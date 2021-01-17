Фработта чуть зуб локтем не выбил Барелле.

Ремзи подал на левый край, оттуда Фработта тоже слишком сильный навес сделал, но сохранил мяч "Ювентус" в том эпизоде, а в итоге выпустил снаряд за лицевую.

Лукаку едва не вывалился один на один с Щесны, а подобравший мяч Мартинес в падении направил мяч примерно с линии штрафной чуть левее цели!

"Интеру" нравится на контратаках играть, а Роналду тем временем палит выше створа с дальней дистанции и сплёвывает с досады.

Данило на чужой половине нарушает правила на Мартинесе.

Возможность получать кэшбек на каждую ставку до 10%.

27' Обошлось без опасности после этого штрафного у ворот "нерадзурри". Вторым темпом Ремзи вырезал доставку слева, но тоже острого момента не случилось.

26' Видаль подкатился под Роналду, штрафной исполнит "Ювентус" с правого фланга. Видаль, конечно, сигнализирует, что никакого фола с его стороны не было, а Роналду перекрутился вокруг своей оси по полю несколько раз.

25' К данному моменту "Интер" закономерно побеждает, а мог он выигрывать и крупнее, если бы внимательней относился к своим моментам.

23' Супермомент у "Интера"! Лукаку разогнал контратаку правым полуфлангом, ударил в дальний угол, Щесны отбил, и Лаутаро Мартинес умудрился на допускании запулить мяч выше створа!

22' Вот, вернулся "Ювентус" к атакующим манёврам, и прострел опасный был, на который не успел Мората.

22' Зафиксирован фол Брозовича против Мораты на половине "Юве", хотя там ситуация спорная была, мог арбитр и в другую сторону свистнуть.

21' "Ювентус" пока совсем потерял связь с атакой.

20' Брозович в ближний угол пальнул - Щесны на месте.

18' Угловой зарабатывает для хозяев Эшли Янг.

18' Довольно уверенно атакует "Интер", в своей тарелке чувствует себя команда Антонио Конте.

17' Лукаку коротко откатил мяч Брозовичу на правом полуфланге, а тот попал мячом в ближайшего соперника.

17' Данило фолит против Мартинеса.

15' И продолжает "Интер" атаковать. Хакими сильно прострелил справа, Мартинес не попал по мячу, а Видаль чуть не оформил дубль, зарядил Артуро выше перекладины.

12' ГО-О-ОЛ!!! 1:0! Артуро Видаль!

Навесил Барелла с правого края штрафной, а Видаль на втором этаже выиграл верх у Данило и переправил мяч в левый угол. В ворота бывшего клуба забивает Видаль и не радуется.

11' Гол Роналду после прострела Кьезы сразу же отменён из-за офсайда, а до этого Ханданович отразил на Кьезу плотный дистанционный выстрел Рабио.

10' Видаль прихватил сзади Роналду в центре поля.

10' "Интер" справился с атакой "Ювентуса" и на своём правом фланге обороны.

8' Кьеза - Роналду - Данило - сработала эта связка "Юве" в центре поля на правом фланге.

8' Оборона "Ювентуса" справляется с прессингом "Интера".

7' Удар Брозовича напрямую со штрафного - рядом с правой штангой.

6' У "Ювентуса" позиционная атака тоже была неопасной... А вот теперь "Интер" заработал штрафной по центру, Лаутаро пострадал от Бонуччи.

4' Видаль пытается активно играть против своей бывшей команды, но пока не делает разницу.

4' Теперь "Интер" пробует позиционную атаку.

3' Возобновляется игра.

3' У Бонуччи некая проблема с глазом.

2' Первая атака на счету "Ювентуса", не удалось Роналду и компании сходу создать опасный момент.