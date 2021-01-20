У Клостерманна не прошёл пас вперёд по правому флангу на Мукиэле.

Сорлот слева навесил на Нкунку, который головой пробил намного выше ворот.

Хальстенберг с Юпамекано пасуют друг другу в центре поля. "Унион" парессинговать соперников не идёт.

Ольмо справа с дальней дистанции пробил низом в ближний угол. Луте снова прилёг на газон и спокойно забрал мяч в руки.

Ингварсен в центре поля завалил на газон Кампля.

Вернём первую ставку если она не сыграет.

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35' Первый тайм команды стараются доигрывать спокойно, совсем позабыв о том, что в футболе существуют ворота соперника.

34' Хюбнер в центре поля придержал руками Нкунку.

32' Забитцер на чужой полови не поля нарушил правила.

30' Авонийи слева рванул вперёд, но его настиг Юпамекано и аккуратно выбил мяч.

29' "Унион" на своей половине поля попал под прессинг и потерял мяч.

28' Забитцер слева прошёл вперёд, но его навес в штрафную площадь адресным не получился.

26' Рюэрсон по правому флангу подключился к атаке, где упустил мяч за боковую линию поля.

25' Заброс Тойхерта слева в штрафную площадь на Авонийи получился сильным. Мяч прилетел в руки Гулича.

24' Нкунку у чужой штрафной площади врезался в Тойхерта.

22' "РБ Лейпциг" продолжает контролировать мяч в центре поля.

20' Забитцер слева заброс на дальнюю штангу на Сорлота сделал слишком сильно.

18' Анхелиньо не позволил Рюэрсону быстро начать атаку, а Юпамекано в центре поля отобрал мяч у Авонийи.

17' Ольмо по центру не смог прорваться в чужую штрафную площадь. Ощутимой поддержки у Дани не было.

16' Ингварсен с дальней дистанции низом пробил правее ворот.

14' "Унион" грамотно сдерживает атаки хозяев, но собственные атаки у берлинцев не получаются.

13' У Рюэрсона не получилась подача справа. Мяч сверху опустился на сетку ворот.

12' "РБ Лейпциг" вновь подолгу катает мяч на чужой половине поля без обостряющих передач.

11' Авонийи ещё раз забрался в офсайд.

10' Анхелиньо слева сделал неточную передачу в штрафную площадь на Нкунку.

9' Авонийи убежал к чужим воротам, но арбитры зафиксировали офсайд.

8' Ингвартсен опасно сыграл в центре поля, высоко подняв ногу перед соперников.

7' Анхелиньо от углового флага навесил на Клостерманна, который головой пробил выше ворот.

6' Забитцер с двадцати трёх метров низом пробил в левый угол. Луте прилёг на газон и спокойно забрал мяч в руки.

4' Хозяева контролируют мяч на чужой половине поля без попыток обострения.

3' Анхелиньо исполнил первый угловой удар в матче. Гости вынесли мяч от ворот.

2' "РБ Лейпциг" играет в белых футболках и красных трусах, "Унион" - в сине-чёрной форме.