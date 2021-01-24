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  2. Матчи
  3. Италия
Лацио
0:1
Первый тайм: 21'

Стадион:
Сассуоло
0'
0:1
6' Гол
Капуто Франческо
21'
25
Рейна
Пепе
4
Патрик
33
Ачерби
Франческо
26
Раду
Стефан
29
Лаццари
Мануэль
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
92
Акпа-Акпро
Жан-Даниэль
77
Марусич
Адам
11
Корреа
Хоакин
17
Иммобиле
Чиро
47
Консильи
Андреа
17
Мюлдюр
Мерт
2
Марлон
31
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
14
Обьянг
Педро
73
Локателли
Мануэль
92
Дефрель
Грегоре
10
Джуричич
Филип
23
Траоре
Хамед
9
Капуто
Франческо
Лацио
3-5-2
Сассуоло
4-2-3-1

Ход матча

6'
0:1
Капуто Франческо
(Джуричич Филип)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 12 (3) 0.63
2. Кайседо Фелипе 6 0.32
3. Альберто Луис 6 0.32
4. Милинкович-Савич Сергей 3 0.16
5. Лаццари Мануэль 1 0.05
6. Корреа Хоакин 1 0.05
7. Перейра Андреас 1 0.05
8. Марусич Адам 0 0
9. Патрик 0 0
10. Пароло Марко 0 0
11. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 0 0
12. Ачерби Франческо 0 0
13. Фарес Мохамед 0 0
Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берарди Доменико 7 (2) 0.37
2. Капуто Франческо 7 (1) 0.37
3. Джуричич Филип 4 (1) 0.21
4. Бога Жереми 2 0.11
5. Кирикеш Влад 2 0.11
6. Дефрель Грегоре 2 0.11
7. Траоре Хамед 2 0.11
8. Локателли Мануэль 2 (1) 0.11
9. Бурабия Мехди 1 0.05
10. Лопес Максим 1 0.05
11. Распадори Джакомо 1 0.05
12. Феррари Джанмарко 0 0
13. Рожерио да Силва 0 0
14. Мюлдюр Мерт 0 0

Карточки

Лацио
# Игрок      
1. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 7 0
2. Лукас Лейва 6 0
3. Иммобиле Чиро 3 1
4. Кайседо Фелипе 4 0
5. Эскаланте Гонсало 4 0
6. Худт Уэсли 4 0
7. Фарес Мохамед 4 0
8. Патрик 3 0
9. Альберто Луис 3 0
10. Ачерби Франческо 3 0
11. Луис Фелипе 3 0
12. Пароло Марко 2 0
13. Милинкович-Савич Сергей 2 0
14. Марусич Адам 2 0
15. Лаццари Мануэль 2 0
16. Рейна Пепе 1 0
17. Раду Стефан 1 0
18. Катальди Данило 1 0
19. Перейра Андреас 1 0
20. Мурики Ведат 1 0
Сассуоло
# Игрок      
1. Локателли Мануэль 6 0
2. Кирикеш Влад 5 0
3. Берарди Доменико 4 0
4. Лопес Максим 4 0
5. Айхан Кан 3 0
6. Феррари Джанмарко 3 0
7. Обьянг Педро 1 1
8. Бурабия Мехди 2 0
9. Траоре Хамед 2 0
10. Рожерио да Силва 2 0
11. Гараслин Лукаш 0 1
12. Капуто Франческо 1 0
13. Джуричич Филип 1 0
14. Маньянелли Франческо 1 0
15. Тольян Йереми 1 0
16. Марлон 1 0
17. Кирьякопулос Георгиос 1 0
18. Мюлдюр Мерт 1 0
19. Распадори Джакомо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лацио 23.33% (7) 13.33% (4) 3.33% (1) 30% (9) 16.67% (5) 13.33% (4)
 Сассуоло 13.33% (4) 6.67% (2) 3.33% (1) 20% (6) 20% (6) 36.67% (11)

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Лацио 2:1 Парма Лацио 3:0 Рома Парма 0:2 Лацио Лацио 2:1 Фиорентина
Дженоа 1:1 Лацио Милан 3:2 Лацио Лацио 2:0 Наполи Беневенто 1:1 Лацио Лацио 1:2 Верона Лацио 2:2 Брюгге Специя 1:2 Лацио Боруссия Д 1:1 Лацио Лацио 1:3 Удинезе Лацио 3:1 Зенит Кротоне 0:2 Лацио Лацио 1:1 Ювентус Зенит 1:1 Лацио Торино 3:4 Лацио Брюгге 1:1 Лацио Лацио 2:1 Болонья
Сассуоло Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Сассуоло 1:1 Парма Сассуоло 0:2 СПАЛ 2013 Ювентус 3:1 Сассуоло Сассуоло 2:1 Дженоа
Аталанта 5:1 Сассуоло Сампдория 2:3 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Фиорентина 1:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Беневенто Рома 0:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Интер Милан Верона 0:2 Сассуоло Сассуоло 0:0 Удинезе Наполи 0:2 Сассуоло Сассуоло 3:3 Торино Болонья 3:4 Сассуоло Сассуоло 4:1 Кротоне Специя 1:4 Сассуоло Сассуоло 1:1 Кальяри Сассуоло 0:1 Удинезе

Последние игры между собой

Лацио: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 3
Сассуоло: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 8
Лацио 1:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:2 Лацио Серия A Лацио 2:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Лацио Серия A
Сассуоло 0:3 Лацио Серия A Лацио 6:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:2 Лацио Серия A Лацио 2:1 Сассуоло Серия A Лацио 0:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:1 Лацио Серия A Сассуоло 0:3 Лацио Серия A Лацио 3:2 Сассуоло Серия A Лацио 3:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:2 Лацио Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 19 13 4 2 39 - 22 43
2. Интер Милан Заявка 19 12 5 2 45 - 23 41
3. Рома Заявка 19 11 4 4 41 - 32 37
4. Ювентус Заявка 18 10 6 2 37 - 18 36
5. Аталанта Заявка 19 10 6 3 44 - 23 36
6. Наполи Заявка 18 11 1 6 41 - 19 34
7. Сассуоло 1:0 Заявка 19 9 6 4 32 - 27 33
8. Лацио 0:1 Заявка 19 9 4 6 30 - 26 31
9. Верона Заявка 19 8 6 5 25 - 18 30
10. Сампдория Заявка 18 7 2 9 28 - 29 23
11. Беневенто Заявка 19 6 4 9 23 - 36 22
12. Фиорентина Заявка 19 5 6 8 20 - 30 21
13. Болонья Заявка 19 5 5 9 24 - 33 20
14. Удинезе Заявка 19 4 6 9 20 - 28 18
15. Специя Заявка 19 4 6 9 26 - 36 18
16. Дженоа Заявка 19 4 6 9 19 - 30 18
17. Кальяри Заявка 19 3 5 11 23 - 37 14
18. Торино Заявка 19 2 8 9 28 - 37 14
19. Парма Заявка 18 2 7 9 14 - 34 13
20. Кротоне Заявка 19 3 3 13 22 - 43 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 10 7 3 0 25 - 12 24
2. Интер Милан Заявка 9 7 1 1 25 - 13 22
3. Ювентус Заявка 9 6 2 1 18 - 8 20
4. Милан Заявка 10 5 3 2 20 - 15 18
5. Аталанта Заявка 9 5 2 2 22 - 10 17
6. Верона Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
7. Наполи Заявка 9 5 1 3 25 - 10 16
8. Фиорентина Заявка 10 4 4 2 11 - 9 16
9. Болонья Заявка 9 4 2 3 17 - 17 14
10. Лацио 0:1 Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
11. Сампдория Заявка 9 4 1 4 17 - 14 13
12. Сассуоло 1:0 Заявка 9 3 4 2 13 - 12 13
13. Дженоа Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
14. Кротоне Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
15. Удинезе Заявка 10 2 3 5 7 - 12 9
16. Беневенто Заявка 10 2 3 5 11 - 20 9
17. Кальяри Заявка 9 2 2 5 12 - 18 8
18. Парма Заявка 9 1 4 4 3 - 13 7
19. Специя Заявка 9 1 3 5 10 - 18 6
20. Торино Заявка 9 0 5 4 13 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 9 8 1 0 19 - 7 25
2. Сассуоло 1:0 Заявка 10 6 2 2 19 - 15 20
3. Интер Милан Заявка 10 5 4 1 20 - 10 19
4. Аталанта Заявка 10 5 4 1 22 - 13 19
5. Наполи Заявка 9 6 0 3 16 - 9 18
6. Лацио 0:1 Заявка 9 5 2 2 16 - 12 17
7. Ювентус Заявка 9 4 4 1 19 - 10 16
8. Беневенто Заявка 9 4 1 4 12 - 16 13
9. Рома Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
10. Верона Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
11. Специя Заявка 10 3 3 4 16 - 18 12
12. Сампдория Заявка 9 3 1 5 11 - 15 10
13. Удинезе Заявка 9 2 3 4 13 - 16 9
14. Торино Заявка 10 2 3 5 15 - 19 9
15. Дженоа Заявка 9 1 4 4 5 - 14 7
16. Парма Заявка 9 1 3 5 11 - 21 6
17. Кальяри Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
18. Болонья Заявка 10 1 3 6 7 - 16 6
19. Фиорентина Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
20. Кротоне Заявка 10 0 2 8 9 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Лацио 89.5% (128)
X 7% (10)
Сассуоло 3.5% (5)
Все прогнозы
1.94 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лацио
Ничья
Сассуоло
1.75
4.30
5.34
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.65 4.05 2.35
Бонус: 10 000 ₽ 1.71 4.30 5.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.75 3.98 4.95
Бонус: 5 000 ₽ 2.60 3.60 2.55
  1.63 4.15 5.34

Самый высокий коэффициент на матч «Лацио» – «Сассуоло» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лацио» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сассуоло» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лацио» – «Сассуоло», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.90 1.18 3.70 1.27 2.38 1.59 1.89 1.92 1.57 2.42 1.27 3.70 1.23 4.30 1.09 7.00 1.08 7.80
11.75 1.00 11.00 1.02 4.70 1.18 3.68 1.28 2.40 1.64 1.88 1.92 1.54 2.41 1.26 3.54 1.19 4.00 1.06 6.80 1.04 7.70
17.50 0.00 10.50 1.02 4.60 1.18 8.71 1.03 3.90 1.25 2.17 1.77 3.00 1.38 1.71 2.14 2.00 1.80 1.57 2.40 1.38 3.00 1.17 4.90 1.14 5.55 1.03 9.04
5.39 1.18 2.39 1.62 2.12 1.77 1.86 2.02 1.66 2.30 1.54 2.58 1.21 4.87
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.45 1.28 2.36 1.55 1.58 2.30 1.15 5.00
3.32 1.33 2.34 1.60 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.30
2.31 1.60 2.55 1.50 1.65 2.22 1.31 3.35 1.06 7.11 1.04 8.19
3.03 1.41 2.39 1.61 1.83 2.06 1.57 2.48 1.39 3.13
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.90 1.16 1.98 1.77 1.29 3.40
4.90 1.18 3.64 1.28 1.99 1.82 1.49 2.62 1.31 3.45
4.78 1.15 3.55 1.25 2.04 1.78 1.50 2.65 1.31 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.60 2.24
1.12 5.34
Букмекер Да Нет
3.80 1.24
1.90 1.90
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
3.05 1.37
Где смотреть матч Лацио 0:1 Сассуоло онлайн

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Прогнозы на матч Лацио 0:1 Сассуоло

Исход игры
Лацио
89.5% (128)
Ничья
7% (10)
Сассуоло
3.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
71.83% (102)
Меньше
28.17% (40)
Обе команды забьют
Да
75.35% (107)
Нет
24.65% (35)
Популярный счёт
2:1 Лацио
49.7% (71)
2:0 Лацио
16.1% (23)
3:1 Лацио
11.2% (16)
1:0 Лацио
7.7% (11)
1:1 Ничья
4.2% (6)
3:2 Лацио
2.8% (4)
1:2 Сассуоло
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.8% (4)
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