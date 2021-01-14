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Интер Милан
 
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Стадион:
Ювентус

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 12 (3) 0.71
2. Мартинес Лаутаро 9 0.53
3. Хакими Ашраф 6 0.35
4. Д'Амброзио Данило 3 0.18
5. Санчес Алексис 2 0.12
6. Гальярдини Роберто 2 0.12
7. Шкриньяр Милан 2 0.12
8. Брозович Марсело 1 0.06
9. Барелла Николо 1 0.06
10. Перишич Иван 1 0.06
11. Де Врей Стефан 1 0.06
12. Янг Эшли 0 0
13. Дармиан Маттео 0 0
14. Коларов Александар 0 0
15. Раноккия Андреа 0 0
16. Бастони Алессандро 0 0
Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 15 (4) 0.94
2. Мората Альваро 4 0.25
3. Кулушевски Деян 3 0.19
4. Дибала Пауло 2 0.13
5. Маккенни Уэстон 2 0.13
6. Бонуччи Леонардо 2 0.13
7. Ремзи Аарон 1 0.06
8. Данило Луис 1 0.06
9. Рабио Адриен 1 0.06
10. Куадрадо Хуан 0 0
11. Бентанкур Родриго 0 0
12. Алекс Сандро 0 0
13. Бернардески Федерико 0 0
14. Фработта Джанлука 0 0
15. Демирал Мерих 0 0

Карточки

Интер Милан
# Игрок      
1. Брозович Марсело 4 0
2. Видаль Артуро 3 0
3. Лукаку Ромелу 3 0
4. Барелла Николо 3 0
5. Хакими Ашраф 3 0
6. Мартинес Лаутаро 3 0
7. Бастони Алессандро 3 0
8. Янг Эшли 2 0
9. Перишич Иван 2 0
10. Де Врей Стефан 2 0
11. Д'Амброзио Данило 2 0
12. Сенси Стефано 0 1
13. Ханданович Самир 1 0
14. Дармиан Маттео 1 0
15. Раноккия Андреа 1 0
16. Шкриньяр Милан 1 0
Ювентус
# Игрок      
1. Рабио Адриен 5 1
2. Куадрадо Хуан 3 1
3. Данило Луис 4 0
4. Бентанкур Родриго 4 0
5. Кулушевски Деян 4 0
6. Фработта Джанлука 3 0
7. Маккенни Уэстон 3 0
8. Мората Альваро 1 1
9. Кьеза Федерико 1 1
10. Бонуччи Леонардо 2 0
11. Де Лихт Маттайс 2 0
12. Пинсольо Карло 0 1
13. Мело Артур 1 0
14. Портанова Маноло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интер Милан 5% (2) 15% (6) 7.5% (3) 15% (6) 30% (12) 27.5% (11)
 Ювентус 8.57% (3) 17.14% (6) 11.43% (4) 14.29% (5) 11.43% (4) 37.14% (13)

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Фиорентина 1:2 Интер Милан Рома 2:2 Интер Милан Сампдория 2:1 Интер Милан Интер Милан 6:2 Кротоне
Верона 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Специя Интер Милан 1:0 Наполи Кальяри 1:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 3:1 Болонья Боруссия М 2:3 Интер Милан Сассуоло 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Интер Милан 4:2 Торино Аталанта 1:1 Интер Милан Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Парма Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Дженоа 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Боруссия М
Ювентус Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Ювентус 3:2 Дженоа Ювентус 3:1 Сассуоло Милан 1:3 Ювентус Ювентус 4:1 Удинезе
Ювентус 0:3 Фиорентина Парма 0:4 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Racing des Gonaives 0:1 Ювентус Дженоа 1:3 Ювентус Барселона 0:3 Ювентус Ювентус 1:3 Кавали Ювентус 2:1 Торино Ювентус 3:0 Динамо Киев Беневенто 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Ференцварош Ювентус 2:0 Кальяри Виолет 0:0 Ювентус Лацио 1:1 Ювентус Ференцварош 1:4 Ювентус Америка дес Каес 1:2 Ювентус

Последние игры между собой

Интер Милан: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Ювентус: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Ювентус 2:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Интер Милан Международный кубок чемпионов Интер Милан 1:1 Ювентус Серия A
Ювентус 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:3 Ювентус Серия A Ювентус 0:0 Интер Милан Серия A Ювентус 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Ювентус Серия A Интер Милан 3:0 Ювентус Кубок Ювентус 2:0 Интер Милан Серия A Ювентус 3:0 Интер Милан Кубок Интер Милан 0:0 Ювентус Серия A Интер Милан 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Интер Милан Серия A Ювентус 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Интер Милан Международный кубок чемпионов Интер Милан 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:3 Интер Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 4 1 37 - 19 40
2. Интер Милан Заявка 17 11 4 2 43 - 23 37
3. Рома Заявка 17 10 4 3 37 - 26 34
4. Ювентус Заявка 16 9 6 1 35 - 16 33
5. Наполи Заявка 16 10 1 5 34 - 16 31
6. Аталанта Заявка 16 9 4 3 40 - 22 31
7. Сассуоло Заявка 17 8 5 4 30 - 26 29
8. Лацио Заявка 17 8 4 5 27 - 25 28
9. Верона Заявка 17 7 6 4 22 - 16 27
10. Беневенто Заявка 17 6 3 8 20 - 30 21
11. Сампдория Заявка 17 6 2 9 26 - 28 20
12. Фиорентина Заявка 17 4 6 7 18 - 23 18
13. Болонья Заявка 17 4 5 8 23 - 31 17
14. Специя Заявка 17 4 5 8 23 - 32 17
15. Удинезе Заявка 16 4 4 8 18 - 25 16
16. Кальяри Заявка 17 3 5 9 23 - 34 14
17. Дженоа Заявка 17 3 5 9 18 - 30 14
18. Торино Заявка 17 2 6 9 26 - 35 12
19. Парма Заявка 17 2 6 9 13 - 33 12
20. Кротоне Заявка 17 2 3 12 17 - 40 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 9 6 3 0 21 - 9 21
2. Интер Милан Заявка 8 6 1 1 23 - 13 19
3. Милан Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
4. Ювентус Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
5. Аталанта Заявка 8 5 1 2 22 - 10 16
6. Верона Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
7. Наполи Заявка 8 4 1 3 19 - 10 13
8. Фиорентина Заявка 9 3 4 2 9 - 8 13
9. Сассуоло Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
10. Болонья Заявка 8 3 2 3 16 - 17 11
11. Лацио Заявка 8 3 2 3 11 - 13 11
12. Сампдория Заявка 8 3 1 4 15 - 13 10
13. Кальяри Заявка 8 2 2 4 12 - 16 8
14. Дженоа Заявка 9 2 2 5 13 - 16 8
15. Беневенто Заявка 9 2 2 5 9 - 18 8
16. Удинезе Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
17. Кротоне Заявка 8 2 1 5 9 - 16 7
18. Парма Заявка 9 1 4 4 3 - 13 7
19. Специя Заявка 9 1 3 5 10 - 18 6
20. Торино Заявка 8 0 4 4 13 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2. Наполи Заявка 8 6 0 2 15 - 6 18
3. Интер Милан Заявка 9 5 3 1 20 - 10 18
4. Лацио Заявка 9 5 2 2 16 - 12 17
5. Сассуоло Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
6. Ювентус Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
7. Аталанта Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
8. Рома Заявка 8 4 1 3 16 - 17 13
9. Беневенто Заявка 8 4 1 3 11 - 12 13
10. Верона Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
11. Специя Заявка 8 3 2 3 13 - 14 11
12. Сампдория Заявка 9 3 1 5 11 - 15 10
13. Удинезе Заявка 8 2 3 3 12 - 14 9
14. Торино Заявка 9 2 2 5 13 - 17 8
15. Дженоа Заявка 8 1 3 4 5 - 14 6
16. Кальяри Заявка 9 1 3 5 11 - 18 6
17. Болонья Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
18. Фиорентина Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
19. Парма Заявка 8 1 2 5 10 - 20 5
20. Кротоне Заявка 9 0 2 7 8 - 24 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 января 2021, осталось 2 дня 13 часов 41 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Интер Милан 20.8% (11)
    X 56.6% (30)
    Ювентус 22.6% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Ювентус
    2.55
    3.65
    2.95
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.55 3.65 2.65
    Бонус: 5 000 ₽ 2.49 3.62 2.93
    Бонус: 5 000 ₽ 2.37 3.60 2.95
      2.50 3.56 2.93

    Самый высокий коэффициент на матч «Интер Милан» – «Ювентус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Интер Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ювентус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Интер Милан» – «Ювентус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.50 1.01 11.50 1.01 4.70 1.18 3.85 1.26 2.35 1.73 1.84 1.96 1.53 2.44 1.26 3.54 1.18 4.33 1.06 7.00 1.05 7.60
    18.00 0.00 12.00 1.03 4.70 1.21 3.80 1.30 2.30 1.68 2.12 1.73 1.78 2.11 1.55 2.65 1.29 4.00 1.22 4.60 1.07 6.90 1.07 7.50 1.01 12.50
    4.96 1.20 2.83 1.48 2.32 1.67 2.07 1.85 1.79 2.13 1.61 2.45 1.49 2.76 1.19 5.22
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.60 1.29 2.36 1.59 1.61 2.32 1.22 4.25 1.14 5.65
    2.30 1.58 1.58 2.50 1.22 4.80
    2.92 1.46 2.29 1.68 1.78 2.16 1.55 2.62 1.37 3.34
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.90 1.18 3.52 1.30 1.97 1.84 1.46 2.72 1.30 3.52
    3.35 1.29 1.96 1.76 1.47 2.50 1.30 3.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.52 2.48
    Букмекер Да Нет
    3.85 1.23
    Букмекер Да Нет
    2.60 1.45
    Где смотреть матч Интер Милан - Ювентус онлайн

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    Прогнозы на матч Интер Милан - Ювентус

    Исход игры
    Интер Милан
    20.8% (11)
    Ничья
    56.6% (30)
    Ювентус
    22.6% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.69% (30)
    Меньше
    42.31% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    94.23% (49)
    Нет
    5.77% (3)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.8% (19)
    1:2 Ювентус
    20.8% (11)
    2:2 Ничья
    18.9% (10)
    2:1 Интер Милан
    15.1% (8)
    1:0 Интер Милан
    3.8% (2)
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