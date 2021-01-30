Эмполи
3:1
Конец матча
Стадион: Карло Кастеллани
Фрозиноне
0:1
31' ГолКастанос Григорис
1:1
34' ГолМанкузо Леонардо
2:1
42' ГолЖурковски Шимон
3:1
61' ГолБайрами Недим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Фурлан ЯкопоВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Пажишек ПётрНападающий
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
Ход матча
31'
34'
42'
61'
3:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 11
-
5 Удары в створ 5
-
7 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
32 Владение мячом, % 68
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкузо Леонардо
|11 (1)
|0.55
|2.
|Ла Мантия Андреа
|7
|0.35
|3.
|Оливьери Марко
|4 (1)
|0.2
|4.
|Морео Стефано
|4
|0.2
|5.
|Хаас Николас
|3
|0.15
|6.
|Штулац Лео
|2
|0.1
|7.
|Байрами Недим
|2
|0.1
|8.
|Матос Ридер
|2
|0.1
|9.
|Риччи Самуэле
|1
|0.05
|10.
|Романьоли Симоне
|1
|0.05
|11.
|Паризи Фабьяно
|1
|0.05
|12.
|Журковски Шимон
|1
|0.05
|13.
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|14.
|Фьямоцци Риккардо
|0
|0
|15.
|Сабелли Стефано
|0
|0
|16.
|Терзич Алекса
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Новакович Андрия
|5
|0.26
|2.
|Пажишек Пётр
|4 (1)
|0.21
|3.
|Роден Маркус
|2
|0.11
|4.
|Чано Камилло
|2
|0.11
|5.
|Кастанос Григорис
|2
|0.11
|6.
|Дзампано Франческо
|1
|0.05
|7.
|Сальви Алессандро
|1
|0.05
|8.
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0.05
|9.
|Табанелли Андреа
|1 (1)
|0.05
|10.
|Бригенти Николо
|0
|0
|11.
|Бегетто Андреа
|0
|0
|12.
|Трибуцци Алессио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Романьоли Симоне
|3
|2
|2.
|Хаас Николас
|5
|0
|3.
|Манкузо Леонардо
|4
|0
|4.
|Бандинелли Филиппо
|4
|0
|5.
|Фьямоцци Риккардо
|2
|1
|6.
|Ла Мантия Андреа
|3
|0
|7.
|Николау Димитрис
|3
|0
|8.
|Штулац Лео
|2
|0
|9.
|Риччи Самуэле
|2
|0
|10.
|Матос Ридер
|1
|0
|11.
|Морео Стефано
|1
|0
|12.
|Казале Николо
|1
|0
|13.
|Терзич Алекса
|1
|0
|14.
|Паризи Фабьяно
|1
|0
|15.
|Андреа Камбиасо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бригенти Николо
|4
|0
|2.
|Дзампано Франческо
|4
|0
|3.
|Кастанос Григорис
|4
|0
|4.
|Чано Камилло
|3
|0
|5.
|Дионизи Федерико
|2
|0
|6.
|Роден Маркус
|2
|0
|7.
|Курадо Маркос
|2
|0
|8.
|Шиминьски Пшемыслав
|2
|0
|9.
|Болока Даниэль
|2
|0
|10.
|Трибуцци Алессио
|2
|0
|11.
|Сальви Алессандро
|1
|0
|12.
|Капуано Марко
|1
|0
|13.
|Гори Мирко
|1
|0
|14.
|Пажишек Пётр
|1
|0
|15.
|Новакович Андрия
|1
|0
|16.
|Карраро Марко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эмполи
|7.69% (3)
|5.13% (2)
|23.08% (9)
|23.08% (9)
|20.51% (8)
|20.51% (8)
|Фрозиноне
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
Предыдущие игры
Эмполи Последние 20 матчей: +10 =8 -2Лечче 2:2 Эмполи Эмполи 5:0 Салернитана Наполи 3:2 Эмполи Козенца 0:2 Эмполи
Эмполи 1:1 Асколи Брешия 1:3 Эмполи Эмполи 0:0 Реджана Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 1:0 Кремонезе Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Порденоне 0:0 Эмполи Эмполи 2:2 Виченца Виртус Читтаделла 2:2 Эмполи Эмполи 3:0 Реджина Венеция 2:0 Эмполи Беневенто 2:4 Эмполи Эмполи 3:1 Пиза Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Пескара 1:2 Эмполи Эмполи 0:0 Монца
Фрозиноне Последние 20 матчей: +7 =6 -7Фрозиноне 1:1 Реджина Виченца Виртус 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:1 Порденоне
Читтаделла 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Салернитана Реджана 1:2 Фрозиноне Лечче 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Кьево Брешия 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Козенца Монца 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Кремонезе Пескара 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Фрозиноне 1:0 Асколи Венеция 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Падова Фрозиноне 0:2 Эмполи Фрозиноне 0:1 Лацио
Последние игры между собой
Эмполи: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 4
Фрозиноне: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 8
Фрозиноне 3:3 Эмполи Серия A Фрозиноне 2:4 Эмполи Серия B Эмполи 3:3 Фрозиноне Серия B Эмполи 1:2 Фрозиноне Серия A Фрозиноне 2:0 Эмполи Серия A Эмполи 2:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 2:3 Эмполи Серия B Фрозиноне 3:1 Эмполи Серия B Эмполи 2:0 Фрозиноне Серия B Эмполи 1:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 0:1 Эмполи Серия B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|20
|11
|8
|1
|39 - 19
|41
|2.
|Монца
|Заявка
|20
|9
|8
|3
|29 - 15
|35
|3.
|Кьево
|Заявка
|20
|9
|8
|3
|28 - 17
|35
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|32 - 18
|34
|5.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|27 - 18
|34
|6.
|Салернитана
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|21 - 23
|31
|7.
|Лечче
|Заявка
|20
|7
|10
|3
|35 - 25
|31
|8.
|Венеция
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|24 - 18
|29
|9.
|Порденоне
|Заявка
|20
|6
|11
|3
|23 - 16
|29
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|19 - 20
|27
|11.
|Пиза
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|26 - 31
|26
|12.
|Виченца Виртус
|Заявка
|20
|4
|10
|6
|25 - 27
|22
|13.
|Брешия
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|27 - 32
|21
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|19 - 25
|20
|15.
|Козенца
|Заявка
|20
|3
|11
|6
|15 - 17
|20
|16.
|Реджана
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|17 - 30
|18
|17.
|Реджина
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|17 - 26
|18
|18.
|Асколи
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|17 - 28
|17
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 34
|17
|20.
|Пескара
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|16 - 35
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 6
|22
|2.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 7
|21
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 7
|21
|4.
|Салернитана
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|5.
|Кьево
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|6.
|Монца
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 5
|18
|7.
|Венеция
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 8
|17
|8.
|Пиза
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|10 - 9
|16
|9.
|Лечче
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|20 - 14
|15
|10.
|Асколи
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|11.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 10
|13
|12.
|Порденоне
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|15 - 11
|13
|13.
|Брешия
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 16
|12
|14.
|Реджана
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|15.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|1
|8
|1
|11 - 11
|11
|16.
|Реджина
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|17.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 14
|10
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 20
|10
|19.
|Пескара
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|20.
|Козенца
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|4 - 9
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 13
|19
|2.
|Монца
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 10
|17
|3.
|Лечче
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|4.
|Порденоне
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|8 - 5
|16
|5.
|Кьево
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 8
|15
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|7.
|Козенца
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 8
|14
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|14 - 11
|13
|9.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|10.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|10 - 10
|12
|11.
|Салернитана
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 16
|11
|12.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 11
|10
|14.
|Пиза
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 22
|10
|15.
|Брешия
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|16.
|Реджина
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 15
|8
|17.
|Реджана
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 18
|7
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|19.
|Пескара
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 20
|7
|20.
|Асколи
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|8 - 16
|3