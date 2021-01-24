[player1] из команды [team] опасно и грубо сыграл. [player2] пострадал.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Удар от ворот произведет Верона

47' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Наполи имеет хороший шанс забить.

46' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Барак Антонин из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

43' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Верона

42' Лосано Ирвинг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Лазович Дарко имел отличный шанс забить, но голкипер спас!

39' Плохо сыграл Хюсай Эльсейд - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

38' Матч возобновится спорным мячом

38' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Г О О О О Л - Димарко Федерико классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

34' Верона имеет хороший шанс забить.

33' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Наполи имеет хороший шанс забить.

32' Максимович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Верона имеет хороший шанс забить.

30' Давидович Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе

28' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Игрок из команды Наполи вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

25' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Наполи имеет хороший шанс забить.

23' Верона имеет хороший шанс забить.

23' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Кулибали Калиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Плохо сыграл Кулибали Калиду - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

22' Верона имеет хороший шанс забить.

21' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Верона

20' Наполи имеет хороший шанс забить.

19' Удар от ворот произведет Верона

18' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Матч возобновлен

16' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

16' Демме Диего получил желтую карточку от судьи

16' Удар от ворот произведет Верона

13' Верона имеет хороший шанс забить.

12' Матч возобновится спорным мячом

12' Матч возобновлен

11' Цаканьи Маттиа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Верона имеет хороший шанс забить.

10' Удар от ворот произведет Верона

10' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Зелиньски Пётр навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Матч возобновлен

5' Калинич Никола на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Максимович Никола на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Зелиньски Пётр из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

4' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Наполи

3' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Максимович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Верона имеет хороший шанс забить.

1' Г О О О О Л - Лосано Ирвинг изменил счет на табло!

1' Плохо сыграл Димарко Федерико - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Наполи начинает с центра поля