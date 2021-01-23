Салернитана
2:0
Конец матча
Стадион: Аречи
Пескара
1:0
8' ГолГондо Седрик
9' Желтая карточкаМантовани Валерио
21' Желтая карточкаМайстро Фабио
2:0
25' ГолЧичерелли Эмануэле
28' Желтая карточкаГондо Седрик
45' Желтая карточкаМачин Хосе
75' Желтая карточкаКасасола Тиаго
86' Желтая карточкаДжаннетти Никколо
- Основной состав
-
72 Белек ВидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Айя РамзиЗащитник
- Защитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сетер ДамирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Вокич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Мачин ХосеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бреда Роберто
Ход матча
8'
1:0
21'
25'
28'
45'
75'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
37 Владение мячом, % 63
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тутино Дженнаро
|6 (1)
|0.33
|2.
|Джурич Милан
|4 (2)
|0.22
|3.
|Андерсон Андре
|3
|0.17
|4.
|Купиш Томаш
|3
|0.17
|5.
|Чичерелли Эмануэле
|1
|0.06
|6.
|Касасола Тиаго
|1
|0.06
|7.
|Капецци Леонардо
|1
|0.06
|8.
|Богдан Лука
|1
|0.06
|9.
|Гондо Седрик
|1
|0.06
|10.
|Лопес Вальтер
|0
|0
|11.
|Белек Вид
|0
|0
|12.
|Ди Таккио Франческо
|0
|0
|13.
|Скьявоне Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сетер Дамир
|4 (1)
|0.21
|2.
|Галано Кристиан
|3 (1)
|0.16
|3.
|Майстро Фабио
|3
|0.16
|4.
|Боккетти Сальваторе
|2
|0.11
|5.
|Мемушай Ледиан
|1
|0.05
|6.
|Сконьямильо Дженнаро
|1
|0.05
|7.
|Вокич Деян
|1
|0.05
|8.
|Вальдифиори Мирко
|0
|0
|9.
|Ярошински Павел
|0
|0
|10.
|Вентола Кристиан
|0
|0
|11.
|Асенсио Рауль
|0
|0
|12.
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ди Таккио Франческо
|7
|1
|2.
|Касасола Тиаго
|5
|0
|3.
|Дзичек Патрик
|5
|0
|4.
|Андерсон Андре
|5
|0
|5.
|Тутино Дженнаро
|4
|0
|6.
|Дьомбер Норберт
|4
|0
|7.
|Джурич Милан
|3
|0
|8.
|Лопес Вальтер
|3
|0
|9.
|Айя Рамзи
|3
|0
|10.
|Джаннетти Никколо
|3
|0
|11.
|Весели Фредерик
|2
|0
|12.
|Скьявоне Андреа
|2
|0
|13.
|Чичерелли Эмануэле
|2
|0
|14.
|Богдан Лука
|2
|0
|15.
|Капецци Леонардо
|0
|1
|16.
|Купиш Томаш
|1
|0
|17.
|Мильорини Марко
|1
|0
|18.
|Адамонис Марюс
|1
|0
|19.
|Гондо Седрик
|1
|0
|20.
|Мантовани Валерио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Майстро Фабио
|6
|0
|2.
|Сконьямильо Дженнаро
|3
|1
|3.
|Бальцано Антонио
|4
|0
|4.
|Фернандес Леандро II
|2
|1
|5.
|Нзита Мардоки
|2
|1
|6.
|Вальдифиори Мирко
|3
|0
|7.
|Бузеллато Массимилиано
|3
|0
|8.
|Ярошински Павел
|3
|0
|9.
|Белланова Рауль
|1
|1
|10.
|Мемушай Ледиан
|2
|0
|11.
|Омеонга Стефан
|2
|0
|12.
|Вентола Кристиан
|2
|0
|13.
|Машанджело Эдоардо
|2
|0
|14.
|Галано Кристиан
|1
|0
|15.
|Антей Лука
|1
|0
|16.
|Крекко Лука
|1
|0
|17.
|Мачин Хосе
|1
|0
|18.
|Сетер Дамир
|1
|0
|19.
|Бошич Милош
|1
|0
|20.
|Диамбо Амаду
|1
|0
|21.
|Гут Родриго
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Салернитана
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|14.29% (3)
|Пескара
|13.33% (2)
|20% (3)
|20% (3)
|0
|33.33% (5)
|13.33% (2)
Предыдущие игры
Салернитана Последние 20 матчей: +10 =4 -6Эмполи 5:0 Салернитана Салернитана 0:2 Порденоне Монца 3:0 Салернитана Венеция 1:2 Салернитана
Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Фрозиноне 0:0 Салернитана Салернитана 1:1 Лечче Брешия 3:1 Салернитана Салернитана 1:0 Читтаделла Козенца 0:1 Салернитана Салернитана 2:1 Кремонезе СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Сампдория 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Асколи Виченца Виртус 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Пиза Кьево 1:2 Салернитана Салернитана 3:0 Судтироль Салернитана 1:1 Реджина Салернитана 3:1 Тернана
Пескара Последние 20 матчей: +5 =4 -11Пескара 0:2 Кремонезе Реджана 0:1 Пескара Пескара 0:0 Козенца Виртус Энтелла 3:0 Пескара
Пескара 1:1 Брешия Пескара 3:2 Монца Пиза 0:0 Пескара Пескара 2:3 Виченца Виртус Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:2 Порденоне СПАЛ 2013 2:0 Пескара Пескара 3:1 Читтаделла Лечче 3:1 Пескара Парма 3:1 Пескара Пескара 0:2 Фрозиноне Венеция 4:0 Пескара Пескара 1:2 Эмполи Реджина 3:1 Пескара Пескара 1:1 Сан-Николо Пескара 0:0 Кьево
Последние игры между собой
Салернитана: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Пескара: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|34 - 16
|37
|2.
|Читтаделла
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|30 - 15
|33
|3.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|25 - 16
|32
|4.
|Салернитана
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|21 - 23
|31
|5.
|Монца
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|27 - 14
|31
|6.
|Лечче
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|32 - 22
|29
|7.
|Кьево
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|23 - 15
|29
|8.
|Венеция
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|24 - 18
|28
|9.
|Порденоне
|Заявка
|19
|6
|10
|3
|22 - 15
|28
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|18 - 17
|27
|11.
|Пиза
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|25 - 31
|23
|12.
|Брешия
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|26 - 29
|21
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|25 - 27
|21
|14.
|Реджана
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|17 - 29
|18
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|17 - 23
|18
|16.
|Реджина
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|17 - 26
|18
|17.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|17 - 32
|17
|18.
|Козенца
|Заявка
|19
|2
|11
|6
|13 - 16
|17
|19.
|Пескара
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|15 - 32
|16
|20.
|Асколи
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|15 - 27
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|2.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|3.
|Салернитана
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|4.
|Эмполи
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|17 - 5
|19
|5.
|Монца
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 5
|18
|6.
|Венеция
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 8
|17
|7.
|Кьево
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|8.
|Лечче
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|18 - 12
|14
|9.
|Пиза
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 9
|13
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 10
|13
|11.
|Брешия
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 15
|12
|12.
|Порденоне
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 10
|12
|13.
|Асколи
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|14.
|Реджана
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|15.
|Реджина
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|11 - 11
|10
|17.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 18
|10
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|19.
|Пескара
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|20.
|Козенца
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|4 - 9
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 11
|18
|2.
|Порденоне
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|8 - 5
|16
|3.
|Лечче
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|4.
|Кьево
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 8
|15
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 9
|13
|7.
|Монца
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|8.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|9.
|Салернитана
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 16
|11
|10.
|Козенца
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 7
|11
|11.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|12.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|13.
|Пиза
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 22
|10
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|15.
|Брешия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|16.
|Реджина
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 15
|8
|17.
|Реджана
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 17
|7
|18.
|Пескара
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 17
|7
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|20.
|Асколи
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|8 - 16
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Салернитана» – «Пескара» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Салернитана» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Пескара» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Салернитана» – «Пескара», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров