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  3. Италия
Парма
0:2
Конец матча

Стадион:
Сампдория
0'
0:1
25' Гол
Йосида Майя
32' Желтая карточка
Куцка Юрай
32' Желтая карточка
Кейта Бальде
0:2
34' Гол
Кейта Бальде
90'+4
1
Сепе
Луиджи
5
Конти
Андреа
2
Иакопони
Симоне
7
Гальоло
Риккардо
3
Пеццелла
Джузеппе
8
Грасси
Альберто
23
Эрнани
Азеведо
14
Куртич
Ясмин
33
Куцка
Юрай
11
Корнелиус
Андреас
27
Жервиньо
Куасси
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
22
Йосида
Майя
15
Коллей
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
87
Кандрева
Антонио
18
Торсби
Мортен
5
Адриен
Силва
11
Рамирес
Гастон
27
Квальярелла
Фабио
10
Кейта
Бальде
Парма
4-3-3
Сампдория
4-4-2

Ход матча

25'
0:1
Йосида Майя
32'
Куцка Юрай
 
32'
 
Кейта Бальде
34'
0:2
Кейта Бальде
(Рамирес Гастон)
46'
Карамо Янн
Эрнани Азеведо
 
58'
 
Дамсгор Миккель
Кейта Бальде
66'
Бругман Гастон
Грасси Альберто
 
70'
 
Верре Валерио
Рамирес Гастон
70'
 
Торрегросса Эрнесто
Квальярелла Фабио
80'
Михэйлэ Валентин
Карамо Янн
 
82'
 
Янкто Якуб
Кандрева Антонио
82'
 
Экдаль Олбин
Адриен Силва
86'
Риччи Джакомо
Пеццелла Джузеппе
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жервиньо Куасси 4 0.21
2. Эрнани Азеведо 3 0.16
3. Куцка Юрай 3 (1) 0.16
4. Куртич Ясмин 2 0.11
5. Гальоло Риккардо 1 0.05
6. Карамо Янн 1 0.05
7. Пеццелла Джузеппе 0 0
8. Бругман Гастон 0 0
9. Инглезе Роберто 0 0
10. Брунетта Хуан 0 0
Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 7 (1) 0.37
2. Кандрева Антонио 4 (2) 0.21
3. Янкто Якуб 4 0.21
4. Кейта Бальде 3 0.16
5. Дамсгор Миккель 2 0.11
6. Верре Валерио 2 0.11
7. Экдаль Олбин 2 0.11
8. Торсби Мортен 2 0.11
9. Ауджелло Томмазо 1 0.05
10. Йосида Майя 1 0.05
11. Торрегросса Эрнесто 1 0.05
12. Коллей Омар 1 0.05
13. Рамирес Гастон 0 0
14. Бонаццоли Федерико 0 0
15. Аудеро Эмиль 0 0

Карточки

Парма
# Игрок      
1. Эрнани Азеведо 5 0
2. Иакопони Симоне 3 1
3. Куцка Юрай 4 0
4. Алвеш Бруну 3 0
5. Бругман Гастон 3 0
6. Бузи Максим 3 0
7. Куртич Ясмин 2 0
8. Инглезе Роберто 2 0
9. Сиприен Вилан 2 0
10. Пеццелла Джузеппе 2 0
11. Дармиан Маттео 1 0
12. Скоццарелла Маттео 1 0
13. Корнелиус Андреас 1 0
14. Лорини Венсан 1 0
15. Гальоло Риккардо 1 0
16. Грасси Альберто 1 0
17. Осорио Йордан 1 0
18. Карамо Янн 1 0
19. Брунетта Хуан 1 0
20. Зом Симон 1 0
21. Болог Ботонд 1 0
Сампдория
# Игрок      
1. Тонелли Лоренцо 9 0
2. Торсби Мортен 6 0
3. Экдаль Олбин 5 0
4. Янкто Якуб 5 0
5. Кейта Бальде 3 1
6. Рамирес Гастон 4 0
7. Ауджелло Томмазо 2 1
8. Адриен Силва 3 0
9. Йосида Майя 3 0
10. Коллей Омар 3 0
11. Берешиньски Бартош 2 0
12. Аскилдсен Кристоффер 2 0
13. Квальярелла Фабио 1 0
14. Верре Валерио 1 0
15. Феррари Алекс 1 0
16. Дамсгор Миккель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Парма 21.43% (3) 7.14% (1) 14.29% (2) 28.57% (4) 21.43% (3) 7.14% (1)
 Сампдория 10% (3) 23.33% (7) 23.33% (7) 13.33% (4) 13.33% (4) 16.67% (5)

Предыдущие игры

Парма Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Лацио 2:1 Парма Сассуоло 1:1 Парма Парма 0:2 Лацио Аталанта 3:0 Парма
Парма 0:3 Торино Кротоне 2:1 Парма Парма 0:4 Ювентус Парма 0:0 Кальяри Милан 2:2 Парма Парма 0:0 Беневенто Дженоа 1:2 Парма Парма 2:1 Козенца Рома 3:0 Парма Парма 0:0 Фиорентина Интер Милан 2:2 Парма Парма 3:1 Пескара Парма 2:2 Специя Удинезе 3:2 Парма Парма 1:0 Верона Болонья 4:1 Парма
Сампдория Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Сампдория 2:1 Удинезе Специя 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Интер Милан Рома 1:0 Сампдория
Сампдория 2:3 Сассуоло Сампдория 3:1 Кротоне Верона 1:2 Сампдория Наполи 2:1 Сампдория Сампдория 1:2 Милан Торино 2:2 Сампдория Сампдория 1:3 Дженоа Сампдория 1:2 Болонья Кальяри 2:0 Сампдория Сампдория 1:1 Дженоа Сампдория 1:0 Салернитана Аталанта 1:3 Сампдория Сампдория 3:0 Лацио Фиорентина 1:2 Сампдория Сампдория 2:3 Беневенто Ювентус 3:0 Сампдория

Последние игры между собой

Парма: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 7
Сампдория: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 7
Парма 2:3 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Парма Серия A Парма 2:1 Сампдория Товарищеские матчи Парма 3:3 Сампдория Серия A
Сампдория 2:0 Парма Серия A Сампдория 3:1 Парма Товарищеские матчи Сампдория 2:2 Парма Серия A Парма 0:2 Сампдория Серия A Парма 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Парма Серия A Сампдория 1:0 Парма Серия A Парма 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Парма Серия A Парма 1:0 Сампдория Серия A Парма 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Парма Серия A Парма 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 3:0 Парма Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 19 13 4 2 39 - 22 43
2. Интер Милан Заявка 19 12 5 2 45 - 23 41
3. Рома Заявка 19 11 4 4 41 - 32 37
4. Ювентус Заявка 18 10 6 2 37 - 18 36
5. Аталанта Заявка 19 10 6 3 44 - 23 36
6. Наполи Заявка 18 11 1 6 41 - 19 34
7. Лацио Заявка 19 10 4 5 32 - 26 34
8. Верона Заявка 19 8 6 5 25 - 18 30
9. Сассуоло Заявка 19 8 6 5 32 - 29 30
10. Сампдория Заявка 19 8 2 9 30 - 29 26
11. Беневенто Заявка 19 6 4 9 23 - 36 22
12. Фиорентина Заявка 19 5 6 8 20 - 30 21
13. Болонья Заявка 19 5 5 9 24 - 33 20
14. Удинезе Заявка 19 4 6 9 20 - 28 18
15. Специя Заявка 19 4 6 9 26 - 36 18
16. Дженоа Заявка 19 4 6 9 19 - 30 18
17. Кальяри Заявка 19 3 5 11 23 - 37 14
18. Торино Заявка 19 2 8 9 28 - 37 14
19. Парма Заявка 19 2 7 10 14 - 36 13
20. Кротоне Заявка 19 3 3 13 22 - 43 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 10 7 3 0 25 - 12 24
2. Интер Милан Заявка 9 7 1 1 25 - 13 22
3. Ювентус Заявка 9 6 2 1 18 - 8 20
4. Милан Заявка 10 5 3 2 20 - 15 18
5. Аталанта Заявка 9 5 2 2 22 - 10 17
6. Верона Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
7. Лацио Заявка 10 5 2 3 16 - 14 17
8. Наполи Заявка 9 5 1 3 25 - 10 16
9. Фиорентина Заявка 10 4 4 2 11 - 9 16
10. Болонья Заявка 9 4 2 3 17 - 17 14
11. Сампдория Заявка 9 4 1 4 17 - 14 13
12. Сассуоло Заявка 9 3 4 2 13 - 12 13
13. Дженоа Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
14. Кротоне Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
15. Удинезе Заявка 10 2 3 5 7 - 12 9
16. Беневенто Заявка 10 2 3 5 11 - 20 9
17. Кальяри Заявка 9 2 2 5 12 - 18 8
18. Парма Заявка 10 1 4 5 3 - 15 7
19. Специя Заявка 9 1 3 5 10 - 18 6
20. Торино Заявка 9 0 5 4 13 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 9 8 1 0 19 - 7 25
2. Интер Милан Заявка 10 5 4 1 20 - 10 19
3. Аталанта Заявка 10 5 4 1 22 - 13 19
4. Наполи Заявка 9 6 0 3 16 - 9 18
5. Лацио Заявка 9 5 2 2 16 - 12 17
6. Сассуоло Заявка 10 5 2 3 19 - 17 17
7. Ювентус Заявка 9 4 4 1 19 - 10 16
8. Беневенто Заявка 9 4 1 4 12 - 16 13
9. Рома Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
10. Верона Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
11. Сампдория Заявка 10 4 1 5 13 - 15 13
12. Специя Заявка 10 3 3 4 16 - 18 12
13. Удинезе Заявка 9 2 3 4 13 - 16 9
14. Торино Заявка 10 2 3 5 15 - 19 9
15. Дженоа Заявка 9 1 4 4 5 - 14 7
16. Парма Заявка 9 1 3 5 11 - 21 6
17. Кальяри Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
18. Болонья Заявка 10 1 3 6 7 - 16 6
19. Фиорентина Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
20. Кротоне Заявка 10 0 2 8 9 - 26 2
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Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Парма 18.9% (27)
X 37.8% (54)
Сампдория 43.4% (62)
Все прогнозы
1.67 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 3.20 3.50 2.36
Бонус: 5 000 ₽ 3.04 3.52 2.40
Бонус: 5 000 ₽ 45.00 19.00 1.02
  30.79 9.64 1.11

Самый высокий коэффициент на матч «Парма» – «Сампдория» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Парма» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сампдория» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Парма» – «Сампдория», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.80 1.06 3.90 1.26 3.05 1.39 2.00 1.82 1.59 2.38 1.40 3.00 1.15 5.60
10.25 1.01 9.30 1.03 3.88 1.24 3.04 1.38 2.08 1.83 1.61 2.32 1.40 2.86 1.17 4.55 1.12 5.15 1.02 8.90
8.40 1.07 8.60 1.10 5.80 1.13 4.44 1.20 2.18 1.74 1.05 9.50 1.80 2.08 1.28 3.60 1.15 5.30 1.24 4.00 1.16 5.10 1.08 7.77 1.06 8.80 0.00 16.00
2.90 1.44 2.51 1.56 2.11 1.78 1.77 2.12 1.76 2.13 1.47 2.78 1.18 5.09 1.72 2.19 1.51 2.64 1.68 2.28 1.40 3.06 1.49 2.72 1.17 5.71
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
2.95 1.37 1.99 1.76 1.45 2.65 1.10 6.00
3.15 1.36 2.09 1.74 1.50 2.59 1.17 5.10 1.12 6.35
2.40 1.57 1.55 2.45 1.53 2.50 1.05 6.80 1.06 8.80
2.13 1.76 1.76 2.15 1.37 3.20 1.64 2.39 1.46 2.90 1.34 3.38 1.19 5.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.20 2.80 1.40 1.77 1.98 1.21 4.10
4.30 1.22 3.00 1.39 1.79 2.02 1.35 3.20 1.23 4.20
3.90 1.25 3.25 1.32 1.86 2.22 1.26 3.71 1.17 4.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.64 2.16
3.00 1.38
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
4.00 1.24
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
3.50 1.39
Где смотреть матч Парма 0:2 Сампдория онлайн

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Прогнозы на матч Парма 0:2 Сампдория

Исход игры
Парма
18.9% (27)
Ничья
37.8% (54)
Сампдория
43.4% (62)
Тотал 2.5
Больше
45.07% (64)
Меньше
54.93% (78)
Обе команды забьют
Да
78.87% (112)
Нет
21.13% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (48)
1:2 Сампдория
29.4% (42)
0:1 Сампдория
11.2% (16)
2:1 Парма
10.5% (15)
1:0 Парма
6.3% (9)
2:2 Ничья
2.8% (4)
2:0 Парма
1.4% (2)
1:3 Сампдория
1.4% (2)
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