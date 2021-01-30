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  2. Матчи
  3. Италия
Эмполи
3:1
Второй тайм: 85'

Стадион:
Фрозиноне
1
Бриньоли
Альберто
21
Сабелли
Стефано
6
Романьоли
Симоне
43
Николау
Димитрис
3
Терзич
Алекса
27
Журковски
Шимон
5
Штулац
Лео
28
Риччи
Самуэле
11
Байрами
Недим
19
Ла
Мантия
Андреа
7
Манкузо
Леонардо
22
Барди
Франческо
2
Сальви
Алессандро
23
Бригенти
Николо
25
Шиминьски
Пшемыслав
93
Дзампано
Франческо
11
Болока
Даниэль
17
Карраро
Марко
37
Кастанос
Григорис
19
Трибуцци
Алессио
7
Роден
Маркус
18
Новакович
Андрия
Эмполи
4-3-1-2
Фрозиноне
4-3-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкузо Леонардо 11 (1) 0.55
2. Ла Мантия Андреа 7 0.35
3. Оливьери Марко 4 (1) 0.2
4. Морео Стефано 4 0.2
5. Хаас Николас 3 0.15
6. Штулац Лео 2 0.1
7. Байрами Недим 2 0.1
8. Матос Ридер 2 0.1
9. Риччи Самуэле 1 0.05
10. Романьоли Симоне 1 0.05
11. Паризи Фабьяно 1 0.05
12. Журковски Шимон 1 0.05
13. Бандинелли Филиппо 0 0
14. Фьямоцци Риккардо 0 0
15. Сабелли Стефано 0 0
16. Терзич Алекса 0 0
Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Новакович Андрия 5 0.26
2. Пажишек Пётр 4 (1) 0.21
3. Роден Маркус 2 0.11
4. Чано Камилло 2 0.11
5. Кастанос Григорис 2 0.11
6. Дзампано Франческо 1 0.05
7. Сальви Алессандро 1 0.05
8. Шиминьски Пшемыслав 1 0.05
9. Табанелли Андреа 1 (1) 0.05
10. Бригенти Николо 0 0
11. Бегетто Андреа 0 0
12. Трибуцци Алессио 0 0

Карточки

Эмполи
# Игрок      
1. Романьоли Симоне 3 2
2. Хаас Николас 5 0
3. Манкузо Леонардо 4 0
4. Бандинелли Филиппо 4 0
5. Фьямоцци Риккардо 2 1
6. Ла Мантия Андреа 3 0
7. Николау Димитрис 3 0
8. Штулац Лео 2 0
9. Риччи Самуэле 2 0
10. Матос Ридер 1 0
11. Морео Стефано 1 0
12. Казале Николо 1 0
13. Терзич Алекса 1 0
14. Паризи Фабьяно 1 0
15. Андреа Камбиасо 1 0
Фрозиноне
# Игрок      
1. Бригенти Николо 4 0
2. Дзампано Франческо 4 0
3. Кастанос Григорис 4 0
4. Чано Камилло 3 0
5. Дионизи Федерико 2 0
6. Роден Маркус 2 0
7. Курадо Маркос 2 0
8. Шиминьски Пшемыслав 2 0
9. Болока Даниэль 2 0
10. Трибуцци Алессио 2 0
11. Сальви Алессандро 1 0
12. Капуано Марко 1 0
13. Гори Мирко 1 0
14. Пажишек Пётр 1 0
15. Новакович Андрия 1 0
16. Карраро Марко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эмполи 8.33% (3) 5.56% (2) 19.44% (7) 25% (9) 19.44% (7) 22.22% (8)
 Фрозиноне 11.11% (2) 11.11% (2) 11.11% (2) 22.22% (4) 16.67% (3) 27.78% (5)

Предыдущие игры

Эмполи Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Лечче 2:2 Эмполи Эмполи 5:0 Салернитана Наполи 3:2 Эмполи Козенца 0:2 Эмполи
Эмполи 1:1 Асколи Брешия 1:3 Эмполи Эмполи 0:0 Реджана Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 1:0 Кремонезе Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Порденоне 0:0 Эмполи Эмполи 2:2 Виченца Виртус Читтаделла 2:2 Эмполи Эмполи 3:0 Реджина Венеция 2:0 Эмполи Беневенто 2:4 Эмполи Эмполи 3:1 Пиза Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Пескара 1:2 Эмполи Эмполи 0:0 Монца
Фрозиноне Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Фрозиноне 1:1 Реджина Виченца Виртус 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:1 Порденоне
Читтаделла 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Салернитана Реджана 1:2 Фрозиноне Лечче 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Кьево Брешия 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Козенца Монца 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Кремонезе Пескара 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Фрозиноне 1:0 Асколи Венеция 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Падова Фрозиноне 0:2 Эмполи Фрозиноне 0:1 Лацио

Последние игры между собой

Эмполи: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 4
Фрозиноне: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 8
Фрозиноне 0:2 Эмполи Серия B Эмполи 2:0 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 4:0 Эмполи Серия B Эмполи 2:1 Фрозиноне Серия A
Фрозиноне 3:3 Эмполи Серия A Фрозиноне 2:4 Эмполи Серия B Эмполи 3:3 Фрозиноне Серия B Эмполи 1:2 Фрозиноне Серия A Фрозиноне 2:0 Эмполи Серия A Эмполи 2:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 2:3 Эмполи Серия B Фрозиноне 3:1 Эмполи Серия B Эмполи 2:0 Фрозиноне Серия B Эмполи 1:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 0:1 Эмполи Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 3:1 Заявка 20 11 8 1 39 - 19 41
2. Монца Заявка 19 9 7 3 28 - 14 34
3. Читтаделла Заявка 19 10 3 6 31 - 17 33
4. СПАЛ 2013 Заявка 19 9 6 4 26 - 17 33
5. Кьево Заявка 19 8 8 3 25 - 16 32
6. Салернитана Заявка 18 9 4 5 21 - 23 31
7. Лечче 1:1 Заявка 20 7 10 3 35 - 25 31
8. Венеция Заявка 20 7 8 5 24 - 18 29
9. Порденоне 1:1 Заявка 20 6 11 3 23 - 16 29
10. Фрозиноне 1:3 Заявка 19 7 6 6 19 - 20 27
11. Пиза Заявка 18 5 8 5 25 - 31 23
12. Брешия 1:1 Заявка 20 5 7 8 27 - 31 22
13. Виченца Виртус Заявка 20 4 10 6 25 - 27 22
14. Козенца 2:1 Заявка 20 3 11 6 15 - 17 20
15. Кремонезе Заявка 19 4 7 8 18 - 24 19
16. Реджана Заявка 18 5 3 10 17 - 29 18
17. Реджина Заявка 19 4 6 9 17 - 26 18
18. Виртус Энтелла 1:2 Заявка 20 4 5 11 18 - 34 17
19. Пескара Заявка 19 4 4 11 15 - 32 16
20. Асколи 1:1 Заявка 20 3 6 11 16 - 28 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 3:1 Заявка 10 6 4 0 20 - 6 22
2. Читтаделла Заявка 9 6 2 1 17 - 6 20
3. СПАЛ 2013 Заявка 9 6 2 1 17 - 6 20
4. Салернитана Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
5. Монца Заявка 9 5 3 1 17 - 5 18
6. Кьево Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
7. Венеция Заявка 10 5 2 3 14 - 8 17
8. Лечче 1:1 Заявка 10 3 6 1 20 - 14 15
9. Пиза Заявка 8 3 4 1 9 - 9 13
10. Фрозиноне 1:3 Заявка 10 3 4 3 8 - 10 13
11. Порденоне 1:1 Заявка 10 2 7 1 15 - 11 13
12. Брешия 1:1 Заявка 10 3 3 4 16 - 16 12
13. Асколи 1:1 Заявка 10 3 3 4 8 - 12 12
14. Реджана Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
15. Виченца Виртус Заявка 10 1 8 1 11 - 11 11
16. Реджина Заявка 9 3 1 5 9 - 11 10
17. Кремонезе Заявка 10 2 4 4 9 - 14 10
18. Виртус Энтелла 1:2 Заявка 11 3 1 7 11 - 20 10
19. Пескара Заявка 10 2 3 5 10 - 15 9
20. Козенца 2:1 Заявка 10 0 6 4 4 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 3:1 Заявка 10 5 4 1 19 - 13 19
2. Лечче 1:1 Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
3. Порденоне 1:1 Заявка 10 4 4 2 8 - 5 16
4. Монца Заявка 10 4 4 2 11 - 9 16
5. Кьево Заявка 10 3 6 1 11 - 8 15
6. Фрозиноне 1:3 Заявка 9 4 2 3 11 - 10 14
7. Козенца 2:1 Заявка 10 3 5 2 11 - 8 14
8. Читтаделла Заявка 10 4 1 5 14 - 11 13
9. СПАЛ 2013 Заявка 10 3 4 3 9 - 11 13
10. Венеция Заявка 10 2 6 2 10 - 10 12
11. Салернитана Заявка 9 3 2 4 7 - 16 11
12. Виченца Виртус Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
13. Брешия 1:1 Заявка 10 2 4 4 11 - 15 10
14. Пиза Заявка 10 2 4 4 16 - 22 10
15. Кремонезе Заявка 9 2 3 4 9 - 10 9
16. Реджина Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
17. Реджана Заявка 8 2 1 5 6 - 17 7
18. Пескара Заявка 9 2 1 6 5 - 17 7
19. Виртус Энтелла 1:2 Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
20. Асколи 1:1 Заявка 10 0 3 7 8 - 16 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Эмполи
Ничья
Фрозиноне
1.79
4.76
76.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.03 17.00 76.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.66 3.45 5.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.79 3.32 5.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.01 15.00 53.00
  1.31 4.76 12.48

Самый высокий коэффициент на матч «Эмполи» – «Фрозиноне» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эмполи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фрозиноне» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эмполи» – «Фрозиноне», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
8.20 1.05 3.50 1.28 2.70 1.44 1.84 1.90 1.48 2.55 1.33 3.15 1.11 5.80
8.90 1.02 7.40 1.06 3.62 1.27 2.88 1.42 2.00 1.90 1.55 2.45 1.35 3.10 1.14 4.90 1.11 5.45 1.02 9.50
6.80 1.08 5.20 1.14 6.20 1.10 4.50 1.18 2.11 1.73 2.15 1.65 1.75 2.08 1.62 2.20 2.80 1.40 1.82 1.92 1.90 1.85 1.25 3.75 1.13 5.40 1.04 9.00 1.03 10.00
2.69 1.50 2.33 1.65 1.98 1.90 1.70 2.24 1.54 2.58 1.71 2.21 3.48 1.33 2.39 1.62 1.97 1.92 3.45 1.33 2.79 1.47 2.04 1.84 1.68 2.26 1.41 3.02 1.14 6.04 1.53 2.60 1.38 3.18
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
2.90 1.38 1.93 1.81 1.42 2.75 1.09 6.40
2.79 1.44 1.90 1.90 1.47 2.68 1.15 5.45 1.10 6.75
2.05 1.72 1.37 2.95 1.42 2.75 1.04 9.00 1.02 11.00
1.93 1.94 1.58 2.44 1.25 4.08 1.57 2.46 1.41 2.99 1.23 4.26 1.11 6.73
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.80 1.24 2.65 1.44 1.68 2.10 1.18 4.50
4.05 1.24 2.83 1.43 1.75 2.08 1.32 3.38 1.21 4.40
2.70 1.44 1.76 2.00 1.33 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.88 1.86
1.37 2.95
Букмекер Да Нет
4.70 1.16
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
3.20 1.32
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