Фрайбург
2:2
Конец матча
Стадион: Шварцвальд
Айнтрахт Фр
0:1
6' ГолЮнес Амин
1:1
32' ГолШаллаи Роланд
40' Желтая карточкаБаркок Аймен
53' Желтая карточкаХёлер Лукас
2:1
63' ГолПетерсен Нильс
65' Желтая карточкаТута
65' Желтая карточкаДемирович Эрмедин
2:2
75' Гол в свои воротаШлоттербек Кевен
90' Желтая карточкаЙович Лука
90' Желтая карточкаГульде Мануэль
17
Кюблер
Лукас
19
Хаберер
Яник
35
Тута
18
Туре
Альмами
10
Костич
Филип
27
Баркок
Аймен
32
Юнес
Амин
33
Андре
Силва
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Тиль ГусПолузащитник
-
29 Чон У-ЁнНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
-
27 Баркок АйменПолузащитник
-
32 Юнес АминПолузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Цубер СтивенПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Дурм ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
6'
0:1
32'
40'
53'
63'
2:1
65'
75'
2:2
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
4 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грифо Винченцо
|7 (3)
|0.41
|2.
|Петерсен Нильс
|7 (1)
|0.41
|3.
|Шаллаи Роланд
|5
|0.29
|4.
|Линхарт Филипп
|3
|0.18
|5.
|Демирович Эрмедин
|2
|0.12
|6.
|Хёлер Лукас
|2
|0.12
|7.
|Хёфлер Николас
|1
|0.06
|8.
|Сантамария Батист
|1
|0.06
|9.
|Гульде Мануэль
|1
|0.06
|10.
|Чон У-Ён
|1
|0.06
|11.
|Шмид Жонатан
|0
|0
|12.
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
|13.
|Кюблер Лукас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Силва
|12 (5)
|0.71
|2.
|Дост Бас
|4 (1)
|0.24
|3.
|Камада Даити
|2
|0.12
|4.
|Баркок Аймен
|2
|0.12
|5.
|Юнес Амин
|2
|0.12
|6.
|Йович Лука
|2
|0.12
|7.
|Ильзанкер Штефан
|1
|0.06
|8.
|Абрахам Давид
|1
|0.06
|9.
|Роде Себастьян
|1
|0.06
|10.
|Костич Филип
|0
|0
|11.
|Соу Джибриль
|0
|0
|12.
|Цубер Стивен
|0
|0
|13.
|Хинтереггер Мартин
|0
|0
|14.
|Дурм Эрик
|0
|0
|15.
|Н'Дика Эван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хёфлер Николас
|5
|0
|2.
|Хёлер Лукас
|3
|0
|3.
|Гульде Мануэль
|2
|0
|4.
|Кюблер Лукас
|2
|0
|5.
|Квон Чхан Хун
|2
|0
|6.
|Сантамария Батист
|2
|0
|7.
|Линхарт Филипп
|2
|0
|8.
|Шаллаи Роланд
|2
|0
|9.
|Демирович Эрмедин
|2
|0
|10.
|Темпельман Лино
|2
|0
|11.
|Шмид Жонатан
|1
|0
|12.
|Хайнц Доминик
|1
|0
|13.
|Грифо Винченцо
|1
|0
|14.
|Шлоттербек Кевен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Абрахам Давид
|4
|1
|2.
|Роде Себастьян
|5
|0
|3.
|Баркок Аймен
|5
|0
|4.
|Хасебе Макото
|4
|0
|5.
|Соу Джибриль
|4
|0
|6.
|Дост Бас
|3
|0
|7.
|Ильзанкер Штефан
|3
|0
|8.
|Н'Дика Эван
|3
|0
|9.
|Камада Даити
|2
|0
|10.
|Тута
|1
|0
|11.
|Цубер Стивен
|1
|0
|12.
|Хинтереггер Мартин
|1
|0
|13.
|Костич Филип
|1
|0
|14.
|Юнес Амин
|1
|0
|15.
|Кор Доминик
|1
|0
|16.
|Дурм Эрик
|1
|0
|17.
|Йович Лука
|1
|0
|18.
|Туре Альмами
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фрайбург
|16.67% (5)
|10% (3)
|16.67% (5)
|16.67% (5)
|26.67% (8)
|13.33% (4)
|Айнтрахт Фр
|7.41% (2)
|25.93% (7)
|18.52% (5)
|3.7% (1)
|33.33% (9)
|11.11% (3)
Предыдущие игры
Фрайбург Последние 20 матчей: +7 =6 -7Бавария 2:1 Фрайбург Фрайбург 5:0 Кёльн Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Штуттгарт 1:0 Фрайбург
Фрайбург 4:1 Герта Шальке 04 0:2 Фрайбург Фрайбург 2:0 Арминия Фрайбург 2:2 Боруссия М Аугсбург 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:3 Майнц РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург Фрайбург 2:4 Байер Л Унион Берлин 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вердер Фрайбург 0:3 Штуттгарт Боруссия Д 4:0 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург Штуттгарт 2:3 Фрайбург Вальдхоф 1:2 Фрайбург Фрайбург 1:1 Зандхаузен
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +7 =8 -5Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Майнц 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л
Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Герта 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Мюнхен-1860 1:2 Айнтрахт Фр Аякс 2:1 Айнтрахт Фр
Последние игры между собой
Фрайбург: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 6
Айнтрахт Фр: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 6
Айнтрахт Фр 1:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Фрайбург 4:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Фрайбург Бундеслига Айнтрахт Фр 1:4 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:1 Фрайбург Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:2 Айнтрахт Фр Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|49 - 25
|39
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|29 - 14
|35
|3.
|Байер Л
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|32 - 17
|32
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|33 - 22
|29
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|26 - 19
|29
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|32 - 21
|28
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|31 - 26
|28
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|17
|6
|9
|2
|30 - 26
|27
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 28
|24
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|32 - 27
|22
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|25 - 30
|19
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 26
|19
|13.
|Вердер
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 25
|18
|14.
|Арминия
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|13 - 24
|17
|15.
|Герта
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|23 - 28
|17
|16.
|Кёльн
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 28
|15
|17.
|Майнц
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|15 - 36
|7
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|14 - 44
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 6
|22
|2.
|Бавария
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|30 - 11
|20
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 8
|18
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 11
|16
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|6.
|Байер Л
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|14 - 10
|14
|8.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|20 - 14
|13
|10.
|Арминия
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|9 - 11
|12
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 13
|8
|12.
|Вердер
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|13.
|Герта
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 15
|8
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|11 - 15
|5
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 15
|5
|17.
|Кёльн
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 18
|3
|18.
|Майнц
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|6 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 14
|19
|2.
|Байер Л
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|3.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|21 - 12
|17
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 11
|16
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 16
|13
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 17
|12
|9.
|Кёльн
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 10
|12
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|11.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 17
|11
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|12 - 11
|11
|14.
|Вердер
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|15.
|Герта
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|16.
|Арминия
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|17.
|Майнц
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 19
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 29
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фрайбург» – «Айнтрахт Фр» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фрайбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Айнтрахт Фр» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фрайбург» – «Айнтрахт Фр», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Фрайбург 2:2 Айнтрахт Фр
Исход игры
Фрайбург
23.5% (35)
Ничья
51.7% (77)
Айнтрахт Фр
24.8% (37)
Тотал 2.5
Больше
50% (74)
Меньше
50% (74)
Обе команды забьют
Да
89.86% (133)
Нет
10.14% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.6% (59)
1:2 Айнтрахт Фр
18.8% (28)
2:1 Фрайбург
17.4% (26)
2:2 Ничья
10.7% (16)
1:0 Фрайбург
3.4% (5)
0:1 Айнтрахт Фр
2.7% (4)
2:0 Фрайбург
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!