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  3. Италия
Эмполи
3:1
Конец матча

Стадион:
Фрозиноне
1
Бриньоли
Альберто
21
Сабелли
Стефано
6
Романьоли
Симоне
43
Николау
Димитрис
3
Терзич
Алекса
27
Журковски
Шимон
5
Штулац
Лео
28
Риччи
Самуэле
11
Байрами
Недим
19
Ла
Мантия
Андреа
7
Манкузо
Леонардо
22
Барди
Франческо
2
Сальви
Алессандро
23
Бригенти
Николо
25
Шиминьски
Пшемыслав
93
Дзампано
Франческо
11
Болока
Даниэль
17
Карраро
Марко
37
Кастанос
Григорис
19
Трибуцци
Алессио
7
Роден
Маркус
18
Новакович
Андрия
Эмполи
4-3-1-2
Фрозиноне
4-3-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкузо Леонардо 11 (1) 0.55
2. Ла Мантия Андреа 7 0.35
3. Оливьери Марко 4 (1) 0.2
4. Морео Стефано 4 0.2
5. Хаас Николас 3 0.15
6. Штулац Лео 2 0.1
7. Байрами Недим 2 0.1
8. Матос Ридер 2 0.1
9. Риччи Самуэле 1 0.05
10. Романьоли Симоне 1 0.05
11. Паризи Фабьяно 1 0.05
12. Журковски Шимон 1 0.05
13. Бандинелли Филиппо 0 0
14. Фьямоцци Риккардо 0 0
15. Сабелли Стефано 0 0
16. Терзич Алекса 0 0
Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Новакович Андрия 5 0.26
2. Пажишек Пётр 4 (1) 0.21
3. Роден Маркус 2 0.11
4. Чано Камилло 2 0.11
5. Кастанос Григорис 2 0.11
6. Дзампано Франческо 1 0.05
7. Сальви Алессандро 1 0.05
8. Шиминьски Пшемыслав 1 0.05
9. Табанелли Андреа 1 (1) 0.05
10. Бригенти Николо 0 0
11. Бегетто Андреа 0 0
12. Трибуцци Алессио 0 0

Карточки

Эмполи
# Игрок      
1. Романьоли Симоне 3 2
2. Хаас Николас 5 0
3. Манкузо Леонардо 4 0
4. Бандинелли Филиппо 4 0
5. Фьямоцци Риккардо 2 1
6. Ла Мантия Андреа 3 0
7. Николау Димитрис 3 0
8. Штулац Лео 2 0
9. Риччи Самуэле 2 0
10. Матос Ридер 1 0
11. Морео Стефано 1 0
12. Казале Николо 1 0
13. Терзич Алекса 1 0
14. Паризи Фабьяно 1 0
15. Андреа Камбиасо 1 0
Фрозиноне
# Игрок      
1. Бригенти Николо 4 0
2. Дзампано Франческо 4 0
3. Кастанос Григорис 4 0
4. Чано Камилло 3 0
5. Дионизи Федерико 2 0
6. Роден Маркус 2 0
7. Курадо Маркос 2 0
8. Шиминьски Пшемыслав 2 0
9. Болока Даниэль 2 0
10. Трибуцци Алессио 2 0
11. Сальви Алессандро 1 0
12. Капуано Марко 1 0
13. Гори Мирко 1 0
14. Пажишек Пётр 1 0
15. Новакович Андрия 1 0
16. Карраро Марко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эмполи 7.69% (3) 5.13% (2) 23.08% (9) 23.08% (9) 20.51% (8) 20.51% (8)
 Фрозиноне 10.53% (2) 10.53% (2) 15.79% (3) 21.05% (4) 15.79% (3) 26.32% (5)

Предыдущие игры

Эмполи Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Лечче 2:2 Эмполи Эмполи 5:0 Салернитана Наполи 3:2 Эмполи Козенца 0:2 Эмполи
Эмполи 1:1 Асколи Брешия 1:3 Эмполи Эмполи 0:0 Реджана Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 1:0 Кремонезе Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Порденоне 0:0 Эмполи Эмполи 2:2 Виченца Виртус Читтаделла 2:2 Эмполи Эмполи 3:0 Реджина Венеция 2:0 Эмполи Беневенто 2:4 Эмполи Эмполи 3:1 Пиза Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Пескара 1:2 Эмполи Эмполи 0:0 Монца
Фрозиноне Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Фрозиноне 1:1 Реджина Виченца Виртус 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:1 Порденоне
Читтаделла 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Салернитана Реджана 1:2 Фрозиноне Лечче 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Кьево Брешия 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Козенца Монца 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Кремонезе Пескара 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Фрозиноне 1:0 Асколи Венеция 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Падова Фрозиноне 0:2 Эмполи Фрозиноне 0:1 Лацио

Последние игры между собой

Эмполи: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 4
Фрозиноне: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 8
Фрозиноне 0:2 Эмполи Серия B Эмполи 2:0 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 4:0 Эмполи Серия B Эмполи 2:1 Фрозиноне Серия A
Фрозиноне 3:3 Эмполи Серия A Фрозиноне 2:4 Эмполи Серия B Эмполи 3:3 Фрозиноне Серия B Эмполи 1:2 Фрозиноне Серия A Фрозиноне 2:0 Эмполи Серия A Эмполи 2:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 2:3 Эмполи Серия B Фрозиноне 3:1 Эмполи Серия B Эмполи 2:0 Фрозиноне Серия B Эмполи 1:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 0:1 Эмполи Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 20 11 8 1 39 - 19 41
2. Монца Заявка 20 9 8 3 29 - 15 35
3. Кьево Заявка 20 9 8 3 28 - 17 35
4. Читтаделла Заявка 20 10 4 6 32 - 18 34
5. СПАЛ 2013 Заявка 20 9 7 4 27 - 18 34
6. Салернитана Заявка 18 9 4 5 21 - 23 31
7. Лечче Заявка 20 7 10 3 35 - 25 31
8. Венеция Заявка 20 7 8 5 24 - 18 29
9. Порденоне Заявка 20 6 11 3 23 - 16 29
10. Фрозиноне Заявка 19 7 6 6 19 - 20 27
11. Пиза Заявка 19 6 8 5 26 - 31 26
12. Виченца Виртус Заявка 20 4 10 6 25 - 27 22
13. Брешия Заявка 20 5 6 9 27 - 32 21
14. Кремонезе Заявка 20 4 8 8 19 - 25 20
15. Козенца Заявка 20 3 11 6 15 - 17 20
16. Реджана Заявка 19 5 3 11 17 - 30 18
17. Реджина Заявка 19 4 6 9 17 - 26 18
18. Асколи Заявка 20 4 5 11 17 - 28 17
19. Виртус Энтелла Заявка 20 4 5 11 18 - 34 17
20. Пескара Заявка 20 4 4 12 16 - 35 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 10 6 4 0 20 - 6 22
2. СПАЛ 2013 Заявка 10 6 3 1 18 - 7 21
3. Читтаделла Заявка 10 6 3 1 18 - 7 21
4. Салернитана Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
5. Кьево Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
6. Монца Заявка 9 5 3 1 17 - 5 18
7. Венеция Заявка 10 5 2 3 14 - 8 17
8. Пиза Заявка 9 4 4 1 10 - 9 16
9. Лечче Заявка 10 3 6 1 20 - 14 15
10. Асколи Заявка 10 4 2 4 9 - 12 14
11. Фрозиноне Заявка 10 3 4 3 8 - 10 13
12. Порденоне Заявка 10 2 7 1 15 - 11 13
13. Брешия Заявка 10 3 3 4 16 - 16 12
14. Реджана Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
15. Виченца Виртус Заявка 10 1 8 1 11 - 11 11
16. Реджина Заявка 9 3 1 5 9 - 11 10
17. Кремонезе Заявка 10 2 4 4 9 - 14 10
18. Виртус Энтелла Заявка 11 3 1 7 11 - 20 10
19. Пескара Заявка 10 2 3 5 10 - 15 9
20. Козенца Заявка 10 0 6 4 4 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 10 5 4 1 19 - 13 19
2. Монца Заявка 11 4 5 2 12 - 10 17
3. Лечче Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
4. Порденоне Заявка 10 4 4 2 8 - 5 16
5. Кьево Заявка 10 3 6 1 11 - 8 15
6. Фрозиноне Заявка 9 4 2 3 11 - 10 14
7. Козенца Заявка 10 3 5 2 11 - 8 14
8. Читтаделла Заявка 10 4 1 5 14 - 11 13
9. СПАЛ 2013 Заявка 10 3 4 3 9 - 11 13
10. Венеция Заявка 10 2 6 2 10 - 10 12
11. Салернитана Заявка 9 3 2 4 7 - 16 11
12. Виченца Виртус Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
13. Кремонезе Заявка 10 2 4 4 10 - 11 10
14. Пиза Заявка 10 2 4 4 16 - 22 10
15. Брешия Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
16. Реджина Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
17. Реджана Заявка 9 2 1 6 6 - 18 7
18. Виртус Энтелла Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
19. Пескара Заявка 10 2 1 7 6 - 20 7
20. Асколи Заявка 10 0 3 7 8 - 16 3
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