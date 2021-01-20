Шальке 04
0:0
Первый тайм: 18'
Стадион: Фелтинс-Арена
Кёльн
31
Беккер
Тимо
25
Арит
Амин
7
Ют
Марк
28
Скири
Эйе
14
Хектор
Йонас
23
Хорн
Яннес
18
Дуда
Ондрей
31
Вольф
Мариус
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Беккер ТимоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Арит АминПолузащитник
-
7 Ют МаркНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Тиау МаликЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гросс Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
-
14 Хектор ЙонасПолузащитник
-
23 Хорн ЯннесПолузащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Вольф МариусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Эзкан СалихПолузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Matthew Hoppe
|4
|0.24
|2.
|Ют Марк
|2
|0.12
|3.
|Раман Бенито
|2
|0.12
|4.
|Арит Амин
|1
|0.06
|5.
|Пасьенса Гонсало
|1
|0.06
|6.
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0.06
|7.
|Тиау Малик
|1
|0.06
|8.
|Ощипка Бастиан
|0
|0
|9.
|Стамбули Бенжамен
|0
|0
|10.
|Маскарель Омар
|0
|0
|11.
|Сердар Суат
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Скири Эйе
|3
|0.18
|2.
|Дуда Ондрей
|2
|0.12
|3.
|Реджбекай Элвис
|2
|0.12
|4.
|Дрекслер Доминик
|2
|0.12
|5.
|Андерссон Себастьян
|2 (1)
|0.12
|6.
|Тилманн Ян
|1
|0.06
|7.
|Вольф Мариус
|0
|0
|8.
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|9.
|Эзкан Салих
|0
|0
|10.
|Борнаув Себастьян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кабак Озан
|5
|1
|2.
|Ют Марк
|4
|0
|3.
|Сане Салиф
|4
|0
|4.
|Маскарель Омар
|3
|0
|5.
|Стамбули Бенжамен
|2
|0
|6.
|Скрибски Стивен
|2
|0
|7.
|Раман Бенито
|2
|0
|8.
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|9.
|Сердар Суат
|2
|0
|10.
|Арит Амин
|2
|0
|11.
|Matthew Hoppe
|2
|0
|12.
|Ферман Ральф
|1
|0
|13.
|Ибишевич Ведад
|1
|0
|14.
|Ощипка Бастиан
|1
|0
|15.
|Настасич Матия
|1
|0
|16.
|Бенталеб Набиль
|1
|0
|17.
|Мендиль Хамза
|1
|0
|18.
|Людевиг Килиан
|1
|0
|19.
|Кутуджу Ахмед
|1
|0
|20.
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0
|21.
|Тиау Малик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дуда Ондрей
|4
|1
|2.
|Кцихос Рафаэль
|3
|0
|3.
|Эхизибуэ Кингсли
|3
|0
|4.
|Хорн Яннес
|3
|0
|5.
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|6.
|Вольф Мариус
|2
|0
|7.
|Хектор Йонас
|2
|0
|8.
|Скири Эйе
|2
|0
|9.
|Эзкан Салих
|2
|0
|10.
|Реджбекай Элвис
|2
|0
|11.
|Якобс Исмаил
|2
|0
|12.
|Борнаув Себастьян
|2
|0
|13.
|Модест Антони
|1
|0
|14.
|Честич Сава-Арангел
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шальке 04
|0
|25% (3)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|25% (3)
|16.67% (2)
|Кёльн
|8.33% (1)
|25% (3)
|16.67% (2)
|25% (3)
|0
|25% (3)
Предыдущие игры
Шальке 04 Последние 20 матчей: +5 =4 -11Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Герта 3:0 Шальке 04 Ульм 1846 1:3 Шальке 04
Шальке 04 0:1 Арминия Шальке 04 0:2 Фрайбург Аугсбург 2:2 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Байер Л Боруссия М 4:1 Шальке 04 Шальке 04 0:2 Вольфсбург Майнц 2:2 Шальке 04 Швайнфурт 1:4 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Штуттгарт Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Унион Берлин Шальке 04 5:1 Падерборн РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Вердер Бавария 8:0 Шальке 04 Шальке 04 3:0 Бохум
Кёльн Последние 20 матчей: +5 =6 -9Кёльн 0:0 Герта Фрайбург 5:0 Кёльн Кёльн 0:1 Аугсбург Кёльн 1:0 Оснабрюк
РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Кёльн 0:4 Байер Л Майнц 0:1 Кёльн Кёльн 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 1:2 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Вердер 1:1 Кёльн Кёльн 1:2 Бавария Штуттгарт 1:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр SC Borussia Lindenthal-Hohenlind 0:14 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия М Арминия 1:0 Кёльн Кёльн 2:3 Хоффенхайм Альтглинике 0:6 Кёльн Кёльн 0:3 Вольфсбург
Последние игры между собой
Шальке 04: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Кёльн: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Шальке 04 1:0 Кёльн Кубок Шальке 04 2:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:3 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:3 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:3 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:1 Шальке 04 Товарищеские матчи Кёльн 1:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 5:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:0 Кёльн Бундеслига Шальке 04 2:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Кёльн Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|48 - 25
|36
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|28 - 14
|32
|3.
|Байер Л
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|32 - 17
|32
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|33 - 22
|29
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|26 - 19
|29
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|32 - 20
|28
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|31 - 26
|28
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|28 - 24
|26
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|29 - 26
|23
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|32 - 24
|22
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 25
|19
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|25 - 30
|19
|13.
|Вердер
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 25
|18
|14.
|Герта
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|23 - 28
|17
|15.
|Арминия
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|10 - 24
|14
|16.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|17
|2
|7
|8
|13 - 27
|13
|17.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|17
|1
|5
|11
|13 - 42
|8
|18.
|Майнц
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|15 - 36
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|30 - 11
|20
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 6
|19
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 8
|18
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 11
|16
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|6.
|Байер Л
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|14 - 10
|14
|8.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 12
|12
|10.
|Арминия
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 11
|9
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 13
|8
|12.
|Вердер
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|13.
|Герта
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 15
|8
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|15.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 13
|6
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|11 - 15
|5
|17.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 18
|3
|18.
|Майнц
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|6 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 9
|17
|2.
|Байер Л
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|3.
|Бавария
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 14
|16
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 11
|16
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 17
|12
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 14
|12
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 17
|11
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|12 - 11
|11
|13.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|5 - 9
|10
|14.
|Вердер
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|15.
|Герта
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|16.
|Арминия
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|17.
|Майнц
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 19
|5
|18.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 29
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Шальке 04» – «Кёльн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шальке 04» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кёльн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шальке 04» – «Кёльн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Шальке 04 0:0 Кёльн
Исход игры
Шальке 04
67.8% (101)
Ничья
19.5% (29)
Кёльн
12.8% (19)
Тотал 2.5
Больше
41.89% (62)
Меньше
58.11% (86)
Обе команды забьют
Да
58.11% (86)
Нет
41.89% (62)
Популярный счёт
2:1 Шальке 04
30.2% (45)
1:0 Шальке 04
26.2% (39)
1:1 Ничья
16.8% (25)
2:0 Шальке 04
6.7% (10)
0:1 Кёльн
6.7% (10)
1:2 Кёльн
5.4% (8)
3:1 Шальке 04
3.4% (5)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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