Асколи
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
Кьево
30
Шарич
Дарио
99
Баич
Риад
32
Могос
Василе
10
Оби
Джоэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Баич РиадНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Пинна СимонеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
-
-
Главный тренер: Росси Делио
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Могос ВасилеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Оби ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баич Риад
|6
|0.32
|2.
|Сабири Абдельхамид
|5 (1)
|0.26
|3.
|Крагль Оливер
|1
|0.05
|4.
|Пучино Раффаэле
|1
|0.05
|5.
|Кавион Микеле
|1
|0.05
|6.
|Канджано Джанмарко
|1
|0.05
|7.
|Бюхель Марсель
|0
|0
|8.
|Кирико Козимо
|0
|0
|9.
|Кваранта Данило
|0
|0
|10.
|Пьерини Николас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарритано Лука
|4
|0.22
|2.
|Марджиотта Франческо
|4
|0.22
|3.
|Джорджевич Филип
|3
|0.17
|4.
|Чичиретти Амато
|2
|0.11
|5.
|Могос Василе
|1
|0.06
|6.
|Оби Джоэл
|1
|0.06
|7.
|Риджионе Микеле
|1
|0.06
|8.
|Фабро Микаэль
|1
|0.06
|9.
|Канотто Луиджи
|1
|0.06
|10.
|Де Лука Мануэль
|1
|0.06
|11.
|Джильотти Гийом
|1
|0.06
|12.
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.06
|13.
|Джаккерини Эммануэле
|1 (1)
|0.06
|14.
|Леверб Максим
|1 (1)
|0.06
|15.
|Пальмьеро Лука
|0
|0
|16.
|Ренцетти Франческо
|0
|0
|17.
|Д'Амико Феличе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Броско Риккардо
|6
|1
|2.
|Бюхель Марсель
|5
|1
|3.
|Кирико Козимо
|4
|0
|4.
|Джербо Альберто
|3
|0
|5.
|Сабири Абдельхамид
|3
|0
|6.
|Шарич Дарио
|3
|0
|7.
|Корбо Габриэле
|1
|1
|8.
|Петруччи Давиде
|2
|0
|9.
|Крагль Оливер
|2
|0
|10.
|Сини Симоне
|2
|0
|11.
|Эрамо Мирко
|2
|0
|12.
|Пучино Раффаэле
|2
|0
|13.
|Авлонитис Тасос
|2
|0
|14.
|Шпендльхофер Лукас
|2
|0
|15.
|Личо Деан
|0
|1
|16.
|Кавион Микеле
|1
|0
|17.
|Тупта Любомир
|1
|0
|18.
|Кваранта Данило
|1
|0
|19.
|Канджано Джанмарко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пальмьеро Лука
|6
|0
|2.
|Оби Джоэл
|3
|1
|3.
|Коттали Маттео
|3
|1
|4.
|Ренцетти Франческо
|1
|1
|5.
|Вивиани Маттиа
|1
|1
|6.
|Могос Василе
|2
|0
|7.
|Леверб Максим
|2
|0
|8.
|Риджионе Микеле
|1
|0
|9.
|Гарритано Лука
|1
|0
|10.
|Фабро Микаэль
|1
|0
|11.
|Канотто Луиджи
|1
|0
|12.
|Марджиотта Франческо
|1
|0
|13.
|Шемпер Адриан
|1
|0
|14.
|Де Лука Мануэль
|1
|0
|15.
|Бертаньоли Массимо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Асколи
|26.67% (4)
|20% (3)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|20% (3)
|Кьево
|0
|30.43% (7)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|26.09% (6)
Предыдущие игры
Асколи Последние 20 матчей: +4 =4 -12Читтаделла 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджина Эмполи 1:1 Асколи Асколи 2:0 СПАЛ 2013
Монца 2:0 Асколи Виченца Виртус 2:1 Асколи Асколи 0:3 Козенца Кремонезе 3:3 Асколи Пиза 2:1 Асколи Асколи 0:2 Пескара Венеция 2:1 Асколи Асколи 1:1 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Порденоне Салернитана 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджана Фрозиноне 1:0 Асколи Асколи 0:2 Лечче Асколи 1:4 Перуджа Брешия 1:1 Асколи Асколи 4:1 Мателика
Кьево Последние 20 матчей: +8 =7 -5Виченца Виртус 1:1 Кьево Кьево 2:1 Виртус Энтелла Кремонезе 0:2 Кьево Кьево 1:1 Венеция
Последние игры между собой
Асколи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
Кьево: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|34 - 16
|37
|2.
|Читтаделла
|0:1 Заявка
|18
|10
|3
|5
|30 - 15
|33
|3.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|25 - 16
|32
|4.
|Монца
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|27 - 14
|31
|5.
|Лечче
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|32 - 22
|29
|6.
|Кьево
|0:0 Заявка
|18
|7
|8
|3
|23 - 15
|29
|7.
|Салернитана
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|19 - 23
|28
|8.
|Венеция
|1:0 Заявка
|19
|7
|7
|5
|24 - 18
|28
|9.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|19
|6
|10
|3
|22 - 15
|28
|10.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|18
|7
|6
|5
|17 - 16
|27
|11.
|Пиза
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|25 - 31
|23
|12.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|19
|4
|10
|5
|24 - 25
|22
|13.
|Брешия
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|26 - 29
|21
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|17 - 23
|18
|15.
|Реджина
|0:0 Заявка
|19
|4
|6
|9
|16 - 25
|18
|16.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|17 - 32
|17
|17.
|Козенца
|0:0 Заявка
|19
|2
|11
|6
|13 - 16
|17
|18.
|Реджана
|0:0 Заявка
|18
|4
|4
|10
|15 - 28
|16
|19.
|Пескара
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|15 - 30
|16
|20.
|Асколи
|0:0 Заявка
|19
|3
|5
|11
|15 - 27
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|2.
|Читтаделла
|0:1 Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|3.
|Эмполи
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|17 - 5
|19
|4.
|Монца
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 5
|18
|5.
|Салернитана
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 7
|17
|6.
|Венеция
|1:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 8
|17
|7.
|Кьево
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|8.
|Лечче
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|18 - 12
|14
|9.
|Пиза
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 9
|13
|10.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|7 - 9
|13
|11.
|Брешия
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 15
|12
|12.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 10
|12
|13.
|Асколи
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|14.
|Реджина
|0:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|15.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|9
|1
|7
|1
|11 - 11
|10
|16.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 18
|10
|17.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|18.
|Реджана
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 11
|9
|19.
|Пескара
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|20.
|Козенца
|0:0 Заявка
|10
|0
|6
|4
|4 - 9
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 11
|18
|2.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|8 - 5
|16
|3.
|Лечче
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|4.
|Кьево
|0:0 Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 8
|15
|5.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|6.
|Читтаделла
|0:1 Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 9
|13
|7.
|Монца
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|8.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|9.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 14
|12
|10.
|Салернитана
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 16
|11
|11.
|Козенца
|0:0 Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 7
|11
|12.
|Венеция
|1:0 Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|13.
|Пиза
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 22
|10
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|15.
|Брешия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|16.
|Реджина
|0:0 Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 14
|8
|17.
|Пескара
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 15
|7
|18.
|Реджана
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 17
|7
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|20.
|Асколи
|0:0 Заявка
|10
|0
|3
|7
|8 - 16
|3
Победитель
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