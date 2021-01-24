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  2. Матчи
  3. Италия
Верона
0:1
Первый тайм: 7'

Стадион:
Наполи
0'
0:1
1' Гол
Лосано Ирвинг
7'
1
Сильвестри
Марко
27
Давидович
Павел
21
Гюнтер
Корай
61
Тамез
Адриен
5
Фараони
Марко
8
Лазович
Дарко
14
Илич
Иван
3
Димарко
Федерико
7
Барак
Антонин
20
Цаканьи
Маттиа
29
Калинич
Никола
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
19
Максимович
Никола
26
Кулибали
Калиду
23
Хюсай
Эльсейд
4
Демме
Диего
5
Бакайоко
Тьемуэ
11
Лосано
Ирвинг
20
Зелиньски
Пётр
24
Инсинье
Лоренцо
37
Петанья
Андреа
Верона
3-4-2-1
Наполи
4-2-3-1

Ход матча

1'
0:1
Лосано Ирвинг

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цаканьи Маттиа 4 (1) 0.22
2. Барак Антонин 3 0.17
3. Димарко Федерико 2 0.11
4. Велозу Мигель 2 (2) 0.11
5. Фавилли Андреа 2 0.11
6. Калинич Никола 1 0.06
7. Лазович Дарко 1 0.06
8. Тамез Адриен 1 0.06
9. Илич Иван 1 0.06
10. Фараони Марко 0 0
Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Инсинье Лоренцо 9 (3) 0.53
2. Лосано Ирвинг 8 0.47
3. Мертенс Дрис 4 0.24
4. Зелиньски Пётр 4 0.24
5. Петанья Андреа 4 0.24
6. Политано Маттео 4 0.24
7. Осимхен Виктор 2 0.12
8. Демме Диего 2 0.12
9. Фабиан Руис 1 0.06
10. Бакайоко Тьемуэ 1 0.06
11. Элмас Эльиф 1 0.06
12. Ди Лоренцо Джованни 0 0
13. Оспина Давид 0 0
14. Руй Мариу 0 0
15. Хюсай Эльсейд 0 0

Карточки

Верона
# Игрок      
1. Чеккерини Федерико 6 0
2. Димарко Федерико 4 0
3. Маньяни Джанджакомо 4 0
4. Барак Антонин 2 1
5. Фараони Марко 3 0
6. Цаканьи Маттиа 3 0
7. Сальседо Эдди 3 0
8. Ловато Маттео 3 0
9. Лазович Дарко 2 0
10. Тамез Адриен 2 0
11. Давидович Павел 2 0
12. Велозу Мигель 1 0
13. Ди Кармине Самуэль 1 0
14. Эмпереур Алан 1 0
15. Фавилли Андреа 1 0
16. Виейра Ронни 1 0
17. Данци Андреа 1 0
18. Колли Эбрима 1 0
Наполи
# Игрок      
1. Ди Лоренцо Джованни 5 0
2. Бакайоко Тьемуэ 3 1
3. Инсинье Лоренцо 2 1
4. Лосано Ирвинг 3 0
5. Оспина Давид 2 0
6. Манолас Костас 2 0
7. Кулибали Калиду 2 0
8. Руй Мариу 2 0
9. Политано Маттео 2 0
10. Лоботка Станислав 2 0
11. Демме Диего 1 0
12. Зелиньски Пётр 1 0
13. Осимхен Виктор 1 0
14. Элмас Эльиф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Верона 11.76% (2) 23.53% (4) 0 11.76% (2) 41.18% (7) 11.76% (2)
 Наполи 7.5% (3) 12.5% (5) 15% (6) 15% (6) 27.5% (11) 22.5% (9)

Предыдущие игры

Верона Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Болонья 1:0 Верона Верона 2:1 Кротоне Торино 1:1 Верона Специя 0:1 Верона
Верона 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:1 Верона Верона 1:2 Сампдория Лацио 1:2 Верона Верона 1:1 Кальяри Аталанта 0:2 Верона Кальяри 2:1 Верона Верона 0:2 Сассуоло Милан 2:2 Верона Верона 3:1 Беневенто Верона 3:3 Венеция Ювентус 1:1 Верона Верона 0:0 Дженоа Парма 1:0 Верона Верона 1:0 Удинезе Верона 3:0 Рома
Наполи Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Ювентус 2:0 Наполи Наполи 6:0 Фиорентина Наполи 3:2 Эмполи Удинезе 1:2 Наполи
Наполи 1:2 Специя Кальяри 1:4 Наполи Наполи 1:1 Торино Лацио 2:0 Наполи Интер Милан 1:0 Наполи Наполи 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Реал Сосьедад Кротоне 0:4 Наполи АЗ Алкмаар 1:1 Наполи Наполи 4:0 Рома Наполи 2:0 Риека Наполи 1:3 Милан Болонья 0:1 Наполи Риека 1:2 Наполи Наполи 0:2 Сассуоло Реал Сосьедад 0:1 Наполи

Последние игры между собой

Верона: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 10
Наполи: победы: 10, ничьи: 0, поражения: 1
Верона 0:2 Наполи Серия A Наполи 2:0 Верона Серия A Наполи 2:0 Верона Серия A Верона 1:3 Наполи Серия A
Наполи 3:0 Верона Серия A Наполи 3:0 Верона Кубок Верона 0:2 Наполи Серия A Верона 2:0 Наполи Серия A Наполи 6:2 Верона Серия A Наполи 5:1 Верона Серия A Верона 0:3 Наполи Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 19 13 4 2 39 - 22 43
2. Интер Милан Заявка 19 12 5 2 45 - 23 41
3. Наполи 1:0 Заявка 18 12 1 5 41 - 16 37
4. Рома Заявка 19 11 4 4 41 - 32 37
5. Ювентус Заявка 18 10 6 2 37 - 18 36
6. Аталанта Заявка 19 10 6 3 44 - 23 36
7. Лацио Заявка 18 9 4 5 30 - 25 31
8. Сассуоло Заявка 18 8 6 4 31 - 27 30
9. Верона 0:1 Заявка 19 7 6 6 22 - 18 27
10. Сампдория Заявка 18 7 2 9 28 - 29 23
11. Беневенто Заявка 19 6 4 9 23 - 36 22
12. Фиорентина Заявка 19 5 6 8 20 - 30 21
13. Болонья Заявка 19 5 5 9 24 - 33 20
14. Удинезе Заявка 19 4 6 9 20 - 28 18
15. Специя Заявка 19 4 6 9 26 - 36 18
16. Дженоа 0:0 Заявка 19 3 7 9 18 - 30 16
17. Кальяри 0:0 Заявка 19 3 6 10 23 - 36 15
18. Торино Заявка 19 2 8 9 28 - 37 14
19. Парма Заявка 18 2 7 9 14 - 34 13
20. Кротоне Заявка 19 3 3 13 22 - 43 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 10 7 3 0 25 - 12 24
2. Интер Милан Заявка 9 7 1 1 25 - 13 22
3. Ювентус Заявка 9 6 2 1 18 - 8 20
4. Милан Заявка 10 5 3 2 20 - 15 18
5. Аталанта Заявка 9 5 2 2 22 - 10 17
6. Наполи 1:0 Заявка 9 5 1 3 25 - 10 16
7. Фиорентина Заявка 10 4 4 2 11 - 9 16
8. Лацио Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
9. Болонья Заявка 9 4 2 3 17 - 17 14
10. Верона 0:1 Заявка 10 4 2 4 12 - 10 14
11. Сампдория Заявка 9 4 1 4 17 - 14 13
12. Сассуоло Заявка 9 3 4 2 13 - 12 13
13. Кротоне Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
14. Дженоа 0:0 Заявка 10 2 3 5 13 - 16 9
15. Удинезе Заявка 10 2 3 5 7 - 12 9
16. Беневенто Заявка 10 2 3 5 11 - 20 9
17. Кальяри 0:0 Заявка 9 2 2 5 12 - 18 8
18. Парма Заявка 9 1 4 4 3 - 13 7
19. Специя Заявка 9 1 3 5 10 - 18 6
20. Торино Заявка 9 0 5 4 13 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 9 8 1 0 19 - 7 25
2. Наполи 1:0 Заявка 9 7 0 2 16 - 6 21
3. Интер Милан Заявка 10 5 4 1 20 - 10 19
4. Аталанта Заявка 10 5 4 1 22 - 13 19
5. Лацио Заявка 9 5 2 2 16 - 12 17
6. Сассуоло Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
7. Ювентус Заявка 9 4 4 1 19 - 10 16
8. Беневенто Заявка 9 4 1 4 12 - 16 13
9. Рома Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
10. Верона 0:1 Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
11. Специя Заявка 10 3 3 4 16 - 18 12
12. Сампдория Заявка 9 3 1 5 11 - 15 10
13. Удинезе Заявка 9 2 3 4 13 - 16 9
14. Торино Заявка 10 2 3 5 15 - 19 9
15. Дженоа 0:0 Заявка 9 1 4 4 5 - 14 7
16. Кальяри 0:0 Заявка 10 1 4 5 11 - 18 7
17. Парма Заявка 9 1 3 5 11 - 21 6
18. Болонья Заявка 10 1 3 6 7 - 16 6
19. Фиорентина Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
20. Кротоне Заявка 10 0 2 8 9 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Верона 5% (7)
X 6.5% (9)
Наполи 88.5% (123)
Все прогнозы
1.73 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Верона
Ничья
Наполи
4.30
3.58
1.95
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.20 3.50 1.95
Бонус: 5 000 ₽ 4.30 3.58 1.95
Бонус: 5 000 ₽ 4.20 3.45 1.93

Самый высокий коэффициент на матч «Верона» – «Наполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Верона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Наполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Верона» – «Наполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.20 1.02 8.30 1.05 3.70 1.26 2.95 1.40 2.06 1.85 1.59 2.36 1.37 2.99 1.15 4.80 1.11 5.40 1.02 9.60
11.50 1.02 8.40 1.05 3.70 1.29 2.90 1.45 1.99 1.93 1.78 2.20 1.57 2.65 1.39 3.25 1.16 5.50 1.12 6.00 1.02 10.00 1.02 10.50 0.00 17.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.39 1.99 1.82 1.49 2.62 1.15 5.40 1.11 6.45
3.15 1.35 1.91 1.89 1.44 2.90 1.14 6.00 1.09 5.99
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.91 1.41 1.77 2.05 1.31 3.45 1.20 4.55
4.20 1.22 2.75 1.42 1.70 2.08 1.29 3.40 1.20 4.04

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.71 2.14
Букмекер Да Нет
4.50 1.20
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Где смотреть матч Верона 0:1 Наполи онлайн

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Прогнозы на матч Верона 0:1 Наполи

Исход игры
Верона
5% (7)
Ничья
6.5% (9)
Наполи
88.5% (123)
Тотал 2.5
Больше
65.22% (90)
Меньше
34.78% (48)
Обе команды забьют
Да
70.29% (97)
Нет
29.71% (41)
Популярный счёт
1:2 Наполи
56.8% (79)
0:2 Наполи
12.9% (18)
0:1 Наполи
10.8% (15)
1:3 Наполи
6.5% (9)
1:1 Ничья
5.8% (8)
2:0 Верона
2.9% (4)
1:0 Верона
1.4% (2)
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