Верона
0:1
Первый тайм: 7'
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Наполи
0:1
1' ГолЛосано Ирвинг
21
Гюнтер
Корай
61
Тамез
Адриен
14
Илич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
-
61 Тамез АдриенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Пандур ИворВратарь
-
15 Четин МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
90 Колли ЭбримаПолузащитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Полузащитник
-
14 Мертенс ДрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
1'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цаканьи Маттиа
|4 (1)
|0.22
|2.
|Барак Антонин
|3
|0.17
|3.
|Димарко Федерико
|2
|0.11
|4.
|Велозу Мигель
|2 (2)
|0.11
|5.
|Фавилли Андреа
|2
|0.11
|6.
|Калинич Никола
|1
|0.06
|7.
|Лазович Дарко
|1
|0.06
|8.
|Тамез Адриен
|1
|0.06
|9.
|Илич Иван
|1
|0.06
|10.
|Фараони Марко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Инсинье Лоренцо
|9 (3)
|0.53
|2.
|Лосано Ирвинг
|8
|0.47
|3.
|Мертенс Дрис
|4
|0.24
|4.
|Зелиньски Пётр
|4
|0.24
|5.
|Петанья Андреа
|4
|0.24
|6.
|Политано Маттео
|4
|0.24
|7.
|Осимхен Виктор
|2
|0.12
|8.
|Демме Диего
|2
|0.12
|9.
|Фабиан Руис
|1
|0.06
|10.
|Бакайоко Тьемуэ
|1
|0.06
|11.
|Элмас Эльиф
|1
|0.06
|12.
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|13.
|Оспина Давид
|0
|0
|14.
|Руй Мариу
|0
|0
|15.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чеккерини Федерико
|6
|0
|2.
|Димарко Федерико
|4
|0
|3.
|Маньяни Джанджакомо
|4
|0
|4.
|Барак Антонин
|2
|1
|5.
|Фараони Марко
|3
|0
|6.
|Цаканьи Маттиа
|3
|0
|7.
|Сальседо Эдди
|3
|0
|8.
|Ловато Маттео
|3
|0
|9.
|Лазович Дарко
|2
|0
|10.
|Тамез Адриен
|2
|0
|11.
|Давидович Павел
|2
|0
|12.
|Велозу Мигель
|1
|0
|13.
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|14.
|Эмпереур Алан
|1
|0
|15.
|Фавилли Андреа
|1
|0
|16.
|Виейра Ронни
|1
|0
|17.
|Данци Андреа
|1
|0
|18.
|Колли Эбрима
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ди Лоренцо Джованни
|5
|0
|2.
|Бакайоко Тьемуэ
|3
|1
|3.
|Инсинье Лоренцо
|2
|1
|4.
|Лосано Ирвинг
|3
|0
|5.
|Оспина Давид
|2
|0
|6.
|Манолас Костас
|2
|0
|7.
|Кулибали Калиду
|2
|0
|8.
|Руй Мариу
|2
|0
|9.
|Политано Маттео
|2
|0
|10.
|Лоботка Станислав
|2
|0
|11.
|Демме Диего
|1
|0
|12.
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|13.
|Осимхен Виктор
|1
|0
|14.
|Элмас Эльиф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Верона
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|0
|11.76% (2)
|41.18% (7)
|11.76% (2)
|Наполи
|7.5% (3)
|12.5% (5)
|15% (6)
|15% (6)
|27.5% (11)
|22.5% (9)
Предыдущие игры
Верона Последние 20 матчей: +8 =6 -6Болонья 1:0 Верона Верона 2:1 Кротоне Торино 1:1 Верона Специя 0:1 Верона
Верона 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:1 Верона Верона 1:2 Сампдория Лацио 1:2 Верона Верона 1:1 Кальяри Аталанта 0:2 Верона Кальяри 2:1 Верона Верона 0:2 Сассуоло Милан 2:2 Верона Верона 3:1 Беневенто Верона 3:3 Венеция Ювентус 1:1 Верона Верона 0:0 Дженоа Парма 1:0 Верона Верона 1:0 Удинезе Верона 3:0 Рома
Наполи Последние 20 матчей: +11 =3 -6Ювентус 2:0 Наполи Наполи 6:0 Фиорентина Наполи 3:2 Эмполи Удинезе 1:2 Наполи
Наполи 1:2 Специя Кальяри 1:4 Наполи Наполи 1:1 Торино Лацио 2:0 Наполи Интер Милан 1:0 Наполи Наполи 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Реал Сосьедад Кротоне 0:4 Наполи АЗ Алкмаар 1:1 Наполи Наполи 4:0 Рома Наполи 2:0 Риека Наполи 1:3 Милан Болонья 0:1 Наполи Риека 1:2 Наполи Наполи 0:2 Сассуоло Реал Сосьедад 0:1 Наполи
Последние игры между собой
Верона: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 10
Наполи: победы: 10, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|39 - 22
|43
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|45 - 23
|41
|3.
|Наполи
|1:0 Заявка
|18
|12
|1
|5
|41 - 16
|37
|4.
|Рома
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|41 - 32
|37
|5.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|37 - 18
|36
|6.
|Аталанта
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|44 - 23
|36
|7.
|Лацио
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 25
|31
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|31 - 27
|30
|9.
|Верона
|0:1 Заявка
|19
|7
|6
|6
|22 - 18
|27
|10.
|Сампдория
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|28 - 29
|23
|11.
|Беневенто
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|23 - 36
|22
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|20 - 30
|21
|13.
|Болонья
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|24 - 33
|20
|14.
|Удинезе
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|20 - 28
|18
|15.
|Специя
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|26 - 36
|18
|16.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|19
|3
|7
|9
|18 - 30
|16
|17.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|19
|3
|6
|10
|23 - 36
|15
|18.
|Торино
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|28 - 37
|14
|19.
|Парма
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 34
|13
|20.
|Кротоне
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|22 - 43
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|25 - 12
|24
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 13
|22
|3.
|Ювентус
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 8
|20
|4.
|Милан
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 15
|18
|5.
|Аталанта
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|22 - 10
|17
|6.
|Наполи
|1:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|25 - 10
|16
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|8.
|Лацио
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|9.
|Болонья
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 17
|14
|10.
|Верона
|0:1 Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 10
|14
|11.
|Сампдория
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 14
|13
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|13.
|Кротоне
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|14.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 16
|9
|15.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|16.
|Беневенто
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|17.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 18
|8
|18.
|Парма
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|3 - 13
|7
|19.
|Специя
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 18
|6
|20.
|Торино
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|13 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 7
|25
|2.
|Наполи
|1:0 Заявка
|9
|7
|0
|2
|16 - 6
|21
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|20 - 10
|19
|4.
|Аталанта
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 13
|19
|5.
|Лацио
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 15
|17
|7.
|Ювентус
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|19 - 10
|16
|8.
|Беневенто
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 16
|13
|9.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 20
|13
|10.
|Верона
|0:1 Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|11.
|Специя
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 18
|12
|12.
|Сампдория
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|14.
|Торино
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 19
|9
|15.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 14
|7
|16.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 18
|7
|17.
|Парма
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 21
|6
|18.
|Болонья
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 16
|6
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 21
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|9 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Верона» – «Наполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Верона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Наполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Верона» – «Наполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Верона 0:1 Наполи
Исход игры
Верона
5% (7)
Ничья
6.5% (9)
Наполи
88.5% (123)
Тотал 2.5
Больше
65.22% (90)
Меньше
34.78% (48)
Обе команды забьют
Да
70.29% (97)
Нет
29.71% (41)
Популярный счёт
1:2 Наполи
56.8% (79)
0:2 Наполи
12.9% (18)
0:1 Наполи
10.8% (15)
1:3 Наполи
6.5% (9)
1:1 Ничья
5.8% (8)
2:0 Верона
2.9% (4)
1:0 Верона
1.4% (2)
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