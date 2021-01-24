Парма
0:2
Конец матча
Стадион: Эннио Тардини
Сампдория
0:1
25' ГолЙосида Майя
32' Желтая карточкаКуцка Юрай
32' Желтая карточкаКейта Бальде
0:2
34' ГолКейта Бальде
14
Куртич
Ясмин
33
Куцка
Юрай
22
Йосида
Майя
15
Коллей
Омар
10
Кейта
Бальде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Куртич ЯсминПолузащитник
-
33 Куцка ЮрайНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
42 Бузи МаксимЗащитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Дези ЯкопоПолузащитник
-
10 Карамо ЯннПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Daan Dierckx
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Йосида МайяЗащитник
-
15 Коллей ОмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Кейта БальдеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Летица КарлоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Лерис МехдиПолузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
25'
0:1
32'
32'
34'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
6 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 3
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жервиньо Куасси
|4
|0.21
|2.
|Эрнани Азеведо
|3
|0.16
|3.
|Куцка Юрай
|3 (1)
|0.16
|4.
|Куртич Ясмин
|2
|0.11
|5.
|Гальоло Риккардо
|1
|0.05
|6.
|Карамо Янн
|1
|0.05
|7.
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|8.
|Бругман Гастон
|0
|0
|9.
|Инглезе Роберто
|0
|0
|10.
|Брунетта Хуан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квальярелла Фабио
|7 (1)
|0.37
|2.
|Кандрева Антонио
|4 (2)
|0.21
|3.
|Янкто Якуб
|4
|0.21
|4.
|Кейта Бальде
|3
|0.16
|5.
|Дамсгор Миккель
|2
|0.11
|6.
|Верре Валерио
|2
|0.11
|7.
|Экдаль Олбин
|2
|0.11
|8.
|Торсби Мортен
|2
|0.11
|9.
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.05
|10.
|Йосида Майя
|1
|0.05
|11.
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0.05
|12.
|Коллей Омар
|1
|0.05
|13.
|Рамирес Гастон
|0
|0
|14.
|Бонаццоли Федерико
|0
|0
|15.
|Аудеро Эмиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эрнани Азеведо
|5
|0
|2.
|Иакопони Симоне
|3
|1
|3.
|Куцка Юрай
|4
|0
|4.
|Алвеш Бруну
|3
|0
|5.
|Бругман Гастон
|3
|0
|6.
|Бузи Максим
|3
|0
|7.
|Куртич Ясмин
|2
|0
|8.
|Инглезе Роберто
|2
|0
|9.
|Сиприен Вилан
|2
|0
|10.
|Пеццелла Джузеппе
|2
|0
|11.
|Дармиан Маттео
|1
|0
|12.
|Скоццарелла Маттео
|1
|0
|13.
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|14.
|Лорини Венсан
|1
|0
|15.
|Гальоло Риккардо
|1
|0
|16.
|Грасси Альберто
|1
|0
|17.
|Осорио Йордан
|1
|0
|18.
|Карамо Янн
|1
|0
|19.
|Брунетта Хуан
|1
|0
|20.
|Зом Симон
|1
|0
|21.
|Болог Ботонд
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тонелли Лоренцо
|9
|0
|2.
|Торсби Мортен
|6
|0
|3.
|Экдаль Олбин
|5
|0
|4.
|Янкто Якуб
|5
|0
|5.
|Кейта Бальде
|3
|1
|6.
|Рамирес Гастон
|4
|0
|7.
|Ауджелло Томмазо
|2
|1
|8.
|Адриен Силва
|3
|0
|9.
|Йосида Майя
|3
|0
|10.
|Коллей Омар
|3
|0
|11.
|Берешиньски Бартош
|2
|0
|12.
|Аскилдсен Кристоффер
|2
|0
|13.
|Квальярелла Фабио
|1
|0
|14.
|Верре Валерио
|1
|0
|15.
|Феррари Алекс
|1
|0
|16.
|Дамсгор Миккель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Парма
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|Сампдория
|10% (3)
|23.33% (7)
|23.33% (7)
|13.33% (4)
|13.33% (4)
|16.67% (5)
Предыдущие игры
Парма Последние 20 матчей: +4 =7 -9Лацио 2:1 Парма Сассуоло 1:1 Парма Парма 0:2 Лацио Аталанта 3:0 Парма
Сампдория Последние 20 матчей: +8 =2 -10Сампдория 2:1 Удинезе Специя 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Интер Милан Рома 1:0 Сампдория
Сампдория 2:3 Сассуоло Сампдория 3:1 Кротоне Верона 1:2 Сампдория Наполи 2:1 Сампдория Сампдория 1:2 Милан Торино 2:2 Сампдория Сампдория 1:3 Дженоа Сампдория 1:2 Болонья Кальяри 2:0 Сампдория Сампдория 1:1 Дженоа Сампдория 1:0 Салернитана Аталанта 1:3 Сампдория Сампдория 3:0 Лацио Фиорентина 1:2 Сампдория Сампдория 2:3 Беневенто Ювентус 3:0 Сампдория
Последние игры между собой
Парма: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 7
Сампдория: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 7
Сампдория 2:0 Парма Серия A Сампдория 3:1 Парма Товарищеские матчи Сампдория 2:2 Парма Серия A Парма 0:2 Сампдория Серия A Парма 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Парма Серия A Сампдория 1:0 Парма Серия A Парма 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Парма Серия A Парма 1:0 Сампдория Серия A Парма 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Парма Серия A Парма 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 3:0 Парма Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|39 - 22
|43
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|45 - 23
|41
|3.
|Рома
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|41 - 32
|37
|4.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|37 - 18
|36
|5.
|Аталанта
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|44 - 23
|36
|6.
|Наполи
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|41 - 19
|34
|7.
|Лацио
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|32 - 26
|34
|8.
|Верона
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|25 - 18
|30
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|32 - 29
|30
|10.
|Сампдория
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|30 - 29
|26
|11.
|Беневенто
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|23 - 36
|22
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|20 - 30
|21
|13.
|Болонья
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|24 - 33
|20
|14.
|Удинезе
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|20 - 28
|18
|15.
|Специя
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|26 - 36
|18
|16.
|Дженоа
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|19 - 30
|18
|17.
|Кальяри
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|23 - 37
|14
|18.
|Торино
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|28 - 37
|14
|19.
|Парма
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|14 - 36
|13
|20.
|Кротоне
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|22 - 43
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|25 - 12
|24
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 13
|22
|3.
|Ювентус
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 8
|20
|4.
|Милан
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 15
|18
|5.
|Аталанта
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|22 - 10
|17
|6.
|Верона
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|7.
|Лацио
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 14
|17
|8.
|Наполи
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|25 - 10
|16
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|10.
|Болонья
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 17
|14
|11.
|Сампдория
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 14
|13
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|13.
|Дженоа
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|14.
|Кротоне
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|15.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|16.
|Беневенто
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|17.
|Кальяри
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 18
|8
|18.
|Парма
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|3 - 15
|7
|19.
|Специя
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 18
|6
|20.
|Торино
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|13 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 7
|25
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|20 - 10
|19
|3.
|Аталанта
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 13
|19
|4.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 9
|18
|5.
|Лацио
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 17
|17
|7.
|Ювентус
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|19 - 10
|16
|8.
|Беневенто
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 16
|13
|9.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 20
|13
|10.
|Верона
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|11.
|Сампдория
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|12.
|Специя
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 18
|12
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|14.
|Торино
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 19
|9
|15.
|Дженоа
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 14
|7
|16.
|Парма
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 21
|6
|17.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
|18.
|Болонья
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 16
|6
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 21
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|9 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Парма» – «Сампдория» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Парма» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сампдория» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Парма» – «Сампдория», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Парма 0:2 Сампдория
Исход игры
Парма
18.9% (27)
Ничья
37.8% (54)
Сампдория
43.4% (62)
Тотал 2.5
Больше
45.07% (64)
Меньше
54.93% (78)
Обе команды забьют
Да
78.87% (112)
Нет
21.13% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (48)
1:2 Сампдория
29.4% (42)
0:1 Сампдория
11.2% (16)
2:1 Парма
10.5% (15)
1:0 Парма
6.3% (9)
2:2 Ничья
2.8% (4)
2:0 Парма
1.4% (2)
1:3 Сампдория
1.4% (2)
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