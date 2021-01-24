Дженоа
1:0
Конец матча
Стадион: Луиджи Феррарис
Кальяри
1:0
10' ГолДестро Маттиа
18' Желтая карточкаДестро Маттиа
20' Желтая карточкаНандес Найтан
86' Желтая карточкаДзаппа Габриэле
16
Зайц
Миха
47
Бадель
Милан
10
Педро
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Зайц МихаПолузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
25 Онгене ЖеромЗащитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Пьяца МаркоНападающий
-
19 Пандев ГоранНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
10'
1:0
18'
20'
86'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 3
-
4 Угловые 7
-
3 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дестро Маттиа
|7
|0.37
|2.
|Пьяца Марко
|3
|0.16
|3.
|Шомуродов Элдор
|2
|0.11
|4.
|Скамачча Джанлука
|2
|0.11
|5.
|Пандев Горан
|1
|0.05
|6.
|Стураро Стефано
|1
|0.05
|7.
|Зайц Миха
|1
|0.05
|8.
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.05
|9.
|Кришито Доменико
|1 (1)
|0.05
|10.
|Гильоне Паоло
|0
|0
|11.
|Стротман Кевин
|0
|0
|12.
|Бадель Милан
|0
|0
|13.
|Лерагер Лукас
|0
|0
|14.
|Гольданига Эдоардо
|0
|0
|15.
|Пеллегрини Лука
|0
|0
|16.
|Ебонгуе Стив-Майк
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Жоао
|10 (2)
|0.53
|2.
|Симеоне Джованни
|5
|0.26
|3.
|Соттил Рикардо
|2
|0.11
|4.
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0.11
|5.
|Паволетти Леонардо
|1
|0.05
|6.
|Нандес Найтан
|1
|0.05
|7.
|Марин Рэзван
|1
|0.05
|8.
|Годин Диего
|1
|0.05
|9.
|Дзаппа Габриэле
|0
|0
|10.
|Валюкевич Себастьян
|0
|0
|11.
|Олива Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гольданига Эдоардо
|6
|0
|2.
|Мазиелло Андреа
|4
|0
|3.
|Бадель Милан
|4
|0
|4.
|Дестро Маттиа
|4
|0
|5.
|Бани Маттиа
|4
|0
|6.
|Гильоне Паоло
|4
|0
|7.
|Пандев Горан
|3
|0
|8.
|Зайц Миха
|3
|0
|9.
|Перин Маттиа
|1
|1
|10.
|Радованович Иван
|2
|0
|11.
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0
|12.
|Пеллегрини Лука
|2
|0
|13.
|Кришито Доменико
|1
|0
|14.
|Стураро Стефано
|1
|0
|15.
|Скамачча Джанлука
|1
|0
|16.
|Циборра Леннарт
|1
|0
|17.
|Ровелла Николо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нандес Найтан
|5
|1
|2.
|Ликояннис Хараламбос
|4
|1
|3.
|Паволетти Леонардо
|4
|0
|4.
|Соттил Рикардо
|3
|0
|5.
|Фараго Паоло
|2
|0
|6.
|Рог Марко
|2
|0
|7.
|Марин Рэзван
|2
|0
|8.
|Калигара Фабрицио
|2
|0
|9.
|Дзаппа Габриэле
|2
|0
|10.
|Олива Кристиан
|2
|0
|11.
|Годин Диего
|1
|0
|12.
|Педро Жоао
|1
|0
|13.
|Чеппители Лука
|1
|0
|14.
|Краньо Алессио
|1
|0
|15.
|Пизакане Фабио
|1
|0
|16.
|Трамони Маттео
|1
|0
|17.
|Трипальделли Алессандро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дженоа
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|31.58% (6)
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|Кальяри
|8.7% (2)
|21.74% (5)
|13.04% (3)
|34.78% (8)
|8.7% (2)
|13.04% (3)
Предыдущие игры
Дженоа Последние 20 матчей: +4 =6 -10Аталанта 0:0 Дженоа Ювентус 3:2 Дженоа Дженоа 2:0 Болонья Сассуоло 2:1 Дженоа
Дженоа 1:1 Лацио Специя 1:2 Дженоа Беневенто 2:0 Дженоа Дженоа 2:2 Милан Дженоа 1:3 Ювентус Фиорентина 1:1 Дженоа Дженоа 1:2 Парма Сампдория 1:3 Дженоа Удинезе 1:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Дженоа 1:2 Торино Сампдория 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Катанзаро Дженоа 0:2 Интер Милан Верона 0:0 Дженоа Наполи 6:0 Дженоа
Кальяри Последние 20 матчей: +5 =4 -11Кальяри 0:2 Милан Аталанта 3:1 Кальяри Фиорентина 1:0 Кальяри Кальяри 1:2 Беневенто
Кальяри 1:4 Наполи Рома 3:2 Кальяри Кальяри 1:1 Удинезе Парма 0:0 Кальяри Кальяри 1:3 Интер Милан Верона 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Специя Кальяри 2:1 Верона Ювентус 2:0 Кальяри Кальяри 2:0 Сампдория Болонья 3:2 Кальяри Кальяри 1:0 Кремонезе Кальяри 4:2 Кротоне Торино 2:3 Кальяри Аталанта 5:2 Кальяри Кальяри 0:2 Лацио
Последние игры между собой
Дженоа: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Кальяри: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Дженоа 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:3 Дженоа Серия A Кальяри 4:1 Дженоа Серия A Дженоа 3:1 Кальяри Серия A Дженоа 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Дженоа Серия A Кальяри 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 2:0 Кальяри Серия A Дженоа 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Дженоа Серия A Дженоа 5:3 Кальяри Серия A Кальяри 3:2 Дженоа Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|39 - 22
|43
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|45 - 23
|41
|3.
|Рома
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|41 - 32
|37
|4.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|37 - 18
|36
|5.
|Аталанта
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|44 - 23
|36
|6.
|Наполи
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|41 - 19
|34
|7.
|Лацио
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 25
|31
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|31 - 27
|30
|9.
|Верона
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|25 - 18
|30
|10.
|Сампдория
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|28 - 29
|23
|11.
|Беневенто
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|23 - 36
|22
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|20 - 30
|21
|13.
|Болонья
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|24 - 33
|20
|14.
|Удинезе
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|20 - 28
|18
|15.
|Специя
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|26 - 36
|18
|16.
|Дженоа
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|19 - 30
|18
|17.
|Кальяри
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|23 - 37
|14
|18.
|Торино
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|28 - 37
|14
|19.
|Парма
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 34
|13
|20.
|Кротоне
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|22 - 43
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|25 - 12
|24
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 13
|22
|3.
|Ювентус
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 8
|20
|4.
|Милан
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 15
|18
|5.
|Аталанта
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|22 - 10
|17
|6.
|Верона
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|7.
|Наполи
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|25 - 10
|16
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|9.
|Лацио
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|10.
|Болонья
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 17
|14
|11.
|Сампдория
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 14
|13
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|13.
|Дженоа
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|14.
|Кротоне
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|15.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|16.
|Беневенто
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|17.
|Кальяри
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 18
|8
|18.
|Парма
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|3 - 13
|7
|19.
|Специя
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 18
|6
|20.
|Торино
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|13 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 7
|25
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|20 - 10
|19
|3.
|Аталанта
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 13
|19
|4.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 9
|18
|5.
|Лацио
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 15
|17
|7.
|Ювентус
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|19 - 10
|16
|8.
|Беневенто
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 16
|13
|9.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 20
|13
|10.
|Верона
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|11.
|Специя
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 18
|12
|12.
|Сампдория
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|14.
|Торино
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 19
|9
|15.
|Дженоа
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 14
|7
|16.
|Парма
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 21
|6
|17.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
|18.
|Болонья
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 16
|6
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 21
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|9 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Дженоа» – «Кальяри» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дженоа» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кальяри» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дженоа» – «Кальяри», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Дженоа 1:0 Кальяри
Исход игры
Дженоа
78.6% (110)
Ничья
17.1% (24)
Кальяри
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
43.88% (61)
Меньше
56.12% (78)
Обе команды забьют
Да
59.71% (83)
Нет
40.29% (56)
Популярный счёт
2:1 Дженоа
37.1% (52)
1:0 Дженоа
32.9% (46)
1:1 Ничья
15.7% (22)
2:0 Дженоа
6.4% (9)
1:2 Кальяри
3.6% (5)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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