Ювентус
1:0
Перерыв
Стадион: Альянц Стэдиум
Болонья
14' Желтая карточкаВиньято Эмануэль
1:0
15' ГолМело Артур
21' Желтая карточкаКулушевски Деян
13
Данило
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Данило ЛуисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пирло Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Поли АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
14'
15'
1:0
21'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|15 (4)
|0.83
|2.
|Мората Альваро
|4
|0.22
|3.
|Кьеза Федерико
|4
|0.22
|4.
|Кулушевски Деян
|3
|0.17
|5.
|Дибала Пауло
|2
|0.11
|6.
|Маккенни Уэстон
|2
|0.11
|7.
|Бонуччи Леонардо
|2
|0.11
|8.
|Ремзи Аарон
|1
|0.06
|9.
|Данило Луис
|1
|0.06
|10.
|Рабио Адриен
|1
|0.06
|11.
|Мело Артур
|1
|0.06
|12.
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|13.
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|14.
|Алекс Сандро
|0
|0
|15.
|Бернардески Федерико
|0
|0
|16.
|Фработта Джанлука
|0
|0
|17.
|Демирал Мерих
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сориано Роберто
|6
|0.32
|2.
|Барроу Муса
|3
|0.16
|3.
|Орсолини Риккардо
|3 (1)
|0.16
|4.
|Сванберг Маттиас
|2
|0.11
|5.
|Томиясу Такэхиро
|2
|0.11
|6.
|Паласио Родриго
|1
|0.05
|7.
|Виньято Эмануэль
|1
|0.05
|8.
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0.05
|9.
|Ольсен Андреас
|1
|0.05
|10.
|Домингес Николас
|1
|0.05
|11.
|Пас Нехуэн
|1
|0.05
|12.
|Сантандер Федерико
|0
|0
|13.
|Медель Гари
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рабио Адриен
|5
|1
|2.
|Кулушевски Деян
|5
|0
|3.
|Куадрадо Хуан
|3
|1
|4.
|Данило Луис
|4
|0
|5.
|Бентанкур Родриго
|4
|0
|6.
|Мората Альваро
|2
|1
|7.
|Бонуччи Леонардо
|3
|0
|8.
|Фработта Джанлука
|3
|0
|9.
|Маккенни Уэстон
|3
|0
|10.
|Кьеза Федерико
|1
|1
|11.
|Де Лихт Маттайс
|2
|0
|12.
|Пинсольо Карло
|0
|1
|13.
|Мело Артур
|1
|0
|14.
|Портанова Маноло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сванберг Маттиас
|5
|1
|2.
|Домингес Николас
|5
|0
|3.
|Данило Ларанжера
|4
|0
|4.
|Томиясу Такэхиро
|4
|0
|5.
|Схаутен Йерди
|4
|0
|6.
|Дейкс Митчелл
|2
|1
|7.
|Паласио Родриго
|3
|0
|8.
|Хики Аарон
|3
|0
|9.
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0
|10.
|Да Коста Жуниор
|2
|0
|11.
|Сансоне Никола
|2
|0
|12.
|Виньято Эмануэль
|2
|0
|13.
|Сориано Роберто
|1
|0
|14.
|М'Байе Ибрахим
|1
|0
|15.
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ювентус
|8.57% (3)
|17.14% (6)
|11.43% (4)
|14.29% (5)
|11.43% (4)
|37.14% (13)
|Болонья
|4.55% (1)
|18.18% (4)
|18.18% (4)
|22.73% (5)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: +13 =4 -3Ювентус 2:0 Наполи Интер Милан 2:0 Ювентус Ювентус 3:2 Дженоа Ювентус 3:1 Сассуоло
Милан 1:3 Ювентус Ювентус 4:1 Удинезе Ювентус 0:3 Фиорентина Парма 0:4 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Racing des Gonaives 0:1 Ювентус Дженоа 1:3 Ювентус Барселона 0:3 Ювентус Ювентус 1:3 Кавали Ювентус 2:1 Торино Ювентус 3:0 Динамо Киев Беневенто 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Ференцварош Ювентус 2:0 Кальяри Виолет 0:0 Ювентус Лацио 1:1 Ювентус
Болонья Последние 20 матчей: +6 =5 -9Болонья 1:0 Верона Дженоа 2:0 Болонья Болонья 2:2 Удинезе Фиорентина 0:0 Болонья
Болонья 2:2 Аталанта Торино 1:1 Болонья Специя 2:2 Болонья Болонья 1:5 Рома Интер Милан 3:1 Болонья Болонья 1:0 Кротоне Болонья 2:4 Специя Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:1 Наполи Болонья 3:2 Кальяри Болонья 2:0 Реджина Лацио 2:1 Болонья Болонья 3:4 Сассуоло Беневенто 1:0 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:0 Болонья
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Болонья: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Ювентус 2:0 Болонья Серия A Ювентус 3:1 Болонья Серия A Болонья 0:3 Ювентус Серия A Болонья 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Болонья Серия A Болонья 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Болонья Серия A Ювентус 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:2 Ювентус Серия A Болонья 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Болонья Серия A Болонья 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Болонья Кубок Ювентус 1:1 Болонья Серия A Ювентус 0:2 Болонья Серия A Болонья 0:0 Ювентус Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|39 - 22
|43
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|45 - 23
|41
|3.
|Рома
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|41 - 32
|37
|4.
|Ювентус
|1:0 Заявка
|18
|10
|6
|2
|36 - 18
|36
|5.
|Аталанта
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|44 - 23
|36
|6.
|Наполи
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|40 - 16
|34
|7.
|Лацио
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 25
|31
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|31 - 27
|30
|9.
|Верона
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|22 - 17
|27
|10.
|Сампдория
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|28 - 29
|23
|11.
|Беневенто
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|23 - 36
|22
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|20 - 30
|21
|13.
|Болонья
|0:1 Заявка
|19
|5
|5
|9
|24 - 32
|20
|14.
|Удинезе
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|20 - 28
|18
|15.
|Специя
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|26 - 36
|18
|16.
|Дженоа
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 30
|15
|17.
|Кальяри
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|23 - 36
|14
|18.
|Торино
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|28 - 37
|14
|19.
|Парма
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 34
|13
|20.
|Кротоне
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|22 - 43
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|25 - 12
|24
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 13
|22
|3.
|Ювентус
|1:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 8
|20
|4.
|Милан
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 15
|18
|5.
|Аталанта
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|22 - 10
|17
|6.
|Наполи
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|25 - 10
|16
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|8.
|Верона
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|9.
|Лацио
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|10.
|Болонья
|0:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 17
|14
|11.
|Сампдория
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 14
|13
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|13.
|Кротоне
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|14.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|15.
|Беневенто
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|16.
|Дженоа
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 16
|8
|17.
|Кальяри
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 18
|8
|18.
|Парма
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|3 - 13
|7
|19.
|Специя
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 18
|6
|20.
|Торино
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|13 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 7
|25
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|20 - 10
|19
|3.
|Аталанта
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 13
|19
|4.
|Наполи
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 6
|18
|5.
|Лацио
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 15
|17
|7.
|Ювентус
|1:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|19 - 10
|16
|8.
|Беневенто
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 16
|13
|9.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 20
|13
|10.
|Верона
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|11.
|Специя
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 18
|12
|12.
|Сампдория
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|14.
|Торино
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 19
|9
|15.
|Дженоа
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 14
|7
|16.
|Кальяри
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 18
|6
|17.
|Парма
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 21
|6
|18.
|Болонья
|0:1 Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 21
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|9 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ювентус» – «Болонья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ювентус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Болонья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ювентус» – «Болонья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ювентус 1:0 Болонья
Исход игры
Ювентус
97.9% (138)
Ничья
2.1% (3)
Болонья
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
38.57% (54)
Меньше
61.43% (86)
Обе команды забьют
Да
30.71% (43)
Нет
69.29% (97)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
53.9% (76)
3:1 Ювентус
14.2% (20)
2:1 Ювентус
13.5% (19)
3:0 Ювентус
9.9% (14)
1:0 Ювентус
5% (7)
1:1 Ничья
2.1% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!