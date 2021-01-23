Реджана
0:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Виченца Виртус
8' Желтая карточкаВароне Иван
93
Айети
Арлинд
20
Гьямфи
Брайт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
93 Айети АрлиндЗащитник
-
20 Гьямфи БрайтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Кирван НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Ригони ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
Ход матча
8'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Меджорини Риккардо
|6
|0.32
|2.
|Дальмонте Никола
|3
|0.16
|3.
|Да Рива Якопо
|3
|0.16
|4.
|Каппеллетти Даниэль
|3
|0.16
|5.
|Гори Габриэле
|2
|0.11
|6.
|Паделла Эмануэле
|2
|0.11
|7.
|Лонго Самуэле
|2 (1)
|0.11
|8.
|Ригони Лука
|1
|0.05
|9.
|Джаллоу Ламин
|1
|0.05
|10.
|Маротта Алессандро
|1
|0.05
|11.
|Беруатто Пьетро
|0
|0
|12.
|Джакомелли Стефано
|0
|0
|13.
|Чинелли Антонио
|0
|0
|14.
|Гуэрра Симоне
|0
|0
|15.
|Дзонта Лорис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Коста Андреа
|3
|1
|2.
|Дзампаро Лука
|3
|1
|3.
|Лунетта Габриэль
|2
|0
|4.
|Каргбо Аугустус
|2
|0
|5.
|Либутти Лоренцо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лонго Самуэле
|5
|1
|2.
|Ригони Лука
|5
|0
|3.
|Каппеллетти Даниэль
|5
|0
|4.
|Беруатто Пьетро
|5
|0
|5.
|Маротта Алессандро
|4
|0
|6.
|Чинелли Антонио
|3
|0
|7.
|Паделла Эмануэле
|3
|0
|8.
|Брускаджин Маттео
|3
|0
|9.
|Барлокко Лука
|3
|0
|10.
|Да Рива Якопо
|3
|0
|11.
|Дальмонте Никола
|1
|1
|12.
|Гори Габриэле
|1
|1
|13.
|Джаллоу Ламин
|2
|0
|14.
|Дзонта Лорис
|2
|0
|15.
|Меджорини Риккардо
|1
|0
|16.
|Джакомелли Стефано
|1
|0
|17.
|Перина Пьетро
|1
|0
|18.
|Пазини Никола
|1
|0
|19.
|Скоппа Федерико
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реджана
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|66.67% (2)
|0
|Виченца Виртус
|20.83% (5)
|8.33% (2)
|20.83% (5)
|20.83% (5)
|16.67% (4)
|12.5% (3)
Предыдущие игры
Реджана Последние 20 матчей: +5 =3 -12СПАЛ 2013 2:0 Реджана Реджана 0:2 Читтаделла Реджана 0:1 Пескара Порденоне 3:0 Реджана
Реджана 0:1 Реджина Эмполи 0:0 Реджана Брешия 3:1 Реджана Реджана 1:2 Фрозиноне Козенца 0:1 Реджана Реджана 3:0 Монца Реджана 1:1 Кремонезе Лечче 7:1 Реджана Реджана 2:1 Венеция Асколи 2:1 Реджана Реджана 0:1 Кьево Виртус Энтелла 0:2 Реджана Реджана 2:2 Монополи Реджана 2:2 Пиза Падова 2:1 Реджана Фиорентина 5:1 Реджана
Виченца Виртус Последние 20 матчей: +5 =9 -6Виченца Виртус 1:1 Кьево Виченца Виртус 0:0 Фрозиноне Брешия 0:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:1 Виртус Энтелла
Лечче 2:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Реджина Виченца Виртус 2:1 Асколи Читтаделла 3:0 Виченца Виртус Пескара 2:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Козенца Монца 1:1 Виченца Виртус Эмполи 2:2 Виченца Виртус Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 4:4 Пиза Удинезе 3:1 Виченца Виртус СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Салернитана Виченца Виртус 1:1 Порденоне Виченца Виртус 3:2 Про Патрия Венеция 1:0 Виченца Виртус
Последние игры между собой
Реджана: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Виченца Виртус: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|34 - 16
|37
|2.
|Читтаделла
|0:1 Заявка
|18
|10
|3
|5
|30 - 15
|33
|3.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|25 - 16
|32
|4.
|Монца
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|27 - 14
|31
|5.
|Лечче
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|32 - 22
|29
|6.
|Кьево
|0:0 Заявка
|18
|7
|8
|3
|23 - 15
|29
|7.
|Салернитана
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|19 - 23
|28
|8.
|Венеция
|1:0 Заявка
|19
|7
|7
|5
|24 - 18
|28
|9.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|19
|6
|10
|3
|22 - 15
|28
|10.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|18
|7
|6
|5
|17 - 16
|27
|11.
|Пиза
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|25 - 31
|23
|12.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|19
|4
|10
|5
|24 - 25
|22
|13.
|Брешия
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|26 - 29
|21
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|17 - 23
|18
|15.
|Реджина
|0:0 Заявка
|19
|4
|6
|9
|16 - 25
|18
|16.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|17 - 32
|17
|17.
|Козенца
|0:0 Заявка
|19
|2
|11
|6
|13 - 16
|17
|18.
|Реджана
|0:0 Заявка
|18
|4
|4
|10
|15 - 28
|16
|19.
|Пескара
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|15 - 30
|16
|20.
|Асколи
|0:0 Заявка
|19
|3
|5
|11
|15 - 27
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|2.
|Читтаделла
|0:1 Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|3.
|Эмполи
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|17 - 5
|19
|4.
|Монца
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 5
|18
|5.
|Салернитана
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 7
|17
|6.
|Венеция
|1:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 8
|17
|7.
|Кьево
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|8.
|Лечче
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|18 - 12
|14
|9.
|Пиза
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 9
|13
|10.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|7 - 9
|13
|11.
|Брешия
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 15
|12
|12.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 10
|12
|13.
|Асколи
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|14.
|Реджина
|0:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|15.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|9
|1
|7
|1
|11 - 11
|10
|16.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 18
|10
|17.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|18.
|Реджана
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 11
|9
|19.
|Пескара
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|20.
|Козенца
|0:0 Заявка
|10
|0
|6
|4
|4 - 9
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 11
|18
|2.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|8 - 5
|16
|3.
|Лечче
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|4.
|Кьево
|0:0 Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 8
|15
|5.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|6.
|Читтаделла
|0:1 Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 9
|13
|7.
|Монца
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|8.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|9.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 14
|12
|10.
|Салернитана
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 16
|11
|11.
|Козенца
|0:0 Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 7
|11
|12.
|Венеция
|1:0 Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|13.
|Пиза
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 22
|10
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|15.
|Брешия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|16.
|Реджина
|0:0 Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 14
|8
|17.
|Пескара
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 15
|7
|18.
|Реджана
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 17
|7
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|20.
|Асколи
|0:0 Заявка
|10
|0
|3
|7
|8 - 16
|3