Арминия
1:0
Первый тайм: 39'
Стадион: Шюко-Арена
Штуттгарт
1:0
27' ГолКлос Фабиан
16
Кунце
Фабиан
10
Ябо
Рейнольд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кунце ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ябо РейнольдПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Майер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Суку СебиоПолузащитник
-
36 Шипплок СвенНападающий
-
Главный тренер: Нойхаус Уве
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Соса БорнаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Томми ЭрикПолузащитник
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
27'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Клос Фабиан
|3
|0.18
|2.
|Доан Рицу
|2
|0.12
|3.
|Шипплок Свен
|1
|0.06
|4.
|Эдмундссон Йохан
|1
|0.06
|5.
|Ябо Рейнольд
|1
|0.06
|6.
|Притль Мануэль
|1
|0.06
|7.
|Суку Себио
|1
|0.06
|8.
|Ортега Штефан
|0
|0
|9.
|Лаурсен Якоб-Баррет
|0
|0
|10.
|Де Медина Натан
|0
|0
|11.
|Кордова Серхио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вамангитука Силла
|9 (3)
|0.53
|2.
|Гонсалес Николас
|6 (3)
|0.35
|3.
|Калайджич Саша
|5
|0.29
|4.
|Кастро Гонсало
|3
|0.18
|5.
|Дидави Даниэль
|2
|0.12
|6.
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|0.12
|7.
|Кулибали Тангуй
|2
|0.12
|8.
|Мангаля Орель
|1
|0.06
|9.
|Климович Матео
|1
|0.06
|10.
|Фёрстер Филипп
|1
|0.06
|11.
|Соса Борна
|0
|0
|12.
|Клемент Филипп
|0
|0
|13.
|Эндо Ватару
|0
|0
|14.
|Антон Вальдемар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шипплок Свен
|3
|0
|2.
|Ван дер Хорн Майк
|3
|0
|3.
|Бруннер Седрик
|3
|0
|4.
|Де Медина Натан
|3
|0
|5.
|Клос Фабиан
|2
|0
|6.
|Лукоки Андерсон
|2
|0
|7.
|Кунце Фабиан
|2
|0
|8.
|Нильссон Хоаким
|1
|0
|9.
|Притль Мануэль
|1
|0
|10.
|Ортега Штефан
|1
|0
|11.
|Суку Себио
|1
|0
|12.
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|13.
|Доан Рицу
|1
|0
|14.
|Хартель Марсель
|1
|0
|15.
|Пипер Амос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кастро Гонсало
|5
|0
|2.
|Гонсалес Николас
|5
|0
|3.
|Вамангитука Силла
|5
|0
|4.
|Штенцель Паскаль
|2
|1
|5.
|Эндо Ватару
|3
|0
|6.
|Мангаля Орель
|3
|0
|7.
|Мавропанос Константинос
|3
|0
|8.
|Дидави Даниэль
|2
|0
|9.
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|0
|10.
|Антон Вальдемар
|2
|0
|11.
|Соса Борна
|1
|0
|12.
|Каразор Атакан
|1
|0
|13.
|Калайджич Саша
|1
|0
|14.
|Климович Матео
|1
|0
|15.
|Массимо Роберто
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арминия
|0
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|Штуттгарт
|9.38% (3)
|18.75% (6)
|9.38% (3)
|12.5% (4)
|15.63% (5)
|34.38% (11)
Предыдущие игры
Арминия Последние 20 матчей: +5 =4 -11Хоффенхайм 0:0 Арминия Арминия 1:0 Герта Арминия 0:1 Боруссия М Шальке 04 0:1 Арминия
Арминия 0:1 Аугсбург Фрайбург 2:0 Арминия Арминия 2:1 Майнц РБ Лейпциг 2:1 Арминия Арминия 1:2 Байер Л Унион Берлин 5:0 Арминия Арминия 0:2 Боруссия Д Вольфсбург 2:1 Арминия Арминия 1:4 Бавария Бохум 1:1 Арминия Вердер 1:0 Арминия Арминия 1:0 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Рот-Вайсс Эссен 1:0 Арминия Гронинген 1:1 Арминия Арминия 3:2 Дуйсбург
Штуттгарт Последние 20 матчей: +9 =7 -4Штуттгарт 2:2 Боруссия М Аугсбург 1:4 Штуттгарт Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 1:0 Фрайбург
Вольфсбург 1:0 Штуттгарт Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Вердер 1:2 Штуттгарт Штуттгарт 1:3 Бавария Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт Штуттгарт 1:0 Хайденхайм Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Шальке 04 1:1 Штуттгарт Штуттгарт 1:1 Кёльн Герта 0:2 Штуттгарт Фрайбург 0:3 Штуттгарт Штуттгарт 1:1 Байер Л Майнц 1:4 Штуттгарт Штуттгарт 2:3 Фрайбург Ганза 0:1 Штуттгарт
Последние игры между собой
Арминия: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 5
Штуттгарт: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:0 Заявка
|17
|12
|3
|2
|49 - 25
|39
|2.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|17
|9
|6
|2
|28 - 14
|33
|3.
|Байер Л
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|32 - 17
|32
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|33 - 22
|29
|5.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|17
|7
|8
|2
|32 - 20
|29
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|26 - 19
|29
|7.
|Айнтрахт Фр
|1:0 Заявка
|17
|7
|8
|2
|29 - 24
|29
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|31 - 26
|28
|9.
|Фрайбург
|0:1 Заявка
|17
|6
|5
|6
|29 - 27
|23
|10.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|17
|5
|7
|5
|32 - 25
|22
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|25 - 30
|19
|12.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 26
|19
|13.
|Вердер
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 25
|18
|14.
|Арминия
|1:0 Заявка
|17
|5
|2
|10
|11 - 24
|17
|15.
|Герта
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|23 - 28
|17
|16.
|Кёльн
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 28
|15
|17.
|Майнц
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|15 - 36
|7
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|14 - 44
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|30 - 11
|20
|2.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 8
|18
|4.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 11
|16
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|6.
|Байер Л
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|7.
|Айнтрахт Фр
|1:0 Заявка
|8
|3
|5
|0
|14 - 10
|14
|8.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|9.
|Арминия
|1:0 Заявка
|9
|4
|0
|5
|7 - 11
|12
|10.
|Фрайбург
|0:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 13
|12
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 13
|8
|12.
|Вердер
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|13.
|Герта
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 15
|8
|14.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|15.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|8
|0
|5
|3
|11 - 15
|5
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 15
|5
|17.
|Кёльн
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 18
|3
|18.
|Майнц
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|6 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 14
|19
|2.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|21 - 10
|17
|3.
|Байер Л
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 11
|16
|5.
|Айнтрахт Фр
|1:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 14
|15
|6.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|7.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 17
|12
|9.
|Кёльн
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 10
|12
|10.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|11.
|Фрайбург
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 17
|11
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|12 - 11
|11
|14.
|Вердер
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|15.
|Герта
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|16.
|Арминия
|1:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|17.
|Майнц
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 19
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 29
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Арминия» – «Штуттгарт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арминия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Штуттгарт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арминия» – «Штуттгарт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Арминия 1:0 Штуттгарт
Исход игры
Арминия
4.7% (7)
Ничья
24.7% (37)
Штуттгарт
70.7% (106)
Тотал 2.5
Больше
52.03% (77)
Меньше
47.97% (71)
Обе команды забьют
Да
75% (111)
Нет
25% (37)
Популярный счёт
1:2 Штуттгарт
43.3% (65)
1:1 Ничья
22.7% (34)
0:1 Штуттгарт
20% (30)
1:3 Штуттгарт
3.3% (5)
0:2 Штуттгарт
2.7% (4)
2:1 Арминия
2.7% (4)
1:0 Арминия
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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