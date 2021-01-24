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  3. Италия
Дженоа
1:0
Конец матча

Стадион:
Кальяри
0'
1:0
10' Гол
Дестро Маттиа
18' Желтая карточка
Дестро Маттиа
20' Желтая карточка
Нандес Найтан
86' Желтая карточка
Дзаппа Габриэле
90'+5
1
Перин
Маттиа
55
Мазиелло
Андреа
21
Радованович
Иван
4
Кришито
Доменико
77
Дзаппакоста
Давиде
16
Зайц
Миха
47
Бадель
Милан
20
Стротман
Кевин
99
Циборра
Леннарт
23
Дестро
Маттиа
61
Шомуродов
Элдор
28
Краньо
Алессио
25
Дзаппа
Габриэле
23
Чеппители
Лука
2
Годин
Диего
22
Ликояннис
Хараламбос
18
Нандес
Найтан
8
Марин
Рэзван
32
Дункан
Альфред
4
Наингголан
Раджа
10
Педро
Жоао
9
Симеоне
Джованни
Дженоа
3-5-2
Кальяри
4-3-2-1

Ход матча

10'
Дестро Маттиа
(Стротман Кевин)
1:0
18'
Дестро Маттиа
 
20'
 
Нандес Найтан
56'
Онгене Жером
Циборра Леннарт
 
62'
Пандев Горан
Дестро Маттиа
 
63'
Бехрами Валон
Стротман Кевин
 
70'
 
Черри Альберто
Симеоне Джованни
70'
 
Соттил Рикардо
Дункан Альфред
77'
Пьяца Марко
Шомуродов Элдор
 
77'
Мелегони Филиппо
Зайц Миха
 
85'
 
Перейро Гастон
Наингголан Раджа
86'
 
Дзаппа Габриэле

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 7
  • 3 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дестро Маттиа 7 0.37
2. Пьяца Марко 3 0.16
3. Шомуродов Элдор 2 0.11
4. Скамачча Джанлука 2 0.11
5. Пандев Горан 1 0.05
6. Стураро Стефано 1 0.05
7. Зайц Миха 1 0.05
8. Дзаппакоста Давиде 1 0.05
9. Кришито Доменико 1 (1) 0.05
10. Гильоне Паоло 0 0
11. Стротман Кевин 0 0
12. Бадель Милан 0 0
13. Лерагер Лукас 0 0
14. Гольданига Эдоардо 0 0
15. Пеллегрини Лука 0 0
16. Ебонгуе Стив-Майк 0 0
Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 10 (2) 0.53
2. Симеоне Джованни 5 0.26
3. Соттил Рикардо 2 0.11
4. Ликояннис Хараламбос 2 0.11
5. Паволетти Леонардо 1 0.05
6. Нандес Найтан 1 0.05
7. Марин Рэзван 1 0.05
8. Годин Диего 1 0.05
9. Дзаппа Габриэле 0 0
10. Валюкевич Себастьян 0 0
11. Олива Кристиан 0 0

Карточки

Дженоа
# Игрок      
1. Гольданига Эдоардо 6 0
2. Мазиелло Андреа 4 0
3. Бадель Милан 4 0
4. Дестро Маттиа 4 0
5. Бани Маттиа 4 0
6. Гильоне Паоло 4 0
7. Пандев Горан 3 0
8. Зайц Миха 3 0
9. Перин Маттиа 1 1
10. Радованович Иван 2 0
11. Дзаппакоста Давиде 2 0
12. Пеллегрини Лука 2 0
13. Кришито Доменико 1 0
14. Стураро Стефано 1 0
15. Скамачча Джанлука 1 0
16. Циборра Леннарт 1 0
17. Ровелла Николо 1 0
Кальяри
# Игрок      
1. Нандес Найтан 5 1
2. Ликояннис Хараламбос 4 1
3. Паволетти Леонардо 4 0
4. Соттил Рикардо 3 0
5. Фараго Паоло 2 0
6. Рог Марко 2 0
7. Марин Рэзван 2 0
8. Калигара Фабрицио 2 0
9. Дзаппа Габриэле 2 0
10. Олива Кристиан 2 0
11. Годин Диего 1 0
12. Педро Жоао 1 0
13. Чеппители Лука 1 0
14. Краньо Алессио 1 0
15. Пизакане Фабио 1 0
16. Трамони Маттео 1 0
17. Трипальделли Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дженоа 15.79% (3) 10.53% (2) 10.53% (2) 31.58% (6) 21.05% (4) 10.53% (2)
 Кальяри 8.7% (2) 21.74% (5) 13.04% (3) 34.78% (8) 8.7% (2) 13.04% (3)

Предыдущие игры

Дженоа Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Аталанта 0:0 Дженоа Ювентус 3:2 Дженоа Дженоа 2:0 Болонья Сассуоло 2:1 Дженоа
Дженоа 1:1 Лацио Специя 1:2 Дженоа Беневенто 2:0 Дженоа Дженоа 2:2 Милан Дженоа 1:3 Ювентус Фиорентина 1:1 Дженоа Дженоа 1:2 Парма Сампдория 1:3 Дженоа Удинезе 1:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Дженоа 1:2 Торино Сампдория 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Катанзаро Дженоа 0:2 Интер Милан Верона 0:0 Дженоа Наполи 6:0 Дженоа
Кальяри Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Кальяри 0:2 Милан Аталанта 3:1 Кальяри Фиорентина 1:0 Кальяри Кальяри 1:2 Беневенто
Кальяри 1:4 Наполи Рома 3:2 Кальяри Кальяри 1:1 Удинезе Парма 0:0 Кальяри Кальяри 1:3 Интер Милан Верона 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Специя Кальяри 2:1 Верона Ювентус 2:0 Кальяри Кальяри 2:0 Сампдория Болонья 3:2 Кальяри Кальяри 1:0 Кремонезе Кальяри 4:2 Кротоне Торино 2:3 Кальяри Аталанта 5:2 Кальяри Кальяри 0:2 Лацио

Последние игры между собой

Дженоа: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Кальяри: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Дженоа 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Дженоа Серия A
Дженоа 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:3 Дженоа Серия A Кальяри 4:1 Дженоа Серия A Дженоа 3:1 Кальяри Серия A Дженоа 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Дженоа Серия A Кальяри 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 2:0 Кальяри Серия A Дженоа 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Дженоа Серия A Дженоа 5:3 Кальяри Серия A Кальяри 3:2 Дженоа Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 19 13 4 2 39 - 22 43
2. Интер Милан Заявка 19 12 5 2 45 - 23 41
3. Рома Заявка 19 11 4 4 41 - 32 37
4. Ювентус Заявка 18 10 6 2 37 - 18 36
5. Аталанта Заявка 19 10 6 3 44 - 23 36
6. Наполи Заявка 18 11 1 6 41 - 19 34
7. Лацио Заявка 18 9 4 5 30 - 25 31
8. Сассуоло Заявка 18 8 6 4 31 - 27 30
9. Верона Заявка 19 8 6 5 25 - 18 30
10. Сампдория Заявка 18 7 2 9 28 - 29 23
11. Беневенто Заявка 19 6 4 9 23 - 36 22
12. Фиорентина Заявка 19 5 6 8 20 - 30 21
13. Болонья Заявка 19 5 5 9 24 - 33 20
14. Удинезе Заявка 19 4 6 9 20 - 28 18
15. Специя Заявка 19 4 6 9 26 - 36 18
16. Дженоа Заявка 19 4 6 9 19 - 30 18
17. Кальяри Заявка 19 3 5 11 23 - 37 14
18. Торино Заявка 19 2 8 9 28 - 37 14
19. Парма Заявка 18 2 7 9 14 - 34 13
20. Кротоне Заявка 19 3 3 13 22 - 43 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 10 7 3 0 25 - 12 24
2. Интер Милан Заявка 9 7 1 1 25 - 13 22
3. Ювентус Заявка 9 6 2 1 18 - 8 20
4. Милан Заявка 10 5 3 2 20 - 15 18
5. Аталанта Заявка 9 5 2 2 22 - 10 17
6. Верона Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
7. Наполи Заявка 9 5 1 3 25 - 10 16
8. Фиорентина Заявка 10 4 4 2 11 - 9 16
9. Лацио Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
10. Болонья Заявка 9 4 2 3 17 - 17 14
11. Сампдория Заявка 9 4 1 4 17 - 14 13
12. Сассуоло Заявка 9 3 4 2 13 - 12 13
13. Дженоа Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
14. Кротоне Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
15. Удинезе Заявка 10 2 3 5 7 - 12 9
16. Беневенто Заявка 10 2 3 5 11 - 20 9
17. Кальяри Заявка 9 2 2 5 12 - 18 8
18. Парма Заявка 9 1 4 4 3 - 13 7
19. Специя Заявка 9 1 3 5 10 - 18 6
20. Торино Заявка 9 0 5 4 13 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 9 8 1 0 19 - 7 25
2. Интер Милан Заявка 10 5 4 1 20 - 10 19
3. Аталанта Заявка 10 5 4 1 22 - 13 19
4. Наполи Заявка 9 6 0 3 16 - 9 18
5. Лацио Заявка 9 5 2 2 16 - 12 17
6. Сассуоло Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
7. Ювентус Заявка 9 4 4 1 19 - 10 16
8. Беневенто Заявка 9 4 1 4 12 - 16 13
9. Рома Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
10. Верона Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
11. Специя Заявка 10 3 3 4 16 - 18 12
12. Сампдория Заявка 9 3 1 5 11 - 15 10
13. Удинезе Заявка 9 2 3 4 13 - 16 9
14. Торино Заявка 10 2 3 5 15 - 19 9
15. Дженоа Заявка 9 1 4 4 5 - 14 7
16. Парма Заявка 9 1 3 5 11 - 21 6
17. Кальяри Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
18. Болонья Заявка 10 1 3 6 7 - 16 6
19. Фиорентина Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
20. Кротоне Заявка 10 0 2 8 9 - 26 2
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Дженоа 78.6% (110)
X 17.1% (24)
Кальяри 4.3% (6)
Все прогнозы
2.25 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.08 8.50 100.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.52 3.42 2.99
Бонус: 5 000 ₽ 1.28 3.75 23.00
  1.24 5.10 28.36

Самый высокий коэффициент на матч «Дженоа» – «Кальяри» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дженоа» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кальяри» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дженоа» – «Кальяри», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.10 1.02 8.50 1.04 3.62 1.27 2.88 1.42 1.98 1.92 1.58 2.38 1.38 2.94 1.16 4.65 1.11 5.25 1.02 9.10
12.00 1.02 8.60 1.05 1.80 2.00 1.20 4.44 1.11 6.50 1.81 2.07 1.15 5.30 1.11 6.50 1.01 15.00 1.01 15.00 1.07 13.00 1.05 13.00 0.00 17.50
1.59 2.45 1.35 3.35 1.65 2.32 1.42 2.97 1.91 1.97 1.64 2.34 1.38 3.17 1.42 2.97 1.53 2.59 1.14 6.54
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.95 1.40 1.95 1.85 1.46 2.72 1.15 5.50 1.11 6.70
1.98 1.82 2.10 1.72 1.06 8.80 1.04 10.00 1.03 12.00 1.02 13.00
3.17 1.38 2.61 1.53 2.05 1.83 1.64 2.34 1.27 3.91 1.14 6.08 1.25 4.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.91 1.41 1.78 2.04 1.34 3.26 1.22 4.30
2.95 1.37 1.77 1.98 1.31 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.00 1.38
Букмекер Да Нет
4.60 1.44
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
Где смотреть матч Дженоа 1:0 Кальяри онлайн

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Прогнозы на матч Дженоа 1:0 Кальяри

Исход игры
Дженоа
78.6% (110)
Ничья
17.1% (24)
Кальяри
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
43.88% (61)
Меньше
56.12% (78)
Обе команды забьют
Да
59.71% (83)
Нет
40.29% (56)
Популярный счёт
2:1 Дженоа
37.1% (52)
1:0 Дженоа
32.9% (46)
1:1 Ничья
15.7% (22)
2:0 Дженоа
6.4% (9)
1:2 Кальяри
3.6% (5)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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