Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

95' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Г О О О О Л - Ян Тильман изменил счет на табло!

93' Реджбекай Элвис разрезает оборону соперника отличным пасом

93' Кёльн имеет хороший шанс забить.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Кабак Озан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Ян Тильман из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...

89' Удар от ворот произведет Кёльн

89' Матч возобновлен

89' Бурджеллаб Нассим грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

89' Хорн Яннес грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

89' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

88' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Тактическая замена. Дуда Ондрей уходит с поля и его заменяет Ян Тильман

85' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Борнаув Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Матч возобновлен

83' Ох, нехорошо это выглядит. Борнаув Себастьян получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Борнаув Себастьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Арит Амин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

81' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

79' Вольф Мариус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Отличные скиллы показывает Арит Амин , обводя своих соперников

78' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Сердар Суат выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Дуда Ондрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Матч возобновлен

74' Ох, нехорошо это выглядит. Реджбекай Элвис получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Реджбекай Элвис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

71' Выглядело как неплохой момент. Колашинац Сеад из команды Шальке 04 закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

69' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Борнаув Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Арит Амин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

66' Хорн Тимо взял и забрал мяч на выходе

65' Хорн Яннес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

64' Матч возобновлен

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Удар от ворот произведет Кёльн

63' Отличные скиллы показывает Колашинац Сеад , обводя своих соперников

63' Кабак Озан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Хорн Тимо взял и забрал мяч на выходе

63' Matthew Hoppe из команды Шальке 04 плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

62' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Matthew Hoppe нанес удар, но тот был заблокирован.

57' Г О О О О Л - Matthew Hoppe изменил счет на табло!

57' Отличные скиллы показывает Арит Амин , обводя своих соперников

56' Дуда Ондрей навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Хорошую попытку сделал Арит Амин . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Отличные скиллы показывает Арит Амин , обводя своих соперников

54' Плохо сыграл Кабак Озан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

53' Matthew Hoppe из команды Шальке 04 сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

53' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Стамбули Бенжамен получил желтую карточку от судьи

48' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля