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  2. Матчи
  3. Италия
Асколи
0:0
Конец матча

Стадион:
Кьево
0'
21' Желтая карточка
Джербо Альберто
30' Желтая карточка
Джильотти Гийом
41' Желтая карточка
Оби Джоэл
50' Желтая карточка
Канджано Джанмарко
59' Желтая карточка
Фабро Микаэль
66' Желтая карточка
Эрамо Мирко
90'+5
1
Леали
Никола
2
Пучино
Раффаэле
23
Броско
Риккардо
Кваранта
Данило
69
Крагль
Оливер
25
Джербо
Альберто
77
Бюхель
Марсель
30
Шарич
Дарио
10
Канджано
Джанмарко
99
Баич
Риад
29
Тупта
Любомир
33
Шемпер
Адриан
32
Могос
Василе
6
Леверб
Максим
89
Джильотти
Гийом
13
Ренцетти
Франческо
99
Чичиретти
Амато
14
Пальмьеро
Лука
10
Оби
Джоэл
18
Канотто
Луиджи
93
Марджиотта
Франческо
9
Фабро
Микаэль
Асколи
4-3-1-2
Кьево
4-4-2

Ход матча

21'
Джербо Альберто
 
30'
 
Джильотти Гийом
41'
 
Оби Джоэл
46'
 
Гарритано Лука
Канотто Луиджи
50'
Канджано Джанмарко
 
58'
Бидуи Софьян
Тупта Любомир
 
58'
Эрамо Мирко
Джербо Альберто
 
59'
 
Фабро Микаэль
61'
 
Де Лука Мануэль
Фабро Микаэль
61'
 
Вивиани Маттиа
Оби Джоэл
66'
Эрамо Мирко
 
73'
Кирико Козимо
Канджано Джанмарко
 
73'
Simone Simeri
Баич Риад
 
77'
 
Джаккерини Эммануэле
Марджиотта Франческо
80'
 
Бертаньоли Массимо
Чичиретти Амато

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 7
  • 1 Офсайды 5
  • 17 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баич Риад 6 0.32
2. Сабири Абдельхамид 5 (1) 0.26
3. Крагль Оливер 1 0.05
4. Пучино Раффаэле 1 0.05
5. Кавион Микеле 1 0.05
6. Канджано Джанмарко 1 0.05
7. Бюхель Марсель 0 0
8. Кирико Козимо 0 0
9. Кваранта Данило 0 0
10. Пьерини Николас 0 0
Кьево
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарритано Лука 4 0.22
2. Марджиотта Франческо 4 0.22
3. Джорджевич Филип 3 0.17
4. Чичиретти Амато 2 0.11
5. Могос Василе 1 0.06
6. Оби Джоэл 1 0.06
7. Риджионе Микеле 1 0.06
8. Фабро Микаэль 1 0.06
9. Канотто Луиджи 1 0.06
10. Де Лука Мануэль 1 0.06
11. Джильотти Гийом 1 0.06
12. Бертаньоли Массимо 1 0.06
13. Джаккерини Эммануэле 1 (1) 0.06
14. Леверб Максим 1 (1) 0.06
15. Пальмьеро Лука 0 0
16. Ренцетти Франческо 0 0
17. Д'Амико Феличе 0 0

Карточки

Асколи
# Игрок      
1. Броско Риккардо 6 1
2. Бюхель Марсель 5 1
3. Джербо Альберто 4 0
4. Кирико Козимо 4 0
5. Эрамо Мирко 3 0
6. Сабири Абдельхамид 3 0
7. Шарич Дарио 3 0
8. Корбо Габриэле 1 1
9. Петруччи Давиде 2 0
10. Крагль Оливер 2 0
11. Сини Симоне 2 0
12. Пучино Раффаэле 2 0
13. Авлонитис Тасос 2 0
14. Шпендльхофер Лукас 2 0
15. Канджано Джанмарко 2 0
16. Личо Деан 0 1
17. Кавион Микеле 1 0
18. Тупта Любомир 1 0
19. Кваранта Данило 1 0
Кьево
# Игрок      
1. Пальмьеро Лука 6 0
2. Оби Джоэл 4 1
3. Коттали Маттео 3 1
4. Ренцетти Франческо 1 1
5. Вивиани Маттиа 1 1
6. Фабро Микаэль 2 0
7. Могос Василе 2 0
8. Леверб Максим 2 0
9. Риджионе Микеле 1 0
10. Гарритано Лука 1 0
11. Джильотти Гийом 1 0
12. Канотто Луиджи 1 0
13. Марджиотта Франческо 1 0
14. Шемпер Адриан 1 0
15. Де Лука Мануэль 1 0
16. Бертаньоли Массимо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Асколи 26.67% (4) 20% (3) 6.67% (1) 13.33% (2) 13.33% (2) 20% (3)
 Кьево 0 30.43% (7) 13.04% (3) 17.39% (4) 13.04% (3) 26.09% (6)

Предыдущие игры

Асколи Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Читтаделла 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджина Эмполи 1:1 Асколи Асколи 2:0 СПАЛ 2013
Монца 2:0 Асколи Виченца Виртус 2:1 Асколи Асколи 0:3 Козенца Кремонезе 3:3 Асколи Пиза 2:1 Асколи Асколи 0:2 Пескара Венеция 2:1 Асколи Асколи 1:1 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Порденоне Салернитана 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджана Фрозиноне 1:0 Асколи Асколи 0:2 Лечче Асколи 1:4 Перуджа Брешия 1:1 Асколи Асколи 4:1 Мателика
Кьево Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Виченца Виртус 1:1 Кьево Кьево 2:1 Виртус Энтелла Кремонезе 0:2 Кьево Кьево 1:1 Венеция
Пиза 2:2 Кьево Кьево 1:1 Эмполи СПАЛ 2013 0:0 Кьево Кьево 3:0 Реджина Фрозиноне 3:2 Кьево Кьево 1:2 Лечче Порденоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Монца 1:2 Кьево Кьево 1:0 Брешия Реджана 0:1 Кьево Кьево 1:2 Салернитана Кьево 1:1 Катанзаро Пескара 0:0 Кьево Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя

Последние игры между собой

Асколи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
Кьево: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Асколи 1:1 Кьево Серия B Кьево 2:0 Асколи Серия B Кьево 2:1 Асколи Кубок Кьево 4:0 Асколи Кубок
Кьево 3:1 Асколи Серия B Асколи 1:2 Кьево Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 18 10 7 1 34 - 16 37
2. Читтаделла Заявка 18 10 3 5 30 - 15 33
3. СПАЛ 2013 Заявка 18 9 5 4 25 - 16 32
4. Салернитана 2:0 Заявка 18 9 4 5 21 - 23 31
5. Монца Заявка 18 8 7 3 27 - 14 31
6. Лечче Заявка 18 7 8 3 32 - 22 29
7. Кьево Заявка 18 7 8 3 23 - 15 29
8. Венеция Заявка 19 7 7 5 24 - 18 28
9. Порденоне Заявка 19 6 10 3 22 - 15 28
10. Фрозиноне Заявка 18 7 6 5 18 - 17 27
11. Пиза Заявка 18 5 8 5 25 - 31 23
12. Брешия Заявка 18 5 6 7 26 - 29 21
13. Виченца Виртус Заявка 19 4 9 6 25 - 27 21
14. Реджана Заявка 18 5 3 10 17 - 29 18
15. Кремонезе Заявка 18 4 6 8 17 - 23 18
16. Реджина Заявка 19 4 6 9 17 - 26 18
17. Виртус Энтелла Заявка 19 4 5 10 17 - 32 17
18. Козенца Заявка 19 2 11 6 13 - 16 17
19. Пескара 0:2 Заявка 19 4 4 11 15 - 32 16
20. Асколи Заявка 19 3 5 11 15 - 27 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 Заявка 9 6 2 1 17 - 6 20
2. Читтаделла Заявка 9 6 2 1 17 - 6 20
3. Салернитана 2:0 Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
4. Эмполи Заявка 9 5 4 0 17 - 5 19
5. Монца Заявка 9 5 3 1 17 - 5 18
6. Венеция Заявка 10 5 2 3 14 - 8 17
7. Кьево Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
8. Лечче Заявка 9 3 5 1 18 - 12 14
9. Пиза Заявка 8 3 4 1 9 - 9 13
10. Фрозиноне Заявка 10 3 4 3 8 - 10 13
11. Брешия Заявка 9 3 3 3 16 - 15 12
12. Порденоне Заявка 9 2 6 1 14 - 10 12
13. Асколи Заявка 9 3 2 4 7 - 11 11
14. Реджана Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
15. Реджина Заявка 9 3 1 5 9 - 11 10
16. Виченца Виртус Заявка 9 1 7 1 11 - 11 10
17. Виртус Энтелла Заявка 10 3 1 6 10 - 18 10
18. Кремонезе Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
19. Пескара 0:2 Заявка 10 2 3 5 10 - 15 9
20. Козенца Заявка 10 0 6 4 4 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 9 5 3 1 17 - 11 18
2. Порденоне Заявка 10 4 4 2 8 - 5 16
3. Лечче Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
4. Кьево Заявка 10 3 6 1 11 - 8 15
5. Фрозиноне Заявка 8 4 2 2 10 - 7 14
6. Читтаделла Заявка 9 4 1 4 13 - 9 13
7. Монца Заявка 9 3 4 2 10 - 9 13
8. СПАЛ 2013 Заявка 9 3 3 3 8 - 10 12
9. Салернитана 2:0 Заявка 9 3 2 4 7 - 16 11
10. Козенца Заявка 9 2 5 2 9 - 7 11
11. Венеция Заявка 9 2 5 2 10 - 10 11
12. Виченца Виртус Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
13. Пиза Заявка 10 2 4 4 16 - 22 10
14. Кремонезе Заявка 9 2 3 4 9 - 10 9
15. Брешия Заявка 9 2 3 4 10 - 14 9
16. Реджина Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
17. Реджана Заявка 8 2 1 5 6 - 17 7
18. Пескара 0:2 Заявка 9 2 1 6 5 - 17 7
19. Виртус Энтелла Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
20. Асколи Заявка 10 0 3 7 8 - 16 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Оби Джоэл получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Джильотти Гийом получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Джербо Альберто получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 4.30 3.15 1.91
Бонус: 5 000 ₽ 5.65 3.44 1.72
Бонус: 5 000 ₽ 7.77 1.48 3.60
  8.59 1.39 4.65

Самый высокий коэффициент на матч «Асколи» – «Кьево» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Асколи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кьево» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Асколи» – «Кьево», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.20 1.08 2.95 1.37 2.23 1.61 1.65 2.16 1.24 3.80 1.07 7.20
7.40 1.05 6.40 1.09 3.10 1.35 2.38 1.58 1.79 2.13 1.40 2.95 1.28 3.54 1.10 6.05 1.07 6.60
1.55 2.35 1.11 5.80 1.07 7.50 1.09 6.50 1.97 1.83 1.07 7.50 1.03 10.00 1.03 10.00 1.05 8.50 1.04 9.00 1.01 12.00 0.00 12.50 0.00 18.50
1.45 2.88 1.26 4.07 1.54 2.57 1.36 3.28 1.69 2.24 1.47 2.78 1.38 3.15 1.96 1.93 1.72 2.21 1.54 2.59 1.26 4.11
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.46 1.71 2.07 1.34 3.10 1.07 7.60
2.59 1.50 1.77 2.05 1.38 3.04 1.11 6.60 1.08 8.00
1.38 2.90 1.03 10.00 1.02 11.00 1.02 11.00 1.02 11.00
1.21 4.57 1.10 7.30 1.76 2.15 1.48 2.76 1.35 3.36
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.33 1.56 1.56 2.33 1.14 5.20
3.60 1.29 2.48 1.54 1.63 2.28 1.25 3.95 1.17 5.10
2.48 1.50 1.61 2.23 1.23 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.79
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
5.00 1.14
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.80 1.24
3.70 1.22
Где смотреть матч Асколи 0:0 Кьево онлайн

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