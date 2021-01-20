Фрайбург
1:1
Первый тайм: 39'
Стадион: Шварцвальд
Айнтрахт Фр
0:1
6' ГолЮнес Амин
1:1
32' ГолШаллаи Роланд
17
Кюблер
Лукас
19
Хаберер
Яник
35
Тута
18
Туре
Альмами
10
Костич
Филип
27
Баркок
Аймен
32
Юнес
Амин
33
Андре
Силва
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Тиль ГусПолузащитник
-
29 Чон У-ЁнНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
-
27 Баркок АйменПолузащитник
-
32 Юнес АминПолузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Цубер СтивенПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Дурм ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
6'
0:1
32'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грифо Винченцо
|7 (3)
|0.41
|2.
|Петерсен Нильс
|6 (1)
|0.35
|3.
|Шаллаи Роланд
|4
|0.24
|4.
|Линхарт Филипп
|3
|0.18
|5.
|Демирович Эрмедин
|2
|0.12
|6.
|Хёлер Лукас
|2
|0.12
|7.
|Хёфлер Николас
|1
|0.06
|8.
|Сантамария Батист
|1
|0.06
|9.
|Гульде Мануэль
|1
|0.06
|10.
|Чон У-Ён
|1
|0.06
|11.
|Шмид Жонатан
|0
|0
|12.
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
|13.
|Кюблер Лукас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Силва
|12 (5)
|0.71
|2.
|Дост Бас
|4 (1)
|0.24
|3.
|Камада Даити
|2
|0.12
|4.
|Баркок Аймен
|2
|0.12
|5.
|Юнес Амин
|2
|0.12
|6.
|Йович Лука
|2
|0.12
|7.
|Ильзанкер Штефан
|1
|0.06
|8.
|Абрахам Давид
|1
|0.06
|9.
|Роде Себастьян
|1
|0.06
|10.
|Костич Филип
|0
|0
|11.
|Соу Джибриль
|0
|0
|12.
|Цубер Стивен
|0
|0
|13.
|Хинтереггер Мартин
|0
|0
|14.
|Дурм Эрик
|0
|0
|15.
|Н'Дика Эван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хёфлер Николас
|5
|0
|2.
|Кюблер Лукас
|2
|0
|3.
|Квон Чхан Хун
|2
|0
|4.
|Хёлер Лукас
|2
|0
|5.
|Сантамария Батист
|2
|0
|6.
|Линхарт Филипп
|2
|0
|7.
|Шаллаи Роланд
|2
|0
|8.
|Темпельман Лино
|2
|0
|9.
|Гульде Мануэль
|1
|0
|10.
|Шмид Жонатан
|1
|0
|11.
|Хайнц Доминик
|1
|0
|12.
|Грифо Винченцо
|1
|0
|13.
|Демирович Эрмедин
|1
|0
|14.
|Шлоттербек Кевен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Абрахам Давид
|4
|1
|2.
|Роде Себастьян
|5
|0
|3.
|Хасебе Макото
|4
|0
|4.
|Соу Джибриль
|4
|0
|5.
|Баркок Аймен
|4
|0
|6.
|Дост Бас
|3
|0
|7.
|Ильзанкер Штефан
|3
|0
|8.
|Н'Дика Эван
|3
|0
|9.
|Камада Даити
|2
|0
|10.
|Цубер Стивен
|1
|0
|11.
|Хинтереггер Мартин
|1
|0
|12.
|Костич Филип
|1
|0
|13.
|Юнес Амин
|1
|0
|14.
|Кор Доминик
|1
|0
|15.
|Дурм Эрик
|1
|0
|16.
|Туре Альмами
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фрайбург
|17.86% (5)
|10.71% (3)
|14.29% (4)
|17.86% (5)
|25% (7)
|14.29% (4)
|Айнтрахт Фр
|3.85% (1)
|26.92% (7)
|19.23% (5)
|3.85% (1)
|34.62% (9)
|11.54% (3)
Предыдущие игры
Фрайбург Последние 20 матчей: +7 =6 -7Бавария 2:1 Фрайбург Фрайбург 5:0 Кёльн Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Штуттгарт 1:0 Фрайбург
Фрайбург 4:1 Герта Шальке 04 0:2 Фрайбург Фрайбург 2:0 Арминия Фрайбург 2:2 Боруссия М Аугсбург 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:3 Майнц РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург Фрайбург 2:4 Байер Л Унион Берлин 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вердер Фрайбург 0:3 Штуттгарт Боруссия Д 4:0 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург Штуттгарт 2:3 Фрайбург Вальдхоф 1:2 Фрайбург Фрайбург 1:1 Зандхаузен
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +7 =8 -5Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Майнц 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л
Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Герта 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Мюнхен-1860 1:2 Айнтрахт Фр Аякс 2:1 Айнтрахт Фр
Последние игры между собой
Фрайбург: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 6
Айнтрахт Фр: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 6
Айнтрахт Фр 1:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Фрайбург 4:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Фрайбург Бундеслига Айнтрахт Фр 1:4 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:1 Фрайбург Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:2 Айнтрахт Фр Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:0 Заявка
|17
|12
|3
|2
|49 - 25
|39
|2.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|17
|9
|6
|2
|28 - 14
|33
|3.
|Байер Л
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|32 - 17
|32
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|33 - 22
|29
|5.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|17
|7
|8
|2
|32 - 20
|29
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|26 - 19
|29
|7.
|Айнтрахт Фр
|1:0 Заявка
|17
|7
|8
|2
|29 - 24
|29
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|31 - 26
|28
|9.
|Фрайбург
|0:1 Заявка
|17
|6
|5
|6
|29 - 27
|23
|10.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|17
|5
|7
|5
|32 - 25
|22
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|25 - 30
|19
|12.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 26
|19
|13.
|Вердер
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 25
|18
|14.
|Арминия
|1:0 Заявка
|17
|5
|2
|10
|11 - 24
|17
|15.
|Герта
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|23 - 28
|17
|16.
|Кёльн
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 28
|15
|17.
|Майнц
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|15 - 36
|7
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|14 - 44
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|30 - 11
|20
|2.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 8
|18
|4.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 11
|16
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|6.
|Байер Л
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|7.
|Айнтрахт Фр
|1:0 Заявка
|8
|3
|5
|0
|14 - 10
|14
|8.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|9.
|Арминия
|1:0 Заявка
|9
|4
|0
|5
|7 - 11
|12
|10.
|Фрайбург
|0:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 13
|12
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 13
|8
|12.
|Вердер
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|13.
|Герта
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 15
|8
|14.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|15.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|8
|0
|5
|3
|11 - 15
|5
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 15
|5
|17.
|Кёльн
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 18
|3
|18.
|Майнц
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|6 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 14
|19
|2.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|21 - 10
|17
|3.
|Байер Л
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 11
|16
|5.
|Айнтрахт Фр
|1:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 14
|15
|6.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|7.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 17
|12
|9.
|Кёльн
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 10
|12
|10.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|11.
|Фрайбург
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 17
|11
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|12 - 11
|11
|14.
|Вердер
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|15.
|Герта
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|16.
|Арминия
|1:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|17.
|Майнц
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 19
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 29
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фрайбург» – «Айнтрахт Фр» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фрайбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Айнтрахт Фр» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фрайбург» – «Айнтрахт Фр», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Фрайбург 1:1 Айнтрахт Фр
Исход игры
Фрайбург
23.5% (35)
Ничья
51.7% (77)
Айнтрахт Фр
24.8% (37)
Тотал 2.5
Больше
50% (74)
Меньше
50% (74)
Обе команды забьют
Да
89.86% (133)
Нет
10.14% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.6% (59)
1:2 Айнтрахт Фр
18.8% (28)
2:1 Фрайбург
17.4% (26)
2:2 Ничья
10.7% (16)
1:0 Фрайбург
3.4% (5)
0:1 Айнтрахт Фр
2.7% (4)
2:0 Фрайбург
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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