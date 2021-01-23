Венеция
1:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
Читтаделла
3' Желтая карточкаПроя Федерико
1:0
3' ГолФорте Франческо
13
Модоло
Марко
29
Мале
Юссеф
10
Араму
Маттиа
77
Маньеро
Лука
16
Вита
Алессио
26
Паван
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мале ЮссефПолузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Paolo Zanetti
- Основной состав
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
-
16 Вита АлессиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
Ход матча
3'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форте Франческо
|9
|0.5
|2.
|Араму Маттиа
|4 (1)
|0.22
|3.
|Фьордилино Антонио
|3
|0.17
|4.
|Мале Юссеф
|1
|0.06
|5.
|Чрнигой Домен
|1
|0.06
|6.
|Бокалон Риккардо
|1
|0.06
|7.
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.06
|8.
|Карлссон Отар
|1
|0.06
|9.
|Свобода Михаэль
|1
|0.06
|10.
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|11.
|Капелло Алессандро
|0
|0
|12.
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|13.
|Тогордо Антони
|0
|0
|14.
|Джонсон Деннис
|0
|0
|15.
|Феррарини Габриэле
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарджуло Марио
|6
|0.35
|2.
|Огунсай Роберто
|5 (1)
|0.29
|3.
|Тавернелли Камилло
|3
|0.18
|4.
|Проя Федерико
|3
|0.18
|5.
|Д'Урсо Кристиан
|2
|0.12
|6.
|Бенедетти Амедео
|2
|0.12
|7.
|Цаджу Франк
|2 (1)
|0.12
|8.
|Йори Мануэль
|1
|0.06
|9.
|Бранка Симоне
|1
|0.06
|10.
|Розафио Марко
|1
|0.06
|11.
|Паван Никола
|1
|0.06
|12.
|Сиссе Карамоко
|1
|0.06
|13.
|Гирингелли Лука
|1
|0.06
|14.
|Адорни Давиде
|1
|0.06
|15.
|Доннарумма Даниэле
|0
|0
|16.
|Пертиконе Романо
|0
|0
|17.
|Камильяно Агостино
|0
|0
|18.
|Вита Алессио
|0
|0
|19.
|Кассандро Томмазо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вакка Антонио
|5
|0
|2.
|Фьордилино Антонио
|5
|0
|3.
|Джонсон Деннис
|2
|1
|4.
|Модоло Марко
|3
|0
|5.
|Капелло Алессандро
|3
|0
|6.
|Бокалон Риккардо
|3
|0
|7.
|Чрнигой Домен
|2
|0
|8.
|Кремонези Микеле
|2
|0
|9.
|Ди Мариано Франческо
|2
|0
|10.
|Форте Франческо
|2
|0
|11.
|Араму Маттиа
|2
|0
|12.
|Чеккарони Пьетро
|2
|0
|13.
|Мале Юссеф
|2
|0
|14.
|Тогордо Антони
|2
|0
|15.
|Свобода Михаэль
|2
|0
|16.
|Молинаро Кристиан
|1
|0
|17.
|Леццерини Лука
|1
|0
|18.
|Маццокки Паскуале
|1
|0
|19.
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|20.
|Карлссон Отар
|1
|0
|21.
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|1
|0
|22.
|Феррарини Габриэле
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Адорни Давиде
|5
|0
|2.
|Пертиконе Романо
|4
|0
|3.
|Проя Федерико
|4
|0
|4.
|Цаджу Франк
|4
|0
|5.
|Йори Мануэль
|3
|0
|6.
|Розафио Марко
|3
|0
|7.
|Огунсай Роберто
|3
|0
|8.
|Бранка Симоне
|2
|0
|9.
|Гирингелли Лука
|2
|0
|10.
|Маньеро Лука
|2
|0
|11.
|Бенедетти Амедео
|2
|0
|12.
|Гарджуло Марио
|2
|0
|13.
|Паван Никола
|2
|0
|14.
|Тавернелли Камилло
|2
|0
|15.
|Доннарумма Даниэле
|1
|0
|16.
|Вита Алессио
|1
|0
|17.
|Кастари Элхан
|1
|0
|18.
|Фраре Доменико
|1
|0
|19.
|Авуа Теофилус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Венеция
|5% (1)
|10% (2)
|25% (5)
|20% (4)
|5% (1)
|35% (7)
|Читтаделла
|13.33% (4)
|13.33% (4)
|10% (3)
|20% (6)
|20% (6)
|23.33% (7)
Предыдущие игры
Венеция Последние 20 матчей: +7 =7 -6Порденоне 2:0 Венеция Венеция 1:1 Пиза Кьево 1:1 Венеция Венеция 1:2 Салернитана
Козенца 0:0 Венеция Венеция 0:0 СПАЛ 2013 Реджина 1:2 Венеция Венеция 0:2 Монца Лечче 2:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Брешия 2:2 Венеция Виртус Энтелла 0:2 Венеция Реджана 2:1 Венеция Венеция 2:0 Эмполи Верона 3:3 Венеция Венеция 4:0 Пескара Кремонезе 0:0 Венеция Венеция 0:2 Фрозиноне Венеция 2:0 Каррарезе Венеция 1:0 Виченца Виртус
Читтаделла Последние 20 матчей: +12 =3 -5Читтаделла 1:0 Асколи Реджана 0:2 Читтаделла Виртус Энтелла 1:0 Читтаделла Читтаделла 2:2 Лечче
Читтаделла 1:0 Фрозиноне Реджина 1:3 Читтаделла Читтаделла 3:0 Виченца Виртус Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013 Салернитана 1:0 Читтаделла Пиза 1:4 Читтаделла Читтаделла 2:2 Эмполи Пескара 3:1 Читтаделла Читтаделла 1:2 Монца Читтаделла 0:2 Специя Читтаделла 2:0 Порденоне Козенца 1:1 Читтаделла Читтаделла 3:0 Брешия Читтаделла 3:1 Новара Кремонезе 0:2 Читтаделла Читтаделла 3:2 Мантова
Последние игры между собой
Венеция: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Читтаделла: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|34 - 16
|37
|2.
|Читтаделла
|0:1 Заявка
|18
|10
|3
|5
|30 - 15
|33
|3.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|25 - 16
|32
|4.
|Монца
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|27 - 14
|31
|5.
|Лечче
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|32 - 22
|29
|6.
|Кьево
|0:0 Заявка
|18
|7
|8
|3
|23 - 15
|29
|7.
|Салернитана
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|19 - 23
|28
|8.
|Венеция
|1:0 Заявка
|19
|7
|7
|5
|24 - 18
|28
|9.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|19
|6
|10
|3
|22 - 15
|28
|10.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|18
|7
|6
|5
|17 - 16
|27
|11.
|Пиза
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|25 - 31
|23
|12.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|19
|4
|10
|5
|24 - 25
|22
|13.
|Брешия
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|26 - 29
|21
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|17 - 23
|18
|15.
|Реджина
|0:0 Заявка
|19
|4
|6
|9
|16 - 25
|18
|16.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|17 - 32
|17
|17.
|Козенца
|0:0 Заявка
|19
|2
|11
|6
|13 - 16
|17
|18.
|Реджана
|0:0 Заявка
|18
|4
|4
|10
|15 - 28
|16
|19.
|Пескара
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|15 - 30
|16
|20.
|Асколи
|0:0 Заявка
|19
|3
|5
|11
|15 - 27
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|2.
|Читтаделла
|0:1 Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|3.
|Эмполи
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|17 - 5
|19
|4.
|Монца
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 5
|18
|5.
|Салернитана
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 7
|17
|6.
|Венеция
|1:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 8
|17
|7.
|Кьево
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|8.
|Лечче
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|18 - 12
|14
|9.
|Пиза
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 9
|13
|10.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|7 - 9
|13
|11.
|Брешия
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 15
|12
|12.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 10
|12
|13.
|Асколи
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|14.
|Реджина
|0:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|15.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|9
|1
|7
|1
|11 - 11
|10
|16.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 18
|10
|17.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|18.
|Реджана
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 11
|9
|19.
|Пескара
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|20.
|Козенца
|0:0 Заявка
|10
|0
|6
|4
|4 - 9
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 11
|18
|2.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|8 - 5
|16
|3.
|Лечче
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|4.
|Кьево
|0:0 Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 8
|15
|5.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|6.
|Читтаделла
|0:1 Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 9
|13
|7.
|Монца
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|8.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|9.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 14
|12
|10.
|Салернитана
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 16
|11
|11.
|Козенца
|0:0 Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 7
|11
|12.
|Венеция
|1:0 Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|13.
|Пиза
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 22
|10
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|15.
|Брешия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|16.
|Реджина
|0:0 Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 14
|8
|17.
|Пескара
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 15
|7
|18.
|Реджана
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 17
|7
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|20.
|Асколи
|0:0 Заявка
|10
|0
|3
|7
|8 - 16
|3
Победитель
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