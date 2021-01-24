Лацио
2:1
Конец матча
Стадион: Олимпийский (Рим)
Сассуоло
0:1
6' ГолКапуто Франческо
1:1
25' ГолМилинкович-Савич Сергей
59' Желтая карточкаПатрик
65' Желтая карточкаМарлон
68' Желтая карточкаОбьянг Педро
2:1
72' ГолИммобиле Чиро
75' Желтая карточкаЛукас Лейва
90' Желтая карточкаФеррари Джанмарко
25
Рейна
Пепе
4
Патрик
26
Раду
Стефан
77
Марусич
Адам
17
Мюлдюр
Мерт
2
Марлон
14
Обьянг
Педро
23
Траоре
Хамед
- Основной состав
-
25 Рейна ПепеВратарь
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Марусич АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Алиа МаркоВратарь
-
14 Худт УэслиЗащитник
-
16 Пароло МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
53 Чиж ШимонПолузащитник
-
19 Лулич СенадПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
94 Мурики ВедатНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
-
2 МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Оддеи БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
6'
25'
59'
65'
67'
68'
72'
2:1
75'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
9 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 1
-
9 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|13 (3)
|0.68
|2.
|Кайседо Фелипе
|6
|0.32
|3.
|Альберто Луис
|6
|0.32
|4.
|Милинкович-Савич Сергей
|4
|0.21
|5.
|Лаццари Мануэль
|1
|0.05
|6.
|Корреа Хоакин
|1
|0.05
|7.
|Перейра Андреас
|1
|0.05
|8.
|Марусич Адам
|0
|0
|9.
|Патрик
|0
|0
|10.
|Пароло Марко
|0
|0
|11.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|0
|0
|12.
|Ачерби Франческо
|0
|0
|13.
|Фарес Мохамед
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берарди Доменико
|7 (2)
|0.37
|2.
|Капуто Франческо
|7 (1)
|0.37
|3.
|Джуричич Филип
|4 (1)
|0.21
|4.
|Бога Жереми
|2
|0.11
|5.
|Кирикеш Влад
|2
|0.11
|6.
|Дефрель Грегоре
|2
|0.11
|7.
|Траоре Хамед
|2
|0.11
|8.
|Локателли Мануэль
|2 (1)
|0.11
|9.
|Бурабия Мехди
|1
|0.05
|10.
|Лопес Максим
|1
|0.05
|11.
|Распадори Джакомо
|1
|0.05
|12.
|Феррари Джанмарко
|0
|0
|13.
|Рожерио да Силва
|0
|0
|14.
|Мюлдюр Мерт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лукас Лейва
|7
|0
|2.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|7
|0
|3.
|Иммобиле Чиро
|3
|1
|4.
|Кайседо Фелипе
|4
|0
|5.
|Патрик
|4
|0
|6.
|Эскаланте Гонсало
|4
|0
|7.
|Худт Уэсли
|4
|0
|8.
|Фарес Мохамед
|4
|0
|9.
|Альберто Луис
|3
|0
|10.
|Ачерби Франческо
|3
|0
|11.
|Луис Фелипе
|3
|0
|12.
|Пароло Марко
|2
|0
|13.
|Милинкович-Савич Сергей
|2
|0
|14.
|Марусич Адам
|2
|0
|15.
|Лаццари Мануэль
|2
|0
|16.
|Рейна Пепе
|1
|0
|17.
|Раду Стефан
|1
|0
|18.
|Катальди Данило
|1
|0
|19.
|Перейра Андреас
|1
|0
|20.
|Мурики Ведат
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Локателли Мануэль
|6
|0
|2.
|Кирикеш Влад
|5
|0
|3.
|Берарди Доменико
|4
|0
|4.
|Лопес Максим
|4
|0
|5.
|Феррари Джанмарко
|4
|0
|6.
|Обьянг Педро
|2
|1
|7.
|Айхан Кан
|3
|0
|8.
|Бурабия Мехди
|2
|0
|9.
|Марлон
|2
|0
|10.
|Траоре Хамед
|2
|0
|11.
|Рожерио да Силва
|2
|0
|12.
|Гараслин Лукаш
|0
|1
|13.
|Капуто Франческо
|1
|0
|14.
|Джуричич Филип
|1
|0
|15.
|Маньянелли Франческо
|1
|0
|16.
|Тольян Йереми
|1
|0
|17.
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
|18.
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|19.
|Распадори Джакомо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лацио
|21.88% (7)
|15.63% (5)
|3.13% (1)
|28.13% (9)
|18.75% (6)
|12.5% (4)
|Сассуоло
|16.13% (5)
|6.45% (2)
|3.23% (1)
|19.35% (6)
|19.35% (6)
|35.48% (11)
Предыдущие игры
Лацио Последние 20 матчей: +10 =7 -3Лацио 2:1 Парма Лацио 3:0 Рома Парма 0:2 Лацио Лацио 2:1 Фиорентина
Сассуоло Последние 20 матчей: +8 =6 -6Сассуоло 1:1 Парма Сассуоло 0:2 СПАЛ 2013 Ювентус 3:1 Сассуоло Сассуоло 2:1 Дженоа
Аталанта 5:1 Сассуоло Сампдория 2:3 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Фиорентина 1:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Беневенто Рома 0:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Интер Милан Верона 0:2 Сассуоло Сассуоло 0:0 Удинезе Наполи 0:2 Сассуоло Сассуоло 3:3 Торино Болонья 3:4 Сассуоло Сассуоло 4:1 Кротоне Специя 1:4 Сассуоло Сассуоло 1:1 Кальяри Сассуоло 0:1 Удинезе
Последние игры между собой
Лацио: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 3
Сассуоло: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|39 - 22
|43
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|45 - 23
|41
|3.
|Рома
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|41 - 32
|37
|4.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|37 - 18
|36
|5.
|Аталанта
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|44 - 23
|36
|6.
|Наполи
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|41 - 19
|34
|7.
|Лацио
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|32 - 26
|34
|8.
|Верона
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|25 - 18
|30
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|32 - 29
|30
|10.
|Сампдория
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|28 - 29
|23
|11.
|Беневенто
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|23 - 36
|22
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|20 - 30
|21
|13.
|Болонья
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|24 - 33
|20
|14.
|Удинезе
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|20 - 28
|18
|15.
|Специя
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|26 - 36
|18
|16.
|Дженоа
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|19 - 30
|18
|17.
|Кальяри
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|23 - 37
|14
|18.
|Торино
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|28 - 37
|14
|19.
|Парма
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 34
|13
|20.
|Кротоне
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|22 - 43
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|25 - 12
|24
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 13
|22
|3.
|Ювентус
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 8
|20
|4.
|Милан
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 15
|18
|5.
|Аталанта
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|22 - 10
|17
|6.
|Верона
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|7.
|Лацио
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 14
|17
|8.
|Наполи
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|25 - 10
|16
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|10.
|Болонья
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 17
|14
|11.
|Сампдория
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 14
|13
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|13.
|Дженоа
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|14.
|Кротоне
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|15.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|16.
|Беневенто
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|17.
|Кальяри
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 18
|8
|18.
|Парма
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|3 - 13
|7
|19.
|Специя
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 18
|6
|20.
|Торино
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|13 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 7
|25
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|20 - 10
|19
|3.
|Аталанта
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 13
|19
|4.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 9
|18
|5.
|Лацио
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 17
|17
|7.
|Ювентус
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|19 - 10
|16
|8.
|Беневенто
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 16
|13
|9.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 20
|13
|10.
|Верона
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|11.
|Специя
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 18
|12
|12.
|Сампдория
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|14.
|Торино
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 19
|9
|15.
|Дженоа
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 14
|7
|16.
|Парма
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 21
|6
|17.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
|18.
|Болонья
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 16
|6
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 21
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|9 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лацио» – «Сассуоло» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лацио» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сассуоло» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лацио» – «Сассуоло», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лацио 2:1 Сассуоло
Исход игры
Лацио
89.5% (128)
Ничья
7% (10)
Сассуоло
3.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
71.83% (102)
Меньше
28.17% (40)
Обе команды забьют
Да
75.35% (107)
Нет
24.65% (35)
Популярный счёт
2:1 Лацио
49.7% (71)
2:0 Лацио
16.1% (23)
3:1 Лацио
11.2% (16)
1:0 Лацио
7.7% (11)
1:1 Ничья
4.2% (6)
3:2 Лацио
2.8% (4)
1:2 Сассуоло
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.8% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!