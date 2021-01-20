Калиджури был готов бросать из-за боковой, но Горетцка и Хедира повздорили возле штрафной и игрок "Аугсбурга" оказался на газоне.

Коман разгоняется по левому краю, сыграл в центр на Левандовски, который покатил мяч на линию штрафной Гнабри, откуда он низом пробил по воротам и Гикевич в прыжке переводит сферу в сторону от каркаса.

Коман пошёл в лицевую, покатил мяч назад на линию штрафной Горетцка, который выполнил заброс на правый край штрафной, мяч попал точно в ногу Гнабри, который навесил в центр вратарской, но хозяева смогли выбить сферу за пределы поля.

Коман собрал двоих на левом фланге и перевёл мяч на правый край, где Гнабри зацепился за сферу.

Киммих сыграл в центр на Алабу, который метров с тридцати нанёс удар по воротам, но мяч пролетел намного выше перекладины.

35' Коман остановил мяч после передачи вперёд возле углового флага и Оксфорд отправил мяч в аут, сыграв понадёжнее.

34' Иаго подключился в атаку, выполнил подачу в штрафную мюнхенцев и получилось точно в руки Нойеру.

33' Киммих выполнил передачу в направлении Гнабри на правую бровку, но вышло слишком сильно и круглый вылетел за пределы поля.

32' Калиджури с правого фланга выполнил подачу в штрафную, но вышло слишком сильно и круглый вылетел за боковую линию.

31' Оксфорд пытался выбить мяч вперёд, но мяч попал в руку Мюллера и арбитр зафиксировал нарушение правил.

30' Павар выполнил подачу на угол вратарской, откуда Левандовски пяткой скинул мяч в центр штрафной.

29' Горетцка в борьбе за мяч на левой бровке оттолкнул соперника и арбитр зафиксировал фол.

28' Коман пытался прорваться по правому флангу, но ему поставил корпус Иаго и дал выкатиться мячу за пределы поля.

27' Левандовски заметил, что Гикевич далеко вышел из ворот, пробил по воротам метров с тридцати пяти, но мяч пролетел в нескольких метров от штанги.

26' Варгас раскачивает Эрнандеса, пытается прострелить в центр и мяч от защитника "Баварии" вылетел за пределы поля.

25' Левандовски с правого края выполнил подачу в штрафную, но мяч свалился с ноги и вылетел за пределы поля.

24' Коман прострелил в центр штрафной площади, откуда Левандовски пробил по воротам, но послал мяч намного выше перекладины.

23' Гнабри с левого края штрафной площади наносит удар в касание по воротам, Гикевич переводит сферу направо, откуда Мюллер пробил по воротам, но вышло неточно.

22' Павар после подключения в атаку выполнил подачу в штрафную и Гикевич на выходе зафиксировал сферу.

21' Коман на правом краю качнул соперника и выполнил подачу в штрафную, но мяч на противоположном краю только остановил Гнабри.

20' Калиджури выполнил перевод на левый край штрафной площади, но вышло слишком сильно и мяч вылетел за пределы поля.

19' Горетцка выполнил подачу в центр вратарской, где Гикевич на выходе сначала выронил мяч из рук, но затем всё-таки зафиксировал сферу.

18' Эрнандес подключился в атаку, прострелил в центр штрафной, откуда хозяева снова выбивают сферу за пределы поля.

17' Горетцка решил выполнил заброс на угол штрафной, откуда хозяева выбили сферу в сторону центрального круга.

16' Киммих выполнил подачу со стандарта в штрафную "Аугсбурга", где Гикевич снова на выходе зафиксировал сферу.

15' Продолжает Хедира действовать жёстко, попал он теперь по ноге Эрнандеса на бровке и получил за это жёлтую карточку.

14' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСКИ!!! Левандовски с паузой развёл мяч и Гикевича по разным углам.

13' Хедира попал по ноге Эрнандеса в центре штрафной "Аугсбурга" и арбитр указал на 11-метровую отметку.

12' После подачи в штрафную, Левандовски головой пробил по воротам и мяч пролетел над перекладиной.

11' Гнабри пытался сместиться в центр с левого фланга, его оттолкнули защитники "Аугсбурга" и арбитр зафиксировал фол.

10' Киммих выполнил подачу на дальнюю штангу, где Гикевич на выходе зафиксировал сферу.

9' Мюллер получил по ногам от Хедиры возле центрального круга.

8' Гнабри из-за пределов штрафной наносит удар по воротам, но мяч пролетел намного выше перекладины.

7' Боатенг выполнил перевод на левую бровку, где Эрнандес обыгрался с Команом, который прострелил на угол вратарской, но гости выбили сферу за пределы поля.

6' Боатенг выполнил заброс в штрафную площадь, где Мюллер и Левандовски несколько раз обыгрывались между собой и Хедира в итоге выбил сферу за пределы штрафной, когда Левандовски оступился.

5' Киммих выполнил подачу на ближнюю штангу, откуда Левандовски в касание нанёс удар по воротам, но вышло несильно и Гикевич зафиксировал сферу.

4' Гнабри получает мяч на правом краю, мчится вперёд, пытается прострелить в центр и мяч от соперника вылетает за пределы поля.

3' Хедира перевёл мяч на левую бровку, где корпус поставил Боатенг, которого подтолкнул в спину Хан.

2' Хедира делает передачу на край штрафной площади Рихтеру, но вышло слишком сильно и круглый выкатился за пределы поля.