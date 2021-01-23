Фрозиноне
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Бенито Стирпе
Реджина
30
Пажишек
Пётр
92
Шитум
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Пажишек ПётрНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Шитум МариоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
91 Фати РикардоПолузащитник
- Нападающий
-
19 Денис ХерманНападающий
-
-
-
Главный тренер: Барони Марко
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Новакович Андрия
|5
|0.29
|2.
|Пажишек Пётр
|4 (1)
|0.24
|3.
|Роден Маркус
|2
|0.12
|4.
|Чано Камилло
|2
|0.12
|5.
|Дзампано Франческо
|1
|0.06
|6.
|Сальви Алессандро
|1
|0.06
|7.
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0.06
|8.
|Кастанос Григорис
|1
|0.06
|9.
|Бригенти Николо
|0
|0
|10.
|Бегетто Андреа
|0
|0
|11.
|Трибуцци Алессио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Льотти Даниэле
|5
|0.28
|2.
|Кризетиг Лоренцо
|2
|0.11
|3.
|Менез Жереми
|2
|0.11
|4.
|Фолоруншо Майкл
|2
|0.11
|5.
|Белломо Никола
|1
|0.06
|6.
|Бьянки Николо
|1
|0.06
|7.
|Лафферти Кайл
|1
|0.06
|8.
|Денис Херман
|1
|0.06
|9.
|Шитум Марио
|1
|0.06
|10.
|Фати Рикардо
|0
|0
|11.
|Де Розе Франческо
|0
|0
|12.
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|13.
|Васич Никола
|0
|0
|14.
|Ривас Ригоберто
|0
|0
|15.
|Дель Прато Энрико
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бригенти Николо
|4
|0
|2.
|Кастанос Григорис
|4
|0
|3.
|Чано Камилло
|3
|0
|4.
|Дзампано Франческо
|3
|0
|5.
|Дионизи Федерико
|2
|0
|6.
|Курадо Маркос
|2
|0
|7.
|Болока Даниэль
|2
|0
|8.
|Трибуцци Алессио
|2
|0
|9.
|Сальви Алессандро
|1
|0
|10.
|Капуано Марко
|1
|0
|11.
|Роден Маркус
|1
|0
|12.
|Гори Мирко
|1
|0
|13.
|Пажишек Пётр
|1
|0
|14.
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|15.
|Новакович Андрия
|1
|0
|16.
|Карраро Марко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кризетиг Лоренцо
|5
|1
|2.
|Фолоруншо Майкл
|5
|1
|3.
|Белломо Никола
|6
|0
|4.
|Менез Жереми
|3
|1
|5.
|Росси Марко II
|4
|0
|6.
|Дель Прато Энрико
|4
|0
|7.
|Льотти Даниэле
|2
|1
|8.
|Ставропулос Димитрис
|2
|1
|9.
|Ди Кьяра Джанлука
|3
|0
|10.
|Лояконо Джузеппе
|3
|0
|11.
|Лафферти Кайл
|2
|0
|12.
|Ционек Тьяго
|2
|0
|13.
|Де Розе Франческо
|2
|0
|14.
|Шитум Марио
|2
|0
|15.
|Роландо Габриэле
|2
|0
|16.
|Ривас Ригоберто
|2
|0
|17.
|Бьянки Николо
|1
|0
|18.
|Плиццари Алессандро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фрозиноне
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|Реджина
|12.5% (2)
|31.25% (5)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|0
|18.75% (3)
Предыдущие игры
Фрозиноне Последние 20 матчей: +7 =5 -8Виченца Виртус 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:1 Порденоне Читтаделла 1:0 Фрозиноне
Фрозиноне 0:0 Салернитана Реджана 1:2 Фрозиноне Лечче 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Кьево Брешия 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Козенца Монца 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Кремонезе Пескара 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Фрозиноне 1:0 Асколи Венеция 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Падова Фрозиноне 0:2 Эмполи Фрозиноне 0:1 Лацио Фрозиноне 1:4 Рома
Реджина Последние 20 матчей: +5 =5 -10Реджина 0:1 Лечче Асколи 2:1 Реджина Реджина 1:0 Кремонезе Реджана 0:1 Реджина
Виченца Виртус 1:1 Реджина Реджина 1:3 Читтаделла Реджина 1:2 Венеция Кьево 3:0 Реджина Реджина 2:1 Брешия Монца 1:0 Реджина Реджина 1:2 Пиза Эмполи 3:0 Реджина Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Болонья 2:0 Реджина Порденоне 2:2 Реджина Реджина 0:0 Козенца Виртус Энтелла 1:1 Реджина Реджина 3:1 Пескара Реджина 1:0 Терамо Салернитана 1:1 Реджина
Последние игры между собой
Фрозиноне: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Реджина: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|34 - 16
|37
|2.
|Читтаделла
|0:1 Заявка
|18
|10
|3
|5
|30 - 15
|33
|3.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|25 - 16
|32
|4.
|Монца
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|27 - 14
|31
|5.
|Лечче
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|32 - 22
|29
|6.
|Кьево
|0:0 Заявка
|18
|7
|8
|3
|23 - 15
|29
|7.
|Салернитана
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|19 - 23
|28
|8.
|Венеция
|1:0 Заявка
|19
|7
|7
|5
|24 - 18
|28
|9.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|19
|6
|10
|3
|22 - 15
|28
|10.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|18
|7
|6
|5
|17 - 16
|27
|11.
|Пиза
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|25 - 31
|23
|12.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|19
|4
|10
|5
|24 - 25
|22
|13.
|Брешия
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|26 - 29
|21
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|17 - 23
|18
|15.
|Реджина
|0:0 Заявка
|19
|4
|6
|9
|16 - 25
|18
|16.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|17 - 32
|17
|17.
|Козенца
|0:0 Заявка
|19
|2
|11
|6
|13 - 16
|17
|18.
|Реджана
|0:0 Заявка
|18
|4
|4
|10
|15 - 28
|16
|19.
|Пескара
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|15 - 30
|16
|20.
|Асколи
|0:0 Заявка
|19
|3
|5
|11
|15 - 27
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|2.
|Читтаделла
|0:1 Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|3.
|Эмполи
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|17 - 5
|19
|4.
|Монца
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 5
|18
|5.
|Салернитана
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 7
|17
|6.
|Венеция
|1:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 8
|17
|7.
|Кьево
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|8.
|Лечче
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|18 - 12
|14
|9.
|Пиза
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 9
|13
|10.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|7 - 9
|13
|11.
|Брешия
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 15
|12
|12.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 10
|12
|13.
|Асколи
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|14.
|Реджина
|0:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|15.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|9
|1
|7
|1
|11 - 11
|10
|16.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 18
|10
|17.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|18.
|Реджана
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 11
|9
|19.
|Пескара
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|20.
|Козенца
|0:0 Заявка
|10
|0
|6
|4
|4 - 9
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 11
|18
|2.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|8 - 5
|16
|3.
|Лечче
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|4.
|Кьево
|0:0 Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 8
|15
|5.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|6.
|Читтаделла
|0:1 Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 9
|13
|7.
|Монца
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|8.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|9.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 14
|12
|10.
|Салернитана
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 16
|11
|11.
|Козенца
|0:0 Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 7
|11
|12.
|Венеция
|1:0 Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|13.
|Пиза
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 22
|10
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|15.
|Брешия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|16.
|Реджина
|0:0 Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 14
|8
|17.
|Пескара
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 15
|7
|18.
|Реджана
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 17
|7
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|20.
|Асколи
|0:0 Заявка
|10
|0
|3
|7
|8 - 16
|3
Победитель
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