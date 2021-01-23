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  3. Италия
Фрозиноне
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Реджина
0' 11'
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
15
Ариаудо
Лоренцо
25
Шиминьски
Пшемыслав
2
Сальви
Алессандро
7
Роден
Маркус
17
Карраро
Марко
8
Майелло
Раффаэле
93
Дзампано
Франческо
30
Пажишек
Пётр
18
Новакович
Андрия
88
Николас
Андраде
33
Лакичевич
Иван
6
Лояконо
Джузеппе
3
Ционек
Тьяго
17
Ди
Кьяра
Джанлука
15
Бьянки
Николо
8
Кризетиг
Лоренцо
23
Миковши
Клаудиу
90
Фолоруншо
Майкл
92
Шитум
Марио
7
Менез
Жереми
Фрозиноне
3-5-2
Реджина
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Новакович Андрия 5 0.29
2. Пажишек Пётр 4 (1) 0.24
3. Роден Маркус 2 0.12
4. Чано Камилло 2 0.12
5. Дзампано Франческо 1 0.06
6. Сальви Алессандро 1 0.06
7. Шиминьски Пшемыслав 1 0.06
8. Кастанос Григорис 1 0.06
9. Бригенти Николо 0 0
10. Бегетто Андреа 0 0
11. Трибуцци Алессио 0 0
Реджина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Льотти Даниэле 5 0.28
2. Кризетиг Лоренцо 2 0.11
3. Менез Жереми 2 0.11
4. Фолоруншо Майкл 2 0.11
5. Белломо Никола 1 0.06
6. Бьянки Николо 1 0.06
7. Лафферти Кайл 1 0.06
8. Денис Херман 1 0.06
9. Шитум Марио 1 0.06
10. Фати Рикардо 0 0
11. Де Розе Франческо 0 0
12. Ди Кьяра Джанлука 0 0
13. Васич Никола 0 0
14. Ривас Ригоберто 0 0
15. Дель Прато Энрико 0 0

Карточки

Фрозиноне
# Игрок      
1. Бригенти Николо 4 0
2. Кастанос Григорис 4 0
3. Чано Камилло 3 0
4. Дзампано Франческо 3 0
5. Дионизи Федерико 2 0
6. Курадо Маркос 2 0
7. Болока Даниэль 2 0
8. Трибуцци Алессио 2 0
9. Сальви Алессандро 1 0
10. Капуано Марко 1 0
11. Роден Маркус 1 0
12. Гори Мирко 1 0
13. Пажишек Пётр 1 0
14. Шиминьски Пшемыслав 1 0
15. Новакович Андрия 1 0
16. Карраро Марко 1 0
Реджина
# Игрок      
1. Кризетиг Лоренцо 5 1
2. Фолоруншо Майкл 5 1
3. Белломо Никола 6 0
4. Менез Жереми 3 1
5. Росси Марко II 4 0
6. Дель Прато Энрико 4 0
7. Льотти Даниэле 2 1
8. Ставропулос Димитрис 2 1
9. Ди Кьяра Джанлука 3 0
10. Лояконо Джузеппе 3 0
11. Лафферти Кайл 2 0
12. Ционек Тьяго 2 0
13. Де Розе Франческо 2 0
14. Шитум Марио 2 0
15. Роландо Габриэле 2 0
16. Ривас Ригоберто 2 0
17. Бьянки Николо 1 0
18. Плиццари Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фрозиноне 11.76% (2) 11.76% (2) 11.76% (2) 23.53% (4) 17.65% (3) 23.53% (4)
 Реджина 12.5% (2) 31.25% (5) 18.75% (3) 18.75% (3) 0 18.75% (3)

Предыдущие игры

Фрозиноне Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Виченца Виртус 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:1 Порденоне Читтаделла 1:0 Фрозиноне
Фрозиноне 0:0 Салернитана Реджана 1:2 Фрозиноне Лечче 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Кьево Брешия 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Козенца Монца 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Кремонезе Пескара 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Фрозиноне 1:0 Асколи Венеция 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Падова Фрозиноне 0:2 Эмполи Фрозиноне 0:1 Лацио Фрозиноне 1:4 Рома
Реджина Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Реджина 0:1 Лечче Асколи 2:1 Реджина Реджина 1:0 Кремонезе Реджана 0:1 Реджина
Виченца Виртус 1:1 Реджина Реджина 1:3 Читтаделла Реджина 1:2 Венеция Кьево 3:0 Реджина Реджина 2:1 Брешия Монца 1:0 Реджина Реджина 1:2 Пиза Эмполи 3:0 Реджина Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Болонья 2:0 Реджина Порденоне 2:2 Реджина Реджина 0:0 Козенца Виртус Энтелла 1:1 Реджина Реджина 3:1 Пескара Реджина 1:0 Терамо Салернитана 1:1 Реджина

Последние игры между собой

Фрозиноне: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Реджина: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Реджина 2:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 2:4 Реджина Кубок Фрозиноне 1:2 Реджина Серия B Реджина 1:0 Фрозиноне Серия B
Фрозиноне 2:0 Реджина Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 18 10 7 1 34 - 16 37
2. Читтаделла 0:1 Заявка 18 10 3 5 30 - 15 33
3. СПАЛ 2013 Заявка 18 9 5 4 25 - 16 32
4. Монца Заявка 18 8 7 3 27 - 14 31
5. Лечче Заявка 18 7 8 3 32 - 22 29
6. Кьево 0:0 Заявка 18 7 8 3 23 - 15 29
7. Салернитана Заявка 17 8 4 5 19 - 23 28
8. Венеция 1:0 Заявка 19 7 7 5 24 - 18 28
9. Порденоне 0:0 Заявка 19 6 10 3 22 - 15 28
10. Фрозиноне 0:0 Заявка 18 7 6 5 17 - 16 27
11. Пиза Заявка 18 5 8 5 25 - 31 23
12. Виченца Виртус 0:0 Заявка 19 4 10 5 24 - 25 22
13. Брешия Заявка 18 5 6 7 26 - 29 21
14. Кремонезе Заявка 18 4 6 8 17 - 23 18
15. Реджина 0:0 Заявка 19 4 6 9 16 - 25 18
16. Виртус Энтелла Заявка 19 4 5 10 17 - 32 17
17. Козенца 0:0 Заявка 19 2 11 6 13 - 16 17
18. Реджана 0:0 Заявка 18 4 4 10 15 - 28 16
19. Пескара Заявка 18 4 4 10 15 - 30 16
20. Асколи 0:0 Заявка 19 3 5 11 15 - 27 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 Заявка 9 6 2 1 17 - 6 20
2. Читтаделла 0:1 Заявка 9 6 2 1 17 - 6 20
3. Эмполи Заявка 9 5 4 0 17 - 5 19
4. Монца Заявка 9 5 3 1 17 - 5 18
5. Салернитана Заявка 8 5 2 1 12 - 7 17
6. Венеция 1:0 Заявка 10 5 2 3 14 - 8 17
7. Кьево 0:0 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
8. Лечче Заявка 9 3 5 1 18 - 12 14
9. Пиза Заявка 8 3 4 1 9 - 9 13
10. Фрозиноне 0:0 Заявка 10 3 4 3 7 - 9 13
11. Брешия Заявка 9 3 3 3 16 - 15 12
12. Порденоне 0:0 Заявка 9 2 6 1 14 - 10 12
13. Асколи 0:0 Заявка 9 3 2 4 7 - 11 11
14. Реджина 0:0 Заявка 9 3 1 5 9 - 11 10
15. Виченца Виртус 0:0 Заявка 9 1 7 1 11 - 11 10
16. Виртус Энтелла Заявка 10 3 1 6 10 - 18 10
17. Кремонезе Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
18. Реджана 0:0 Заявка 10 2 3 5 9 - 11 9
19. Пескара Заявка 10 2 3 5 10 - 15 9
20. Козенца 0:0 Заявка 10 0 6 4 4 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 9 5 3 1 17 - 11 18
2. Порденоне 0:0 Заявка 10 4 4 2 8 - 5 16
3. Лечче Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
4. Кьево 0:0 Заявка 10 3 6 1 11 - 8 15
5. Фрозиноне 0:0 Заявка 8 4 2 2 10 - 7 14
6. Читтаделла 0:1 Заявка 9 4 1 4 13 - 9 13
7. Монца Заявка 9 3 4 2 10 - 9 13
8. СПАЛ 2013 Заявка 9 3 3 3 8 - 10 12
9. Виченца Виртус 0:0 Заявка 10 3 3 4 13 - 14 12
10. Салернитана Заявка 9 3 2 4 7 - 16 11
11. Козенца 0:0 Заявка 9 2 5 2 9 - 7 11
12. Венеция 1:0 Заявка 9 2 5 2 10 - 10 11
13. Пиза Заявка 10 2 4 4 16 - 22 10
14. Кремонезе Заявка 9 2 3 4 9 - 10 9
15. Брешия Заявка 9 2 3 4 10 - 14 9
16. Реджина 0:0 Заявка 10 1 5 4 7 - 14 8
17. Пескара Заявка 8 2 1 5 5 - 15 7
18. Реджана 0:0 Заявка 8 2 1 5 6 - 17 7
19. Виртус Энтелла Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
20. Асколи 0:0 Заявка 10 0 3 7 8 - 16 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Фрозиноне
Ничья
Реджина
2.45
2.95
3.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.40 2.90 3.40
Бонус: 10 000 ₽ 2.29 2.75 3.65
Бонус: 5 000 ₽ 2.38 2.78 3.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.40 2.90 3.45
  2.45 2.95 3.58

Самый высокий коэффициент на матч «Фрозиноне» – «Реджина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фрозиноне» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реджина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фрозиноне» – «Реджина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.00 1.11 2.60 1.45 1.94 1.80 1.51 2.45 1.18 4.40
5.70 1.10 4.80 1.15 2.54 1.49 1.93 1.87 1.59 2.51 1.28 3.68 1.19 4.55 1.05 7.90 1.03 8.80
7.30 1.08 5.40 1.14 2.50 1.48 2.21 1.66 1.92 1.88 1.67 2.20 1.52 2.55 1.22 3.95 1.16 4.80 1.04 8.90 1.03 9.60 0.00 15.50 0.00 16.00 0.00 20.00
7.01 1.12 2.67 1.52 2.31 1.66 1.96 1.93 1.69 2.27 1.53 2.61 1.18 5.29
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.37 1.54 1.57 2.32 1.28 3.45 1.05 8.40
2.30 1.62 1.61 2.32 1.33 3.32 1.08 7.80 1.06 9.20
1.52 2.60 1.23 3.80 1.04 8.80
2.39 1.61 1.97 1.90 1.53 2.60 1.35 3.32
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.34 2.06 1.71 1.47 2.55 1.11 6.00
3.04 1.38 2.01 1.80 1.49 2.62 1.16 5.30 1.11 6.55
2.10 1.69 1.48 2.55 1.16 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.02 1.74
2.04 1.75
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
6.10 1.11
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
4.00 1.25
Где смотреть матч Фрозиноне 0:0 Реджина онлайн

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