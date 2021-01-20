0:1
13' ПенальтиЛевандовски Роберт
15' Желтая карточкаХедира Рани
36
Оксфорд
Рис
22
Иаго
Лопес
28
Хан
Андре
23
Рихтер
Марко
16
Варгас
Рубен
27
Алаба
Давид
25
Мюллер
Томас
- Основной состав
- Вратарь
-
36 Оксфорд РисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Иаго ЛопесПолузащитник
-
28 Хан АндреНападающий
-
23 Рихтер МаркоНападающий
-
16 Варгас РубенНападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хайко Херрлих
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Алаба ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Сарр БунаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Коста ДугласПолузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
13'
15'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 5
-
1 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калиджиури Даниэль
|4
|0.24
|2.
|Варгас Рубен
|3
|0.18
|3.
|Хан Андре
|3
|0.18
|4.
|Рихтер Марко
|2
|0.12
|5.
|Грегорич Михаэль
|1
|0.06
|6.
|Иаго Лопес
|1
|0.06
|7.
|Гоувелеув Джеффри
|1
|0.06
|8.
|Удуохаи Феликс
|1
|0.06
|9.
|Нидерлехнер Флориан
|0
|0
|10.
|Финнбогасон Альфред
|0
|0
|11.
|Фрамбергер Рафаэль
|0
|0
|12.
|Саренсен-Базее Ноа-Йоэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|22 (5)
|1.29
|2.
|Мюллер Томас
|7 (1)
|0.41
|3.
|Сане Лерой
|4
|0.24
|4.
|Гнабри Серж
|4
|0.24
|5.
|Мусиала Джамал
|3
|0.18
|6.
|Коман Кингсли
|2
|0.12
|7.
|Киммих Йозуа
|2
|0.12
|8.
|Горетцка Леон
|2
|0.12
|9.
|Коста Дуглас
|1
|0.06
|10.
|Алаба Давид
|1
|0.06
|11.
|Зюле Никлас
|1
|0.06
|12.
|Боатенг Жером
|0
|0
|13.
|Сарр Буна
|0
|0
|14.
|Эрнандес Люка
|0
|0
|15.
|Ричардс Крис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гоувелеув Джеффри
|5
|0
|2.
|Фрамбергер Рафаэль
|3
|1
|3.
|Калиджиури Даниэль
|4
|0
|4.
|Хедира Рани
|4
|0
|5.
|Рихтер Марко
|2
|1
|6.
|Груэсо Карлос
|3
|0
|7.
|Нидерлехнер Флориан
|1
|1
|8.
|Гумни Роберт
|2
|0
|9.
|Варгас Рубен
|2
|0
|10.
|Удуохаи Феликс
|2
|0
|11.
|Грегорич Михаэль
|1
|0
|12.
|Хан Андре
|1
|0
|13.
|Стробл Тобиас
|1
|0
|14.
|Иаго Лопес
|1
|0
|15.
|Саренсен-Базее Ноа-Йоэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гнабри Серж
|4
|0
|2.
|Боатенг Жером
|3
|0
|3.
|Киммих Йозуа
|3
|0
|4.
|Чупо-Мотинг Эрик
|2
|0
|5.
|Левандовски Роберт
|2
|0
|6.
|Павар Бенджамин
|2
|0
|7.
|Толиссо Корентен
|0
|1
|8.
|Нойер Мануэль
|1
|0
|9.
|Алаба Давид
|1
|0
|10.
|Зюле Никлас
|1
|0
|11.
|Горетцка Леон
|1
|0
|12.
|Коман Кингсли
|1
|0
|13.
|Сане Лерой
|1
|0
|14.
|Эрнандес Люка
|1
|0
|15.
|Альфонсо Дэвис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аугсбург
|0
|0
|25% (4)
|18.75% (3)
|0
|56.25% (9)
|Бавария
|10.42% (5)
|12.5% (6)
|22.92% (11)
|18.75% (9)
|16.67% (8)
|18.75% (9)
Предыдущие игры
Аугсбург Последние 20 матчей: +6 =5 -9Вердер 2:0 Аугсбург Аугсбург 1:4 Штуттгарт Кёльн 0:1 Аугсбург Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг
Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр Арминия 0:1 Аугсбург Аугсбург 2:2 Шальке 04 Хоффенхайм 3:1 Аугсбург Аугсбург 1:1 Фрайбург Боруссия М 1:1 Аугсбург Аугсбург 0:3 Герта Аугсбург 3:1 Майнц Байер Л 3:1 Аугсбург Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг Хайденхайм 1:1 Аугсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург Аугсбург 2:0 Боруссия Д Унион Берлин 1:3 Аугсбург Айнтрахт Целле 0:7 Аугсбург Аякс 1:0 Аугсбург
Бавария Последние 20 матчей: +14 =4 -2Бавария 2:1 Фрайбург Хольштайн Киль 2:2 Бавария Боруссия М 3:2 Бавария Бавария 5:2 Майнц
Байер Л 1:2 Бавария Бавария 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Бавария Бавария 2:0 Локомотив Москва Бавария 3:3 РБ Лейпциг Атлетико М 1:1 Бавария Штуттгарт 1:3 Бавария Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Бавария 1:1 Вердер Боруссия Д 2:3 Бавария Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Кёльн 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Бавария Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Бавария 4:0 Атлетико М Арминия 1:4 Бавария
Последние игры между собой
Аугсбург: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
Бавария: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Аугсбург 1:4 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 Аугсбург Бундеслига Бавария 6:0 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:3 Бавария Бундеслига Бавария 3:1 Аугсбург Кубок Аугсбург 1:3 Бавария Бундеслига Бавария 2:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 2:1 Бавария Товарищеские матчи Бавария 0:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 0:4 Бавария Бундеслига Аугсбург 1:0 Бавария Бундеслига Аугсбург 0:2 Бавария Кубок Бавария 3:0 Аугсбург Бундеслига Бавария 3:0 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 0:2 Бавария Кубок Аугсбург 0:2 Бавария Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:0 Заявка
|17
|12
|3
|2
|49 - 25
|39
|2.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|17
|9
|6
|2
|28 - 14
|33
|3.
|Байер Л
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|32 - 17
|32
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|33 - 22
|29
|5.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|17
|7
|8
|2
|32 - 20
|29
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|26 - 19
|29
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|31 - 26
|28
|8.
|Айнтрахт Фр
|1:1 Заявка
|17
|6
|9
|2
|29 - 25
|27
|9.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|17
|6
|6
|5
|30 - 27
|24
|10.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|17
|5
|7
|5
|32 - 25
|22
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|25 - 30
|19
|12.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 26
|19
|13.
|Вердер
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 25
|18
|14.
|Арминия
|1:0 Заявка
|17
|5
|2
|10
|11 - 24
|17
|15.
|Герта
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|23 - 28
|17
|16.
|Кёльн
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 28
|15
|17.
|Майнц
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|15 - 36
|7
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|14 - 44
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|30 - 11
|20
|2.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 8
|18
|4.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 11
|16
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|6.
|Байер Л
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|7.
|Айнтрахт Фр
|1:1 Заявка
|8
|3
|5
|0
|14 - 10
|14
|8.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|9.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|9
|3
|4
|2
|19 - 13
|13
|10.
|Арминия
|1:0 Заявка
|9
|4
|0
|5
|7 - 11
|12
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 13
|8
|12.
|Вердер
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|13.
|Герта
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 15
|8
|14.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|15.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|8
|0
|5
|3
|11 - 15
|5
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 15
|5
|17.
|Кёльн
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 18
|3
|18.
|Майнц
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|6 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 14
|19
|2.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|21 - 10
|17
|3.
|Байер Л
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 11
|16
|5.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|6.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|7.
|Айнтрахт Фр
|1:1 Заявка
|9
|3
|4
|2
|15 - 15
|13
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 17
|12
|9.
|Кёльн
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 10
|12
|10.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|11.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 17
|11
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|12 - 11
|11
|14.
|Вердер
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|15.
|Герта
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|16.
|Арминия
|1:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|17.
|Майнц
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 19
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 29
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Аугсбург» – «Бавария» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аугсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бавария» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аугсбург» – «Бавария», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Аугсбург 0:1 Бавария
Исход игры
Аугсбург
2% (3)
Ничья
0.7% (1)
Бавария
97.4% (147)
Тотал 2.5
Больше
74.32% (110)
Меньше
25.68% (38)
Обе команды забьют
Да
66.89% (99)
Нет
33.11% (49)
Популярный счёт
1:3 Бавария
31.8% (48)
1:2 Бавария
25.2% (38)
0:2 Бавария
21.2% (32)
0:3 Бавария
7.3% (11)
1:4 Бавария
6% (9)
0:1 Бавария
2% (3)
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