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  3. Германия
Шальке 04
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Кёльн
0' 18'
1
Ферман
Ральф
31
Беккер
Тимо
4
Кабак
Озан
5
Настасич
Матия
20
Колашинац
Сеад
9
Раман
Бенито
17
Стамбули
Бенжамен
8
Сердар
Суат
25
Арит
Амин
7
Ют
Марк
43
Matthew
Hoppe
1
Хорн
Тимо
26
Честич
Сава-Арангел
33
Борнаув
Себастьян
5
Кцихос
Рафаэль
19
Эхизибуэ
Кингсли
28
Скири
Эйе
14
Хектор
Йонас
23
Хорн
Яннес
18
Дуда
Ондрей
24
Дрекслер
Доминик
31
Вольф
Мариус
Шальке 04
4-4-2
Кёльн
3-4-2-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Matthew Hoppe 4 0.24
2. Ют Марк 2 0.12
3. Раман Бенито 2 0.12
4. Арит Амин 1 0.06
5. Пасьенса Гонсало 1 0.06
6. Бурджеллаб Нассим 1 0.06
7. Тиау Малик 1 0.06
8. Ощипка Бастиан 0 0
9. Стамбули Бенжамен 0 0
10. Маскарель Омар 0 0
11. Сердар Суат 0 0
Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Скири Эйе 3 0.18
2. Дуда Ондрей 2 0.12
3. Реджбекай Элвис 2 0.12
4. Дрекслер Доминик 2 0.12
5. Андерссон Себастьян 2 (1) 0.12
6. Тилманн Ян 1 0.06
7. Вольф Мариус 0 0
8. Эхизибуэ Кингсли 0 0
9. Эзкан Салих 0 0
10. Борнаув Себастьян 0 0

Карточки

Шальке 04
# Игрок      
1. Кабак Озан 5 1
2. Ют Марк 4 0
3. Сане Салиф 4 0
4. Маскарель Омар 3 0
5. Стамбули Бенжамен 2 0
6. Скрибски Стивен 2 0
7. Раман Бенито 2 0
8. Пасьенса Гонсало 2 0
9. Сердар Суат 2 0
10. Арит Амин 2 0
11. Matthew Hoppe 2 0
12. Ферман Ральф 1 0
13. Ибишевич Ведад 1 0
14. Ощипка Бастиан 1 0
15. Настасич Матия 1 0
16. Бенталеб Набиль 1 0
17. Мендиль Хамза 1 0
18. Людевиг Килиан 1 0
19. Кутуджу Ахмед 1 0
20. Бурджеллаб Нассим 1 0
21. Тиау Малик 1 0
Кёльн
# Игрок      
1. Дуда Ондрей 4 1
2. Кцихос Рафаэль 3 0
3. Эхизибуэ Кингсли 3 0
4. Хорн Яннес 3 0
5. Соренсен Фредерик 2 0
6. Вольф Мариус 2 0
7. Хектор Йонас 2 0
8. Скири Эйе 2 0
9. Эзкан Салих 2 0
10. Реджбекай Элвис 2 0
11. Якобс Исмаил 2 0
12. Борнаув Себастьян 2 0
13. Модест Антони 1 0
14. Честич Сава-Арангел 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шальке 04 0 25% (3) 16.67% (2) 16.67% (2) 25% (3) 16.67% (2)
 Кёльн 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2) 25% (3) 0 25% (3)

Предыдущие игры

Шальке 04 Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Герта 3:0 Шальке 04 Ульм 1846 1:3 Шальке 04
Шальке 04 0:1 Арминия Шальке 04 0:2 Фрайбург Аугсбург 2:2 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Байер Л Боруссия М 4:1 Шальке 04 Шальке 04 0:2 Вольфсбург Майнц 2:2 Шальке 04 Швайнфурт 1:4 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Штуттгарт Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Унион Берлин Шальке 04 5:1 Падерборн РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Вердер Бавария 8:0 Шальке 04 Шальке 04 3:0 Бохум
Кёльн Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Кёльн 0:0 Герта Фрайбург 5:0 Кёльн Кёльн 0:1 Аугсбург Кёльн 1:0 Оснабрюк
РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Кёльн 0:4 Байер Л Майнц 0:1 Кёльн Кёльн 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 1:2 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Вердер 1:1 Кёльн Кёльн 1:2 Бавария Штуттгарт 1:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр SC Borussia Lindenthal-Hohenlind 0:14 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия М Арминия 1:0 Кёльн Кёльн 2:3 Хоффенхайм Альтглинике 0:6 Кёльн Кёльн 0:3 Вольфсбург

Последние игры между собой

Шальке 04: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Кёльн: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Кёльн 3:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Шальке 04 Кубок Кёльн 2:2 Шальке 04 Бундеслига
Шальке 04 1:0 Кёльн Кубок Шальке 04 2:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:3 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:3 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:3 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:1 Шальке 04 Товарищеские матчи Кёльн 1:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 5:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:0 Кёльн Бундеслига Шальке 04 2:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Кёльн Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 11 3 2 48 - 25 36
2. РБ Лейпциг Заявка 16 9 5 2 28 - 14 32
3. Байер Л Заявка 17 9 5 3 32 - 17 32
4. Боруссия Д Заявка 17 9 2 6 33 - 22 29
5. Вольфсбург Заявка 17 7 8 2 26 - 19 29
6. Унион Берлин Заявка 16 7 7 2 32 - 20 28
7. Боруссия М Заявка 17 7 7 3 31 - 26 28
8. Айнтрахт Фр Заявка 16 6 8 2 28 - 24 26
9. Фрайбург Заявка 16 6 5 5 29 - 26 23
10. Штуттгарт Заявка 16 5 7 4 32 - 24 22
11. Аугсбург Заявка 16 5 4 7 17 - 25 19
12. Хоффенхайм Заявка 17 5 4 8 25 - 30 19
13. Вердер Заявка 17 4 6 7 19 - 25 18
14. Герта Заявка 17 4 5 8 23 - 28 17
15. Арминия Заявка 16 4 2 10 10 - 24 14
16. Кёльн 0:0 Заявка 17 2 7 8 13 - 27 13
17. Шальке 04 0:0 Заявка 17 1 5 11 13 - 42 8
18. Майнц Заявка 17 1 4 12 15 - 36 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 6 2 0 30 - 11 20
2. РБ Лейпциг Заявка 8 6 1 1 17 - 6 19
3. Вольфсбург Заявка 8 5 3 0 14 - 8 18
4. Унион Берлин Заявка 9 4 4 1 20 - 11 16
5. Боруссия М Заявка 9 4 4 1 14 - 9 16
6. Байер Л Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
7. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 5 0 14 - 10 14
8. Боруссия Д Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
9. Фрайбург Заявка 8 3 3 2 18 - 12 12
10. Арминия Заявка 8 3 0 5 6 - 11 9
11. Хоффенхайм Заявка 8 2 2 4 12 - 13 8
12. Вердер Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
13. Герта Заявка 8 2 2 4 10 - 15 8
14. Аугсбург Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
15. Шальке 04 0:0 Заявка 9 1 3 5 7 - 13 6
16. Штуттгарт Заявка 8 0 5 3 11 - 15 5
17. Кёльн 0:0 Заявка 9 0 3 6 8 - 18 3
18. Майнц Заявка 9 0 2 7 6 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штуттгарт Заявка 8 5 2 1 21 - 9 17
2. Байер Л Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
3. Бавария Заявка 8 5 1 2 18 - 14 16
4. Боруссия Д Заявка 9 5 1 3 16 - 11 16
5. РБ Лейпциг Заявка 8 3 4 1 11 - 8 13
6. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
7. Боруссия М Заявка 8 3 3 2 17 - 17 12
8. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 3 2 14 - 14 12
9. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
10. Фрайбург Заявка 8 3 2 3 11 - 14 11
11. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 13 - 17 11
12. Вольфсбург Заявка 9 2 5 2 12 - 11 11
13. Кёльн 0:0 Заявка 8 2 4 2 5 - 9 10
14. Вердер Заявка 9 2 4 3 11 - 13 10
15. Герта Заявка 9 2 3 4 13 - 13 9
16. Арминия Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
17. Майнц Заявка 8 1 2 5 9 - 19 5
18. Шальке 04 0:0 Заявка 8 0 2 6 6 - 29 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
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Прогнозы 149
Шальке 04 67.8% (101)
X 19.5% (29)
Кёльн 12.8% (19)
Все прогнозы
1.94 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шальке 04
Ничья
Кёльн
3.05
3.35
2.78
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.85 3.20 2.60
Бонус: 10 000 ₽ 2.80 3.25 2.60
Бонус: 5 000 ₽ 3.02 3.22 2.56
Бонус: 5 000 ₽ 3.05 3.35 2.55
  2.80 3.09 2.78

Самый высокий коэффициент на матч «Шальке 04» – «Кёльн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шальке 04» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кёльн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шальке 04» – «Кёльн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.60 1.07 3.20 1.35 2.43 1.57 1.75 2.09 1.28 3.70 1.09 7.40
7.40 1.05 6.30 1.09 2.90 1.39 2.22 1.66 1.70 2.28 1.33 3.30 1.23 3.98 1.07 7.10 1.05 7.60
7.77 1.08 6.10 1.12 2.70 1.45 2.04 1.77 1.87 1.99 1.58 2.35 1.27 3.70 1.20 4.44 1.05 7.68 1.04 8.33 1.01 14.00 1.01 14.50 0.00 22.00
7.66 1.10 2.65 1.51 2.31 1.66 1.96 1.92 1.68 2.25 1.53 2.59 1.51 2.71 1.18 5.08 1.10 8.36
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.45 1.75 2.01 1.35 3.00 1.07 7.20
2.59 1.50 1.72 2.12 1.35 3.20 1.09 7.30 1.07 8.60
2.45 1.55 1.58 2.35 1.28 3.60 1.05 7.67 1.03 8.74
2.33 1.65 1.92 1.97 1.48 2.76 1.32 3.52 1.24 4.27
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.65 1.26 2.50 1.49 1.62 2.22 1.16 4.90
3.38 1.32 2.30 1.62 1.56 2.43 1.21 4.40 1.14 5.70
3.25 1.33 2.22 1.65 1.52 2.52 1.17 4.43 1.11 5.46

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.81 1.94
2.05 1.75
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
3.90 1.25
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Прогнозы на матч Шальке 04 0:0 Кёльн

Исход игры
Шальке 04
67.8% (101)
Ничья
19.5% (29)
Кёльн
12.8% (19)
Тотал 2.5
Больше
41.89% (62)
Меньше
58.11% (86)
Обе команды забьют
Да
58.11% (86)
Нет
41.89% (62)
Популярный счёт
2:1 Шальке 04
30.2% (45)
1:0 Шальке 04
26.2% (39)
1:1 Ничья
16.8% (25)
2:0 Шальке 04
6.7% (10)
0:1 Кёльн
6.7% (10)
1:2 Кёльн
5.4% (8)
3:1 Шальке 04
3.4% (5)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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