Асколи
1:1
Второй тайм: 88'
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
Брешия
12' Желтая карточкаАйе Флориан
17' Желтая карточкаБроско Риккардо
0:1
18' ГолЯгелло Филип
20' Желтая карточкаБюхель Марсель
44' Желтая карточкаКарачич Фран
1:1
63' ГолЭрамо Мирко
83' Желтая карточкаЙоронен Йессе
85' Желтая карточкаКваранта Данило
27
Эрамо
Мирко
30
Шарич
Дарио
99
Баич
Риад
24
Ягелло
Филип
20
Айе
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Баич РиадНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Пинна СимонеЗащитник
- Защитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Росси Делио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
-
20 Айе ФлорианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Гецци АндреаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Davide Dionigi
Ход матча
12'
17'
18'
0:1
20'
44'
63'
1:1
83'
85'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 24
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
63 Владение мячом, % 37
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баич Риад
|6
|0.3
|2.
|Сабири Абдельхамид
|5 (1)
|0.25
|3.
|Пучино Раффаэле
|1
|0.05
|4.
|Крагль Оливер
|1
|0.05
|5.
|Кавион Микеле
|1
|0.05
|6.
|Эрамо Мирко
|1
|0.05
|7.
|Канджано Джанмарко
|1
|0.05
|8.
|Бюхель Марсель
|0
|0
|9.
|Кирико Козимо
|0
|0
|10.
|Кваранта Данило
|0
|0
|11.
|Пьерини Николас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Торрегросса Эрнесто
|5 (2)
|0.25
|2.
|Ягелло Филип
|4
|0.2
|3.
|Дессена Даниэле
|2
|0.1
|4.
|Айе Флориан
|2
|0.1
|5.
|Шпалек Николас
|2
|0.1
|6.
|Доннарумма Альфредо
|2 (1)
|0.1
|7.
|Бьярнасон Биркир
|2
|0.1
|8.
|Рагуза Антонио
|2
|0.1
|9.
|Ндой Эмануэле
|2
|0.1
|10.
|Ван Де Лои Томми
|1
|0.05
|11.
|Бизоли Димитри
|1
|0.05
|12.
|Мангравити Массимилиано
|1
|0.05
|13.
|Папетти Андреа
|1
|0.05
|14.
|Змрхаль Яромир
|0
|0
|15.
|Сабелли Стефано
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Броско Риккардо
|7
|1
|2.
|Бюхель Марсель
|6
|1
|3.
|Джербо Альберто
|4
|0
|4.
|Кирико Козимо
|4
|0
|5.
|Эрамо Мирко
|3
|0
|6.
|Сабири Абдельхамид
|3
|0
|7.
|Шарич Дарио
|3
|0
|8.
|Корбо Габриэле
|1
|1
|9.
|Петруччи Давиде
|2
|0
|10.
|Крагль Оливер
|2
|0
|11.
|Сини Симоне
|2
|0
|12.
|Пучино Раффаэле
|2
|0
|13.
|Авлонитис Тасос
|2
|0
|14.
|Шпендльхофер Лукас
|2
|0
|15.
|Кваранта Данило
|2
|0
|16.
|Канджано Джанмарко
|2
|0
|17.
|Личо Деан
|0
|1
|18.
|Кавион Микеле
|1
|0
|19.
|Тупта Любомир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Матею Алеш
|5
|1
|2.
|Ван Де Лои Томми
|5
|1
|3.
|Сабелли Стефано
|5
|0
|4.
|Шпалек Николас
|5
|0
|5.
|Папетти Андреа
|3
|1
|6.
|Дессена Даниэле
|4
|0
|7.
|Торрегросса Эрнесто
|4
|0
|8.
|Бьярнасон Биркир
|1
|1
|9.
|Чансельор Джон
|2
|0
|10.
|Йоронен Йессе
|2
|0
|11.
|Айе Флориан
|2
|0
|12.
|Ягелло Филип
|2
|0
|13.
|Мангравити Массимилиано
|2
|0
|14.
|Гецци Андреа
|0
|1
|15.
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|16.
|Доннарумма Альфредо
|1
|0
|17.
|Рагуза Антонио
|1
|0
|18.
|Мартелла Бруно
|1
|0
|19.
|Бизоли Димитри
|1
|0
|20.
|Карачич Фран
|1
|0
|21.
|Лабойко Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Асколи
|26.67% (4)
|20% (3)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|20% (3)
|Брешия
|15.38% (4)
|3.85% (1)
|26.92% (7)
|11.54% (3)
|19.23% (5)
|23.08% (6)
Предыдущие игры
Асколи Последние 20 матчей: +3 =5 -12Асколи 0:0 Кьево Читтаделла 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджина Эмполи 1:1 Асколи
Асколи 2:0 СПАЛ 2013 Монца 2:0 Асколи Виченца Виртус 2:1 Асколи Асколи 0:3 Козенца Кремонезе 3:3 Асколи Пиза 2:1 Асколи Асколи 0:2 Пескара Венеция 2:1 Асколи Асколи 1:1 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Порденоне Салернитана 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджана Фрозиноне 1:0 Асколи Асколи 0:2 Лечче Асколи 1:4 Перуджа Брешия 1:1 Асколи
Брешия Последние 20 матчей: +7 =5 -8Брешия 0:1 Монца Пиза 1:0 Брешия Брешия 0:3 Виченца Виртус СПАЛ 2013 2:3 Брешия
Брешия 1:3 Эмполи Пескара 1:1 Брешия Брешия 3:1 Реджана Порденоне 1:1 Брешия Брешия 3:1 Салернитана Кремонезе 2:2 Брешия Реджина 2:1 Брешия Брешия 1:2 Фрозиноне Брешия 2:2 Венеция Козенца 1:2 Брешия Брешия 2:2 Виртус Энтелла Брешия 3:0 Перуджа Кьево 1:0 Брешия Брешия 3:0 Лечче Читтаделла 3:0 Брешия Брешия 3:0 Трапани
Последние игры между собой
Асколи: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 6
Брешия: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 7
Брешия 0:1 Асколи Серия B Асколи 0:0 Брешия Серия B Брешия 1:0 Асколи Серия B Брешия 2:2 Асколи Серия B Асколи 0:0 Брешия Серия B Брешия 3:2 Асколи Серия B Асколи 2:0 Брешия Серия B Асколи 3:1 Брешия Серия B Брешия 0:1 Асколи Серия B Брешия 2:1 Асколи Серия B Асколи 2:0 Брешия Серия B Асколи 1:0 Брешия Серия B Брешия 2:1 Асколи Серия B Брешия 0:4 Асколи Серия B Асколи 0:1 Брешия Серия B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|3:1 Заявка
|20
|11
|8
|1
|39 - 19
|41
|2.
|Монца
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|28 - 14
|34
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|31 - 17
|33
|4.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|26 - 17
|33
|5.
|Кьево
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|25 - 16
|32
|6.
|Салернитана
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|21 - 23
|31
|7.
|Лечче
|1:1 Заявка
|20
|7
|10
|3
|35 - 25
|31
|8.
|Венеция
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|24 - 18
|29
|9.
|Порденоне
|1:1 Заявка
|20
|6
|11
|3
|23 - 16
|29
|10.
|Фрозиноне
|1:3 Заявка
|19
|7
|6
|6
|19 - 20
|27
|11.
|Пиза
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|25 - 31
|23
|12.
|Брешия
|1:1 Заявка
|20
|5
|7
|8
|27 - 31
|22
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|20
|4
|10
|6
|25 - 27
|22
|14.
|Козенца
|2:1 Заявка
|20
|3
|11
|6
|15 - 17
|20
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|18 - 24
|19
|16.
|Реджана
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|17 - 29
|18
|17.
|Реджина
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|17 - 26
|18
|18.
|Виртус Энтелла
|1:2 Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 34
|17
|19.
|Пескара
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|15 - 32
|16
|20.
|Асколи
|1:1 Заявка
|20
|3
|6
|11
|16 - 28
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|3:1 Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 6
|22
|2.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|3.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|4.
|Салернитана
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|5.
|Монца
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 5
|18
|6.
|Кьево
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|7.
|Венеция
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 8
|17
|8.
|Лечче
|1:1 Заявка
|10
|3
|6
|1
|20 - 14
|15
|9.
|Пиза
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 9
|13
|10.
|Фрозиноне
|1:3 Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 10
|13
|11.
|Порденоне
|1:1 Заявка
|10
|2
|7
|1
|15 - 11
|13
|12.
|Брешия
|1:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 16
|12
|13.
|Асколи
|1:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 12
|12
|14.
|Реджана
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|15.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|1
|8
|1
|11 - 11
|11
|16.
|Реджина
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|17.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 14
|10
|18.
|Виртус Энтелла
|1:2 Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 20
|10
|19.
|Пескара
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|20.
|Козенца
|2:1 Заявка
|10
|0
|6
|4
|4 - 9
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|3:1 Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 13
|19
|2.
|Лечче
|1:1 Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|3.
|Порденоне
|1:1 Заявка
|10
|4
|4
|2
|8 - 5
|16
|4.
|Монца
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|5.
|Кьево
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 8
|15
|6.
|Фрозиноне
|1:3 Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|7.
|Козенца
|2:1 Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 8
|14
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|14 - 11
|13
|9.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|10.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|10 - 10
|12
|11.
|Салернитана
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 16
|11
|12.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|13.
|Брешия
|1:1 Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 15
|10
|14.
|Пиза
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 22
|10
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|16.
|Реджина
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 15
|8
|17.
|Реджана
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 17
|7
|18.
|Пескара
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 17
|7
|19.
|Виртус Энтелла
|1:2 Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|20.
|Асколи
|1:1 Заявка
|10
|0
|3
|7
|8 - 16
|3
Победитель
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