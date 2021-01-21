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Ювентус
 
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Стадион:
Болонья

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 15 (4) 0.88
2. Мората Альваро 4 0.24
3. Кьеза Федерико 4 0.24
4. Кулушевски Деян 3 0.18
5. Дибала Пауло 2 0.12
6. Маккенни Уэстон 2 0.12
7. Бонуччи Леонардо 2 0.12
8. Ремзи Аарон 1 0.06
9. Данило Луис 1 0.06
10. Рабио Адриен 1 0.06
11. Куадрадо Хуан 0 0
12. Бентанкур Родриго 0 0
13. Алекс Сандро 0 0
14. Бернардески Федерико 0 0
15. Фработта Джанлука 0 0
16. Демирал Мерих 0 0
Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сориано Роберто 6 0.33
2. Барроу Муса 3 0.17
3. Орсолини Риккардо 3 (1) 0.17
4. Сванберг Маттиас 2 0.11
5. Томиясу Такэхиро 2 0.11
6. Паласио Родриго 1 0.06
7. Виньято Эмануэль 1 0.06
8. Де Сильвестри Лоренцо 1 0.06
9. Ольсен Андреас 1 0.06
10. Домингес Николас 1 0.06
11. Пас Нехуэн 1 0.06
12. Сантандер Федерико 0 0
13. Медель Гари 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Рабио Адриен 5 1
2. Куадрадо Хуан 3 1
3. Данило Луис 4 0
4. Бентанкур Родриго 4 0
5. Кулушевски Деян 4 0
6. Мората Альваро 2 1
7. Бонуччи Леонардо 3 0
8. Фработта Джанлука 3 0
9. Маккенни Уэстон 3 0
10. Кьеза Федерико 1 1
11. Де Лихт Маттайс 2 0
12. Пинсольо Карло 0 1
13. Мело Артур 1 0
14. Портанова Маноло 1 0
Болонья
# Игрок      
1. Сванберг Маттиас 5 1
2. Домингес Николас 5 0
3. Данило Ларанжера 4 0
4. Томиясу Такэхиро 4 0
5. Схаутен Йерди 4 0
6. Дейкс Митчелл 2 1
7. Паласио Родриго 3 0
8. Хики Аарон 3 0
9. Де Сильвестри Лоренцо 2 0
10. Да Коста Жуниор 2 0
11. Сансоне Никола 2 0
12. Сориано Роберто 1 0
13. М'Байе Ибрахим 1 0
14. Виньято Эмануэль 1 0
15. Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 8.57% (3) 17.14% (6) 11.43% (4) 14.29% (5) 11.43% (4) 37.14% (13)
 Болонья 4.55% (1) 18.18% (4) 18.18% (4) 22.73% (5) 13.64% (3) 22.73% (5)

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Ювентус 2:0 Наполи Интер Милан 2:0 Ювентус Ювентус 3:2 Дженоа Ювентус 3:1 Сассуоло
Милан 1:3 Ювентус Ювентус 4:1 Удинезе Ювентус 0:3 Фиорентина Парма 0:4 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Racing des Gonaives 0:1 Ювентус Дженоа 1:3 Ювентус Барселона 0:3 Ювентус Ювентус 1:3 Кавали Ювентус 2:1 Торино Ювентус 3:0 Динамо Киев Беневенто 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Ференцварош Ювентус 2:0 Кальяри Виолет 0:0 Ювентус Лацио 1:1 Ювентус
Болонья Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Болонья 1:0 Верона Дженоа 2:0 Болонья Болонья 2:2 Удинезе Фиорентина 0:0 Болонья
Болонья 2:2 Аталанта Торино 1:1 Болонья Специя 2:2 Болонья Болонья 1:5 Рома Интер Милан 3:1 Болонья Болонья 1:0 Кротоне Болонья 2:4 Специя Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:1 Наполи Болонья 3:2 Кальяри Болонья 2:0 Реджина Лацио 2:1 Болонья Болонья 3:4 Сассуоло Беневенто 1:0 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:0 Болонья

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Болонья: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Болонья 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Болонья Серия A Болонья 0:1 Ювентус Серия A Болонья 0:2 Ювентус Кубок
Ювентус 2:0 Болонья Серия A Ювентус 3:1 Болонья Серия A Болонья 0:3 Ювентус Серия A Болонья 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Болонья Серия A Болонья 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Болонья Серия A Ювентус 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:2 Ювентус Серия A Болонья 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Болонья Серия A Болонья 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Болонья Кубок Ювентус 1:1 Болонья Серия A Ювентус 0:2 Болонья Серия A Болонья 0:0 Ювентус Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 13 4 1 39 - 19 43
2. Интер Милан Заявка 18 12 4 2 45 - 23 40
3. Наполи Заявка 17 11 1 5 40 - 16 34
4. Рома Заявка 18 10 4 4 37 - 29 34
5. Ювентус Заявка 17 9 6 2 35 - 18 33
6. Аталанта Заявка 18 9 6 3 41 - 23 33
7. Лацио Заявка 18 9 4 5 30 - 25 31
8. Сассуоло Заявка 18 8 6 4 31 - 27 30
9. Верона Заявка 18 7 6 5 22 - 17 27
10. Сампдория Заявка 18 7 2 9 28 - 29 23
11. Беневенто Заявка 18 6 3 9 21 - 34 21
12. Болонья Заявка 18 5 5 8 24 - 31 20
13. Специя Заявка 18 4 6 8 23 - 32 18
14. Фиорентина Заявка 18 4 6 8 18 - 29 18
15. Удинезе Заявка 18 4 5 9 20 - 28 17
16. Дженоа Заявка 18 3 6 9 18 - 30 15
17. Кальяри Заявка 18 3 5 10 23 - 36 14
18. Торино Заявка 18 2 7 9 26 - 35 13
19. Парма Заявка 18 2 7 9 14 - 34 13
20. Кротоне Заявка 18 3 3 12 21 - 41 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 9 7 1 1 25 - 13 22
2. Рома Заявка 9 6 3 0 21 - 9 21
3. Милан Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
4. Ювентус Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
5. Аталанта Заявка 9 5 2 2 22 - 10 17
6. Наполи Заявка 9 5 1 3 25 - 10 16
7. Верона Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
8. Лацио Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
9. Болонья Заявка 9 4 2 3 17 - 17 14
10. Сампдория Заявка 9 4 1 4 17 - 14 13
11. Фиорентина Заявка 9 3 4 2 9 - 8 13
12. Сассуоло Заявка 9 3 4 2 13 - 12 13
13. Кротоне Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
14. Дженоа Заявка 9 2 2 5 13 - 16 8
15. Удинезе Заявка 9 2 2 5 7 - 12 8
16. Кальяри Заявка 9 2 2 5 12 - 18 8
17. Беневенто Заявка 9 2 2 5 9 - 18 8
18. Парма Заявка 9 1 4 4 3 - 13 7
19. Специя Заявка 9 1 3 5 10 - 18 6
20. Торино Заявка 9 0 5 4 13 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 9 8 1 0 19 - 7 25
2. Наполи Заявка 8 6 0 2 15 - 6 18
3. Интер Милан Заявка 9 5 3 1 20 - 10 18
4. Лацио Заявка 9 5 2 2 16 - 12 17
5. Сассуоло Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
6. Ювентус Заявка 9 4 4 1 19 - 10 16
7. Аталанта Заявка 9 4 4 1 19 - 13 16
8. Беневенто Заявка 9 4 1 4 12 - 16 13
9. Рома Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
10. Верона Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
11. Специя Заявка 9 3 3 3 13 - 14 12
12. Сампдория Заявка 9 3 1 5 11 - 15 10
13. Удинезе Заявка 9 2 3 4 13 - 16 9
14. Торино Заявка 9 2 2 5 13 - 17 8
15. Дженоа Заявка 9 1 4 4 5 - 14 7
16. Кальяри Заявка 9 1 3 5 11 - 18 6
17. Болонья Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
18. Парма Заявка 9 1 3 5 11 - 21 6
19. Фиорентина Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
20. Кротоне Заявка 9 0 2 7 8 - 24 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Болонья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 января 2021, осталось 2 дня 11 часов 51 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Ювентус 96.2% (50)
    X 3.8% (2)
    Болонья 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Болонья
    1.44
    5.15
    9.20
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.40 4.80 8.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.42 5.15 9.20
    Бонус: 5 000 ₽ 1.44 4.70 7.30
      1.43 4.93 8.02

    Самый высокий коэффициент на матч «Ювентус» – «Болонья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ювентус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Болонья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ювентус» – «Болонья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    13.00 1.00 4.95 1.16 3.95 1.25 2.57 1.63 1.89 1.91 1.53 2.43 1.26 3.54 1.19 4.05 1.06 7.00 1.05 7.50
    18.00 0.00 12.00 1.02 4.60 1.17 3.85 1.25 2.40 1.61 2.17 1.75 1.89 1.97 1.70 2.15 1.55 2.46 1.28 3.60 1.21 4.30 1.08 7.00 1.07 7.60 1.01 13.00 1.01 12.50
    5.16 1.19 2.49 1.59 2.20 1.74 1.93 1.98 1.70 2.27 1.56 2.57 1.22 4.66
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.95 1.25 2.62 1.49 1.62 2.30 1.24 4.05 1.16 5.25
    2.35 1.59 1.58 2.39 1.21 4.30
    3.13 1.41 2.47 1.60 1.87 2.04 1.60 2.47 1.41 3.11
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.95 1.18 3.52 1.30 1.94 1.86 1.45 2.75 1.28 3.68
    1.97 1.78 1.47 2.55 1.29 3.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.72 2.06
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.00 1.35
    Где смотреть матч Ювентус - Болонья онлайн

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    Прогнозы на матч Ювентус - Болонья

    Исход игры
    Ювентус
    96.2% (50)
    Ничья
    3.8% (2)
    Болонья
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.98% (26)
    Меньше
    49.02% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    43.14% (22)
    Нет
    56.86% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    40.4% (21)
    2:1 Ювентус
    19.2% (10)
    3:1 Ювентус
    19.2% (10)
    3:0 Ювентус
    11.5% (6)
    1:0 Ювентус
    3.8% (2)
    1:1 Ничья
    3.8% (2)
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