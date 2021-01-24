  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Дженоа
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Кальяри
0' 8'
1
Перин
Маттиа
55
Мазиелло
Андреа
21
Радованович
Иван
4
Кришито
Доменико
77
Дзаппакоста
Давиде
16
Зайц
Миха
47
Бадель
Милан
20
Стротман
Кевин
99
Циборра
Леннарт
23
Дестро
Маттиа
61
Шомуродов
Элдор
28
Краньо
Алессио
25
Дзаппа
Габриэле
23
Чеппители
Лука
2
Годин
Диего
22
Ликояннис
Хараламбос
18
Нандес
Найтан
8
Марин
Рэзван
32
Дункан
Альфред
4
Наингголан
Раджа
10
Педро
Жоао
9
Симеоне
Джованни
Дженоа
3-5-2
Кальяри
4-3-2-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дестро Маттиа 6 0.33
2. Пьяца Марко 3 0.17
3. Шомуродов Элдор 2 0.11
4. Скамачча Джанлука 2 0.11
5. Пандев Горан 1 0.06
6. Стураро Стефано 1 0.06
7. Зайц Миха 1 0.06
8. Дзаппакоста Давиде 1 0.06
9. Кришито Доменико 1 (1) 0.06
10. Гильоне Паоло 0 0
11. Бадель Милан 0 0
12. Лерагер Лукас 0 0
13. Гольданига Эдоардо 0 0
14. Пеллегрини Лука 0 0
15. Ебонгуе Стив-Майк 0 0
Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 10 (2) 0.56
2. Симеоне Джованни 5 0.28
3. Соттил Рикардо 2 0.11
4. Ликояннис Хараламбос 2 0.11
5. Паволетти Леонардо 1 0.06
6. Нандес Найтан 1 0.06
7. Марин Рэзван 1 0.06
8. Годин Диего 1 0.06
9. Дзаппа Габриэле 0 0
10. Валюкевич Себастьян 0 0
11. Олива Кристиан 0 0

Карточки

Дженоа
# Игрок      
1. Гольданига Эдоардо 6 0
2. Мазиелло Андреа 4 0
3. Бадель Милан 4 0
4. Бани Маттиа 4 0
5. Гильоне Паоло 4 0
6. Пандев Горан 3 0
7. Дестро Маттиа 3 0
8. Зайц Миха 3 0
9. Перин Маттиа 1 1
10. Радованович Иван 2 0
11. Дзаппакоста Давиде 2 0
12. Пеллегрини Лука 2 0
13. Кришито Доменико 1 0
14. Стураро Стефано 1 0
15. Скамачча Джанлука 1 0
16. Циборра Леннарт 1 0
17. Ровелла Николо 1 0
Кальяри
# Игрок      
1. Ликояннис Хараламбос 4 1
2. Нандес Найтан 4 1
3. Паволетти Леонардо 4 0
4. Соттил Рикардо 3 0
5. Фараго Паоло 2 0
6. Рог Марко 2 0
7. Марин Рэзван 2 0
8. Калигара Фабрицио 2 0
9. Олива Кристиан 2 0
10. Годин Диего 1 0
11. Педро Жоао 1 0
12. Чеппители Лука 1 0
13. Краньо Алессио 1 0
14. Пизакане Фабио 1 0
15. Трамони Маттео 1 0
16. Дзаппа Габриэле 1 0
17. Трипальделли Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дженоа 11.11% (2) 11.11% (2) 11.11% (2) 33.33% (6) 22.22% (4) 11.11% (2)
 Кальяри 8.7% (2) 21.74% (5) 13.04% (3) 34.78% (8) 8.7% (2) 13.04% (3)

Предыдущие игры

Дженоа Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Аталанта 0:0 Дженоа Ювентус 3:2 Дженоа Дженоа 2:0 Болонья Сассуоло 2:1 Дженоа
Дженоа 1:1 Лацио Специя 1:2 Дженоа Беневенто 2:0 Дженоа Дженоа 2:2 Милан Дженоа 1:3 Ювентус Фиорентина 1:1 Дженоа Дженоа 1:2 Парма Сампдория 1:3 Дженоа Удинезе 1:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Дженоа 1:2 Торино Сампдория 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Катанзаро Дженоа 0:2 Интер Милан Верона 0:0 Дженоа Наполи 6:0 Дженоа
Кальяри Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Кальяри 0:2 Милан Аталанта 3:1 Кальяри Фиорентина 1:0 Кальяри Кальяри 1:2 Беневенто
Кальяри 1:4 Наполи Рома 3:2 Кальяри Кальяри 1:1 Удинезе Парма 0:0 Кальяри Кальяри 1:3 Интер Милан Верона 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Специя Кальяри 2:1 Верона Ювентус 2:0 Кальяри Кальяри 2:0 Сампдория Болонья 3:2 Кальяри Кальяри 1:0 Кремонезе Кальяри 4:2 Кротоне Торино 2:3 Кальяри Аталанта 5:2 Кальяри Кальяри 0:2 Лацио

Последние игры между собой

Дженоа: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Кальяри: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Дженоа 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Дженоа Серия A
Дженоа 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:3 Дженоа Серия A Кальяри 4:1 Дженоа Серия A Дженоа 3:1 Кальяри Серия A Дженоа 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Дженоа Серия A Кальяри 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 2:0 Кальяри Серия A Дженоа 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Дженоа Серия A Дженоа 5:3 Кальяри Серия A Кальяри 3:2 Дженоа Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 19 13 4 2 39 - 22 43
2. Интер Милан Заявка 19 12 5 2 45 - 23 41
3. Наполи 1:0 Заявка 18 12 1 5 41 - 16 37
4. Рома Заявка 19 11 4 4 41 - 32 37
5. Ювентус Заявка 18 10 6 2 37 - 18 36
6. Аталанта Заявка 19 10 6 3 44 - 23 36
7. Лацио Заявка 18 9 4 5 30 - 25 31
8. Сассуоло Заявка 18 8 6 4 31 - 27 30
9. Верона 0:1 Заявка 19 7 6 6 22 - 18 27
10. Сампдория Заявка 18 7 2 9 28 - 29 23
11. Беневенто Заявка 19 6 4 9 23 - 36 22
12. Фиорентина Заявка 19 5 6 8 20 - 30 21
13. Болонья Заявка 19 5 5 9 24 - 33 20
14. Удинезе Заявка 19 4 6 9 20 - 28 18
15. Специя Заявка 19 4 6 9 26 - 36 18
16. Дженоа 0:0 Заявка 19 3 7 9 18 - 30 16
17. Кальяри 0:0 Заявка 19 3 6 10 23 - 36 15
18. Торино Заявка 19 2 8 9 28 - 37 14
19. Парма Заявка 18 2 7 9 14 - 34 13
20. Кротоне Заявка 19 3 3 13 22 - 43 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 10 7 3 0 25 - 12 24
2. Интер Милан Заявка 9 7 1 1 25 - 13 22
3. Ювентус Заявка 9 6 2 1 18 - 8 20
4. Милан Заявка 10 5 3 2 20 - 15 18
5. Аталанта Заявка 9 5 2 2 22 - 10 17
6. Наполи 1:0 Заявка 9 5 1 3 25 - 10 16
7. Фиорентина Заявка 10 4 4 2 11 - 9 16
8. Лацио Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
9. Болонья Заявка 9 4 2 3 17 - 17 14
10. Верона 0:1 Заявка 10 4 2 4 12 - 10 14
11. Сампдория Заявка 9 4 1 4 17 - 14 13
12. Сассуоло Заявка 9 3 4 2 13 - 12 13
13. Кротоне Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
14. Дженоа 0:0 Заявка 10 2 3 5 13 - 16 9
15. Удинезе Заявка 10 2 3 5 7 - 12 9
16. Беневенто Заявка 10 2 3 5 11 - 20 9
17. Кальяри 0:0 Заявка 9 2 2 5 12 - 18 8
18. Парма Заявка 9 1 4 4 3 - 13 7
19. Специя Заявка 9 1 3 5 10 - 18 6
20. Торино Заявка 9 0 5 4 13 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 9 8 1 0 19 - 7 25
2. Наполи 1:0 Заявка 9 7 0 2 16 - 6 21
3. Интер Милан Заявка 10 5 4 1 20 - 10 19
4. Аталанта Заявка 10 5 4 1 22 - 13 19
5. Лацио Заявка 9 5 2 2 16 - 12 17
6. Сассуоло Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
7. Ювентус Заявка 9 4 4 1 19 - 10 16
8. Беневенто Заявка 9 4 1 4 12 - 16 13
9. Рома Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
10. Верона 0:1 Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
11. Специя Заявка 10 3 3 4 16 - 18 12
12. Сампдория Заявка 9 3 1 5 11 - 15 10
13. Удинезе Заявка 9 2 3 4 13 - 16 9
14. Торино Заявка 10 2 3 5 15 - 19 9
15. Дженоа 0:0 Заявка 9 1 4 4 5 - 14 7
16. Кальяри 0:0 Заявка 10 1 4 5 11 - 18 7
17. Парма Заявка 9 1 3 5 11 - 21 6
18. Болонья Заявка 10 1 3 6 7 - 16 6
19. Фиорентина Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
20. Кротоне Заявка 10 0 2 8 9 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Дженоа 78.6% (110)
X 17.1% (24)
Кальяри 4.3% (6)
Все прогнозы
2.25 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дженоа
Ничья
Кальяри
2.52
3.45
3.23
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.35 3.45 3.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.52 3.42 2.99
Бонус: 5 000 ₽ 2.37 3.30 2.85
  2.28 3.43 3.23

Самый высокий коэффициент на матч «Дженоа» – «Кальяри» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дженоа» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кальяри» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дженоа» – «Кальяри», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.10 1.02 8.50 1.04 3.62 1.27 2.88 1.42 1.98 1.92 1.58 2.38 1.38 2.94 1.16 4.65 1.11 5.25 1.02 9.10
12.00 1.02 8.60 1.05 3.80 1.29 3.00 1.40 2.03 1.84 1.81 2.07 1.59 2.46 1.38 3.05 1.18 5.00 1.12 6.00 1.02 10.00 1.02 11.00 0.00 17.50
3.94 1.28 3.05 1.40 2.36 1.63 2.02 1.85 1.80 2.09 1.57 2.49 1.39 3.20 1.14 6.54
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.40 1.95 1.85 1.46 2.72 1.15 5.50 1.11 6.70
1.98 1.82 1.42 2.80 1.13 5.90
3.17 1.38 2.61 1.53 2.05 1.83 1.64 2.34 1.45 2.85
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.91 1.41 1.78 2.04 1.34 3.26 1.22 4.30
2.95 1.37 1.77 1.98 1.31 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.23
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
Где смотреть матч Дженоа 0:0 Кальяри онлайн

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Прогнозы на матч Дженоа 0:0 Кальяри

Исход игры
Дженоа
78.6% (110)
Ничья
17.1% (24)
Кальяри
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
43.88% (61)
Меньше
56.12% (78)
Обе команды забьют
Да
59.71% (83)
Нет
40.29% (56)
Популярный счёт
2:1 Дженоа
37.1% (52)
1:0 Дженоа
32.9% (46)
1:1 Ничья
15.7% (22)
2:0 Дженоа
6.4% (9)
1:2 Кальяри
3.6% (5)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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