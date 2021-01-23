Козенца
0:0
Конец матча
Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla
Порденоне
0:0
23' Не забитый пенальтиДьяв Давиде
35' Желтая карточкаДьяв Давиде
42' Красная карточкаКорси Анджело
63' Желтая карточкаБарисон Альберто
73' Желтая карточкаБерра Филиппо
76' Желтая карточкаКало Джакомо
90' Вторая желтая карточкаБерра Филиппо
90' Желтая карточкаКампорезе Микеле
17
Ба
Абу
19
Вера
Брайан
16
Маньино
Лука
32
Бутич
Карло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ба АбуПолузащитник
-
19 Вера БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Буа ДевидПолузащитник
-
11 Сакко ИхсанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Roberto Occhiuzzi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Маньино ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Бутич КарлоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Бансе АльдоНападающий
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
Ход матча
23'
0:0
35'
42'
63'
73'
76'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 4
-
2 Угловые 11
-
0 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 5
-
1 Красные карточки 1
-
3 Замены 4
-
40 Владение мячом, % 60
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карретта Мирко
|3
|0.16
|2.
|Глиоцци Этторе
|2
|0.11
|3.
|Тиритиельо Андреа
|2
|0.11
|4.
|Балули Мохамед
|2
|0.11
|5.
|Баэс Хайме
|1
|0.05
|6.
|Тремолада Лука
|1
|0.05
|7.
|Биттанте Лука
|1
|0.05
|8.
|Корси Анджело
|0
|0
|9.
|Суэва Джанлуиджи
|0
|0
|10.
|Вера Брайан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьяв Давиде
|11 (3)
|0.58
|2.
|Чиурриа Патрик
|3
|0.16
|3.
|Мусёлик Себастьян
|2
|0.11
|4.
|Барисон Альберто
|2
|0.11
|5.
|Берра Филиппо
|1
|0.05
|6.
|Фаласко Никола
|1
|0.05
|7.
|Цаммарини Роберто
|1
|0.05
|8.
|Скавоне Мануэль
|1
|0.05
|9.
|Кало Джакомо
|0
|0
|10.
|Маньино Лука
|0
|0
|11.
|Бутич Карло
|0
|0
|12.
|Малламо Алессандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тиритиельо Андреа
|6
|1
|2.
|Корси Анджело
|5
|1
|3.
|Биттанте Лука
|4
|1
|4.
|Шаудоне Даниэле
|5
|0
|5.
|Ба Абу
|3
|1
|6.
|Коне Бенджамин
|3
|1
|7.
|Петруччи Давиде
|4
|0
|8.
|Бруччини Мирко
|4
|0
|9.
|Идда Риккардо
|3
|0
|10.
|Ингроссо Джанмарко
|1
|1
|11.
|Леджиттимо Маттео
|2
|0
|12.
|Карретта Мирко
|2
|0
|13.
|Баэс Хайме
|2
|0
|14.
|Сакко Ихсан
|2
|0
|15.
|Балули Мохамед
|2
|0
|16.
|Литтери Джанлука
|1
|0
|17.
|Петре Адриан
|1
|0
|18.
|Суэва Джанлуиджи
|1
|0
|19.
|Боррелли Дженнаро
|1
|0
|20.
|Вера Брайан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дьяв Давиде
|8
|0
|2.
|Фаласко Никола
|5
|0
|3.
|Кампорезе Микеле
|4
|0
|4.
|Кало Джакомо
|4
|0
|5.
|Берра Филиппо
|2
|1
|6.
|Скавоне Мануэль
|3
|0
|7.
|Мусёлик Себастьян
|3
|0
|8.
|Барисон Альберто
|3
|0
|9.
|Фольякко Алессандро
|3
|0
|10.
|Маньино Лука
|3
|0
|11.
|Бассоли Алессандро
|2
|0
|12.
|Мисурака Джанвито
|1
|0
|13.
|Гавацци Давиде
|1
|0
|14.
|Чиурриа Патрик
|1
|0
|15.
|Цаммарини Роберто
|1
|0
|16.
|Перизан Самуэле
|1
|0
|17.
|Бутич Карло
|1
|0
|18.
|Малламо Алессандро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Козенца
|0
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|25% (3)
|25% (3)
|25% (3)
|Порденоне
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|13.64% (3)
|18.18% (4)
Предыдущие игры
Козенца Последние 20 матчей: +4 =9 -7Монца 2:2 Козенца Козенца 0:2 Эмполи Пескара 0:0 Козенца Козенца 1:1 Пиза
Козенца 0:0 Венеция Кремонезе 1:0 Козенца Асколи 0:3 Козенца Козенца 0:1 Реджана Виченца Виртус 1:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Парма 2:1 Козенца Фрозиноне 0:2 Козенца Козенца 1:2 Брешия Кьево 2:0 Козенца Козенца 2:1 Монополи Козенца 1:1 Лечче Реджина 0:0 Козенца Козенца 1:1 Читтаделла СПАЛ 2013 1:1 Козенца Козенца 0:0 Алессандрия
Порденоне Последние 20 матчей: +7 =9 -4Порденоне 2:0 Венеция Салернитана 0:2 Порденоне Порденоне 3:0 Реджана Фрозиноне 1:1 Порденоне
Порденоне 1:2 Кремонезе Виртус Энтелла 0:1 Порденоне Порденоне 1:1 Брешия Пиза 1:0 Порденоне Порденоне 0:0 Эмполи Пескара 0:2 Порденоне Порденоне 1:1 Монца Порденоне 1:1 Кьево Асколи 0:1 Порденоне Порденоне 0:0 Монца Порденоне 2:2 Реджина Читтаделла 2:0 Порденоне Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 Виченца Виртус 1:1 Порденоне Порденоне 3:0 Казарано Лечче 0:0 Порденоне
Последние игры между собой
Козенца: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Порденоне: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|34 - 16
|37
|2.
|Читтаделла
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|30 - 15
|33
|3.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|25 - 16
|32
|4.
|Салернитана
|2:0 Заявка
|18
|9
|4
|5
|21 - 23
|31
|5.
|Монца
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|27 - 14
|31
|6.
|Лечче
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|32 - 22
|29
|7.
|Кьево
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|23 - 15
|29
|8.
|Венеция
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|24 - 18
|28
|9.
|Порденоне
|Заявка
|19
|6
|10
|3
|22 - 15
|28
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|18 - 17
|27
|11.
|Пиза
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|25 - 31
|23
|12.
|Брешия
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|26 - 29
|21
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|25 - 27
|21
|14.
|Реджана
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|17 - 29
|18
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|17 - 23
|18
|16.
|Реджина
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|17 - 26
|18
|17.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|17 - 32
|17
|18.
|Козенца
|Заявка
|19
|2
|11
|6
|13 - 16
|17
|19.
|Пескара
|0:2 Заявка
|19
|4
|4
|11
|15 - 32
|16
|20.
|Асколи
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|15 - 27
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|2.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|3.
|Салернитана
|2:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|4.
|Эмполи
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|17 - 5
|19
|5.
|Монца
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 5
|18
|6.
|Венеция
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 8
|17
|7.
|Кьево
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|8.
|Лечче
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|18 - 12
|14
|9.
|Пиза
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 9
|13
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 10
|13
|11.
|Брешия
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 15
|12
|12.
|Порденоне
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 10
|12
|13.
|Асколи
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|14.
|Реджана
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|15.
|Реджина
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|11 - 11
|10
|17.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 18
|10
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|19.
|Пескара
|0:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|20.
|Козенца
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|4 - 9
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 11
|18
|2.
|Порденоне
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|8 - 5
|16
|3.
|Лечче
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|4.
|Кьево
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 8
|15
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 9
|13
|7.
|Монца
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|8.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|9.
|Салернитана
|2:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 16
|11
|10.
|Козенца
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 7
|11
|11.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|12.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|13.
|Пиза
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 22
|10
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|15.
|Брешия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|16.
|Реджина
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 15
|8
|17.
|Реджана
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 17
|7
|18.
|Пескара
|0:2 Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 17
|7
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|20.
|Асколи
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|8 - 16
|3
Победитель
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