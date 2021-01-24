  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Ювентус
1:0
Перерыв

Стадион:
Болонья
0'
14' Желтая карточка
Виньято Эмануэль
1:0
15' Гол
Мело Артур
21' Желтая карточка
Кулушевски Деян
1
Щесны
Войцех
16
Куадрадо
Хуан
19
Бонуччи
Леонардо
3
Кьеллини
Джорджо
13
Данило
Луис
14
Маккенни
Уэстон
30
Бентанкур
Родриго
5
Мело
Артур
33
Бернардески
Федерико
44
Кулушевски
Деян
7
Роналду
Криштиану
28
Скорупски
Лукаш
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
23
Данило
Ларанжера
14
Томиясу
Такэхиро
35
Дейкс
Митчелл
32
Сванберг
Маттиас
30
Схаутен
Йерди
7
Орсолини
Риккардо
21
Сориано
Роберто
55
Виньято
Эмануэль
99
Барроу
Муса
Ювентус
4-4-2
Болонья
4-2-3-1

Ход матча

14'
 
Виньято Эмануэль
15'
Мело Артур
(Роналду Криштиану)
1:0
21'
Кулушевски Деян
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 15 (4) 0.83
2. Мората Альваро 4 0.22
3. Кьеза Федерико 4 0.22
4. Кулушевски Деян 3 0.17
5. Дибала Пауло 2 0.11
6. Маккенни Уэстон 2 0.11
7. Бонуччи Леонардо 2 0.11
8. Ремзи Аарон 1 0.06
9. Данило Луис 1 0.06
10. Рабио Адриен 1 0.06
11. Мело Артур 1 0.06
12. Куадрадо Хуан 0 0
13. Бентанкур Родриго 0 0
14. Алекс Сандро 0 0
15. Бернардески Федерико 0 0
16. Фработта Джанлука 0 0
17. Демирал Мерих 0 0
Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сориано Роберто 6 0.32
2. Барроу Муса 3 0.16
3. Орсолини Риккардо 3 (1) 0.16
4. Сванберг Маттиас 2 0.11
5. Томиясу Такэхиро 2 0.11
6. Паласио Родриго 1 0.05
7. Виньято Эмануэль 1 0.05
8. Де Сильвестри Лоренцо 1 0.05
9. Ольсен Андреас 1 0.05
10. Домингес Николас 1 0.05
11. Пас Нехуэн 1 0.05
12. Сантандер Федерико 0 0
13. Медель Гари 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Рабио Адриен 5 1
2. Кулушевски Деян 5 0
3. Куадрадо Хуан 3 1
4. Данило Луис 4 0
5. Бентанкур Родриго 4 0
6. Мората Альваро 2 1
7. Бонуччи Леонардо 3 0
8. Фработта Джанлука 3 0
9. Маккенни Уэстон 3 0
10. Кьеза Федерико 1 1
11. Де Лихт Маттайс 2 0
12. Пинсольо Карло 0 1
13. Мело Артур 1 0
14. Портанова Маноло 1 0
Болонья
# Игрок      
1. Сванберг Маттиас 5 1
2. Домингес Николас 5 0
3. Данило Ларанжера 4 0
4. Томиясу Такэхиро 4 0
5. Схаутен Йерди 4 0
6. Дейкс Митчелл 2 1
7. Паласио Родриго 3 0
8. Хики Аарон 3 0
9. Де Сильвестри Лоренцо 2 0
10. Да Коста Жуниор 2 0
11. Сансоне Никола 2 0
12. Виньято Эмануэль 2 0
13. Сориано Роберто 1 0
14. М'Байе Ибрахим 1 0
15. Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 8.57% (3) 17.14% (6) 11.43% (4) 14.29% (5) 11.43% (4) 37.14% (13)
 Болонья 4.55% (1) 18.18% (4) 18.18% (4) 22.73% (5) 13.64% (3) 22.73% (5)

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Ювентус 2:0 Наполи Интер Милан 2:0 Ювентус Ювентус 3:2 Дженоа Ювентус 3:1 Сассуоло
Милан 1:3 Ювентус Ювентус 4:1 Удинезе Ювентус 0:3 Фиорентина Парма 0:4 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Racing des Gonaives 0:1 Ювентус Дженоа 1:3 Ювентус Барселона 0:3 Ювентус Ювентус 1:3 Кавали Ювентус 2:1 Торино Ювентус 3:0 Динамо Киев Беневенто 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Ференцварош Ювентус 2:0 Кальяри Виолет 0:0 Ювентус Лацио 1:1 Ювентус
Болонья Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Болонья 1:0 Верона Дженоа 2:0 Болонья Болонья 2:2 Удинезе Фиорентина 0:0 Болонья
Болонья 2:2 Аталанта Торино 1:1 Болонья Специя 2:2 Болонья Болонья 1:5 Рома Интер Милан 3:1 Болонья Болонья 1:0 Кротоне Болонья 2:4 Специя Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:1 Наполи Болонья 3:2 Кальяри Болонья 2:0 Реджина Лацио 2:1 Болонья Болонья 3:4 Сассуоло Беневенто 1:0 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:0 Болонья

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Болонья: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Болонья 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Болонья Серия A Болонья 0:1 Ювентус Серия A Болонья 0:2 Ювентус Кубок
Ювентус 2:0 Болонья Серия A Ювентус 3:1 Болонья Серия A Болонья 0:3 Ювентус Серия A Болонья 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Болонья Серия A Болонья 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Болонья Серия A Ювентус 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:2 Ювентус Серия A Болонья 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Болонья Серия A Болонья 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Болонья Кубок Ювентус 1:1 Болонья Серия A Ювентус 0:2 Болонья Серия A Болонья 0:0 Ювентус Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 19 13 4 2 39 - 22 43
2. Интер Милан Заявка 19 12 5 2 45 - 23 41
3. Рома Заявка 19 11 4 4 41 - 32 37
4. Ювентус 1:0 Заявка 18 10 6 2 36 - 18 36
5. Аталанта Заявка 19 10 6 3 44 - 23 36
6. Наполи Заявка 17 11 1 5 40 - 16 34
7. Лацио Заявка 18 9 4 5 30 - 25 31
8. Сассуоло Заявка 18 8 6 4 31 - 27 30
9. Верона Заявка 18 7 6 5 22 - 17 27
10. Сампдория Заявка 18 7 2 9 28 - 29 23
11. Беневенто Заявка 19 6 4 9 23 - 36 22
12. Фиорентина Заявка 19 5 6 8 20 - 30 21
13. Болонья 0:1 Заявка 19 5 5 9 24 - 32 20
14. Удинезе Заявка 19 4 6 9 20 - 28 18
15. Специя Заявка 19 4 6 9 26 - 36 18
16. Дженоа Заявка 18 3 6 9 18 - 30 15
17. Кальяри Заявка 18 3 5 10 23 - 36 14
18. Торино Заявка 19 2 8 9 28 - 37 14
19. Парма Заявка 18 2 7 9 14 - 34 13
20. Кротоне Заявка 19 3 3 13 22 - 43 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 10 7 3 0 25 - 12 24
2. Интер Милан Заявка 9 7 1 1 25 - 13 22
3. Ювентус 1:0 Заявка 9 6 2 1 17 - 8 20
4. Милан Заявка 10 5 3 2 20 - 15 18
5. Аталанта Заявка 9 5 2 2 22 - 10 17
6. Наполи Заявка 9 5 1 3 25 - 10 16
7. Фиорентина Заявка 10 4 4 2 11 - 9 16
8. Верона Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
9. Лацио Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
10. Болонья 0:1 Заявка 9 4 2 3 17 - 17 14
11. Сампдория Заявка 9 4 1 4 17 - 14 13
12. Сассуоло Заявка 9 3 4 2 13 - 12 13
13. Кротоне Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
14. Удинезе Заявка 10 2 3 5 7 - 12 9
15. Беневенто Заявка 10 2 3 5 11 - 20 9
16. Дженоа Заявка 9 2 2 5 13 - 16 8
17. Кальяри Заявка 9 2 2 5 12 - 18 8
18. Парма Заявка 9 1 4 4 3 - 13 7
19. Специя Заявка 9 1 3 5 10 - 18 6
20. Торино Заявка 9 0 5 4 13 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 9 8 1 0 19 - 7 25
2. Интер Милан Заявка 10 5 4 1 20 - 10 19
3. Аталанта Заявка 10 5 4 1 22 - 13 19
4. Наполи Заявка 8 6 0 2 15 - 6 18
5. Лацио Заявка 9 5 2 2 16 - 12 17
6. Сассуоло Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
7. Ювентус 1:0 Заявка 9 4 4 1 19 - 10 16
8. Беневенто Заявка 9 4 1 4 12 - 16 13
9. Рома Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
10. Верона Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
11. Специя Заявка 10 3 3 4 16 - 18 12
12. Сампдория Заявка 9 3 1 5 11 - 15 10
13. Удинезе Заявка 9 2 3 4 13 - 16 9
14. Торино Заявка 10 2 3 5 15 - 19 9
15. Дженоа Заявка 9 1 4 4 5 - 14 7
16. Кальяри Заявка 9 1 3 5 11 - 18 6
17. Парма Заявка 9 1 3 5 11 - 21 6
18. Болонья 0:1 Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
19. Фиорентина Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
20. Кротоне Заявка 10 0 2 8 9 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток, первый тайм окончен! Пока "Ювентус" смотрится не очень уверенно, забить гол помог рикошет от игрока гостей. 1:0, встретимся после перерыва.
  • 45'
    Виньято забежал по левому флангу, навешивал в штрафную площадь, но Кьеллини мяч выбил.
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавлены к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Подходит к концу первый тайм у нас, "Болонья" местами смотрится неплохо в атаке, поэтому надо туринцам забивать ещё, чтобы избавить себя от нервотрёпки.
  • Угловой
    43'
    Подача с углового, навес слева в центр штрафной площади, Данило дали пробить головой, но мяч пролетел над перекладиной. Скорупски контролировал полёт.
  • 42'
    Скорупски в игре! Бернардески подключил Куадрадо, Хуан прострелил с острого угла на дальнюю штангу, где совсем чуть-чуть не хватило Маккенни, чтобы замкнуть эту передачу! Повтор показал, что голкипер дотянулся, поэтому и не получилось у американца.
  • 41'
    Орсолини оказался там на газоне в штрафной площади "Ювентуса", Сакки на всякий случай обратился к ВАР, который сообщили, что Данило ничего не делал с игроком гостей.
  • Опасный момент
    40'
    Опасная атака "Болоньи"! Сориано получил мяч перед штрафной площадью, никто не встретил Роберто, и он отважился на удар! Не удалось в створ попасть полузащитнику гостей, перенервничал наверно.
  • 39'
    Прошла наконец у гостей передача с фланга в штрафную площадь, но никто на мяч выскочить не смог, в итоге Щесны его в руки забрал.
  • 38'
    Много времени проводит "Болонья" сейчас на половине поля туринцев. Не знаю, можно ли сказать, что первым номером гости действуют, но атакуют гости явно больше. "Ювентус" больше в контрнаступлении заметен.
  • 36'
    Неплохо ходит мяч в атаке у "Болоньи", но обострить гости никак не могут. "Ювентус" старается прессинговать, чтобы не давать разгуляться гостям.
  • 35'
    Около 10-ти минут осталось до конца первого тайма, "Ювентус" не давит большими силами, но другое дело, что и "Болонья" какие-то серьёзные задачи перед Щесны не ставит.
  • 33'
    Элегантно выглядит Синиша Михайлович, пальто на нём, кожаные перчатки и весьма эффектная твидовая кепка в квадрат. Прогуливается наставник гостей вдоль границы технической зоны.
  • Опасный момент
    32'
    Контратака "Ювентуса", Куадрадо никто не помешал, влетел он по центру в штрафную площадь, наносил удар в окружении трёх соперников, но в створ не попал! Кажется, что тут легче попасть было всё-таки.
  • 31'
    Передача в штрафную площадь "Ювентуса", мяч выбит. Долго атакуют на чужой половине поля сейчас гости.
  • 30'
    И вновь игроки "Болоньи" катают мяч в центре поля, но в атаку сильно продвинуться не получается.
  • Опасный момент
    28'
    Скорупски трижды команду спасает! Сначала издали пробил футболист "Ювентуса", голкипер отбил прямо на ход Бернардески! Добивание, но вратарь и тут ногами отражает! Атака "Ювентуса" продолжилась, и уже Бернардески пробивал сильно и точно из-за пределов штрафной, поймал голкипер "Болоньи"!
  • 25'
    Виньято забежал по левому флангу, из штрафной навешивал на дальнюю штангу, но получилось высоковато, Сориано пришлось в прыжке с отклонением что-то делать, удар не получился.
  • Фол, нарушение
    23'
    Серию фолов мы видим в последние минуты. Бернардески сейчас грубо сыграл в центре поля, но тут Сакки решил без карточки обойтись.
  • 22'
    Следующий матч Серии А "Ювентус" сыграет через 6 дней в субботу в гостях против "Сампдории". Но ещё на неделе туринцев ожидает кубковый поединок со СПАЛом.
  • Желтая карточка
    21'
    Деян Кулушевски получил карточку, упустил он мяч, в итоге когда тянулся, в ногу сопернику влетел. Пропустит следующий матч шведский игрок.
  • 20'
    Орсолини справа с острого угла наносил удар по воротам, получилось довольно опасно, но Щесны смог ближний угол закрыть.
  • 19'
    Не сказать, что тотальное доминирование "Ювентуса" у нас на поле. "Болонья" тоже не стесняется атаковать.
  • 17'
    Неплохая контратака развивалась у "Ювентуса". Маккенни выдавал передачу налево на Бернардески, который пытался перебросить голкипера, но получилось слишком сильно и высоко.
  • Гол в свои ворота
    15'
    ГО-О-О-О-ОЛ! Йерди Схаутен! 1:0! Автогол!
    Повели хозяева! Артур нанёс дальний удар низом по воротам "Болоньи", Схаутен невнятно сыграл на перехвате, в итоге мяч от него резко изменил направление, закатившись в створ ворот. Скорупски тут спасти не мог, ибо прыгал уже в другой угол.
  • 15'
    Очень опасная атака "Болоньи"! Барроу слева забрался в штрафную, оставил мяч для Виньято, который прострелил, но рикошет дезориентировал Сориано, который не смог замкнуть этот прострел.
  • Желтая карточка
    14'
    Первая карточка в нашем матче. Эмануэль Виньято уже был сегодня замечен в нарушениях правил, в итоге после фола на Бентанкуре удостоился от Сакки жёлтой карточки.
  • 12'
    Забыл сказать, Бентанкур вернулся на поле, но очень долго оказывали помощь полузащитнику "Ювентуса". К счастью, всё в порядке.
  • Фол, нарушение
    11'
    Роналду рванул по левому флангу, Данило его за ногу зацепил. Португалец попросил показать карточку, но не послушался главный арбитр Сакки.
  • 10'
    Подача с правого фланга в штрафную площадь "Болоньи", смог Маккенни в борьбе с защитником до мяча дотянуться, но удар толком не получился.
  • Угловой
    9'
    Угловой заработал "Ювентус". Пошла подача слева на ближнюю штангу, мяч отбит.
  • 8'
    "Болонья" перешла в атаку, Орсолини из-за пределов штрафной площади неплохой удар нанёс, но в створ попасть ему не удалось.
  • 7'
    Куадрадо в итоге дождался врачей, ушёл с ними за пределы поля, чтобы вернуться. Не так уже там всё и серьёзно. Видимо, сыграл Хуан бОльшую частью боли.
  • 6'
    На повторе похоже на то, что Куадрадо сам искал этого нарушения правил, после чего включил и некоторые актёрские способности.
  • 5'
    Куадрадо справа забрался в штрафную площадь, Виньято поставил корпус, оттеснив Хуана, но игрок "Ювентуса" начал показывать, что было серьёзнейшее нарушение правил! Катается от боли Куадрадо, зовёт врачей.
  • 4'
    По-прежнему проблемы у Бентанкура, близок к замене полузащитник "Ювентуса". Там уже кто-то разминается у хозяев.
  • 3'
    Оказывают помощь Бентанкуру за пределами поля. Хозяева тем временем заработали штрафной, пошла подача с левого фланга, отбились гости.
  • 2'
    Бентанкур получил повреждение на первой же минуте, это Сориано не очень аккуратно сзади сыграл против полузащитника хозяев.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали футболисты "Ювентуса". В непривычной тёмно-синей форме сегодня хозяева, а "Болонья" будет в белой форме с небольшим серым отливом.
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.16 7.10 21.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.41 5.85 9.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.17 7.20 18.00
  1.16 7.46 23.03

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.50 1.00 5.15 1.16 4.30 1.25 2.68 1.59 1.99 1.82 1.60 2.28 1.29 3.20 1.21 3.74 1.07 6.20 1.05 6.85
18.00 0.00 12.00 1.02 5.30 1.05 7.20 1.24 2.08 1.72 2.17 1.75 1.57 2.40 1.77 2.20 1.35 3.15 1.13 5.80 1.10 6.80 1.07 6.82 1.06 8.40 1.01 13.00 1.01 12.50
5.31 1.19 2.73 1.49 2.16 1.75 1.88 2.01 1.57 2.50 1.43 2.96 1.66 2.31 1.49 2.73 1.22 4.64
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.72 1.46 1.62 2.30 1.27 3.76 1.18 4.95
3.50 1.30 2.33 1.60 1.95 1.85 1.28 3.60 1.15 5.30
3.15 1.38 2.59 1.53 2.02 1.85 1.62 2.38 1.68 2.25 1.41 3.00 1.15 5.89
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.95 1.16 3.52 1.30 2.04 1.78 1.45 2.75 1.28 3.68
4.45 1.17 3.24 1.29 1.92 1.87 1.42 2.85 1.27 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.20 1.66
Букмекер Да Нет
4.44 1.19
Букмекер Да Нет
3.20 1.36
Где смотреть матч Ювентус 1:0 Болонья онлайн

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Прогнозы на матч Ювентус 1:0 Болонья

Исход игры
Ювентус
97.9% (138)
Ничья
2.1% (3)
Болонья
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
38.57% (54)
Меньше
61.43% (86)
Обе команды забьют
Да
30.71% (43)
Нет
69.29% (97)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
53.9% (76)
3:1 Ювентус
14.2% (20)
2:1 Ювентус
13.5% (19)
3:0 Ювентус
9.9% (14)
1:0 Ювентус
5% (7)
1:1 Ничья
2.1% (3)
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