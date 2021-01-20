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  3. Германия
Арминия
1:0
Первый тайм: 39'

Стадион:
Штуттгарт
0'
1:0
27' Гол
Клос Фабиан
39'
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
4
Нильссон
Хоаким
5
Лаурсен
Якоб-Баррет
16
Кунце
Фабиан
8
Доан
Рицу
30
Хартель
Марсель
10
Ябо
Рейнольд
9
Клос
Фабиан
18
Кордова
Серхио
1
Кобель
Грегор
15
Штенцель
Паскаль
2
Антон
Вальдемар
4
Кемпф
Марк-Оливер
7
Кулибали
Тангуй
23
Мангаля
Орель
3
Эндо
Ватару
24
Соса
Борна
31
Климович
Матео
20
Фёрстер
Филипп
9
Калайджич
Саша
Арминия
4-1-3-2
Штуттгарт
3-4-2-1

Ход матча

27'
Клос Фабиан
(Лаурсен Якоб-Баррет)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Клос Фабиан 3 0.18
2. Доан Рицу 2 0.12
3. Шипплок Свен 1 0.06
4. Эдмундссон Йохан 1 0.06
5. Ябо Рейнольд 1 0.06
6. Притль Мануэль 1 0.06
7. Суку Себио 1 0.06
8. Ортега Штефан 0 0
9. Лаурсен Якоб-Баррет 0 0
10. Де Медина Натан 0 0
11. Кордова Серхио 0 0
Штуттгарт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вамангитука Силла 9 (3) 0.53
2. Гонсалес Николас 6 (3) 0.35
3. Калайджич Саша 5 0.29
4. Кастро Гонсало 3 0.18
5. Дидави Даниэль 2 0.12
6. Кемпф Марк-Оливер 2 0.12
7. Кулибали Тангуй 2 0.12
8. Мангаля Орель 1 0.06
9. Климович Матео 1 0.06
10. Фёрстер Филипп 1 0.06
11. Соса Борна 0 0
12. Клемент Филипп 0 0
13. Эндо Ватару 0 0
14. Антон Вальдемар 0 0

Карточки

Арминия
# Игрок      
1. Шипплок Свен 3 0
2. Ван дер Хорн Майк 3 0
3. Бруннер Седрик 3 0
4. Де Медина Натан 3 0
5. Клос Фабиан 2 0
6. Лукоки Андерсон 2 0
7. Кунце Фабиан 2 0
8. Нильссон Хоаким 1 0
9. Притль Мануэль 1 0
10. Ортега Штефан 1 0
11. Суку Себио 1 0
12. Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
13. Доан Рицу 1 0
14. Хартель Марсель 1 0
15. Пипер Амос 1 0
Штуттгарт
# Игрок      
1. Кастро Гонсало 5 0
2. Гонсалес Николас 5 0
3. Вамангитука Силла 5 0
4. Штенцель Паскаль 2 1
5. Эндо Ватару 3 0
6. Мангаля Орель 3 0
7. Мавропанос Константинос 3 0
8. Дидави Даниэль 2 0
9. Кемпф Марк-Оливер 2 0
10. Антон Вальдемар 2 0
11. Соса Борна 1 0
12. Каразор Атакан 1 0
13. Калайджич Саша 1 0
14. Климович Матео 1 0
15. Массимо Роберто 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арминия 0 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 22.22% (2) 22.22% (2)
 Штуттгарт 9.38% (3) 18.75% (6) 9.38% (3) 12.5% (4) 15.63% (5) 34.38% (11)

Предыдущие игры

Арминия Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Хоффенхайм 0:0 Арминия Арминия 1:0 Герта Арминия 0:1 Боруссия М Шальке 04 0:1 Арминия
Арминия 0:1 Аугсбург Фрайбург 2:0 Арминия Арминия 2:1 Майнц РБ Лейпциг 2:1 Арминия Арминия 1:2 Байер Л Унион Берлин 5:0 Арминия Арминия 0:2 Боруссия Д Вольфсбург 2:1 Арминия Арминия 1:4 Бавария Бохум 1:1 Арминия Вердер 1:0 Арминия Арминия 1:0 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Рот-Вайсс Эссен 1:0 Арминия Гронинген 1:1 Арминия Арминия 3:2 Дуйсбург
Штуттгарт Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Штуттгарт 2:2 Боруссия М Аугсбург 1:4 Штуттгарт Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 1:0 Фрайбург
Вольфсбург 1:0 Штуттгарт Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Вердер 1:2 Штуттгарт Штуттгарт 1:3 Бавария Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт Штуттгарт 1:0 Хайденхайм Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Шальке 04 1:1 Штуттгарт Штуттгарт 1:1 Кёльн Герта 0:2 Штуттгарт Фрайбург 0:3 Штуттгарт Штуттгарт 1:1 Байер Л Майнц 1:4 Штуттгарт Штуттгарт 2:3 Фрайбург Ганза 0:1 Штуттгарт

Последние игры между собой

Арминия: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 5
Штуттгарт: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 1
Штуттгарт 2:0 Арминия Товарищеские матчи Штуттгарт 1:1 Арминия Бундеслига 2 Арминия 0:1 Штуттгарт Бундеслига 2 Арминия 2:3 Штуттгарт Бундеслига 2
Штуттгарт 3:1 Арминия Бундеслига 2 Арминия 2:2 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:0 Арминия Бундеслига Штуттгарт 2:0 Арминия Кубок Штуттгарт 2:2 Арминия Бундеслига Арминия 2:0 Штуттгарт Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:0 Заявка 17 12 3 2 49 - 25 39
2. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 17 9 6 2 28 - 14 33
3. Байер Л Заявка 17 9 5 3 32 - 17 32
4. Боруссия Д Заявка 17 9 2 6 33 - 22 29
5. Унион Берлин 0:0 Заявка 17 7 8 2 32 - 20 29
6. Вольфсбург Заявка 17 7 8 2 26 - 19 29
7. Айнтрахт Фр 1:0 Заявка 17 7 8 2 29 - 24 29
8. Боруссия М Заявка 17 7 7 3 31 - 26 28
9. Фрайбург 0:1 Заявка 17 6 5 6 29 - 27 23
10. Штуттгарт 0:1 Заявка 17 5 7 5 32 - 25 22
11. Хоффенхайм Заявка 17 5 4 8 25 - 30 19
12. Аугсбург 0:1 Заявка 17 5 4 8 17 - 26 19
13. Вердер Заявка 17 4 6 7 19 - 25 18
14. Арминия 1:0 Заявка 17 5 2 10 11 - 24 17
15. Герта Заявка 17 4 5 8 23 - 28 17
16. Кёльн Заявка 17 3 6 8 15 - 28 15
17. Майнц Заявка 17 1 4 12 15 - 36 7
18. Шальке 04 Заявка 17 1 4 12 14 - 44 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:0 Заявка 8 6 2 0 30 - 11 20
2. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 9 6 2 1 17 - 6 20
3. Вольфсбург Заявка 8 5 3 0 14 - 8 18
4. Унион Берлин 0:0 Заявка 9 4 4 1 20 - 11 16
5. Боруссия М Заявка 9 4 4 1 14 - 9 16
6. Байер Л Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
7. Айнтрахт Фр 1:0 Заявка 8 3 5 0 14 - 10 14
8. Боруссия Д Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
9. Арминия 1:0 Заявка 9 4 0 5 7 - 11 12
10. Фрайбург 0:1 Заявка 9 3 3 3 18 - 13 12
11. Хоффенхайм Заявка 8 2 2 4 12 - 13 8
12. Вердер Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
13. Герта Заявка 8 2 2 4 10 - 15 8
14. Аугсбург 0:1 Заявка 9 2 2 5 9 - 16 8
15. Штуттгарт 0:1 Заявка 8 0 5 3 11 - 15 5
16. Шальке 04 Заявка 9 1 2 6 8 - 15 5
17. Кёльн Заявка 9 0 3 6 8 - 18 3
18. Майнц Заявка 9 0 2 7 6 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:0 Заявка 9 6 1 2 19 - 14 19
2. Штуттгарт 0:1 Заявка 9 5 2 2 21 - 10 17
3. Байер Л Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
4. Боруссия Д Заявка 9 5 1 3 16 - 11 16
5. Айнтрахт Фр 1:0 Заявка 9 4 3 2 15 - 14 15
6. Унион Берлин 0:0 Заявка 8 3 4 1 12 - 9 13
7. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 8 3 4 1 11 - 8 13
8. Боруссия М Заявка 8 3 3 2 17 - 17 12
9. Кёльн Заявка 8 3 3 2 7 - 10 12
10. Аугсбург 0:1 Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
11. Фрайбург 0:1 Заявка 8 3 2 3 11 - 14 11
12. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 13 - 17 11
13. Вольфсбург Заявка 9 2 5 2 12 - 11 11
14. Вердер Заявка 9 2 4 3 11 - 13 10
15. Герта Заявка 9 2 3 4 13 - 13 9
16. Арминия 1:0 Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
17. Майнц Заявка 8 1 2 5 9 - 19 5
18. Шальке 04 Заявка 8 0 2 6 6 - 29 2
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
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Прогнозы 150
Арминия 4.7% (7)
X 24.7% (37)
Штуттгарт 70.7% (106)
Все прогнозы
1.84 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арминия
Ничья
Штуттгарт
4.10
3.85
3.65
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.05 3.70 1.85
Бонус: 10 000 ₽ 4.10 3.70 1.88
Бонус: 5 000 ₽ 4.00 3.85 1.87
Бонус: 5 000 ₽ 4.10 3.55 1.91
  2.05 3.60 3.65

Самый высокий коэффициент на матч «Арминия» – «Штуттгарт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арминия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Штуттгарт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арминия» – «Штуттгарт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.05 3.90 1.26 3.00 1.39 2.00 1.82 1.58 2.39 1.40 3.00 1.15 5.60 1.05 10.00
9.60 1.01 9.20 1.03 3.78 1.25 3.00 1.39 2.06 1.83 1.60 2.34 1.38 2.94 1.19 4.70 1.11 5.30 1.02 8.90
8.50 1.06 6.80 1.10 3.00 1.38 2.22 1.65 2.21 1.71 1.68 2.18 1.82 2.02 1.33 3.25 1.23 4.05 1.09 7.20 1.07 8.40 1.02 9.50 1.02 9.50 1.01 18.50
4.06 1.26 3.11 1.39 2.39 1.61 2.82 1.46 2.45 1.59 2.09 1.80 1.77 2.12 1.59 2.44 1.20 4.87
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 2.00 1.76 1.45 2.65 1.10 6.00
3.04 1.38 2.15 1.70 1.49 2.62 1.18 5.15 1.11 6.40
1.80 2.00 1.19 4.60 1.11 6.50 1.13 5.80 1.09 7.20
2.81 1.47 2.31 1.66 1.79 2.10 1.50 2.69 1.60 2.42 1.35 3.31 1.11 7.09
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.20 2.80 1.40 1.77 1.98 1.21 4.10
3.95 1.25 2.91 1.41 1.77 2.05 1.35 3.20 1.23 4.20
2.60 1.42 1.76 2.10 1.29 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.72 2.05
2.04 1.77
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
4.60 1.18
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
3.35 1.30
Где смотреть матч Арминия 1:0 Штуттгарт онлайн

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Прогнозы на матч Арминия 1:0 Штуттгарт

Исход игры
Арминия
4.7% (7)
Ничья
24.7% (37)
Штуттгарт
70.7% (106)
Тотал 2.5
Больше
52.03% (77)
Меньше
47.97% (71)
Обе команды забьют
Да
75% (111)
Нет
25% (37)
Популярный счёт
1:2 Штуттгарт
43.3% (65)
1:1 Ничья
22.7% (34)
0:1 Штуттгарт
20% (30)
1:3 Штуттгарт
3.3% (5)
0:2 Штуттгарт
2.7% (4)
2:1 Арминия
2.7% (4)
1:0 Арминия
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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