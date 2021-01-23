  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Венеция
1:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Читтаделла
0'
3' Желтая карточка
Проя Федерико
1:0
3' Гол
Форте Франческо
11'
12
Леццерини
Лука
7
Маццокки
Паскуале
13
Модоло
Марко
32
Чеккарони
Пьетро
3
Молинаро
Кристиан
33
Чрнигой
Домен
4
Тогордо
Антони
29
Мале
Юссеф
10
Араму
Маттиа
11
Форте
Франческо
70
Эспозито
Себастьяно
77
Маньеро
Лука
16
Вита
Алессио
2
Пертиконе
Романо
5
Адорни
Давиде
17
Доннарумма
Даниэле
8
Проя
Федерико
26
Паван
Никола
84
Кассандро
Томмазо
20
Гарджуло
Марио
32
Огунсай
Роберто
9
Цаджу
Франк
Венеция
4-3-1-2
Читтаделла
4-3-1-2

Ход матча

3'
 
Проя Федерико
3'
Форте Франческо
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форте Франческо 9 0.5
2. Араму Маттиа 4 (1) 0.22
3. Фьордилино Антонио 3 0.17
4. Мале Юссеф 1 0.06
5. Чрнигой Домен 1 0.06
6. Бокалон Риккардо 1 0.06
7. Чеккарони Пьетро 1 0.06
8. Карлссон Отар 1 0.06
9. Свобода Михаэль 1 0.06
10. Ди Мариано Франческо 0 0
11. Капелло Алессандро 0 0
12. Маццокки Паскуале 0 0
13. Тогордо Антони 0 0
14. Джонсон Деннис 0 0
15. Феррарини Габриэле 0 0
Читтаделла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарджуло Марио 6 0.35
2. Огунсай Роберто 5 (1) 0.29
3. Тавернелли Камилло 3 0.18
4. Проя Федерико 3 0.18
5. Д'Урсо Кристиан 2 0.12
6. Бенедетти Амедео 2 0.12
7. Цаджу Франк 2 (1) 0.12
8. Йори Мануэль 1 0.06
9. Бранка Симоне 1 0.06
10. Розафио Марко 1 0.06
11. Паван Никола 1 0.06
12. Сиссе Карамоко 1 0.06
13. Гирингелли Лука 1 0.06
14. Адорни Давиде 1 0.06
15. Доннарумма Даниэле 0 0
16. Пертиконе Романо 0 0
17. Камильяно Агостино 0 0
18. Вита Алессио 0 0
19. Кассандро Томмазо 0 0

Карточки

Венеция
# Игрок      
1. Вакка Антонио 5 0
2. Фьордилино Антонио 5 0
3. Джонсон Деннис 2 1
4. Модоло Марко 3 0
5. Капелло Алессандро 3 0
6. Бокалон Риккардо 3 0
7. Чрнигой Домен 2 0
8. Кремонези Микеле 2 0
9. Ди Мариано Франческо 2 0
10. Форте Франческо 2 0
11. Араму Маттиа 2 0
12. Чеккарони Пьетро 2 0
13. Мале Юссеф 2 0
14. Тогордо Антони 2 0
15. Свобода Михаэль 2 0
16. Молинаро Кристиан 1 0
17. Леццерини Лука 1 0
18. Маццокки Паскуале 1 0
19. Феличоли Джанфилиппо 1 0
20. Карлссон Отар 1 0
21. Бьярксон Бьярки Стейнн 1 0
22. Феррарини Габриэле 1 0
Читтаделла
# Игрок      
1. Адорни Давиде 5 0
2. Пертиконе Романо 4 0
3. Проя Федерико 4 0
4. Цаджу Франк 4 0
5. Йори Мануэль 3 0
6. Розафио Марко 3 0
7. Огунсай Роберто 3 0
8. Бранка Симоне 2 0
9. Гирингелли Лука 2 0
10. Маньеро Лука 2 0
11. Бенедетти Амедео 2 0
12. Гарджуло Марио 2 0
13. Паван Никола 2 0
14. Тавернелли Камилло 2 0
15. Доннарумма Даниэле 1 0
16. Вита Алессио 1 0
17. Кастари Элхан 1 0
18. Фраре Доменико 1 0
19. Авуа Теофилус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Венеция 5% (1) 10% (2) 25% (5) 20% (4) 5% (1) 35% (7)
 Читтаделла 13.33% (4) 13.33% (4) 10% (3) 20% (6) 20% (6) 23.33% (7)

Предыдущие игры

Венеция Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Порденоне 2:0 Венеция Венеция 1:1 Пиза Кьево 1:1 Венеция Венеция 1:2 Салернитана
Козенца 0:0 Венеция Венеция 0:0 СПАЛ 2013 Реджина 1:2 Венеция Венеция 0:2 Монца Лечче 2:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Брешия 2:2 Венеция Виртус Энтелла 0:2 Венеция Реджана 2:1 Венеция Венеция 2:0 Эмполи Верона 3:3 Венеция Венеция 4:0 Пескара Кремонезе 0:0 Венеция Венеция 0:2 Фрозиноне Венеция 2:0 Каррарезе Венеция 1:0 Виченца Виртус
Читтаделла Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Читтаделла 1:0 Асколи Реджана 0:2 Читтаделла Виртус Энтелла 1:0 Читтаделла Читтаделла 2:2 Лечче
Читтаделла 1:0 Фрозиноне Реджина 1:3 Читтаделла Читтаделла 3:0 Виченца Виртус Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013 Салернитана 1:0 Читтаделла Пиза 1:4 Читтаделла Читтаделла 2:2 Эмполи Пескара 3:1 Читтаделла Читтаделла 1:2 Монца Читтаделла 0:2 Специя Читтаделла 2:0 Порденоне Козенца 1:1 Читтаделла Читтаделла 3:0 Брешия Читтаделла 3:1 Новара Кремонезе 0:2 Читтаделла Читтаделла 3:2 Мантова

Последние игры между собой

Венеция: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Читтаделла: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Читтаделла 1:0 Венеция Серия B Венеция 1:2 Читтаделла Серия B Венеция 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 3:2 Венеция Серия B
Венеция 2:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:1 Венеция Серия B Читтаделла 3:1 Венеция Серия C1 A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 18 10 7 1 34 - 16 37
2. Читтаделла 0:1 Заявка 18 10 3 5 30 - 15 33
3. СПАЛ 2013 Заявка 18 9 5 4 25 - 16 32
4. Монца Заявка 18 8 7 3 27 - 14 31
5. Лечче Заявка 18 7 8 3 32 - 22 29
6. Кьево 0:0 Заявка 18 7 8 3 23 - 15 29
7. Салернитана Заявка 17 8 4 5 19 - 23 28
8. Венеция 1:0 Заявка 19 7 7 5 24 - 18 28
9. Порденоне 0:0 Заявка 19 6 10 3 22 - 15 28
10. Фрозиноне 0:0 Заявка 18 7 6 5 17 - 16 27
11. Пиза Заявка 18 5 8 5 25 - 31 23
12. Виченца Виртус 0:0 Заявка 19 4 10 5 24 - 25 22
13. Брешия Заявка 18 5 6 7 26 - 29 21
14. Кремонезе Заявка 18 4 6 8 17 - 23 18
15. Реджина 0:0 Заявка 19 4 6 9 16 - 25 18
16. Виртус Энтелла Заявка 19 4 5 10 17 - 32 17
17. Козенца 0:0 Заявка 19 2 11 6 13 - 16 17
18. Реджана 0:0 Заявка 18 4 4 10 15 - 28 16
19. Пескара Заявка 18 4 4 10 15 - 30 16
20. Асколи 0:0 Заявка 19 3 5 11 15 - 27 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 Заявка 9 6 2 1 17 - 6 20
2. Читтаделла 0:1 Заявка 9 6 2 1 17 - 6 20
3. Эмполи Заявка 9 5 4 0 17 - 5 19
4. Монца Заявка 9 5 3 1 17 - 5 18
5. Салернитана Заявка 8 5 2 1 12 - 7 17
6. Венеция 1:0 Заявка 10 5 2 3 14 - 8 17
7. Кьево 0:0 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
8. Лечче Заявка 9 3 5 1 18 - 12 14
9. Пиза Заявка 8 3 4 1 9 - 9 13
10. Фрозиноне 0:0 Заявка 10 3 4 3 7 - 9 13
11. Брешия Заявка 9 3 3 3 16 - 15 12
12. Порденоне 0:0 Заявка 9 2 6 1 14 - 10 12
13. Асколи 0:0 Заявка 9 3 2 4 7 - 11 11
14. Реджина 0:0 Заявка 9 3 1 5 9 - 11 10
15. Виченца Виртус 0:0 Заявка 9 1 7 1 11 - 11 10
16. Виртус Энтелла Заявка 10 3 1 6 10 - 18 10
17. Кремонезе Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
18. Реджана 0:0 Заявка 10 2 3 5 9 - 11 9
19. Пескара Заявка 10 2 3 5 10 - 15 9
20. Козенца 0:0 Заявка 10 0 6 4 4 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 9 5 3 1 17 - 11 18
2. Порденоне 0:0 Заявка 10 4 4 2 8 - 5 16
3. Лечче Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
4. Кьево 0:0 Заявка 10 3 6 1 11 - 8 15
5. Фрозиноне 0:0 Заявка 8 4 2 2 10 - 7 14
6. Читтаделла 0:1 Заявка 9 4 1 4 13 - 9 13
7. Монца Заявка 9 3 4 2 10 - 9 13
8. СПАЛ 2013 Заявка 9 3 3 3 8 - 10 12
9. Виченца Виртус 0:0 Заявка 10 3 3 4 13 - 14 12
10. Салернитана Заявка 9 3 2 4 7 - 16 11
11. Козенца 0:0 Заявка 9 2 5 2 9 - 7 11
12. Венеция 1:0 Заявка 9 2 5 2 10 - 10 11
13. Пиза Заявка 10 2 4 4 16 - 22 10
14. Кремонезе Заявка 9 2 3 4 9 - 10 9
15. Брешия Заявка 9 2 3 4 10 - 14 9
16. Реджина 0:0 Заявка 10 1 5 4 7 - 14 8
17. Пескара Заявка 8 2 1 5 5 - 15 7
18. Реджана 0:0 Заявка 8 2 1 5 6 - 17 7
19. Виртус Энтелла Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
20. Асколи 0:0 Заявка 10 0 3 7 8 - 16 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Венеция
Ничья
Читтаделла
2.92
3.15
3.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.85 2.95 2.75
Бонус: 10 000 ₽ 2.85 2.90 2.65
Бонус: 5 000 ₽ 2.67 2.92 3.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.65 3.15 2.95
  2.92 2.98 2.87

Самый высокий коэффициент на матч «Венеция» – «Читтаделла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Венеция» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Читтаделла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Венеция» – «Читтаделла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.00 1.08 2.95 1.37 2.19 1.63 1.63 2.19 1.24 3.85 1.07 7.40
6.45 1.07 5.50 1.12 2.82 1.41 2.14 1.71 1.67 2.34 1.33 3.32 1.23 3.98 1.07 7.10 1.05 7.60
8.50 1.05 6.30 1.10 2.80 1.41 2.15 1.70 1.82 1.99 1.63 2.28 1.29 3.35 1.21 4.10 1.07 7.40 1.06 8.10 0.00 13.50 0.00 14.00 0.00 19.50
8.07 1.10 3.01 1.41 2.63 1.53 2.22 1.71 1.85 2.04 1.65 2.34 1.49 2.77 1.24 4.36
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.48 1.67 2.11 1.33 3.15 1.06 7.60
2.43 1.56 1.65 2.24 1.34 3.26 1.09 7.50 1.06 9.00
1.68 2.18 1.30 3.35 1.07 7.20
2.67 1.50 2.19 1.73 1.69 2.24 1.45 2.88 1.33 3.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.31 1.57 1.56 2.34 1.13 5.20
3.32 1.33 2.26 1.64 1.56 2.43 1.21 4.40 1.14 5.65
2.21 1.62 1.52 2.44 1.18 4.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.86 1.88
1.92 1.88
Букмекер Да Нет
4.90 1.15
5.30 1.14
Букмекер Да Нет
3.60 1.26
3.80 1.27
Где смотреть матч Венеция 1:0 Читтаделла онлайн

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