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  2. Матчи
  3. Италия
Реджана
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Виченца Виртус
0'
8' Желтая карточка
Вароне Иван
10'
13
Черофолини
Микеле
17
Либутти
Лоренцо
4
Родзио
Паоло
93
Айети
Арлинд
20
Гьямфи
Брайт
Дель
Пинто
Лоренцо
38
Мураторе
Симоне
8
Вароне
Иван
21
Радрецца
Игор
99
Ардеманьи
Маттео
24
Каргбо
Аугустус
22
Гранди
Маттео
15
Брускаджин
Маттео
13
Пазини
Никола
23
Каппеллетти
Даниэль
24
Барлокко
Лука
Агацци
Давиде
27
Понтиссо
Симоне
8
Чинелли
Антонио
10
Джакомелли
Стефано
69
Меджорини
Риккардо
18
Маротта
Алессандро
Реджана
4-3-1-2
Виченца Виртус
4-3-1-2

Ход матча

8'
Вароне Иван
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Реджана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Виченца Виртус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Меджорини Риккардо 6 0.32
2. Дальмонте Никола 3 0.16
3. Да Рива Якопо 3 0.16
4. Каппеллетти Даниэль 3 0.16
5. Гори Габриэле 2 0.11
6. Паделла Эмануэле 2 0.11
7. Лонго Самуэле 2 (1) 0.11
8. Ригони Лука 1 0.05
9. Джаллоу Ламин 1 0.05
10. Маротта Алессандро 1 0.05
11. Беруатто Пьетро 0 0
12. Джакомелли Стефано 0 0
13. Чинелли Антонио 0 0
14. Гуэрра Симоне 0 0
15. Дзонта Лорис 0 0

Карточки

Реджана
# Игрок      
1. Коста Андреа 3 1
2. Дзампаро Лука 3 1
3. Лунетта Габриэль 2 0
4. Каргбо Аугустус 2 0
5. Либутти Лоренцо 1 0
Виченца Виртус
# Игрок      
1. Лонго Самуэле 5 1
2. Ригони Лука 5 0
3. Каппеллетти Даниэль 5 0
4. Беруатто Пьетро 5 0
5. Маротта Алессандро 4 0
6. Чинелли Антонио 3 0
7. Паделла Эмануэле 3 0
8. Брускаджин Маттео 3 0
9. Барлокко Лука 3 0
10. Да Рива Якопо 3 0
11. Дальмонте Никола 1 1
12. Гори Габриэле 1 1
13. Джаллоу Ламин 2 0
14. Дзонта Лорис 2 0
15. Меджорини Риккардо 1 0
16. Джакомелли Стефано 1 0
17. Перина Пьетро 1 0
18. Пазини Никола 1 0
19. Скоппа Федерико 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реджана 0 0 33.33% (1) 0 66.67% (2) 0
 Виченца Виртус 20.83% (5) 8.33% (2) 20.83% (5) 20.83% (5) 16.67% (4) 12.5% (3)

Предыдущие игры

Реджана Последние 20 матчей: +5 =3 -12
СПАЛ 2013 2:0 Реджана Реджана 0:2 Читтаделла Реджана 0:1 Пескара Порденоне 3:0 Реджана
Реджана 0:1 Реджина Эмполи 0:0 Реджана Брешия 3:1 Реджана Реджана 1:2 Фрозиноне Козенца 0:1 Реджана Реджана 3:0 Монца Реджана 1:1 Кремонезе Лечче 7:1 Реджана Реджана 2:1 Венеция Асколи 2:1 Реджана Реджана 0:1 Кьево Виртус Энтелла 0:2 Реджана Реджана 2:2 Монополи Реджана 2:2 Пиза Падова 2:1 Реджана Фиорентина 5:1 Реджана
Виченца Виртус Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Виченца Виртус 1:1 Кьево Виченца Виртус 0:0 Фрозиноне Брешия 0:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:1 Виртус Энтелла
Лечче 2:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Реджина Виченца Виртус 2:1 Асколи Читтаделла 3:0 Виченца Виртус Пескара 2:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Козенца Монца 1:1 Виченца Виртус Эмполи 2:2 Виченца Виртус Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 4:4 Пиза Удинезе 3:1 Виченца Виртус СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Салернитана Виченца Виртус 1:1 Порденоне Виченца Виртус 3:2 Про Патрия Венеция 1:0 Виченца Виртус

Последние игры между собой

Реджана: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Виченца Виртус: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Виченца Виртус 1:0 Реджана Серия C Реджана 1:0 Виченца Виртус Серия C
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 18 10 7 1 34 - 16 37
2. Читтаделла 0:1 Заявка 18 10 3 5 30 - 15 33
3. СПАЛ 2013 Заявка 18 9 5 4 25 - 16 32
4. Монца Заявка 18 8 7 3 27 - 14 31
5. Лечче Заявка 18 7 8 3 32 - 22 29
6. Кьево 0:0 Заявка 18 7 8 3 23 - 15 29
7. Салернитана Заявка 17 8 4 5 19 - 23 28
8. Венеция 1:0 Заявка 19 7 7 5 24 - 18 28
9. Порденоне 0:0 Заявка 19 6 10 3 22 - 15 28
10. Фрозиноне 0:0 Заявка 18 7 6 5 17 - 16 27
11. Пиза Заявка 18 5 8 5 25 - 31 23
12. Виченца Виртус 0:0 Заявка 19 4 10 5 24 - 25 22
13. Брешия Заявка 18 5 6 7 26 - 29 21
14. Кремонезе Заявка 18 4 6 8 17 - 23 18
15. Реджина 0:0 Заявка 19 4 6 9 16 - 25 18
16. Виртус Энтелла Заявка 19 4 5 10 17 - 32 17
17. Козенца 0:0 Заявка 19 2 11 6 13 - 16 17
18. Реджана 0:0 Заявка 18 4 4 10 15 - 28 16
19. Пескара Заявка 18 4 4 10 15 - 30 16
20. Асколи 0:0 Заявка 19 3 5 11 15 - 27 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 Заявка 9 6 2 1 17 - 6 20
2. Читтаделла 0:1 Заявка 9 6 2 1 17 - 6 20
3. Эмполи Заявка 9 5 4 0 17 - 5 19
4. Монца Заявка 9 5 3 1 17 - 5 18
5. Салернитана Заявка 8 5 2 1 12 - 7 17
6. Венеция 1:0 Заявка 10 5 2 3 14 - 8 17
7. Кьево 0:0 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
8. Лечче Заявка 9 3 5 1 18 - 12 14
9. Пиза Заявка 8 3 4 1 9 - 9 13
10. Фрозиноне 0:0 Заявка 10 3 4 3 7 - 9 13
11. Брешия Заявка 9 3 3 3 16 - 15 12
12. Порденоне 0:0 Заявка 9 2 6 1 14 - 10 12
13. Асколи 0:0 Заявка 9 3 2 4 7 - 11 11
14. Реджина 0:0 Заявка 9 3 1 5 9 - 11 10
15. Виченца Виртус 0:0 Заявка 9 1 7 1 11 - 11 10
16. Виртус Энтелла Заявка 10 3 1 6 10 - 18 10
17. Кремонезе Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
18. Реджана 0:0 Заявка 10 2 3 5 9 - 11 9
19. Пескара Заявка 10 2 3 5 10 - 15 9
20. Козенца 0:0 Заявка 10 0 6 4 4 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 9 5 3 1 17 - 11 18
2. Порденоне 0:0 Заявка 10 4 4 2 8 - 5 16
3. Лечче Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
4. Кьево 0:0 Заявка 10 3 6 1 11 - 8 15
5. Фрозиноне 0:0 Заявка 8 4 2 2 10 - 7 14
6. Читтаделла 0:1 Заявка 9 4 1 4 13 - 9 13
7. Монца Заявка 9 3 4 2 10 - 9 13
8. СПАЛ 2013 Заявка 9 3 3 3 8 - 10 12
9. Виченца Виртус 0:0 Заявка 10 3 3 4 13 - 14 12
10. Салернитана Заявка 9 3 2 4 7 - 16 11
11. Козенца 0:0 Заявка 9 2 5 2 9 - 7 11
12. Венеция 1:0 Заявка 9 2 5 2 10 - 10 11
13. Пиза Заявка 10 2 4 4 16 - 22 10
14. Кремонезе Заявка 9 2 3 4 9 - 10 9
15. Брешия Заявка 9 2 3 4 10 - 14 9
16. Реджина 0:0 Заявка 10 1 5 4 7 - 14 8
17. Пескара Заявка 8 2 1 5 5 - 15 7
18. Реджана 0:0 Заявка 8 2 1 5 6 - 17 7
19. Виртус Энтелла Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
20. Асколи 0:0 Заявка 10 0 3 7 8 - 16 3
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    8'
    Вароне Иван получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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