Подача с углового, навес слева в центр штрафной площади, Данило дали пробить головой, но мяч пролетел над перекладиной. Скорупски контролировал полёт.

Подходит к концу первый тайм у нас, "Болонья" местами смотрится неплохо в атаке, поэтому надо туринцам забивать ещё, чтобы избавить себя от нервотрёпки.

Две минуты добавлены к основному времени первого тайма.

Виньято забежал по левому флангу, навешивал в штрафную площадь, но Кьеллини мяч выбил.

Звучит свисток, первый тайм окончен! Пока "Ювентус" смотрится не очень уверенно, забить гол помог рикошет от игрока гостей. 1:0, встретимся после перерыва.

42' Скорупски в игре! Бернардески подключил Куадрадо, Хуан прострелил с острого угла на дальнюю штангу, где совсем чуть-чуть не хватило Маккенни, чтобы замкнуть эту передачу! Повтор показал, что голкипер дотянулся, поэтому и не получилось у американца.

41' Орсолини оказался там на газоне в штрафной площади "Ювентуса", Сакки на всякий случай обратился к ВАР, который сообщили, что Данило ничего не делал с игроком гостей.

40' Опасная атака "Болоньи"! Сориано получил мяч перед штрафной площадью, никто не встретил Роберто, и он отважился на удар! Не удалось в створ попасть полузащитнику гостей, перенервничал наверно.

39' Прошла наконец у гостей передача с фланга в штрафную площадь, но никто на мяч выскочить не смог, в итоге Щесны его в руки забрал.

38' Много времени проводит "Болонья" сейчас на половине поля туринцев. Не знаю, можно ли сказать, что первым номером гости действуют, но атакуют гости явно больше. "Ювентус" больше в контрнаступлении заметен.

36' Неплохо ходит мяч в атаке у "Болоньи", но обострить гости никак не могут. "Ювентус" старается прессинговать, чтобы не давать разгуляться гостям.

35' Около 10-ти минут осталось до конца первого тайма, "Ювентус" не давит большими силами, но другое дело, что и "Болонья" какие-то серьёзные задачи перед Щесны не ставит.

33' Элегантно выглядит Синиша Михайлович, пальто на нём, кожаные перчатки и весьма эффектная твидовая кепка в квадрат. Прогуливается наставник гостей вдоль границы технической зоны.

32' Контратака "Ювентуса", Куадрадо никто не помешал, влетел он по центру в штрафную площадь, наносил удар в окружении трёх соперников, но в створ не попал! Кажется, что тут легче попасть было всё-таки.

31' Передача в штрафную площадь "Ювентуса", мяч выбит. Долго атакуют на чужой половине поля сейчас гости.

30' И вновь игроки "Болоньи" катают мяч в центре поля, но в атаку сильно продвинуться не получается.

28' Скорупски трижды команду спасает! Сначала издали пробил футболист "Ювентуса", голкипер отбил прямо на ход Бернардески! Добивание, но вратарь и тут ногами отражает! Атака "Ювентуса" продолжилась, и уже Бернардески пробивал сильно и точно из-за пределов штрафной, поймал голкипер "Болоньи"!

25' Виньято забежал по левому флангу, из штрафной навешивал на дальнюю штангу, но получилось высоковато, Сориано пришлось в прыжке с отклонением что-то делать, удар не получился.

23' Серию фолов мы видим в последние минуты. Бернардески сейчас грубо сыграл в центре поля, но тут Сакки решил без карточки обойтись.

22' Следующий матч Серии А "Ювентус" сыграет через 6 дней в субботу в гостях против "Сампдории". Но ещё на неделе туринцев ожидает кубковый поединок со СПАЛом.

21' Деян Кулушевски получил карточку, упустил он мяч, в итоге когда тянулся, в ногу сопернику влетел. Пропустит следующий матч шведский игрок.

20' Орсолини справа с острого угла наносил удар по воротам, получилось довольно опасно, но Щесны смог ближний угол закрыть.

19' Не сказать, что тотальное доминирование "Ювентуса" у нас на поле. "Болонья" тоже не стесняется атаковать.

17' Неплохая контратака развивалась у "Ювентуса". Маккенни выдавал передачу налево на Бернардески, который пытался перебросить голкипера, но получилось слишком сильно и высоко.

15' ГО-О-О-О-ОЛ! Йерди Схаутен! 1:0! Автогол!

Повели хозяева! Артур нанёс дальний удар низом по воротам "Болоньи", Схаутен невнятно сыграл на перехвате, в итоге мяч от него резко изменил направление, закатившись в створ ворот. Скорупски тут спасти не мог, ибо прыгал уже в другой угол.

15' Очень опасная атака "Болоньи"! Барроу слева забрался в штрафную, оставил мяч для Виньято, который прострелил, но рикошет дезориентировал Сориано, который не смог замкнуть этот прострел.

14' Первая карточка в нашем матче. Эмануэль Виньято уже был сегодня замечен в нарушениях правил, в итоге после фола на Бентанкуре удостоился от Сакки жёлтой карточки.

12' Забыл сказать, Бентанкур вернулся на поле, но очень долго оказывали помощь полузащитнику "Ювентуса". К счастью, всё в порядке.

11' Роналду рванул по левому флангу, Данило его за ногу зацепил. Португалец попросил показать карточку, но не послушался главный арбитр Сакки.

10' Подача с правого фланга в штрафную площадь "Болоньи", смог Маккенни в борьбе с защитником до мяча дотянуться, но удар толком не получился.

9' Угловой заработал "Ювентус". Пошла подача слева на ближнюю штангу, мяч отбит.

8' "Болонья" перешла в атаку, Орсолини из-за пределов штрафной площади неплохой удар нанёс, но в створ попасть ему не удалось.

7' Куадрадо в итоге дождался врачей, ушёл с ними за пределы поля, чтобы вернуться. Не так уже там всё и серьёзно. Видимо, сыграл Хуан бОльшую частью боли.

6' На повторе похоже на то, что Куадрадо сам искал этого нарушения правил, после чего включил и некоторые актёрские способности.

5' Куадрадо справа забрался в штрафную площадь, Виньято поставил корпус, оттеснив Хуана, но игрок "Ювентуса" начал показывать, что было серьёзнейшее нарушение правил! Катается от боли Куадрадо, зовёт врачей.

4' По-прежнему проблемы у Бентанкура, близок к замене полузащитник "Ювентуса". Там уже кто-то разминается у хозяев.

3' Оказывают помощь Бентанкуру за пределами поля. Хозяева тем временем заработали штрафной, пошла подача с левого фланга, отбились гости.

2' Бентанкур получил повреждение на первой же минуте, это Сориано не очень аккуратно сзади сыграл против полузащитника хозяев.