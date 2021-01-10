РБ Лейпциг
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Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
Унион Берлин
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Поульсен Юссуф
|4
|0.25
|2.
|Анхелиньо Хосе
|4
|0.25
|3.
|Форсберг Эмиль
|3 (1)
|0.19
|4.
|Забитцер Марсель
|3 (3)
|0.19
|5.
|Ольмо Дани
|2
|0.13
|6.
|Нкунку Кристофер
|2
|0.13
|7.
|Орбан Вилли
|2
|0.13
|8.
|Мукиэле Норди
|1
|0.06
|9.
|Хайдара Амаду
|1
|0.06
|10.
|Хальстенберг Марсель
|1 (1)
|0.06
|11.
|Сорлот Александр
|1
|0.06
|12.
|Юпамекано Део
|1
|0.06
|13.
|Клюйверт Джастин
|1
|0.06
|14.
|Конате Ибраима
|1
|0.06
|15.
|Самарджич Лазар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крузе Макс
|6 (3)
|0.38
|2.
|Авонийи Тайво
|5
|0.31
|3.
|Андрих Роберт
|4
|0.25
|4.
|Фридрих Марвин
|4
|0.25
|5.
|Бекер Шеральдо
|3
|0.19
|6.
|Тойхерт Седрик
|3
|0.19
|7.
|Похьянпало Йоэль
|2
|0.13
|8.
|Ингвартсен Маркус
|1
|0.06
|9.
|Прёмель Гриша
|1
|0.06
|10.
|Бюльтер Мариус
|1
|0.06
|11.
|Эндо Кейта
|1
|0.06
|12.
|Шлоттербек Нико
|1
|0.06
|13.
|Триммель Кристофер
|0
|0
|14.
|Ленц Кристофер
|0
|0
|15.
|Гогия Акакий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кампль Кевин
|4
|0
|2.
|Мукиэле Норди
|3
|0
|3.
|Юпамекано Део
|3
|0
|4.
|Забитцер Марсель
|2
|0
|5.
|Орбан Вилли
|2
|0
|6.
|Нкунку Кристофер
|2
|0
|7.
|Хальстенберг Марсель
|1
|0
|8.
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|9.
|Сорлот Александр
|1
|0
|10.
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|11.
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|12.
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|13.
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|14.
|Адамс Тайлер
|1
|0
|15.
|Ольмо Дани
|1
|0
|16.
|Хайдара Амаду
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Прёмель Гриша
|5
|0
|2.
|Триммель Кристофер
|4
|0
|3.
|Андрих Роберт
|2
|1
|4.
|Гризбек Себастьян
|3
|0
|5.
|Ингвартсен Маркус
|3
|0
|6.
|Кнохе Робин
|2
|0
|7.
|Хюбнер Флориан
|2
|0
|8.
|Ленц Кристофер
|2
|0
|9.
|Бекер Шеральдо
|2
|0
|10.
|Луте Андреас
|1
|0
|11.
|Гогия Акакий
|1
|0
|12.
|Гисельман Нико
|1
|0
|13.
|Фридрих Марвин
|1
|0
|14.
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|15.
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|РБ Лейпциг
|11.11% (3)
|22.22% (6)
|18.52% (5)
|22.22% (6)
|11.11% (3)
|14.81% (4)
|Унион Берлин
|25% (8)
|12.5% (4)
|6.25% (2)
|18.75% (6)
|12.5% (4)
|25% (8)
Предыдущие игры
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +12 =4 -4Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вердер РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Бавария 3:3 РБ Лейпциг Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Арминия ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Герта РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг
Унион Берлин Последние 20 матчей: +10 =7 -3Унион Берлин 1:0 Байер Л Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Вердер 0:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:3 Падерборн
Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Бавария Герта 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 5:0 Арминия Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Фрайбург Шальке 04 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Унион Берлин 4:0 Майнц Боруссия М 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:3 Аугсбург Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Нюрнберг
Последние игры между собой
РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|48 - 25
|36
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|28 - 14
|32
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 20
|29
|4.
|Байер Л
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|30 - 16
|29
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|32 - 20
|28
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|24 - 19
|26
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|28 - 24
|26
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|30 - 26
|25
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|29 - 26
|23
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|32 - 24
|22
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 25
|19
|12.
|Вердер
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 24
|18
|13.
|Герта
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|23 - 25
|17
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 30
|16
|15.
|Арминия
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|10 - 24
|14
|16.
|Кёльн
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|13 - 27
|12
|17.
|Майнц
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|15 - 34
|7
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|13 - 42
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|30 - 11
|20
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 6
|19
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 8
|18
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 11
|16
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|14 - 10
|14
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|8.
|Байер Л
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 9
|12
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 12
|12
|10.
|Арминия
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 11
|9
|11.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 13
|8
|13.
|Вердер
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|11 - 15
|5
|17.
|Кёльн
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 18
|3
|18.
|Майнц
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 9
|17
|2.
|Байер Л
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 9
|16
|4.
|Бавария
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 14
|16
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 14
|12
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 17
|12
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|11.
|Вердер
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|12.
|Кёльн
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 9
|9
|13.
|Герта
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|10 - 11
|8
|16.
|Арминия
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|17.
|Майнц
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 19
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 29
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «РБ Лейпциг» – «Унион Берлин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «РБ Лейпциг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Унион Берлин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «РБ Лейпциг» – «Унион Берлин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Унион Берлин
Исход игры
РБ Лейпциг
91.5% (43)
Ничья
8.5% (4)
Унион Берлин
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
62.22% (28)
Меньше
37.78% (17)
Обе команды забьют
Да
64.44% (29)
Нет
35.56% (16)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
40.4% (19)
2:0 РБ Лейпциг
23.4% (11)
3:1 РБ Лейпциг
12.8% (6)
1:0 РБ Лейпциг
8.5% (4)
2:2 Ничья
4.3% (2)
1:1 Ничья
4.3% (2)
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