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РБ Лейпциг
 
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Стадион:
Унион Берлин

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Поульсен Юссуф 4 0.25
2. Анхелиньо Хосе 4 0.25
3. Форсберг Эмиль 3 (1) 0.19
4. Забитцер Марсель 3 (3) 0.19
5. Ольмо Дани 2 0.13
6. Нкунку Кристофер 2 0.13
7. Орбан Вилли 2 0.13
8. Мукиэле Норди 1 0.06
9. Хайдара Амаду 1 0.06
10. Хальстенберг Марсель 1 (1) 0.06
11. Сорлот Александр 1 0.06
12. Юпамекано Део 1 0.06
13. Клюйверт Джастин 1 0.06
14. Конате Ибраима 1 0.06
15. Самарджич Лазар 0 0
Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крузе Макс 6 (3) 0.38
2. Авонийи Тайво 5 0.31
3. Андрих Роберт 4 0.25
4. Фридрих Марвин 4 0.25
5. Бекер Шеральдо 3 0.19
6. Тойхерт Седрик 3 0.19
7. Похьянпало Йоэль 2 0.13
8. Ингвартсен Маркус 1 0.06
9. Прёмель Гриша 1 0.06
10. Бюльтер Мариус 1 0.06
11. Эндо Кейта 1 0.06
12. Шлоттербек Нико 1 0.06
13. Триммель Кристофер 0 0
14. Ленц Кристофер 0 0
15. Гогия Акакий 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Кампль Кевин 4 0
2. Мукиэле Норди 3 0
3. Юпамекано Део 3 0
4. Забитцер Марсель 2 0
5. Орбан Вилли 2 0
6. Нкунку Кристофер 2 0
7. Хальстенберг Марсель 1 0
8. Поульсен Юссуф 1 0
9. Сорлот Александр 1 0
10. Клостерманн Лукас 1 0
11. Хенрихс Бенджамин 1 0
12. Анхелиньо Хосе 1 0
13. Хи-Чан Хван 1 0
14. Адамс Тайлер 1 0
15. Ольмо Дани 1 0
16. Хайдара Амаду 1 0
Унион Берлин
# Игрок      
1. Прёмель Гриша 5 0
2. Триммель Кристофер 4 0
3. Андрих Роберт 2 1
4. Гризбек Себастьян 3 0
5. Ингвартсен Маркус 3 0
6. Кнохе Робин 2 0
7. Хюбнер Флориан 2 0
8. Ленц Кристофер 2 0
9. Бекер Шеральдо 2 0
10. Луте Андреас 1 0
11. Гогия Акакий 1 0
12. Гисельман Нико 1 0
13. Фридрих Марвин 1 0
14. Бюльтер Мариус 1 0
15. Рюэрсон Юлиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 РБ Лейпциг 11.11% (3) 22.22% (6) 18.52% (5) 22.22% (6) 11.11% (3) 14.81% (4)
 Унион Берлин 25% (8) 12.5% (4) 6.25% (2) 18.75% (6) 12.5% (4) 25% (8)

Предыдущие игры

РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вердер РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Бавария 3:3 РБ Лейпциг Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Арминия ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Герта РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг
Унион Берлин Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Унион Берлин 1:0 Байер Л Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Вердер 0:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:3 Падерборн
Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Бавария Герта 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 5:0 Арминия Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Фрайбург Шальке 04 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Унион Берлин 4:0 Майнц Боруссия М 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:3 Аугсбург Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Нюрнберг

Последние игры между собой

РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин Бундеслига Унион Берлин 0:4 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 3:0 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 1:1 РБ Лейпциг Бундеслига 2
РБ Лейпциг 3:2 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 11 3 2 48 - 25 36
2. РБ Лейпциг Заявка 16 9 5 2 28 - 14 32
3. Боруссия Д Заявка 16 9 2 5 32 - 20 29
4. Байер Л Заявка 16 8 5 3 30 - 16 29
5. Унион Берлин Заявка 16 7 7 2 32 - 20 28
6. Вольфсбург Заявка 16 6 8 2 24 - 19 26
7. Айнтрахт Фр Заявка 16 6 8 2 28 - 24 26
8. Боруссия М Заявка 16 6 7 3 30 - 26 25
9. Фрайбург Заявка 16 6 5 5 29 - 26 23
10. Штуттгарт Заявка 16 5 7 4 32 - 24 22
11. Аугсбург Заявка 16 5 4 7 17 - 25 19
12. Вердер Заявка 16 4 6 6 19 - 24 18
13. Герта Заявка 16 4 5 7 23 - 25 17
14. Хоффенхайм Заявка 16 4 4 8 22 - 30 16
15. Арминия Заявка 16 4 2 10 10 - 24 14
16. Кёльн Заявка 16 2 6 8 13 - 27 12
17. Майнц Заявка 16 1 4 11 15 - 34 7
18. Шальке 04 Заявка 16 1 4 11 13 - 42 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 6 2 0 30 - 11 20
2. РБ Лейпциг Заявка 8 6 1 1 17 - 6 19
3. Вольфсбург Заявка 8 5 3 0 14 - 8 18
4. Унион Берлин Заявка 9 4 4 1 20 - 11 16
5. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 5 0 14 - 10 14
6. Боруссия Д Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
7. Боруссия М Заявка 8 3 4 1 13 - 9 13
8. Байер Л Заявка 7 3 3 1 14 - 9 12
9. Фрайбург Заявка 8 3 3 2 18 - 12 12
10. Арминия Заявка 8 3 0 5 6 - 11 9
11. Герта Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
12. Хоффенхайм Заявка 8 2 2 4 12 - 13 8
13. Вердер Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
14. Аугсбург Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
15. Шальке 04 Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Штуттгарт Заявка 8 0 5 3 11 - 15 5
17. Кёльн Заявка 9 0 3 6 8 - 18 3
18. Майнц Заявка 8 0 2 6 6 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штуттгарт Заявка 8 5 2 1 21 - 9 17
2. Байер Л Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
3. Боруссия Д Заявка 8 5 1 2 15 - 9 16
4. Бавария Заявка 8 5 1 2 18 - 14 16
5. РБ Лейпциг Заявка 8 3 4 1 11 - 8 13
6. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
7. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 3 2 14 - 14 12
8. Боруссия М Заявка 8 3 3 2 17 - 17 12
9. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
10. Фрайбург Заявка 8 3 2 3 11 - 14 11
11. Вердер Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
12. Кёльн Заявка 7 2 3 2 5 - 9 9
13. Герта Заявка 9 2 3 4 13 - 13 9
14. Хоффенхайм Заявка 8 2 2 4 10 - 17 8
15. Вольфсбург Заявка 8 1 5 2 10 - 11 8
16. Арминия Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
17. Майнц Заявка 8 1 2 5 9 - 19 5
18. Шальке 04 Заявка 8 0 2 6 6 - 29 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Унион Берлин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 января 2021, осталось 2 дня 20 часов 2 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    РБ Лейпциг 91.5% (43)
    X 8.5% (4)
    Унион Берлин 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    Унион Берлин
    1.52
    4.45
    8.10
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.48 4.15 7.50
    Бонус: 10 000 ₽ 1.52 4.40 6.20
    Бонус: 5 000 ₽ 1.51 4.45 8.10
    Бонус: 5 000 ₽ 1.49 4.20 7.80
      1.51 4.15 8.01

    Самый высокий коэффициент на матч «РБ Лейпциг» – «Унион Берлин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «РБ Лейпциг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Унион Берлин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «РБ Лейпциг» – «Унион Берлин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    4.20 1.23 2.13 1.72 1.68 2.20 1.45 2.80 1.17 5.00 1.06 9.60
    11.00 1.01 10.25 1.02 4.10 1.22 3.20 1.35 2.14 1.79 1.65 2.24 1.42 2.78 1.18 4.40 1.13 4.95 1.03 8.60
    14.50 1.01 9.80 1.03 4.10 1.23 3.25 1.35 2.14 1.75 1.91 1.96 1.68 2.26 1.44 2.85 1.21 4.50 1.16 4.90 1.05 8.50 1.04 9.10 1.01 14.00
    4.39 1.24 2.58 1.56 2.16 1.76 1.93 1.98 1.68 2.31 1.53 2.65 1.44 2.96 1.16 5.83
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.15 1.33 2.13 1.67 1.49 2.50 1.12 5.60
    3.32 1.33 2.22 1.66 1.53 2.53 1.19 4.90 1.12 6.15
    2.11 1.73 1.50 2.60 1.17 5.00
    3.40 1.36 2.80 1.49 2.20 1.76 1.71 2.24 1.51 2.73
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.40 1.19 1.83 1.91 1.24 3.85
    4.45 1.21 3.04 1.38 1.81 2.00 1.36 3.15 1.24 4.05
    3.15 1.33 1.83 1.92 1.37 2.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.83 1.91
    1.86 1.98
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.18
    4.70 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.35 1.30
    3.35 1.32
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    Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Унион Берлин

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    91.5% (43)
    Ничья
    8.5% (4)
    Унион Берлин
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.22% (28)
    Меньше
    37.78% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    64.44% (29)
    Нет
    35.56% (16)
    Популярный счёт
    2:1 РБ Лейпциг
    40.4% (19)
    2:0 РБ Лейпциг
    23.4% (11)
    3:1 РБ Лейпциг
    12.8% (6)
    1:0 РБ Лейпциг
    8.5% (4)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
    1:1 Ничья
    4.3% (2)
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