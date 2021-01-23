Асколи
0:0
Конец матча
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
Кьево
21' Желтая карточкаДжербо Альберто
30' Желтая карточкаДжильотти Гийом
41' Желтая карточкаОби Джоэл
50' Желтая карточкаКанджано Джанмарко
59' Желтая карточкаФабро Микаэль
66' Желтая карточкаЭрамо Мирко
30
Шарич
Дарио
99
Баич
Риад
32
Могос
Василе
10
Оби
Джоэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Баич РиадНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Пинна СимонеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
-
-
Главный тренер: Росси Делио
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Могос ВасилеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Оби ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
Ход матча
21'
30'
41'
59'
66'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 7
-
1 Офсайды 5
-
17 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баич Риад
|6
|0.32
|2.
|Сабири Абдельхамид
|5 (1)
|0.26
|3.
|Крагль Оливер
|1
|0.05
|4.
|Пучино Раффаэле
|1
|0.05
|5.
|Кавион Микеле
|1
|0.05
|6.
|Канджано Джанмарко
|1
|0.05
|7.
|Бюхель Марсель
|0
|0
|8.
|Кирико Козимо
|0
|0
|9.
|Кваранта Данило
|0
|0
|10.
|Пьерини Николас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарритано Лука
|4
|0.22
|2.
|Марджиотта Франческо
|4
|0.22
|3.
|Джорджевич Филип
|3
|0.17
|4.
|Чичиретти Амато
|2
|0.11
|5.
|Могос Василе
|1
|0.06
|6.
|Оби Джоэл
|1
|0.06
|7.
|Риджионе Микеле
|1
|0.06
|8.
|Фабро Микаэль
|1
|0.06
|9.
|Канотто Луиджи
|1
|0.06
|10.
|Де Лука Мануэль
|1
|0.06
|11.
|Джильотти Гийом
|1
|0.06
|12.
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.06
|13.
|Джаккерини Эммануэле
|1 (1)
|0.06
|14.
|Леверб Максим
|1 (1)
|0.06
|15.
|Пальмьеро Лука
|0
|0
|16.
|Ренцетти Франческо
|0
|0
|17.
|Д'Амико Феличе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Броско Риккардо
|6
|1
|2.
|Бюхель Марсель
|5
|1
|3.
|Джербо Альберто
|4
|0
|4.
|Кирико Козимо
|4
|0
|5.
|Эрамо Мирко
|3
|0
|6.
|Сабири Абдельхамид
|3
|0
|7.
|Шарич Дарио
|3
|0
|8.
|Корбо Габриэле
|1
|1
|9.
|Петруччи Давиде
|2
|0
|10.
|Крагль Оливер
|2
|0
|11.
|Сини Симоне
|2
|0
|12.
|Пучино Раффаэле
|2
|0
|13.
|Авлонитис Тасос
|2
|0
|14.
|Шпендльхофер Лукас
|2
|0
|15.
|Канджано Джанмарко
|2
|0
|16.
|Личо Деан
|0
|1
|17.
|Кавион Микеле
|1
|0
|18.
|Тупта Любомир
|1
|0
|19.
|Кваранта Данило
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пальмьеро Лука
|6
|0
|2.
|Оби Джоэл
|4
|1
|3.
|Коттали Маттео
|3
|1
|4.
|Ренцетти Франческо
|1
|1
|5.
|Вивиани Маттиа
|1
|1
|6.
|Фабро Микаэль
|2
|0
|7.
|Могос Василе
|2
|0
|8.
|Леверб Максим
|2
|0
|9.
|Риджионе Микеле
|1
|0
|10.
|Гарритано Лука
|1
|0
|11.
|Джильотти Гийом
|1
|0
|12.
|Канотто Луиджи
|1
|0
|13.
|Марджиотта Франческо
|1
|0
|14.
|Шемпер Адриан
|1
|0
|15.
|Де Лука Мануэль
|1
|0
|16.
|Бертаньоли Массимо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Асколи
|26.67% (4)
|20% (3)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|20% (3)
|Кьево
|0
|30.43% (7)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|26.09% (6)
Предыдущие игры
Асколи Последние 20 матчей: +4 =4 -12Читтаделла 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджина Эмполи 1:1 Асколи Асколи 2:0 СПАЛ 2013
Монца 2:0 Асколи Виченца Виртус 2:1 Асколи Асколи 0:3 Козенца Кремонезе 3:3 Асколи Пиза 2:1 Асколи Асколи 0:2 Пескара Венеция 2:1 Асколи Асколи 1:1 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Порденоне Салернитана 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджана Фрозиноне 1:0 Асколи Асколи 0:2 Лечче Асколи 1:4 Перуджа Брешия 1:1 Асколи Асколи 4:1 Мателика
Кьево Последние 20 матчей: +8 =7 -5Виченца Виртус 1:1 Кьево Кьево 2:1 Виртус Энтелла Кремонезе 0:2 Кьево Кьево 1:1 Венеция
Последние игры между собой
Асколи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
Кьево: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|34 - 16
|37
|2.
|Читтаделла
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|30 - 15
|33
|3.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|25 - 16
|32
|4.
|Салернитана
|2:0 Заявка
|18
|9
|4
|5
|21 - 23
|31
|5.
|Монца
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|27 - 14
|31
|6.
|Лечче
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|32 - 22
|29
|7.
|Кьево
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|23 - 15
|29
|8.
|Венеция
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|24 - 18
|28
|9.
|Порденоне
|Заявка
|19
|6
|10
|3
|22 - 15
|28
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|18 - 17
|27
|11.
|Пиза
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|25 - 31
|23
|12.
|Брешия
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|26 - 29
|21
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|25 - 27
|21
|14.
|Реджана
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|17 - 29
|18
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|17 - 23
|18
|16.
|Реджина
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|17 - 26
|18
|17.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|17 - 32
|17
|18.
|Козенца
|Заявка
|19
|2
|11
|6
|13 - 16
|17
|19.
|Пескара
|0:2 Заявка
|19
|4
|4
|11
|15 - 32
|16
|20.
|Асколи
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|15 - 27
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|2.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|3.
|Салернитана
|2:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|4.
|Эмполи
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|17 - 5
|19
|5.
|Монца
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 5
|18
|6.
|Венеция
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 8
|17
|7.
|Кьево
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|8.
|Лечче
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|18 - 12
|14
|9.
|Пиза
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 9
|13
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 10
|13
|11.
|Брешия
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 15
|12
|12.
|Порденоне
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 10
|12
|13.
|Асколи
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|14.
|Реджана
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|15.
|Реджина
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|11 - 11
|10
|17.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 18
|10
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|19.
|Пескара
|0:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|20.
|Козенца
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|4 - 9
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 11
|18
|2.
|Порденоне
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|8 - 5
|16
|3.
|Лечче
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|4.
|Кьево
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 8
|15
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 9
|13
|7.
|Монца
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|8.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|9.
|Салернитана
|2:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 16
|11
|10.
|Козенца
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 7
|11
|11.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|12.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|13.
|Пиза
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 22
|10
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|15.
|Брешия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|16.
|Реджина
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 15
|8
|17.
|Реджана
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 17
|7
|18.
|Пескара
|0:2 Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 17
|7
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|20.
|Асколи
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|8 - 16
|3
Победитель
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