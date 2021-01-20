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  3. Германия
Аугсбург
0:1
Первый тайм: 42'

Стадион:
Бавария
0'
0:1
13' Пенальти
Левандовски Роберт
15' Желтая карточка
Хедира Рани
42'
1
Гикевич
Рафал
36
Оксфорд
Рис
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
20
Калиджиури
Даниэль
8
Хедира
Рани
25
Груэсо
Карлос
22
Иаго
Лопес
28
Хан
Андре
23
Рихтер
Марко
16
Варгас
Рубен
1
Нойер
Мануэль
5
Павар
Бенджамин
17
Боатенг
Жером
27
Алаба
Давид
21
Эрнандес
Люка
6
Киммих
Йозуа
18
Горетцка
Леон
7
Гнабри
Серж
25
Мюллер
Томас
29
Коман
Кингсли
9
Левандовски
Роберт
Аугсбург
3-4-3
Бавария
4-2-3-1

Ход матча

13'
0:1
Левандовски Роберт
15'
Хедира Рани
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калиджиури Даниэль 4 0.24
2. Варгас Рубен 3 0.18
3. Хан Андре 3 0.18
4. Рихтер Марко 2 0.12
5. Грегорич Михаэль 1 0.06
6. Иаго Лопес 1 0.06
7. Гоувелеув Джеффри 1 0.06
8. Удуохаи Феликс 1 0.06
9. Нидерлехнер Флориан 0 0
10. Финнбогасон Альфред 0 0
11. Фрамбергер Рафаэль 0 0
12. Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 0 0
Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 22 (5) 1.29
2. Мюллер Томас 7 (1) 0.41
3. Сане Лерой 4 0.24
4. Гнабри Серж 4 0.24
5. Мусиала Джамал 3 0.18
6. Коман Кингсли 2 0.12
7. Киммих Йозуа 2 0.12
8. Горетцка Леон 2 0.12
9. Коста Дуглас 1 0.06
10. Алаба Давид 1 0.06
11. Зюле Никлас 1 0.06
12. Боатенг Жером 0 0
13. Сарр Буна 0 0
14. Эрнандес Люка 0 0
15. Ричардс Крис 0 0

Карточки

Аугсбург
# Игрок      
1. Гоувелеув Джеффри 5 0
2. Фрамбергер Рафаэль 3 1
3. Калиджиури Даниэль 4 0
4. Хедира Рани 4 0
5. Рихтер Марко 2 1
6. Груэсо Карлос 3 0
7. Нидерлехнер Флориан 1 1
8. Гумни Роберт 2 0
9. Варгас Рубен 2 0
10. Удуохаи Феликс 2 0
11. Грегорич Михаэль 1 0
12. Хан Андре 1 0
13. Стробл Тобиас 1 0
14. Иаго Лопес 1 0
15. Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 1 0
Бавария
# Игрок      
1. Гнабри Серж 4 0
2. Боатенг Жером 3 0
3. Киммих Йозуа 3 0
4. Чупо-Мотинг Эрик 2 0
5. Левандовски Роберт 2 0
6. Павар Бенджамин 2 0
7. Толиссо Корентен 0 1
8. Нойер Мануэль 1 0
9. Алаба Давид 1 0
10. Зюле Никлас 1 0
11. Горетцка Леон 1 0
12. Коман Кингсли 1 0
13. Сане Лерой 1 0
14. Эрнандес Люка 1 0
15. Альфонсо Дэвис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аугсбург 0 0 25% (4) 18.75% (3) 0 56.25% (9)
 Бавария 10.42% (5) 12.5% (6) 22.92% (11) 18.75% (9) 16.67% (8) 18.75% (9)

Предыдущие игры

Аугсбург Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Вердер 2:0 Аугсбург Аугсбург 1:4 Штуттгарт Кёльн 0:1 Аугсбург Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг
Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр Арминия 0:1 Аугсбург Аугсбург 2:2 Шальке 04 Хоффенхайм 3:1 Аугсбург Аугсбург 1:1 Фрайбург Боруссия М 1:1 Аугсбург Аугсбург 0:3 Герта Аугсбург 3:1 Майнц Байер Л 3:1 Аугсбург Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг Хайденхайм 1:1 Аугсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург Аугсбург 2:0 Боруссия Д Унион Берлин 1:3 Аугсбург Айнтрахт Целле 0:7 Аугсбург Аякс 1:0 Аугсбург
Бавария Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Бавария 2:1 Фрайбург Хольштайн Киль 2:2 Бавария Боруссия М 3:2 Бавария Бавария 5:2 Майнц
Байер Л 1:2 Бавария Бавария 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Бавария Бавария 2:0 Локомотив Москва Бавария 3:3 РБ Лейпциг Атлетико М 1:1 Бавария Штуттгарт 1:3 Бавария Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Бавария 1:1 Вердер Боруссия Д 2:3 Бавария Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Кёльн 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Бавария Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Бавария 4:0 Атлетико М Арминия 1:4 Бавария

Последние игры между собой

Аугсбург: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
Бавария: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Бавария 2:0 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 2:2 Бавария Бундеслига Аугсбург 2:3 Бавария Бундеслига Бавария 1:1 Аугсбург Бундеслига
Аугсбург 1:4 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 Аугсбург Бундеслига Бавария 6:0 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:3 Бавария Бундеслига Бавария 3:1 Аугсбург Кубок Аугсбург 1:3 Бавария Бундеслига Бавария 2:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 2:1 Бавария Товарищеские матчи Бавария 0:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 0:4 Бавария Бундеслига Аугсбург 1:0 Бавария Бундеслига Аугсбург 0:2 Бавария Кубок Бавария 3:0 Аугсбург Бундеслига Бавария 3:0 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 0:2 Бавария Кубок Аугсбург 0:2 Бавария Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:0 Заявка 17 12 3 2 49 - 25 39
2. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 17 9 6 2 28 - 14 33
3. Байер Л Заявка 17 9 5 3 32 - 17 32
4. Боруссия Д Заявка 17 9 2 6 33 - 22 29
5. Унион Берлин 0:0 Заявка 17 7 8 2 32 - 20 29
6. Вольфсбург Заявка 17 7 8 2 26 - 19 29
7. Боруссия М Заявка 17 7 7 3 31 - 26 28
8. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 17 6 9 2 29 - 25 27
9. Фрайбург 1:1 Заявка 17 6 6 5 30 - 27 24
10. Штуттгарт 0:1 Заявка 17 5 7 5 32 - 25 22
11. Хоффенхайм Заявка 17 5 4 8 25 - 30 19
12. Аугсбург 0:1 Заявка 17 5 4 8 17 - 26 19
13. Вердер Заявка 17 4 6 7 19 - 25 18
14. Арминия 1:0 Заявка 17 5 2 10 11 - 24 17
15. Герта Заявка 17 4 5 8 23 - 28 17
16. Кёльн Заявка 17 3 6 8 15 - 28 15
17. Майнц Заявка 17 1 4 12 15 - 36 7
18. Шальке 04 Заявка 17 1 4 12 14 - 44 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:0 Заявка 8 6 2 0 30 - 11 20
2. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 9 6 2 1 17 - 6 20
3. Вольфсбург Заявка 8 5 3 0 14 - 8 18
4. Унион Берлин 0:0 Заявка 9 4 4 1 20 - 11 16
5. Боруссия М Заявка 9 4 4 1 14 - 9 16
6. Байер Л Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
7. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 8 3 5 0 14 - 10 14
8. Боруссия Д Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
9. Фрайбург 1:1 Заявка 9 3 4 2 19 - 13 13
10. Арминия 1:0 Заявка 9 4 0 5 7 - 11 12
11. Хоффенхайм Заявка 8 2 2 4 12 - 13 8
12. Вердер Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
13. Герта Заявка 8 2 2 4 10 - 15 8
14. Аугсбург 0:1 Заявка 9 2 2 5 9 - 16 8
15. Штуттгарт 0:1 Заявка 8 0 5 3 11 - 15 5
16. Шальке 04 Заявка 9 1 2 6 8 - 15 5
17. Кёльн Заявка 9 0 3 6 8 - 18 3
18. Майнц Заявка 9 0 2 7 6 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:0 Заявка 9 6 1 2 19 - 14 19
2. Штуттгарт 0:1 Заявка 9 5 2 2 21 - 10 17
3. Байер Л Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
4. Боруссия Д Заявка 9 5 1 3 16 - 11 16
5. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 8 3 4 1 11 - 8 13
6. Унион Берлин 0:0 Заявка 8 3 4 1 12 - 9 13
7. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 9 3 4 2 15 - 15 13
8. Боруссия М Заявка 8 3 3 2 17 - 17 12
9. Кёльн Заявка 8 3 3 2 7 - 10 12
10. Аугсбург 0:1 Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
11. Фрайбург 1:1 Заявка 8 3 2 3 11 - 14 11
12. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 13 - 17 11
13. Вольфсбург Заявка 9 2 5 2 12 - 11 11
14. Вердер Заявка 9 2 4 3 11 - 13 10
15. Герта Заявка 9 2 3 4 13 - 13 9
16. Арминия 1:0 Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
17. Майнц Заявка 8 1 2 5 9 - 19 5
18. Шальке 04 Заявка 8 0 2 6 6 - 29 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • 40'
    Киммих сыграл в центр на Алабу, который метров с тридцати нанёс удар по воротам, но мяч пролетел намного выше перекладины.
  • 39'
    Коман собрал двоих на левом фланге и перевёл мяч на правый край, где Гнабри зацепился за сферу.
  • 38'
    Коман пошёл в лицевую, покатил мяч назад на линию штрафной Горетцка, который выполнил заброс на правый край штрафной, мяч попал точно в ногу Гнабри, который навесил в центр вратарской, но хозяева смогли выбить сферу за пределы поля.
  • 37'
    Коман разгоняется по левому краю, сыграл в центр на Левандовски, который покатил мяч на линию штрафной Гнабри, откуда он низом пробил по воротам и Гикевич в прыжке переводит сферу в сторону от каркаса.
  • 36'
    Калиджури был готов бросать из-за боковой, но Горетцка и Хедира повздорили возле штрафной и игрок "Аугсбурга" оказался на газоне.
  • 35'
    Коман остановил мяч после передачи вперёд возле углового флага и Оксфорд отправил мяч в аут, сыграв понадёжнее.
  • 34'
    Иаго подключился в атаку, выполнил подачу в штрафную мюнхенцев и получилось точно в руки Нойеру.
  • 33'
    Киммих выполнил передачу в направлении Гнабри на правую бровку, но вышло слишком сильно и круглый вылетел за пределы поля.
  • 32'
    Калиджури с правого фланга выполнил подачу в штрафную, но вышло слишком сильно и круглый вылетел за боковую линию.
  • Фол, нарушение
    31'
    Оксфорд пытался выбить мяч вперёд, но мяч попал в руку Мюллера и арбитр зафиксировал нарушение правил.
  • 30'
    Павар выполнил подачу на угол вратарской, откуда Левандовски пяткой скинул мяч в центр штрафной.
  • Фол, нарушение
    29'
    Горетцка в борьбе за мяч на левой бровке оттолкнул соперника и арбитр зафиксировал фол.
  • 28'
    Коман пытался прорваться по правому флангу, но ему поставил корпус Иаго и дал выкатиться мячу за пределы поля.
  • 27'
    Левандовски заметил, что Гикевич далеко вышел из ворот, пробил по воротам метров с тридцати пяти, но мяч пролетел в нескольких метров от штанги.
  • 26'
    Варгас раскачивает Эрнандеса, пытается прострелить в центр и мяч от защитника "Баварии" вылетел за пределы поля.
  • 25'
    Левандовски с правого края выполнил подачу в штрафную, но мяч свалился с ноги и вылетел за пределы поля.
  • 24'
    Коман прострелил в центр штрафной площади, откуда Левандовски пробил по воротам, но послал мяч намного выше перекладины.
  • 23'
    Гнабри с левого края штрафной площади наносит удар в касание по воротам, Гикевич переводит сферу направо, откуда Мюллер пробил по воротам, но вышло неточно.
  • 22'
    Павар после подключения в атаку выполнил подачу в штрафную и Гикевич на выходе зафиксировал сферу.
  • 21'
    Коман на правом краю качнул соперника и выполнил подачу в штрафную, но мяч на противоположном краю только остановил Гнабри.
  • 20'
    Калиджури выполнил перевод на левый край штрафной площади, но вышло слишком сильно и мяч вылетел за пределы поля.
  • Угловой
    19'
    Горетцка выполнил подачу в центр вратарской, где Гикевич на выходе сначала выронил мяч из рук, но затем всё-таки зафиксировал сферу.
  • 18'
    Эрнандес подключился в атаку, прострелил в центр штрафной, откуда хозяева снова выбивают сферу за пределы поля.
  • 17'
    Горетцка решил выполнил заброс на угол штрафной, откуда хозяева выбили сферу в сторону центрального круга.
  • 16'
    Киммих выполнил подачу со стандарта в штрафную "Аугсбурга", где Гикевич снова на выходе зафиксировал сферу.
  • Фол, нарушение
    15'
    Продолжает Хедира действовать жёстко, попал он теперь по ноге Эрнандеса на бровке и получил за это жёлтую карточку.
  • Пенальти
    14'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСКИ!!! Левандовски с паузой развёл мяч и Гикевича по разным углам.
  • Пенальти!
    13'
    Хедира попал по ноге Эрнандеса в центре штрафной "Аугсбурга" и арбитр указал на 11-метровую отметку.
  • 12'
    После подачи в штрафную, Левандовски головой пробил по воротам и мяч пролетел над перекладиной.
  • Фол, нарушение
    11'
    Гнабри пытался сместиться в центр с левого фланга, его оттолкнули защитники "Аугсбурга" и арбитр зафиксировал фол.
  • Угловой
    10'
    Киммих выполнил подачу на дальнюю штангу, где Гикевич на выходе зафиксировал сферу.
  • Фол, нарушение
    9'
    Мюллер получил по ногам от Хедиры возле центрального круга.
  • Угловой
    8'
    Гнабри из-за пределов штрафной наносит удар по воротам, но мяч пролетел намного выше перекладины.
  • 7'
    Боатенг выполнил перевод на левую бровку, где Эрнандес обыгрался с Команом, который прострелил на угол вратарской, но гости выбили сферу за пределы поля.
  • 6'
    Боатенг выполнил заброс в штрафную площадь, где Мюллер и Левандовски несколько раз обыгрывались между собой и Хедира в итоге выбил сферу за пределы штрафной, когда Левандовски оступился.
  • Угловой
    5'
    Киммих выполнил подачу на ближнюю штангу, откуда Левандовски в касание нанёс удар по воротам, но вышло несильно и Гикевич зафиксировал сферу.
  • 4'
    Гнабри получает мяч на правом краю, мчится вперёд, пытается прострелить в центр и мяч от соперника вылетает за пределы поля.
  • 3'
    Хедира перевёл мяч на левую бровку, где корпус поставил Боатенг, которого подтолкнул в спину Хан.
  • 2'
    Хедира делает передачу на край штрафной площади Рихтеру, но вышло слишком сильно и круглый выкатился за пределы поля.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • С составами команд вы можете ознакомиться в соответствующей вкладке "Составы". Также приглашаем вас оставить прогнозы к этой игре, пройдя по вкладке "Комментарии".
  • Доброго времени суток вам, уважаемые болельщики. Сегодня в программе спортивного портала LiveResult.Ru матч 17-го тура немецкой Бундеслиги. В рамках этой игры на стадионе "ВВК Арена" в Аугсбурге, вместимостью 30662 мест, лицом к лицу сойдутся "Аугсбург" и "Бавария". Обслужит этот матч бригада арбитров во главе с Маттиас Йолленбеком; помощники судьи - Кристиан Гиттельманн, Рафаэль Фольтин; резервный арбитр - Флориан Бадштюбнер. Проведёт эту текстовую онлайн-трансляцию - Евгений Банмиллер.
    • Прогнозы 151
    Аугсбург 2% (3)
    X 0.7% (1)
    Бавария 97.4% (147)
    Все прогнозы
    1.81 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аугсбург
    Ничья
    Бавария
    25.00
    8.74
    1.19
    Все Коэффициенты
    Новости
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 23.00 14.00 1.07
Бонус: 10 000 ₽ 12.00 8.00 1.19
Бонус: 5 000 ₽ 12.50 8.00 1.19
Бонус: 5 000 ₽ 25.00 12.00 1.07
  15.27 8.74 1.18

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
10.00 1.05 8.00 1.07 4.50 1.21 2.70 1.47 2.50 1.54 2.04 1.78 1.69 2.19 1.39 2.95 1.32 3.45
8.60 1.03 8.30 1.03 4.33 1.17 3.72 1.24 2.49 1.51 2.06 1.76 1.74 2.21 1.43 2.83 1.31 3.32 1.15 4.90 1.11 5.35 1.03 8.60
9.40 1.04 9.00 1.04 5.30 1.15 4.20 1.22 2.35 1.50 2.12 1.77 2.00 1.75 1.91 1.95 1.62 2.27 1.35 3.15 1.33 3.90 1.10 5.91 1.08 6.49 1.05 8.40 1.04 8.90
4.95 1.19 2.86 1.46 2.66 1.51 2.20 1.72 1.96 1.93 1.68 2.26 1.53 2.60 1.74 2.15 1.59 2.43 1.33 3.42 1.15 5.99
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
5.40 1.13 2.12 1.67 1.58 2.29 1.35 3.05
6.00 1.13 4.45 1.21 2.21 1.67 1.65 2.24 1.39 3.00
4.84 1.14 3.61 1.24 2.40 1.57 1.50 2.31 1.27 3.70 1.05 7.93 1.03 8.99
3.77 1.30 2.83 1.46 1.89 1.99 1.56 2.52 1.23 4.34 1.46 2.82
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
8.00 1.06 3.00 1.36 2.27 1.59 1.67 2.12
6.95 1.10 3.00 1.39 2.26 1.64 1.69 2.17 1.35 3.20 1.25 3.95
3.00 1.35 2.15 1.55 1.62 2.27 1.28 3.35 1.20 4.07

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.58 2.29
1.55 1.97
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
4.60 1.19
Букмекер Да Нет
2.55 1.48
2.70 1.51
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Где смотреть матч Аугсбург 0:1 Бавария онлайн

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Прогнозы на матч Аугсбург 0:1 Бавария

Исход игры
Аугсбург
2% (3)
Ничья
0.7% (1)
Бавария
97.4% (147)
Тотал 2.5
Больше
74.32% (110)
Меньше
25.68% (38)
Обе команды забьют
Да
66.89% (99)
Нет
33.11% (49)
Популярный счёт
1:3 Бавария
31.8% (48)
1:2 Бавария
25.2% (38)
0:2 Бавария
21.2% (32)
0:3 Бавария
7.3% (11)
1:4 Бавария
6% (9)
0:1 Бавария
2% (3)
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