
  • 20'
    Брозович в ближний угол пальнул - Щесны на месте.
  • Угловой
    18'
    Угловой зарабатывает для хозяев Эшли Янг.
  • 18'
    Довольно уверенно атакует "Интер", в своей тарелке чувствует себя команда Антонио Конте.
  • 17'
    Лукаку коротко откатил мяч Брозовичу на правом полуфланге, а тот попал мячом в ближайшего соперника.
  • Фол, нарушение
    17'
    Данило фолит против Мартинеса.
  • Опасный момент
    15'
    И продолжает "Интер" атаковать. Хакими сильно прострелил справа, Мартинес не попал по мячу, а Видаль чуть не оформил дубль, зарядил Артуро выше перекладины. 
  • 12'
    ГО-О-ОЛ!!! 1:0! Артуро Видаль!
    Навесил Барелла с правого края штрафной, а Видаль на втором этаже выиграл верх у Данило и переправил мяч в левый угол. В ворота бывшего клуба забивает Видаль и не радуется.
  • Офсайд
    11'
    Гол Роналду после прострела Кьезы сразу же отменён из-за офсайда, а до этого Ханданович отразил на Кьезу плотный дистанционный выстрел Рабио.
  • Фол, нарушение
    10'
    Видаль прихватил сзади Роналду в центре поля.
  • 10'
    "Интер" справился с атакой "Ювентуса" и на своём правом фланге обороны.
  • 8'
    Кьеза - Роналду - Данило - сработала эта связка "Юве" в центре поля на правом фланге.
  • 8'
    Оборона "Ювентуса" справляется с прессингом "Интера".
  • Опасный момент
    7'
    Удар Брозовича напрямую со штрафного - рядом с правой штангой.
  • Фол, нарушение
    6'
    У "Ювентуса" позиционная атака тоже была неопасной... А вот теперь "Интер" заработал штрафной по центру, Лаутаро пострадал от Бонуччи.
  • 4'
    Видаль пытается активно играть против своей бывшей команды, но пока не делает разницу.
  • 4'
    Теперь "Интер" пробует позиционную атаку.
  • 3'
    Возобновляется игра.
  • Травма, повреждение
    3'
    У Бонуччи некая проблема с глазом.
  • 2'
    Первая атака на счету "Ювентуса", не удалось Роналду и компании сходу создать опасный момент.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.50 4.20 6.60
Бонус: 10 000 ₽ 2.39 3.45 3.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.47 3.56 3.24
Бонус: 5 000 ₽ 1.47 4.30 7.20
  1.46 4.48 7.54

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.60 1.06 8.00 1.07 3.60 1.29 2.75 1.46 1.88 1.93 1.50 2.60 1.35 3.25 1.15 5.25 1.12 6.40 1.06 8.50
10.00 1.01 8.60 1.03 3.62 1.27 2.83 1.43 1.96 2.03 1.49 2.62 1.32 3.26 1.12 5.55 1.08 6.15 1.00 11.75 1.03 8.90
8.24 1.04 7.04 1.06 6.50 1.11 5.10 1.16 2.20 1.72 2.45 1.55 1.73 2.18 1.40 2.00 1.28 3.60 1.20 4.44 1.15 5.30 1.02 9.29 1.02 9.89 1.01 18.00
3.89 1.29 2.95 1.45 3.13 1.39 2.41 1.61 2.10 1.79 1.77 2.12 1.57 2.49 1.77 2.13 1.57 2.49 1.13 6.80
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.80 1.40 1.90 1.84 1.41 2.80 1.09 6.60
3.12 1.36 2.04 1.78 1.47 2.68 1.13 5.60 1.09 6.95
2.55 1.50 1.68 2.18 1.65 2.22 1.07 5.55 1.08 7.77
3.05 1.43 2.50 1.59 1.96 1.94 1.59 2.48 1.50 2.70 1.28 3.82 1.56 2.52 1.37 3.24
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.23 2.75 1.41 1.70 2.05 1.19 4.40
3.68 1.28 2.62 1.49 1.66 2.22 1.26 3.85 1.17 5.25
4.05 1.23 2.85 1.40 1.75 2.05 1.28 3.25 1.19 4.16

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.71 2.09
1.85 2.52
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
5.30 1.15
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
3.10 1.35
Где смотреть матч Интер Милан 1:0 Ювентус онлайн

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Прогнозы на матч Интер Милан 1:0 Ювентус

Исход игры
Интер Милан
23.7% (36)
Ничья
50.7% (77)
Ювентус
25.7% (39)
Тотал 2.5
Больше
58% (87)
Меньше
42% (63)
Обе команды забьют
Да
94% (141)
Нет
6% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.2% (55)
1:2 Ювентус
19.7% (30)
2:1 Интер Милан
19.1% (29)
2:2 Ничья
13.8% (21)
1:0 Интер Милан
3.3% (5)
2:3 Ювентус
2.6% (4)
0:1 Ювентус
2% (3)
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