  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
РБ Лейпциг
0:0
Первый тайм: 42'

Стадион:
Унион Берлин
0' 42'
1
Гулачи
Петер
16
Клостерманн
Лукас
5
Юпамекано
Део
23
Хальстенберг
Марсель
22
Мукиэле
Норди
44
Кампль
Кевин
7
Забитцер
Марсель
3
Анхелиньо
Хосе
18
Нкунку
Кристофер
25
Ольмо
Дани
19
Сорлот
Александр
1
Луте
Андреас
6
Рюэрсон
Юлиан
5
Фридрих
Марвин
31
Кнохе
Робин
19
Хюбнер
Флориан
25
Ленц
Кристофер
33
Гризбек
Себастьян
30
Андрих
Роберт
32
Ингвартсен
Маркус
36
Тойхерт
Седрик
14
Авонийи
Тайво
РБ Лейпциг
3-4-2-1
Унион Берлин
5-3-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Поульсен Юссуф 4 0.24
2. Анхелиньо Хосе 4 0.24
3. Форсберг Эмиль 3 (1) 0.18
4. Забитцер Марсель 3 (3) 0.18
5. Ольмо Дани 2 0.12
6. Нкунку Кристофер 2 0.12
7. Орбан Вилли 2 0.12
8. Мукиэле Норди 1 0.06
9. Хайдара Амаду 1 0.06
10. Хальстенберг Марсель 1 (1) 0.06
11. Сорлот Александр 1 0.06
12. Юпамекано Део 1 0.06
13. Клюйверт Джастин 1 0.06
14. Конате Ибраима 1 0.06
15. Самарджич Лазар 0 0
Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крузе Макс 6 (3) 0.35
2. Авонийи Тайво 5 0.29
3. Андрих Роберт 4 0.24
4. Фридрих Марвин 4 0.24
5. Бекер Шеральдо 3 0.18
6. Тойхерт Седрик 3 0.18
7. Похьянпало Йоэль 2 0.12
8. Ингвартсен Маркус 1 0.06
9. Прёмель Гриша 1 0.06
10. Бюльтер Мариус 1 0.06
11. Эндо Кейта 1 0.06
12. Шлоттербек Нико 1 0.06
13. Триммель Кристофер 0 0
14. Ленц Кристофер 0 0
15. Гогия Акакий 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Кампль Кевин 4 0
2. Мукиэле Норди 3 0
3. Юпамекано Део 3 0
4. Забитцер Марсель 2 0
5. Орбан Вилли 2 0
6. Нкунку Кристофер 2 0
7. Хальстенберг Марсель 1 0
8. Поульсен Юссуф 1 0
9. Сорлот Александр 1 0
10. Клостерманн Лукас 1 0
11. Хенрихс Бенджамин 1 0
12. Анхелиньо Хосе 1 0
13. Хи-Чан Хван 1 0
14. Адамс Тайлер 1 0
15. Ольмо Дани 1 0
16. Хайдара Амаду 1 0
Унион Берлин
# Игрок      
1. Прёмель Гриша 5 0
2. Триммель Кристофер 4 0
3. Андрих Роберт 2 1
4. Гризбек Себастьян 3 0
5. Ингвартсен Маркус 3 0
6. Кнохе Робин 2 0
7. Хюбнер Флориан 2 0
8. Ленц Кристофер 2 0
9. Бекер Шеральдо 2 0
10. Луте Андреас 1 0
11. Гогия Акакий 1 0
12. Гисельман Нико 1 0
13. Фридрих Марвин 1 0
14. Бюльтер Мариус 1 0
15. Рюэрсон Юлиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 РБ Лейпциг 11.11% (3) 22.22% (6) 18.52% (5) 22.22% (6) 11.11% (3) 14.81% (4)
 Унион Берлин 25% (8) 12.5% (4) 6.25% (2) 18.75% (6) 12.5% (4) 25% (8)

Предыдущие игры

РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вердер РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Бавария 3:3 РБ Лейпциг Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Арминия ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Герта РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг
Унион Берлин Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Унион Берлин 1:0 Байер Л Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Вердер 0:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:3 Падерборн
Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Бавария Герта 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 5:0 Арминия Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Фрайбург Шальке 04 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Унион Берлин 4:0 Майнц Боруссия М 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:3 Аугсбург Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Нюрнберг

Последние игры между собой

РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин Бундеслига Унион Берлин 0:4 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 3:0 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 1:1 РБ Лейпциг Бундеслига 2
РБ Лейпциг 3:2 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:0 Заявка 17 12 3 2 49 - 25 39
2. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 17 9 6 2 28 - 14 33
3. Байер Л Заявка 17 9 5 3 32 - 17 32
4. Боруссия Д Заявка 17 9 2 6 33 - 22 29
5. Унион Берлин 0:0 Заявка 17 7 8 2 32 - 20 29
6. Вольфсбург Заявка 17 7 8 2 26 - 19 29
7. Боруссия М Заявка 17 7 7 3 31 - 26 28
8. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 17 6 9 2 29 - 25 27
9. Фрайбург 1:1 Заявка 17 6 6 5 30 - 27 24
10. Штуттгарт 0:1 Заявка 17 5 7 5 32 - 25 22
11. Хоффенхайм Заявка 17 5 4 8 25 - 30 19
12. Аугсбург 0:1 Заявка 17 5 4 8 17 - 26 19
13. Вердер Заявка 17 4 6 7 19 - 25 18
14. Арминия 1:0 Заявка 17 5 2 10 11 - 24 17
15. Герта Заявка 17 4 5 8 23 - 28 17
16. Кёльн Заявка 17 3 6 8 15 - 28 15
17. Майнц Заявка 17 1 4 12 15 - 36 7
18. Шальке 04 Заявка 17 1 4 12 14 - 44 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:0 Заявка 8 6 2 0 30 - 11 20
2. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 9 6 2 1 17 - 6 20
3. Вольфсбург Заявка 8 5 3 0 14 - 8 18
4. Унион Берлин 0:0 Заявка 9 4 4 1 20 - 11 16
5. Боруссия М Заявка 9 4 4 1 14 - 9 16
6. Байер Л Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
7. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 8 3 5 0 14 - 10 14
8. Боруссия Д Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
9. Фрайбург 1:1 Заявка 9 3 4 2 19 - 13 13
10. Арминия 1:0 Заявка 9 4 0 5 7 - 11 12
11. Хоффенхайм Заявка 8 2 2 4 12 - 13 8
12. Вердер Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
13. Герта Заявка 8 2 2 4 10 - 15 8
14. Аугсбург 0:1 Заявка 9 2 2 5 9 - 16 8
15. Штуттгарт 0:1 Заявка 8 0 5 3 11 - 15 5
16. Шальке 04 Заявка 9 1 2 6 8 - 15 5
17. Кёльн Заявка 9 0 3 6 8 - 18 3
18. Майнц Заявка 9 0 2 7 6 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:0 Заявка 9 6 1 2 19 - 14 19
2. Штуттгарт 0:1 Заявка 9 5 2 2 21 - 10 17
3. Байер Л Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
4. Боруссия Д Заявка 9 5 1 3 16 - 11 16
5. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 8 3 4 1 11 - 8 13
6. Унион Берлин 0:0 Заявка 8 3 4 1 12 - 9 13
7. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 9 3 4 2 15 - 15 13
8. Боруссия М Заявка 8 3 3 2 17 - 17 12
9. Кёльн Заявка 8 3 3 2 7 - 10 12
10. Аугсбург 0:1 Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
11. Фрайбург 1:1 Заявка 8 3 2 3 11 - 14 11
12. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 13 - 17 11
13. Вольфсбург Заявка 9 2 5 2 12 - 11 11
14. Вердер Заявка 9 2 4 3 11 - 13 10
15. Герта Заявка 9 2 3 4 13 - 13 9
16. Арминия 1:0 Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
17. Майнц Заявка 8 1 2 5 9 - 19 5
18. Шальке 04 Заявка 8 0 2 6 6 - 29 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    43'
    Ингварсен в центре поля завалил на газон Кампля.
  • 42'
    Ольмо справа с дальней дистанции пробил низом в ближний угол. Луте снова прилёг на газон и спокойно забрал мяч в руки.
  • 40'
    Хальстенберг с Юпамекано пасуют друг другу в центре поля. "Унион" парессинговать соперников не идёт.
  • 38'
    Сорлот слева навесил на Нкунку, который головой пробил намного выше ворот.
  • 36'
    У Клостерманна не прошёл пас вперёд по правому флангу на Мукиэле.
  • 35'
    Первый тайм команды стараются доигрывать спокойно, совсем позабыв о том, что в футболе существуют ворота соперника.
  • Фол, нарушение
    34'
    Хюбнер в центре поля придержал руками Нкунку.
  • Фол, нарушение
    32'
    Забитцер на чужой полови не поля нарушил правила.
  • 30'
    Авонийи слева рванул вперёд, но его настиг Юпамекано и аккуратно выбил мяч.
  • 29'
    "Унион" на своей половине поля попал под прессинг и потерял мяч.
  • 28'
    Забитцер слева прошёл вперёд, но его навес в штрафную площадь адресным не получился.
  • 26'
    Рюэрсон по правому флангу подключился к атаке, где упустил мяч за боковую линию поля.
  • 25'
    Заброс Тойхерта слева в штрафную площадь на Авонийи получился сильным. Мяч прилетел в руки Гулича.
  • Фол, нарушение
    24'
    Нкунку у чужой штрафной площади врезался в Тойхерта.
  • 22'
    "РБ Лейпциг" продолжает контролировать мяч в центре поля.
  • 20'
    Забитцер слева заброс на дальнюю штангу на Сорлота сделал слишком сильно.
  • 18'
    Анхелиньо не позволил Рюэрсону быстро начать атаку, а Юпамекано в центре поля отобрал мяч у Авонийи.
  • 17'
    Ольмо по центру не смог прорваться в чужую штрафную площадь. Ощутимой поддержки у Дани не было.
  • 16'
    Ингварсен с дальней дистанции низом пробил правее ворот.
  • 14'
    "Унион" грамотно сдерживает атаки хозяев, но собственные атаки у берлинцев не получаются.
  • 13'
    У Рюэрсона не получилась подача справа. Мяч сверху опустился на сетку ворот.
  • 12'
    "РБ Лейпциг" вновь подолгу катает мяч на чужой половине поля без обостряющих передач.
  • Офсайд
    11'
    Авонийи ещё раз забрался в офсайд.
  • 10'
    Анхелиньо слева сделал неточную передачу в штрафную площадь на Нкунку.
  • Офсайд
    9'
    Авонийи убежал к чужим воротам, но арбитры зафиксировали офсайд.
  • Фол, нарушение
    8'
    Ингвартсен опасно сыграл в центре поля, высоко подняв ногу перед соперников.
  • Угловой
    7'
    Анхелиньо от углового флага навесил на Клостерманна, который головой пробил выше ворот.
  • 6'
    Забитцер с двадцати трёх метров низом пробил в левый угол. Луте прилёг на газон и спокойно забрал мяч в руки.
  • 4'
    Хозяева контролируют мяч на чужой половине поля без попыток обострения.
  • Угловой
    3'
    Анхелиньо исполнил первый угловой удар в матче. Гости вынесли мяч от ворот.
  • 2'
    "РБ Лейпциг" играет в белых футболках и красных трусах, "Унион" - в сине-чёрной форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Ред Булл Арене"!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.57 3.75 6.60
Бонус: 10 000 ₽ 1.59 4.20 5.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.61 4.20 6.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.72 3.40 5.55
  1.74 3.33 6.27

Самый высокий коэффициент на матч «РБ Лейпциг» – «Унион Берлин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «РБ Лейпциг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Унион Берлин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «РБ Лейпциг» – «Унион Берлин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.20 1.23 3.15 1.35 2.12 1.73 1.67 2.21 1.45 2.80 1.20 4.40 1.17 5.20 1.06 8.50 1.06 9.60
10.50 1.01 9.60 1.02 4.10 1.22 3.12 1.36 2.25 1.81 1.70 2.15 1.44 2.70 1.19 4.25 1.14 4.85 1.04 8.20
7.00 1.09 5.30 1.15 2.52 1.52 1.90 1.90 1.50 2.55 1.86 2.01 1.22 4.20 1.16 5.10 1.05 9.50 1.04 10.00 1.04 10.00 1.03 9.40 1.01 16.50
6.76 1.13 3.00 1.43 2.33 1.66 2.01 1.88 1.68 2.30 1.50 2.75 1.39 3.19 1.74 2.20 1.51 2.68 1.51 2.72 1.11 7.42 1.12 6.90
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 2.12 1.67 1.49 2.50 1.12 5.60
3.30 1.33 2.20 1.67 1.53 2.53 1.18 4.80 1.13 5.90
1.77 2.04 1.18 4.75 1.10 6.80 1.14 5.55 1.10 6.80
1.49 2.71 1.28 3.85 1.80 2.09 1.50 2.69 1.36 3.28 1.23 4.43
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.40 1.19 1.83 1.91 1.23 3.85
4.45 1.21 3.10 1.37 1.84 1.96 1.34 3.26 1.22 4.25
3.00 1.36 1.78 1.91 1.38 2.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.78 1.97
2.40 1.57
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
4.90 1.17
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
3.15 1.33
Где смотреть матч РБ Лейпциг 0:0 Унион Берлин онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч РБ Лейпциг 0:0 Унион Берлин

Исход игры
РБ Лейпциг
95.4% (146)
Ничья
3.3% (5)
Унион Берлин
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
70% (105)
Меньше
30% (45)
Обе команды забьют
Да
68% (102)
Нет
32% (48)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
49.7% (76)
2:0 РБ Лейпциг
21.6% (33)
3:1 РБ Лейпциг
11.1% (17)
1:0 РБ Лейпциг
6.5% (10)
3:0 РБ Лейпциг
3.3% (5)
2:2 Ничья
2% (3)
1:1 Ничья
1.3% (2)
3:2 РБ Лейпциг
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 