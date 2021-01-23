Козенца
0:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla
Порденоне
17
Ба
Абу
19
Вера
Брайан
16
Маньино
Лука
32
Бутич
Карло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Ба АбуПолузащитник
-
19 Вера БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Буа ДевидПолузащитник
-
11 Сакко ИхсанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Roberto Occhiuzzi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Маньино ЛукаПолузащитник
-
32 Бутич КарлоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Бансе АльдоНападающий
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карретта Мирко
|3
|0.16
|2.
|Глиоцци Этторе
|2
|0.11
|3.
|Тиритиельо Андреа
|2
|0.11
|4.
|Балули Мохамед
|2
|0.11
|5.
|Баэс Хайме
|1
|0.05
|6.
|Тремолада Лука
|1
|0.05
|7.
|Биттанте Лука
|1
|0.05
|8.
|Корси Анджело
|0
|0
|9.
|Суэва Джанлуиджи
|0
|0
|10.
|Вера Брайан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьяв Давиде
|11 (3)
|0.58
|2.
|Чиурриа Патрик
|3
|0.16
|3.
|Мусёлик Себастьян
|2
|0.11
|4.
|Барисон Альберто
|2
|0.11
|5.
|Берра Филиппо
|1
|0.05
|6.
|Фаласко Никола
|1
|0.05
|7.
|Цаммарини Роберто
|1
|0.05
|8.
|Скавоне Мануэль
|1
|0.05
|9.
|Кало Джакомо
|0
|0
|10.
|Маньино Лука
|0
|0
|11.
|Бутич Карло
|0
|0
|12.
|Малламо Алессандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тиритиельо Андреа
|6
|1
|2.
|Биттанте Лука
|4
|1
|3.
|Шаудоне Даниэле
|5
|0
|4.
|Корси Анджело
|5
|0
|5.
|Ба Абу
|3
|1
|6.
|Коне Бенджамин
|3
|1
|7.
|Петруччи Давиде
|4
|0
|8.
|Бруччини Мирко
|4
|0
|9.
|Идда Риккардо
|3
|0
|10.
|Ингроссо Джанмарко
|1
|1
|11.
|Леджиттимо Маттео
|2
|0
|12.
|Карретта Мирко
|2
|0
|13.
|Баэс Хайме
|2
|0
|14.
|Сакко Ихсан
|2
|0
|15.
|Балули Мохамед
|2
|0
|16.
|Литтери Джанлука
|1
|0
|17.
|Петре Адриан
|1
|0
|18.
|Суэва Джанлуиджи
|1
|0
|19.
|Боррелли Дженнаро
|1
|0
|20.
|Вера Брайан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дьяв Давиде
|7
|0
|2.
|Фаласко Никола
|5
|0
|3.
|Кампорезе Микеле
|3
|0
|4.
|Скавоне Мануэль
|3
|0
|5.
|Мусёлик Себастьян
|3
|0
|6.
|Фольякко Алессандро
|3
|0
|7.
|Кало Джакомо
|3
|0
|8.
|Маньино Лука
|3
|0
|9.
|Бассоли Алессандро
|2
|0
|10.
|Барисон Альберто
|2
|0
|11.
|Мисурака Джанвито
|1
|0
|12.
|Гавацци Давиде
|1
|0
|13.
|Берра Филиппо
|1
|0
|14.
|Чиурриа Патрик
|1
|0
|15.
|Цаммарини Роберто
|1
|0
|16.
|Перизан Самуэле
|1
|0
|17.
|Бутич Карло
|1
|0
|18.
|Малламо Алессандро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Козенца
|0
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|25% (3)
|25% (3)
|25% (3)
|Порденоне
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|13.64% (3)
|18.18% (4)
Предыдущие игры
Козенца Последние 20 матчей: +4 =9 -7Монца 2:2 Козенца Козенца 0:2 Эмполи Пескара 0:0 Козенца Козенца 1:1 Пиза
Козенца 0:0 Венеция Кремонезе 1:0 Козенца Асколи 0:3 Козенца Козенца 0:1 Реджана Виченца Виртус 1:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Парма 2:1 Козенца Фрозиноне 0:2 Козенца Козенца 1:2 Брешия Кьево 2:0 Козенца Козенца 2:1 Монополи Козенца 1:1 Лечче Реджина 0:0 Козенца Козенца 1:1 Читтаделла СПАЛ 2013 1:1 Козенца Козенца 0:0 Алессандрия
Порденоне Последние 20 матчей: +7 =9 -4Порденоне 2:0 Венеция Салернитана 0:2 Порденоне Порденоне 3:0 Реджана Фрозиноне 1:1 Порденоне
Порденоне 1:2 Кремонезе Виртус Энтелла 0:1 Порденоне Порденоне 1:1 Брешия Пиза 1:0 Порденоне Порденоне 0:0 Эмполи Пескара 0:2 Порденоне Порденоне 1:1 Монца Порденоне 1:1 Кьево Асколи 0:1 Порденоне Порденоне 0:0 Монца Порденоне 2:2 Реджина Читтаделла 2:0 Порденоне Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 Виченца Виртус 1:1 Порденоне Порденоне 3:0 Казарано Лечче 0:0 Порденоне
Последние игры между собой
Козенца: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Порденоне: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|34 - 16
|37
|2.
|Читтаделла
|0:1 Заявка
|18
|10
|3
|5
|30 - 15
|33
|3.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|25 - 16
|32
|4.
|Монца
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|27 - 14
|31
|5.
|Лечче
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|32 - 22
|29
|6.
|Кьево
|0:0 Заявка
|18
|7
|8
|3
|23 - 15
|29
|7.
|Салернитана
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|19 - 23
|28
|8.
|Венеция
|1:0 Заявка
|19
|7
|7
|5
|24 - 18
|28
|9.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|19
|6
|10
|3
|22 - 15
|28
|10.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|18
|7
|6
|5
|17 - 16
|27
|11.
|Пиза
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|25 - 31
|23
|12.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|19
|4
|10
|5
|24 - 25
|22
|13.
|Брешия
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|26 - 29
|21
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|17 - 23
|18
|15.
|Реджина
|0:0 Заявка
|19
|4
|6
|9
|16 - 25
|18
|16.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|17 - 32
|17
|17.
|Козенца
|0:0 Заявка
|19
|2
|11
|6
|13 - 16
|17
|18.
|Реджана
|0:0 Заявка
|18
|4
|4
|10
|15 - 28
|16
|19.
|Пескара
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|15 - 30
|16
|20.
|Асколи
|0:0 Заявка
|19
|3
|5
|11
|15 - 27
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|2.
|Читтаделла
|0:1 Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|3.
|Эмполи
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|17 - 5
|19
|4.
|Монца
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 5
|18
|5.
|Салернитана
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 7
|17
|6.
|Венеция
|1:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 8
|17
|7.
|Кьево
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|8.
|Лечче
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|18 - 12
|14
|9.
|Пиза
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 9
|13
|10.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|7 - 9
|13
|11.
|Брешия
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 15
|12
|12.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 10
|12
|13.
|Асколи
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|14.
|Реджина
|0:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|15.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|9
|1
|7
|1
|11 - 11
|10
|16.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 18
|10
|17.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|18.
|Реджана
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 11
|9
|19.
|Пескара
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|20.
|Козенца
|0:0 Заявка
|10
|0
|6
|4
|4 - 9
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 11
|18
|2.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|8 - 5
|16
|3.
|Лечче
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|4.
|Кьево
|0:0 Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 8
|15
|5.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|6.
|Читтаделла
|0:1 Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 9
|13
|7.
|Монца
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|8.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|9.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 14
|12
|10.
|Салернитана
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 16
|11
|11.
|Козенца
|0:0 Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 7
|11
|12.
|Венеция
|1:0 Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|13.
|Пиза
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 22
|10
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|15.
|Брешия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|16.
|Реджина
|0:0 Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 14
|8
|17.
|Пескара
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 15
|7
|18.
|Реджана
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 17
|7
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|20.
|Асколи
|0:0 Заявка
|10
|0
|3
|7
|8 - 16
|3
Победитель
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