  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Козенца
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Порденоне
0' 10'
30
Фальконе
Владимиро
28
Ингроссо
Джанмарко
5
Идда
Риккардо
18
Леджиттимо
Маттео
2
Корси
Анджело
17
Ба
Абу
19
Вера
Брайан
27
Биттанте
Лука
10
Карретта
Мирко
21
Тремолада
Лука
7
Баэс
Хайме
22
Перизан
Самуэле
2
Берра
Филиппо
6
Барисон
Альберто
31
Кампорезе
Микеле
54
Фаласко
Никола
33
Цаммарини
Роберто
21
Мисурака
Джанвито
29
Скавоне
Мануэль
16
Маньино
Лука
32
Бутич
Карло
9
Дьяв
Давиде
Козенца
3-4-3
Порденоне
4-3-1-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карретта Мирко 3 0.16
2. Глиоцци Этторе 2 0.11
3. Тиритиельо Андреа 2 0.11
4. Балули Мохамед 2 0.11
5. Баэс Хайме 1 0.05
6. Тремолада Лука 1 0.05
7. Биттанте Лука 1 0.05
8. Корси Анджело 0 0
9. Суэва Джанлуиджи 0 0
10. Вера Брайан 0 0
Порденоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьяв Давиде 11 (3) 0.58
2. Чиурриа Патрик 3 0.16
3. Мусёлик Себастьян 2 0.11
4. Барисон Альберто 2 0.11
5. Берра Филиппо 1 0.05
6. Фаласко Никола 1 0.05
7. Цаммарини Роберто 1 0.05
8. Скавоне Мануэль 1 0.05
9. Кало Джакомо 0 0
10. Маньино Лука 0 0
11. Бутич Карло 0 0
12. Малламо Алессандро 0 0

Карточки

Козенца
# Игрок      
1. Тиритиельо Андреа 6 1
2. Биттанте Лука 4 1
3. Шаудоне Даниэле 5 0
4. Корси Анджело 5 0
5. Ба Абу 3 1
6. Коне Бенджамин 3 1
7. Петруччи Давиде 4 0
8. Бруччини Мирко 4 0
9. Идда Риккардо 3 0
10. Ингроссо Джанмарко 1 1
11. Леджиттимо Маттео 2 0
12. Карретта Мирко 2 0
13. Баэс Хайме 2 0
14. Сакко Ихсан 2 0
15. Балули Мохамед 2 0
16. Литтери Джанлука 1 0
17. Петре Адриан 1 0
18. Суэва Джанлуиджи 1 0
19. Боррелли Дженнаро 1 0
20. Вера Брайан 1 0
Порденоне
# Игрок      
1. Дьяв Давиде 7 0
2. Фаласко Никола 5 0
3. Кампорезе Микеле 3 0
4. Скавоне Мануэль 3 0
5. Мусёлик Себастьян 3 0
6. Фольякко Алессандро 3 0
7. Кало Джакомо 3 0
8. Маньино Лука 3 0
9. Бассоли Алессандро 2 0
10. Барисон Альберто 2 0
11. Мисурака Джанвито 1 0
12. Гавацци Давиде 1 0
13. Берра Филиппо 1 0
14. Чиурриа Патрик 1 0
15. Цаммарини Роберто 1 0
16. Перизан Самуэле 1 0
17. Бутич Карло 1 0
18. Малламо Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Козенца 0 8.33% (1) 16.67% (2) 25% (3) 25% (3) 25% (3)
 Порденоне 18.18% (4) 13.64% (3) 13.64% (3) 22.73% (5) 13.64% (3) 18.18% (4)

Предыдущие игры

Козенца Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Монца 2:2 Козенца Козенца 0:2 Эмполи Пескара 0:0 Козенца Козенца 1:1 Пиза
Козенца 0:0 Венеция Кремонезе 1:0 Козенца Асколи 0:3 Козенца Козенца 0:1 Реджана Виченца Виртус 1:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Парма 2:1 Козенца Фрозиноне 0:2 Козенца Козенца 1:2 Брешия Кьево 2:0 Козенца Козенца 2:1 Монополи Козенца 1:1 Лечче Реджина 0:0 Козенца Козенца 1:1 Читтаделла СПАЛ 2013 1:1 Козенца Козенца 0:0 Алессандрия
Порденоне Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Порденоне 2:0 Венеция Салернитана 0:2 Порденоне Порденоне 3:0 Реджана Фрозиноне 1:1 Порденоне
Порденоне 1:2 Кремонезе Виртус Энтелла 0:1 Порденоне Порденоне 1:1 Брешия Пиза 1:0 Порденоне Порденоне 0:0 Эмполи Пескара 0:2 Порденоне Порденоне 1:1 Монца Порденоне 1:1 Кьево Асколи 0:1 Порденоне Порденоне 0:0 Монца Порденоне 2:2 Реджина Читтаделла 2:0 Порденоне Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 Виченца Виртус 1:1 Порденоне Порденоне 3:0 Казарано Лечче 0:0 Порденоне

Последние игры между собой

Козенца: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Порденоне: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Порденоне 1:2 Козенца Серия B Козенца 1:2 Порденоне Серия B Козенца 0:0 Порденоне Лега Про, Повышение Порденоне 1:0 Козенца Лега Про, Повышение
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 18 10 7 1 34 - 16 37
2. Читтаделла 0:1 Заявка 18 10 3 5 30 - 15 33
3. СПАЛ 2013 Заявка 18 9 5 4 25 - 16 32
4. Монца Заявка 18 8 7 3 27 - 14 31
5. Лечче Заявка 18 7 8 3 32 - 22 29
6. Кьево 0:0 Заявка 18 7 8 3 23 - 15 29
7. Салернитана Заявка 17 8 4 5 19 - 23 28
8. Венеция 1:0 Заявка 19 7 7 5 24 - 18 28
9. Порденоне 0:0 Заявка 19 6 10 3 22 - 15 28
10. Фрозиноне 0:0 Заявка 18 7 6 5 17 - 16 27
11. Пиза Заявка 18 5 8 5 25 - 31 23
12. Виченца Виртус 0:0 Заявка 19 4 10 5 24 - 25 22
13. Брешия Заявка 18 5 6 7 26 - 29 21
14. Кремонезе Заявка 18 4 6 8 17 - 23 18
15. Реджина 0:0 Заявка 19 4 6 9 16 - 25 18
16. Виртус Энтелла Заявка 19 4 5 10 17 - 32 17
17. Козенца 0:0 Заявка 19 2 11 6 13 - 16 17
18. Реджана 0:0 Заявка 18 4 4 10 15 - 28 16
19. Пескара Заявка 18 4 4 10 15 - 30 16
20. Асколи 0:0 Заявка 19 3 5 11 15 - 27 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 Заявка 9 6 2 1 17 - 6 20
2. Читтаделла 0:1 Заявка 9 6 2 1 17 - 6 20
3. Эмполи Заявка 9 5 4 0 17 - 5 19
4. Монца Заявка 9 5 3 1 17 - 5 18
5. Салернитана Заявка 8 5 2 1 12 - 7 17
6. Венеция 1:0 Заявка 10 5 2 3 14 - 8 17
7. Кьево 0:0 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
8. Лечче Заявка 9 3 5 1 18 - 12 14
9. Пиза Заявка 8 3 4 1 9 - 9 13
10. Фрозиноне 0:0 Заявка 10 3 4 3 7 - 9 13
11. Брешия Заявка 9 3 3 3 16 - 15 12
12. Порденоне 0:0 Заявка 9 2 6 1 14 - 10 12
13. Асколи 0:0 Заявка 9 3 2 4 7 - 11 11
14. Реджина 0:0 Заявка 9 3 1 5 9 - 11 10
15. Виченца Виртус 0:0 Заявка 9 1 7 1 11 - 11 10
16. Виртус Энтелла Заявка 10 3 1 6 10 - 18 10
17. Кремонезе Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
18. Реджана 0:0 Заявка 10 2 3 5 9 - 11 9
19. Пескара Заявка 10 2 3 5 10 - 15 9
20. Козенца 0:0 Заявка 10 0 6 4 4 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 9 5 3 1 17 - 11 18
2. Порденоне 0:0 Заявка 10 4 4 2 8 - 5 16
3. Лечче Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
4. Кьево 0:0 Заявка 10 3 6 1 11 - 8 15
5. Фрозиноне 0:0 Заявка 8 4 2 2 10 - 7 14
6. Читтаделла 0:1 Заявка 9 4 1 4 13 - 9 13
7. Монца Заявка 9 3 4 2 10 - 9 13
8. СПАЛ 2013 Заявка 9 3 3 3 8 - 10 12
9. Виченца Виртус 0:0 Заявка 10 3 3 4 13 - 14 12
10. Салернитана Заявка 9 3 2 4 7 - 16 11
11. Козенца 0:0 Заявка 9 2 5 2 9 - 7 11
12. Венеция 1:0 Заявка 9 2 5 2 10 - 10 11
13. Пиза Заявка 10 2 4 4 16 - 22 10
14. Кремонезе Заявка 9 2 3 4 9 - 10 9
15. Брешия Заявка 9 2 3 4 10 - 14 9
16. Реджина 0:0 Заявка 10 1 5 4 7 - 14 8
17. Пескара Заявка 8 2 1 5 5 - 15 7
18. Реджана 0:0 Заявка 8 2 1 5 6 - 17 7
19. Виртус Энтелла Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
20. Асколи 0:0 Заявка 10 0 3 7 8 - 16 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Vito-Gigi Marulla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Козенца
Ничья
Порденоне
3.16
3.00
2.56
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.10 3.00 2.50
Бонус: 10 000 ₽ 3.15 2.80 2.55
Бонус: 5 000 ₽ 3.16 2.92 2.56
Бонус: 5 000 ₽ 3.00 3.00 2.46

Самый высокий коэффициент на матч «Козенца» – «Порденоне» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Козенца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Порденоне» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Козенца» – «Порденоне», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.40 1.09 2.75 1.41 2.04 1.72 1.56 2.33 1.21 4.10 1.06 8.20
6.55 1.07 5.60 1.11 2.86 1.40 2.20 1.67 1.70 2.27 1.33 3.32 1.25 3.78 1.08 6.70 1.05 7.60
8.70 1.04 6.40 1.09 2.85 1.39 2.20 1.67 1.85 1.96 1.65 2.23 1.31 3.30 1.23 4.00 1.08 7.20 1.07 7.90 0.00 12.50 0.00 13.00 0.00 19.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.44 1.52 1.61 2.22 1.30 3.30 1.06 8.20
2.43 1.56 1.68 2.19 1.33 3.30 1.09 7.30 1.07 8.70
1.65 2.23 1.31 3.25 1.07 7.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 2.16 1.65 1.51 2.46 1.12 5.80
3.38 1.32 2.32 1.61 1.57 2.40 1.20 4.55 1.15 5.75
2.33 1.53 1.58 2.33 1.22 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.82
1.85 1.89
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.80 1.24
3.60 1.27
Где смотреть матч Козенца 0:0 Порденоне онлайн

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