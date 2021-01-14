Интер Милан
Позже
Стадион: Сан-Сиро
Ювентус
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|12 (3)
|0.71
|2.
|Мартинес Лаутаро
|9
|0.53
|3.
|Хакими Ашраф
|6
|0.35
|4.
|Д'Амброзио Данило
|3
|0.18
|5.
|Санчес Алексис
|2
|0.12
|6.
|Гальярдини Роберто
|2
|0.12
|7.
|Шкриньяр Милан
|2
|0.12
|8.
|Брозович Марсело
|1
|0.06
|9.
|Барелла Николо
|1
|0.06
|10.
|Перишич Иван
|1
|0.06
|11.
|Де Врей Стефан
|1
|0.06
|12.
|Янг Эшли
|0
|0
|13.
|Дармиан Маттео
|0
|0
|14.
|Коларов Александар
|0
|0
|15.
|Раноккия Андреа
|0
|0
|16.
|Бастони Алессандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|15 (4)
|0.94
|2.
|Мората Альваро
|4
|0.25
|3.
|Кулушевски Деян
|3
|0.19
|4.
|Дибала Пауло
|2
|0.13
|5.
|Маккенни Уэстон
|2
|0.13
|6.
|Бонуччи Леонардо
|2
|0.13
|7.
|Ремзи Аарон
|1
|0.06
|8.
|Данило Луис
|1
|0.06
|9.
|Рабио Адриен
|1
|0.06
|10.
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|11.
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|12.
|Алекс Сандро
|0
|0
|13.
|Бернардески Федерико
|0
|0
|14.
|Фработта Джанлука
|0
|0
|15.
|Демирал Мерих
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Брозович Марсело
|4
|0
|2.
|Видаль Артуро
|3
|0
|3.
|Лукаку Ромелу
|3
|0
|4.
|Барелла Николо
|3
|0
|5.
|Хакими Ашраф
|3
|0
|6.
|Мартинес Лаутаро
|3
|0
|7.
|Бастони Алессандро
|3
|0
|8.
|Янг Эшли
|2
|0
|9.
|Перишич Иван
|2
|0
|10.
|Де Врей Стефан
|2
|0
|11.
|Д'Амброзио Данило
|2
|0
|12.
|Сенси Стефано
|0
|1
|13.
|Ханданович Самир
|1
|0
|14.
|Дармиан Маттео
|1
|0
|15.
|Раноккия Андреа
|1
|0
|16.
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рабио Адриен
|5
|1
|2.
|Куадрадо Хуан
|3
|1
|3.
|Данило Луис
|4
|0
|4.
|Бентанкур Родриго
|4
|0
|5.
|Кулушевски Деян
|4
|0
|6.
|Фработта Джанлука
|3
|0
|7.
|Маккенни Уэстон
|3
|0
|8.
|Мората Альваро
|1
|1
|9.
|Кьеза Федерико
|1
|1
|10.
|Бонуччи Леонардо
|2
|0
|11.
|Де Лихт Маттайс
|2
|0
|12.
|Пинсольо Карло
|0
|1
|13.
|Мело Артур
|1
|0
|14.
|Портанова Маноло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интер Милан
|5% (2)
|15% (6)
|7.5% (3)
|15% (6)
|30% (12)
|27.5% (11)
|Ювентус
|8.57% (3)
|17.14% (6)
|11.43% (4)
|14.29% (5)
|11.43% (4)
|37.14% (13)
Предыдущие игры
Интер Милан Последние 20 матчей: +11 =6 -3Фиорентина 1:2 Интер Милан Рома 2:2 Интер Милан Сампдория 2:1 Интер Милан Интер Милан 6:2 Кротоне
Верона 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Специя Интер Милан 1:0 Наполи Кальяри 1:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 3:1 Болонья Боруссия М 2:3 Интер Милан Сассуоло 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Интер Милан 4:2 Торино Аталанта 1:1 Интер Милан Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Парма Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Дженоа 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Боруссия М
Ювентус Последние 20 матчей: +14 =4 -2Ювентус 3:2 Дженоа Ювентус 3:1 Сассуоло Милан 1:3 Ювентус Ювентус 4:1 Удинезе
Ювентус 0:3 Фиорентина Парма 0:4 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Racing des Gonaives 0:1 Ювентус Дженоа 1:3 Ювентус Барселона 0:3 Ювентус Ювентус 1:3 Кавали Ювентус 2:1 Торино Ювентус 3:0 Динамо Киев Беневенто 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Ференцварош Ювентус 2:0 Кальяри Виолет 0:0 Ювентус Лацио 1:1 Ювентус Ференцварош 1:4 Ювентус Америка дес Каес 1:2 Ювентус
Последние игры между собой
Интер Милан: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Ювентус: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Ювентус 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:3 Ювентус Серия A Ювентус 0:0 Интер Милан Серия A Ювентус 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Ювентус Серия A Интер Милан 3:0 Ювентус Кубок Ювентус 2:0 Интер Милан Серия A Ювентус 3:0 Интер Милан Кубок Интер Милан 0:0 Ювентус Серия A Интер Милан 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Интер Милан Серия A Ювентус 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Интер Милан Международный кубок чемпионов Интер Милан 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:3 Интер Милан Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|37 - 19
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|43 - 23
|37
|3.
|Рома
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|37 - 26
|34
|4.
|Ювентус
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|35 - 16
|33
|5.
|Наполи
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|34 - 16
|31
|6.
|Аталанта
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|40 - 22
|31
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|30 - 26
|29
|8.
|Лацио
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|27 - 25
|28
|9.
|Верона
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|22 - 16
|27
|10.
|Беневенто
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 30
|21
|11.
|Сампдория
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|26 - 28
|20
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 23
|18
|13.
|Болонья
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|23 - 31
|17
|14.
|Специя
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|23 - 32
|17
|15.
|Удинезе
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 25
|16
|16.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|23 - 34
|14
|17.
|Дженоа
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 30
|14
|18.
|Торино
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|26 - 35
|12
|19.
|Парма
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|13 - 33
|12
|20.
|Кротоне
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 40
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 9
|21
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 13
|19
|3.
|Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|4.
|Ювентус
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|5.
|Аталанта
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|22 - 10
|16
|6.
|Верона
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|7.
|Наполи
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 10
|13
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 8
|13
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|10.
|Болонья
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 17
|11
|11.
|Лацио
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 13
|11
|12.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 13
|10
|13.
|Кальяри
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 16
|8
|14.
|Дженоа
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 16
|8
|15.
|Беневенто
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 18
|8
|16.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|17.
|Кротоне
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|18.
|Парма
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|3 - 13
|7
|19.
|Специя
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 18
|6
|20.
|Торино
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|13 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|Наполи
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 6
|18
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|4.
|Лацио
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 15
|17
|6.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|19 - 8
|16
|7.
|Аталанта
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 12
|15
|8.
|Рома
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 17
|13
|9.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|10.
|Верона
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|11.
|Специя
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|12.
|Сампдория
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|13.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 14
|9
|14.
|Торино
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|8
|15.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 14
|6
|16.
|Кальяри
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 18
|6
|17.
|Болонья
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|19.
|Парма
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 20
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 24
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Интер Милан» – «Ювентус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Интер Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ювентус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Интер Милан» – «Ювентус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Интер Милан - Ювентус
Исход игры
Интер Милан
20.8% (11)
Ничья
56.6% (30)
Ювентус
22.6% (12)
Тотал 2.5
Больше
57.69% (30)
Меньше
42.31% (22)
Обе команды забьют
Да
94.23% (49)
Нет
5.77% (3)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.8% (19)
1:2 Ювентус
20.8% (11)
2:2 Ничья
18.9% (10)
2:1 Интер Милан
15.1% (8)
1:0 Интер Милан
3.8% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!