  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Салернитана
2:0
Второй тайм: 76'

Стадион:
Пескара
0'
1:0
8' Гол
Гондо Седрик
9' Желтая карточка
Мантовани Валерио
21' Желтая карточка
Майстро Фабио
2:0
25' Гол
Чичерелли Эмануэле
28' Желтая карточка
Гондо Седрик
45' Желтая карточка
Мачин Хосе
75' Желтая карточка
Касасола Тиаго
76'
Салернитана
3-5-2
Пескара
3-5-2

Ход матча

8'
Гондо Седрик
(Джурич Милан)
1:0
9'
Мантовани Валерио
 
21'
 
Майстро Фабио
25'
Чичерелли Эмануэле
2:0
28'
Гондо Седрик
 
38'
 
Мачин Хосе
Ярошински Павел
45'
 
Мачин Хосе
63'
 
Омеонга Стефан
Майстро Фабио
70'
Джаннетти Никколо
Гондо Седрик
 
73'
Купиш Томаш
Чичерелли Эмануэле
 
75'
Касасола Тиаго
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 37 Владение мячом, % 63

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тутино Дженнаро 6 (1) 0.33
2. Джурич Милан 4 (2) 0.22
3. Андерсон Андре 3 0.17
4. Купиш Томаш 3 0.17
5. Чичерелли Эмануэле 1 0.06
6. Касасола Тиаго 1 0.06
7. Капецци Леонардо 1 0.06
8. Богдан Лука 1 0.06
9. Гондо Седрик 1 0.06
10. Лопес Вальтер 0 0
11. Белек Вид 0 0
12. Ди Таккио Франческо 0 0
13. Скьявоне Андреа 0 0
Пескара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сетер Дамир 4 (1) 0.21
2. Галано Кристиан 3 (1) 0.16
3. Майстро Фабио 3 0.16
4. Боккетти Сальваторе 2 0.11
5. Мемушай Ледиан 1 0.05
6. Сконьямильо Дженнаро 1 0.05
7. Вокич Деян 1 0.05
8. Вальдифиори Мирко 0 0
9. Ярошински Павел 0 0
10. Вентола Кристиан 0 0
11. Асенсио Рауль 0 0
12. Машанджело Эдоардо 0 0

Карточки

Салернитана
# Игрок      
1. Ди Таккио Франческо 7 1
2. Дзичек Патрик 5 0
3. Андерсон Андре 5 0
4. Тутино Дженнаро 4 0
5. Дьомбер Норберт 4 0
6. Касасола Тиаго 4 0
7. Джурич Милан 3 0
8. Лопес Вальтер 3 0
9. Айя Рамзи 3 0
10. Джаннетти Никколо 2 0
11. Весели Фредерик 2 0
12. Скьявоне Андреа 2 0
13. Чичерелли Эмануэле 2 0
14. Богдан Лука 2 0
15. Капецци Леонардо 0 1
16. Купиш Томаш 1 0
17. Мильорини Марко 1 0
18. Адамонис Марюс 1 0
19. Гондо Седрик 1 0
20. Мантовани Валерио 1 0
Пескара
# Игрок      
1. Майстро Фабио 6 0
2. Сконьямильо Дженнаро 3 1
3. Бальцано Антонио 4 0
4. Фернандес Леандро II 2 1
5. Нзита Мардоки 2 1
6. Вальдифиори Мирко 3 0
7. Бузеллато Массимилиано 3 0
8. Ярошински Павел 3 0
9. Белланова Рауль 1 1
10. Мемушай Ледиан 2 0
11. Омеонга Стефан 2 0
12. Вентола Кристиан 2 0
13. Машанджело Эдоардо 2 0
14. Галано Кристиан 1 0
15. Антей Лука 1 0
16. Крекко Лука 1 0
17. Мачин Хосе 1 0
18. Сетер Дамир 1 0
19. Бошич Милош 1 0
20. Диамбо Амаду 1 0
21. Гут Родриго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Салернитана 5.26% (1) 15.79% (3) 21.05% (4) 15.79% (3) 26.32% (5) 15.79% (3)
 Пескара 13.33% (2) 20% (3) 20% (3) 0 33.33% (5) 13.33% (2)

Предыдущие игры

Салернитана Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Эмполи 5:0 Салернитана Салернитана 0:2 Порденоне Монца 3:0 Салернитана Венеция 1:2 Салернитана
Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Фрозиноне 0:0 Салернитана Салернитана 1:1 Лечче Брешия 3:1 Салернитана Салернитана 1:0 Читтаделла Козенца 0:1 Салернитана Салернитана 2:1 Кремонезе СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Сампдория 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Асколи Виченца Виртус 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Пиза Кьево 1:2 Салернитана Салернитана 3:0 Судтироль Салернитана 1:1 Реджина Салернитана 3:1 Тернана
Пескара Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Пескара 0:2 Кремонезе Реджана 0:1 Пескара Пескара 0:0 Козенца Виртус Энтелла 3:0 Пескара
Пескара 1:1 Брешия Пескара 3:2 Монца Пиза 0:0 Пескара Пескара 2:3 Виченца Виртус Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:2 Порденоне СПАЛ 2013 2:0 Пескара Пескара 3:1 Читтаделла Лечче 3:1 Пескара Парма 3:1 Пескара Пескара 0:2 Фрозиноне Венеция 4:0 Пескара Пескара 1:2 Эмполи Реджина 3:1 Пескара Пескара 1:1 Сан-Николо Пескара 0:0 Кьево

Последние игры между собой

Салернитана: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Пескара: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Пескара 1:2 Салернитана Серия B Салернитана 3:1 Пескара Серия B Пескара 2:0 Салернитана Серия B Салернитана 2:4 Пескара Серия B
Пескара 1:0 Салернитана Серия B Салернитана 2:2 Пескара Серия B Салернитана 2:2 Пескара Серия B Пескара 1:1 Салернитана Серия B Салернитана 2:0 Пескара Серия C1 B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 18 10 7 1 34 - 16 37
2. Читтаделла Заявка 18 10 3 5 30 - 15 33
3. СПАЛ 2013 Заявка 18 9 5 4 25 - 16 32
4. Салернитана 2:0 Заявка 18 9 4 5 21 - 23 31
5. Монца Заявка 18 8 7 3 27 - 14 31
6. Лечче Заявка 18 7 8 3 32 - 22 29
7. Кьево Заявка 18 7 8 3 23 - 15 29
8. Венеция Заявка 19 7 7 5 24 - 18 28
9. Порденоне Заявка 19 6 10 3 22 - 15 28
10. Фрозиноне Заявка 18 7 6 5 18 - 17 27
11. Пиза Заявка 18 5 8 5 25 - 31 23
12. Брешия Заявка 18 5 6 7 26 - 29 21
13. Виченца Виртус Заявка 19 4 9 6 25 - 27 21
14. Реджана Заявка 18 5 3 10 17 - 29 18
15. Кремонезе Заявка 18 4 6 8 17 - 23 18
16. Реджина Заявка 19 4 6 9 17 - 26 18
17. Виртус Энтелла Заявка 19 4 5 10 17 - 32 17
18. Козенца Заявка 19 2 11 6 13 - 16 17
19. Пескара 0:2 Заявка 19 4 4 11 15 - 32 16
20. Асколи Заявка 19 3 5 11 15 - 27 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 Заявка 9 6 2 1 17 - 6 20
2. Читтаделла Заявка 9 6 2 1 17 - 6 20
3. Салернитана 2:0 Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
4. Эмполи Заявка 9 5 4 0 17 - 5 19
5. Монца Заявка 9 5 3 1 17 - 5 18
6. Венеция Заявка 10 5 2 3 14 - 8 17
7. Кьево Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
8. Лечче Заявка 9 3 5 1 18 - 12 14
9. Пиза Заявка 8 3 4 1 9 - 9 13
10. Фрозиноне Заявка 10 3 4 3 8 - 10 13
11. Брешия Заявка 9 3 3 3 16 - 15 12
12. Порденоне Заявка 9 2 6 1 14 - 10 12
13. Асколи Заявка 9 3 2 4 7 - 11 11
14. Реджана Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
15. Реджина Заявка 9 3 1 5 9 - 11 10
16. Виченца Виртус Заявка 9 1 7 1 11 - 11 10
17. Виртус Энтелла Заявка 10 3 1 6 10 - 18 10
18. Кремонезе Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
19. Пескара 0:2 Заявка 10 2 3 5 10 - 15 9
20. Козенца Заявка 10 0 6 4 4 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 9 5 3 1 17 - 11 18
2. Порденоне Заявка 10 4 4 2 8 - 5 16
3. Лечче Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
4. Кьево Заявка 10 3 6 1 11 - 8 15
5. Фрозиноне Заявка 8 4 2 2 10 - 7 14
6. Читтаделла Заявка 9 4 1 4 13 - 9 13
7. Монца Заявка 9 3 4 2 10 - 9 13
8. СПАЛ 2013 Заявка 9 3 3 3 8 - 10 12
9. Салернитана 2:0 Заявка 9 3 2 4 7 - 16 11
10. Козенца Заявка 9 2 5 2 9 - 7 11
11. Венеция Заявка 9 2 5 2 10 - 10 11
12. Виченца Виртус Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
13. Пиза Заявка 10 2 4 4 16 - 22 10
14. Кремонезе Заявка 9 2 3 4 9 - 10 9
15. Брешия Заявка 9 2 3 4 10 - 14 9
16. Реджина Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
17. Реджана Заявка 8 2 1 5 6 - 17 7
18. Пескара 0:2 Заявка 9 2 1 6 5 - 17 7
19. Виртус Энтелла Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
20. Асколи Заявка 10 0 3 7 8 - 16 3
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Лучшие коэффициенты
Салернитана
Ничья
Пескара
2.36
3.06
77.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.09 11.00 25.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.36 3.06 3.36
Бонус: 5 000 ₽ 1.04 10.50 38.00
  1.09 10.37 34.50

Самый высокий коэффициент на матч «Салернитана» – «Пескара» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Салернитана» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Пескара» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Салернитана» – «Пескара», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.85 1.06 5.90 1.10 2.90 1.39 2.22 1.66 1.71 2.26 1.35 3.20 1.24 3.88 1.08 6.80 1.05 7.30
8.90 1.04 6.50 1.09 6.20 1.10 4.50 1.18 1.87 1.93 2.75 1.42 1.76 2.00 1.35 3.05 1.18 6.50 1.13 5.40 1.02 11.00 1.05 8.50 0.00 19.00
3.10 1.40 2.71 1.50 2.30 1.67 2.84 1.46 2.58 1.54 2.09 1.80 1.59 2.45 1.37 3.20 1.60 2.42 1.41 3.03 1.36 3.30
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.50 1.53 1.70 2.15 1.36 3.15 1.09 7.20 1.07 8.60
1.72 2.12 1.95 1.80 1.28 3.45 1.37 2.95 1.03 10.00 1.02 11.00
2.72 1.49 2.22 1.70 1.73 2.19 1.46 2.81 1.79 2.08 1.49 2.69 1.19 4.85 1.23 4.23 1.12 6.61
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.38 1.32 2.32 1.61 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.50
2.30 1.57 1.55 2.35 1.20 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.72
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
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