  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Асколи
1:1
Второй тайм: 88'

Стадион:
Брешия
0'
12' Желтая карточка
Айе Флориан
17' Желтая карточка
Броско Риккардо
0:1
18' Гол
Ягелло Филип
20' Желтая карточка
Бюхель Марсель
44' Желтая карточка
Карачич Фран
1:1
63' Гол
Эрамо Мирко
83' Желтая карточка
Йоронен Йессе
85' Желтая карточка
Кваранта Данило
88'
1
Леали
Никола
2
Пучино
Раффаэле
23
Броско
Риккардо
15
Кваранта
Данило
69
Крагль
Оливер
27
Эрамо
Мирко
77
Бюхель
Марсель
30
Шарич
Дарио
21
Сабири
Абдельхамид
9
Дионизи
Федерико
99
Баич
Риад
1
Йоронен
Йессе
32
Папетти
Андреа
3
Матею
Алеш
14
Мангравити
Массимилиано
2
Карачич
Фран
5
Ван
Де
Лои
Томми
25
Бизоли
Димитри
26
Мартелла
Бруно
24
Ягелло
Филип
20
Айе
Флориан
23
Рагуза
Антонио
Асколи
4-3-1-2
Брешия
3-4-1-2

Ход матча

12'
 
Айе Флориан
17'
Броско Риккардо
 
18'
0:1
Ягелло Филип
20'
Бюхель Марсель
 
44'
 
Карачич Фран
46'
Бидуи Софьян
Сабири Абдельхамид
 
46'
Д'Орацио Томмазо
Крагль Оливер
 
62'
Данци Андреа
Бюхель Марсель
 
62'
Simone Simeri
Баич Риад
 
63'
Эрамо Мирко
(Пучино Раффаэле)
1:1
65'
 
Дессена Даниэле
Рагуза Антонио
72'
 
Доннарумма Альфредо
Ягелло Филип
73'
Стоян Адриан
Эрамо Мирко
 
79'
 
Фридьонссон Хольмберт
Айе Флориан
83'
 
Йоронен Йессе
85'
Кваранта Данило
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 24
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 63 Владение мячом, % 37

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баич Риад 6 0.3
2. Сабири Абдельхамид 5 (1) 0.25
3. Пучино Раффаэле 1 0.05
4. Крагль Оливер 1 0.05
5. Кавион Микеле 1 0.05
6. Эрамо Мирко 1 0.05
7. Канджано Джанмарко 1 0.05
8. Бюхель Марсель 0 0
9. Кирико Козимо 0 0
10. Кваранта Данило 0 0
11. Пьерини Николас 0 0
Брешия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Торрегросса Эрнесто 5 (2) 0.25
2. Ягелло Филип 4 0.2
3. Дессена Даниэле 2 0.1
4. Айе Флориан 2 0.1
5. Шпалек Николас 2 0.1
6. Доннарумма Альфредо 2 (1) 0.1
7. Бьярнасон Биркир 2 0.1
8. Рагуза Антонио 2 0.1
9. Ндой Эмануэле 2 0.1
10. Ван Де Лои Томми 1 0.05
11. Бизоли Димитри 1 0.05
12. Мангравити Массимилиано 1 0.05
13. Папетти Андреа 1 0.05
14. Змрхаль Яромир 0 0
15. Сабелли Стефано 0 0

Карточки

Асколи
# Игрок      
1. Броско Риккардо 7 1
2. Бюхель Марсель 6 1
3. Джербо Альберто 4 0
4. Кирико Козимо 4 0
5. Эрамо Мирко 3 0
6. Сабири Абдельхамид 3 0
7. Шарич Дарио 3 0
8. Корбо Габриэле 1 1
9. Петруччи Давиде 2 0
10. Крагль Оливер 2 0
11. Сини Симоне 2 0
12. Пучино Раффаэле 2 0
13. Авлонитис Тасос 2 0
14. Шпендльхофер Лукас 2 0
15. Кваранта Данило 2 0
16. Канджано Джанмарко 2 0
17. Личо Деан 0 1
18. Кавион Микеле 1 0
19. Тупта Любомир 1 0
Брешия
# Игрок      
1. Матею Алеш 5 1
2. Ван Де Лои Томми 5 1
3. Сабелли Стефано 5 0
4. Шпалек Николас 5 0
5. Папетти Андреа 3 1
6. Дессена Даниэле 4 0
7. Торрегросса Эрнесто 4 0
8. Бьярнасон Биркир 1 1
9. Чансельор Джон 2 0
10. Йоронен Йессе 2 0
11. Айе Флориан 2 0
12. Ягелло Филип 2 0
13. Мангравити Массимилиано 2 0
14. Гецци Андреа 0 1
15. Фридьонссон Хольмберт 1 0
16. Доннарумма Альфредо 1 0
17. Рагуза Антонио 1 0
18. Мартелла Бруно 1 0
19. Бизоли Димитри 1 0
20. Карачич Фран 1 0
21. Лабойко Якуб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Асколи 26.67% (4) 20% (3) 6.67% (1) 13.33% (2) 13.33% (2) 20% (3)
 Брешия 15.38% (4) 3.85% (1) 26.92% (7) 11.54% (3) 19.23% (5) 23.08% (6)

Предыдущие игры

Асколи Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Асколи 0:0 Кьево Читтаделла 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджина Эмполи 1:1 Асколи
Асколи 2:0 СПАЛ 2013 Монца 2:0 Асколи Виченца Виртус 2:1 Асколи Асколи 0:3 Козенца Кремонезе 3:3 Асколи Пиза 2:1 Асколи Асколи 0:2 Пескара Венеция 2:1 Асколи Асколи 1:1 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Порденоне Салернитана 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджана Фрозиноне 1:0 Асколи Асколи 0:2 Лечче Асколи 1:4 Перуджа Брешия 1:1 Асколи
Брешия Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Брешия 0:1 Монца Пиза 1:0 Брешия Брешия 0:3 Виченца Виртус СПАЛ 2013 2:3 Брешия
Брешия 1:3 Эмполи Пескара 1:1 Брешия Брешия 3:1 Реджана Порденоне 1:1 Брешия Брешия 3:1 Салернитана Кремонезе 2:2 Брешия Реджина 2:1 Брешия Брешия 1:2 Фрозиноне Брешия 2:2 Венеция Козенца 1:2 Брешия Брешия 2:2 Виртус Энтелла Брешия 3:0 Перуджа Кьево 1:0 Брешия Брешия 3:0 Лечче Читтаделла 3:0 Брешия Брешия 3:0 Трапани

Последние игры между собой

Асколи: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 6
Брешия: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 7
Брешия 1:1 Асколи Серия B Брешия 1:0 Асколи Серия B Асколи 1:1 Брешия Серия B Асколи 0:0 Брешия Серия B
Брешия 0:1 Асколи Серия B Асколи 0:0 Брешия Серия B Брешия 1:0 Асколи Серия B Брешия 2:2 Асколи Серия B Асколи 0:0 Брешия Серия B Брешия 3:2 Асколи Серия B Асколи 2:0 Брешия Серия B Асколи 3:1 Брешия Серия B Брешия 0:1 Асколи Серия B Брешия 2:1 Асколи Серия B Асколи 2:0 Брешия Серия B Асколи 1:0 Брешия Серия B Брешия 2:1 Асколи Серия B Брешия 0:4 Асколи Серия B Асколи 0:1 Брешия Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 3:1 Заявка 20 11 8 1 39 - 19 41
2. Монца Заявка 19 9 7 3 28 - 14 34
3. Читтаделла Заявка 19 10 3 6 31 - 17 33
4. СПАЛ 2013 Заявка 19 9 6 4 26 - 17 33
5. Кьево Заявка 19 8 8 3 25 - 16 32
6. Салернитана Заявка 18 9 4 5 21 - 23 31
7. Лечче 1:1 Заявка 20 7 10 3 35 - 25 31
8. Венеция Заявка 20 7 8 5 24 - 18 29
9. Порденоне 1:1 Заявка 20 6 11 3 23 - 16 29
10. Фрозиноне 1:3 Заявка 19 7 6 6 19 - 20 27
11. Пиза Заявка 18 5 8 5 25 - 31 23
12. Брешия 1:1 Заявка 20 5 7 8 27 - 31 22
13. Виченца Виртус Заявка 20 4 10 6 25 - 27 22
14. Козенца 2:1 Заявка 20 3 11 6 15 - 17 20
15. Кремонезе Заявка 19 4 7 8 18 - 24 19
16. Реджана Заявка 18 5 3 10 17 - 29 18
17. Реджина Заявка 19 4 6 9 17 - 26 18
18. Виртус Энтелла 1:2 Заявка 20 4 5 11 18 - 34 17
19. Пескара Заявка 19 4 4 11 15 - 32 16
20. Асколи 1:1 Заявка 20 3 6 11 16 - 28 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 3:1 Заявка 10 6 4 0 20 - 6 22
2. Читтаделла Заявка 9 6 2 1 17 - 6 20
3. СПАЛ 2013 Заявка 9 6 2 1 17 - 6 20
4. Салернитана Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
5. Монца Заявка 9 5 3 1 17 - 5 18
6. Кьево Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
7. Венеция Заявка 10 5 2 3 14 - 8 17
8. Лечче 1:1 Заявка 10 3 6 1 20 - 14 15
9. Пиза Заявка 8 3 4 1 9 - 9 13
10. Фрозиноне 1:3 Заявка 10 3 4 3 8 - 10 13
11. Порденоне 1:1 Заявка 10 2 7 1 15 - 11 13
12. Брешия 1:1 Заявка 10 3 3 4 16 - 16 12
13. Асколи 1:1 Заявка 10 3 3 4 8 - 12 12
14. Реджана Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
15. Виченца Виртус Заявка 10 1 8 1 11 - 11 11
16. Реджина Заявка 9 3 1 5 9 - 11 10
17. Кремонезе Заявка 10 2 4 4 9 - 14 10
18. Виртус Энтелла 1:2 Заявка 11 3 1 7 11 - 20 10
19. Пескара Заявка 10 2 3 5 10 - 15 9
20. Козенца 2:1 Заявка 10 0 6 4 4 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 3:1 Заявка 10 5 4 1 19 - 13 19
2. Лечче 1:1 Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
3. Порденоне 1:1 Заявка 10 4 4 2 8 - 5 16
4. Монца Заявка 10 4 4 2 11 - 9 16
5. Кьево Заявка 10 3 6 1 11 - 8 15
6. Фрозиноне 1:3 Заявка 9 4 2 3 11 - 10 14
7. Козенца 2:1 Заявка 10 3 5 2 11 - 8 14
8. Читтаделла Заявка 10 4 1 5 14 - 11 13
9. СПАЛ 2013 Заявка 10 3 4 3 9 - 11 13
10. Венеция Заявка 10 2 6 2 10 - 10 12
11. Салернитана Заявка 9 3 2 4 7 - 16 11
12. Виченца Виртус Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
13. Брешия 1:1 Заявка 10 2 4 4 11 - 15 10
14. Пиза Заявка 10 2 4 4 16 - 22 10
15. Кремонезе Заявка 9 2 3 4 9 - 10 9
16. Реджина Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
17. Реджана Заявка 8 2 1 5 6 - 17 7
18. Пескара Заявка 9 2 1 6 5 - 17 7
19. Виртус Энтелла 1:2 Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
20. Асколи 1:1 Заявка 10 0 3 7 8 - 16 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Карачич Фран получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Баич Риад получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Бюхель Марсель получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Ягелло Филип бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    Броско Риккардо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Айе Флориан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Асколи
Ничья
Брешия
5.66
3.10
5.97
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.20 1.65 4.80
Бонус: 10 000 ₽ 3.05 3.10 2.39
Бонус: 5 000 ₽ 2.85 3.10 2.66
Бонус: 5 000 ₽ 4.60 1.52 4.90
  5.66 1.42 5.97

Самый высокий коэффициент на матч «Асколи» – «Брешия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Асколи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брешия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Асколи» – «Брешия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.20 1.05 3.45 1.28 2.65 1.44 1.83 1.91 1.47 2.55 1.33 3.15 1.11 6.00
7.50 1.05 6.50 1.08 3.10 1.35 2.38 1.58 1.78 2.15 1.40 2.95 1.27 3.62 1.09 6.20 1.06 6.75 1.01 10.50
5.80 1.11 4.50 1.18 2.80 1.40 1.80 1.95 1.94 1.86 1.60 2.25 1.12 5.55 1.07 7.50 1.08 7.00 1.02 11.00 1.02 12.00 1.01 12.50 0.00 18.50
3.23 1.37 3.42 1.34 2.70 1.50 1.96 1.93 1.48 2.76 1.27 3.93 1.49 2.73 1.32 3.53 1.27 3.95 1.11 7.30
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.87 1.87 1.40 2.80 1.09 6.60
2.62 1.49 1.78 2.04 1.38 3.04 1.11 6.65 1.08 8.00
1.92 1.82 1.27 3.55 1.15 3.15 1.03 10.00 1.02 11.00
2.73 1.48 2.24 1.68 1.74 2.15 1.47 2.76 1.20 4.69 1.50 2.66 1.19 4.81
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.85 1.23 2.70 1.43 1.69 2.09 1.18 4.50
3.60 1.29 2.45 1.55 1.62 2.30 1.24 4.05 1.16 5.20
2.41 1.52 1.59 2.26 1.22 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.07
2.00 1.76
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
4.70 1.07
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
3.50 1.28
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