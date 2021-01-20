РБ Лейпциг
0:0
Первый тайм: 42'
Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
Унион Берлин
44
Кампль
Кевин
25
Ольмо
Дани
31
Кнохе
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ольмо ДаниПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Хи-Чан ХванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Кариус ЛорисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Эндо КейтаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
74 Владение мячом, % 26
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Поульсен Юссуф
|4
|0.24
|2.
|Анхелиньо Хосе
|4
|0.24
|3.
|Форсберг Эмиль
|3 (1)
|0.18
|4.
|Забитцер Марсель
|3 (3)
|0.18
|5.
|Ольмо Дани
|2
|0.12
|6.
|Нкунку Кристофер
|2
|0.12
|7.
|Орбан Вилли
|2
|0.12
|8.
|Мукиэле Норди
|1
|0.06
|9.
|Хайдара Амаду
|1
|0.06
|10.
|Хальстенберг Марсель
|1 (1)
|0.06
|11.
|Сорлот Александр
|1
|0.06
|12.
|Юпамекано Део
|1
|0.06
|13.
|Клюйверт Джастин
|1
|0.06
|14.
|Конате Ибраима
|1
|0.06
|15.
|Самарджич Лазар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крузе Макс
|6 (3)
|0.35
|2.
|Авонийи Тайво
|5
|0.29
|3.
|Андрих Роберт
|4
|0.24
|4.
|Фридрих Марвин
|4
|0.24
|5.
|Бекер Шеральдо
|3
|0.18
|6.
|Тойхерт Седрик
|3
|0.18
|7.
|Похьянпало Йоэль
|2
|0.12
|8.
|Ингвартсен Маркус
|1
|0.06
|9.
|Прёмель Гриша
|1
|0.06
|10.
|Бюльтер Мариус
|1
|0.06
|11.
|Эндо Кейта
|1
|0.06
|12.
|Шлоттербек Нико
|1
|0.06
|13.
|Триммель Кристофер
|0
|0
|14.
|Ленц Кристофер
|0
|0
|15.
|Гогия Акакий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кампль Кевин
|4
|0
|2.
|Мукиэле Норди
|3
|0
|3.
|Юпамекано Део
|3
|0
|4.
|Забитцер Марсель
|2
|0
|5.
|Орбан Вилли
|2
|0
|6.
|Нкунку Кристофер
|2
|0
|7.
|Хальстенберг Марсель
|1
|0
|8.
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|9.
|Сорлот Александр
|1
|0
|10.
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|11.
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|12.
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|13.
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|14.
|Адамс Тайлер
|1
|0
|15.
|Ольмо Дани
|1
|0
|16.
|Хайдара Амаду
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Прёмель Гриша
|5
|0
|2.
|Триммель Кристофер
|4
|0
|3.
|Андрих Роберт
|2
|1
|4.
|Гризбек Себастьян
|3
|0
|5.
|Ингвартсен Маркус
|3
|0
|6.
|Кнохе Робин
|2
|0
|7.
|Хюбнер Флориан
|2
|0
|8.
|Ленц Кристофер
|2
|0
|9.
|Бекер Шеральдо
|2
|0
|10.
|Луте Андреас
|1
|0
|11.
|Гогия Акакий
|1
|0
|12.
|Гисельман Нико
|1
|0
|13.
|Фридрих Марвин
|1
|0
|14.
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|15.
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|РБ Лейпциг
|11.11% (3)
|22.22% (6)
|18.52% (5)
|22.22% (6)
|11.11% (3)
|14.81% (4)
|Унион Берлин
|25% (8)
|12.5% (4)
|6.25% (2)
|18.75% (6)
|12.5% (4)
|25% (8)
Предыдущие игры
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +12 =4 -4Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вердер РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Бавария 3:3 РБ Лейпциг Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Арминия ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Герта РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг
Унион Берлин Последние 20 матчей: +10 =7 -3Унион Берлин 1:0 Байер Л Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Вердер 0:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:3 Падерборн
Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Бавария Герта 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 5:0 Арминия Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Фрайбург Шальке 04 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Унион Берлин 4:0 Майнц Боруссия М 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:3 Аугсбург Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Нюрнберг
Последние игры между собой
РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:0 Заявка
|17
|12
|3
|2
|49 - 25
|39
|2.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|17
|9
|6
|2
|28 - 14
|33
|3.
|Байер Л
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|32 - 17
|32
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|33 - 22
|29
|5.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|17
|7
|8
|2
|32 - 20
|29
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|26 - 19
|29
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|31 - 26
|28
|8.
|Айнтрахт Фр
|1:1 Заявка
|17
|6
|9
|2
|29 - 25
|27
|9.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|17
|6
|6
|5
|30 - 27
|24
|10.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|17
|5
|7
|5
|32 - 25
|22
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|25 - 30
|19
|12.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 26
|19
|13.
|Вердер
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 25
|18
|14.
|Арминия
|1:0 Заявка
|17
|5
|2
|10
|11 - 24
|17
|15.
|Герта
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|23 - 28
|17
|16.
|Кёльн
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 28
|15
|17.
|Майнц
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|15 - 36
|7
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|14 - 44
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|30 - 11
|20
|2.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 8
|18
|4.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 11
|16
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|6.
|Байер Л
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|7.
|Айнтрахт Фр
|1:1 Заявка
|8
|3
|5
|0
|14 - 10
|14
|8.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|9.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|9
|3
|4
|2
|19 - 13
|13
|10.
|Арминия
|1:0 Заявка
|9
|4
|0
|5
|7 - 11
|12
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 13
|8
|12.
|Вердер
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|13.
|Герта
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 15
|8
|14.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|15.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|8
|0
|5
|3
|11 - 15
|5
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 15
|5
|17.
|Кёльн
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 18
|3
|18.
|Майнц
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|6 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 14
|19
|2.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|21 - 10
|17
|3.
|Байер Л
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 11
|16
|5.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|6.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|7.
|Айнтрахт Фр
|1:1 Заявка
|9
|3
|4
|2
|15 - 15
|13
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 17
|12
|9.
|Кёльн
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 10
|12
|10.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|11.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 17
|11
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|12 - 11
|11
|14.
|Вердер
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|15.
|Герта
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|16.
|Арминия
|1:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|17.
|Майнц
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 19
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 29
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «РБ Лейпциг» – «Унион Берлин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «РБ Лейпциг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Унион Берлин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «РБ Лейпциг» – «Унион Берлин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 0:0 Унион Берлин
Исход игры
РБ Лейпциг
95.4% (146)
Ничья
3.3% (5)
Унион Берлин
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
70% (105)
Меньше
30% (45)
Обе команды забьют
Да
68% (102)
Нет
32% (48)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
49.7% (76)
2:0 РБ Лейпциг
21.6% (33)
3:1 РБ Лейпциг
11.1% (17)
1:0 РБ Лейпциг
6.5% (10)
3:0 РБ Лейпциг
3.3% (5)
2:2 Ничья
2% (3)
1:1 Ничья
1.3% (2)
3:2 РБ Лейпциг
1.3% (2)
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