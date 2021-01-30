  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Асколи
2:1
Конец матча

Стадион:
Брешия
0'
12' Желтая карточка
Айе Флориан
17' Желтая карточка
Броско Риккардо
0:1
18' Гол
Ягелло Филип
20' Желтая карточка
Баич Риад
23' Желтая карточка
Бюхель Марсель
44' Желтая карточка
Карачич Фран
1:1
63' Гол
Эрамо Мирко
83' Желтая карточка
Йоронен Йессе
85' Желтая карточка
Кваранта Данило
2:1
90' Гол
Броско Риккардо
90' Желтая карточка
Фридьонссон Хольмберт
90'+7
1
Леали
Никола
2
Пучино
Раффаэле
23
Броско
Риккардо
15
Кваранта
Данило
69
Крагль
Оливер
27
Эрамо
Мирко
77
Бюхель
Марсель
30
Шарич
Дарио
21
Сабири
Абдельхамид
9
Дионизи
Федерико
99
Баич
Риад
1
Йоронен
Йессе
32
Папетти
Андреа
3
Матею
Алеш
14
Мангравити
Массимилиано
2
Карачич
Фран
25
Бизоли
Димитри
5
Ван
Де
Лои
Томми
26
Мартелла
Бруно
24
Ягелло
Филип
20
Айе
Флориан
23
Рагуза
Антонио
Асколи
4-3-1-2
Брешия
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баич Риад 6 0.3
2. Сабири Абдельхамид 5 (1) 0.25
3. Пучино Раффаэле 1 0.05
4. Крагль Оливер 1 0.05
5. Кавион Микеле 1 0.05
6. Броско Риккардо 1 0.05
7. Эрамо Мирко 1 0.05
8. Канджано Джанмарко 1 0.05
9. Бюхель Марсель 0 0
10. Кирико Козимо 0 0
11. Кваранта Данило 0 0
12. Пьерини Николас 0 0
Брешия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Торрегросса Эрнесто 5 (2) 0.25
2. Ягелло Филип 4 0.2
3. Дессена Даниэле 2 0.1
4. Айе Флориан 2 0.1
5. Шпалек Николас 2 0.1
6. Доннарумма Альфредо 2 (1) 0.1
7. Бьярнасон Биркир 2 0.1
8. Рагуза Антонио 2 0.1
9. Ндой Эмануэле 2 0.1
10. Ван Де Лои Томми 1 0.05
11. Бизоли Димитри 1 0.05
12. Мангравити Массимилиано 1 0.05
13. Папетти Андреа 1 0.05
14. Змрхаль Яромир 0 0
15. Сабелли Стефано 0 0

Карточки

Асколи
# Игрок      
1. Броско Риккардо 7 1
2. Бюхель Марсель 6 1
3. Джербо Альберто 4 0
4. Кирико Козимо 4 0
5. Эрамо Мирко 3 0
6. Сабири Абдельхамид 3 0
7. Шарич Дарио 3 0
8. Корбо Габриэле 1 1
9. Петруччи Давиде 2 0
10. Крагль Оливер 2 0
11. Сини Симоне 2 0
12. Пучино Раффаэле 2 0
13. Авлонитис Тасос 2 0
14. Шпендльхофер Лукас 2 0
15. Кваранта Данило 2 0
16. Канджано Джанмарко 2 0
17. Личо Деан 0 1
18. Баич Риад 1 0
19. Кавион Микеле 1 0
20. Тупта Любомир 1 0
Брешия
# Игрок      
1. Матею Алеш 5 1
2. Ван Де Лои Томми 5 1
3. Сабелли Стефано 5 0
4. Шпалек Николас 5 0
5. Папетти Андреа 3 1
6. Дессена Даниэле 4 0
7. Торрегросса Эрнесто 4 0
8. Бьярнасон Биркир 1 1
9. Фридьонссон Хольмберт 2 0
10. Чансельор Джон 2 0
11. Йоронен Йессе 2 0
12. Айе Флориан 2 0
13. Ягелло Филип 2 0
14. Мангравити Массимилиано 2 0
15. Гецци Андреа 0 1
16. Доннарумма Альфредо 1 0
17. Рагуза Антонио 1 0
18. Мартелла Бруно 1 0
19. Бизоли Димитри 1 0
20. Карачич Фран 1 0
21. Лабойко Якуб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Асколи 23.53% (4) 17.65% (3) 5.88% (1) 11.76% (2) 17.65% (3) 23.53% (4)
 Брешия 14.81% (4) 7.41% (2) 25.93% (7) 11.11% (3) 18.52% (5) 22.22% (6)

Предыдущие игры

Асколи Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Асколи 0:0 Кьево Читтаделла 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджина Эмполи 1:1 Асколи
Асколи 2:0 СПАЛ 2013 Монца 2:0 Асколи Виченца Виртус 2:1 Асколи Асколи 0:3 Козенца Кремонезе 3:3 Асколи Пиза 2:1 Асколи Асколи 0:2 Пескара Венеция 2:1 Асколи Асколи 1:1 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Порденоне Салернитана 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджана Фрозиноне 1:0 Асколи Асколи 0:2 Лечче Асколи 1:4 Перуджа Брешия 1:1 Асколи
Брешия Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Брешия 0:1 Монца Пиза 1:0 Брешия Брешия 0:3 Виченца Виртус СПАЛ 2013 2:3 Брешия
Брешия 1:3 Эмполи Пескара 1:1 Брешия Брешия 3:1 Реджана Порденоне 1:1 Брешия Брешия 3:1 Салернитана Кремонезе 2:2 Брешия Реджина 2:1 Брешия Брешия 1:2 Фрозиноне Брешия 2:2 Венеция Козенца 1:2 Брешия Брешия 2:2 Виртус Энтелла Брешия 3:0 Перуджа Кьево 1:0 Брешия Брешия 3:0 Лечче Читтаделла 3:0 Брешия Брешия 3:0 Трапани

Последние игры между собой

Асколи: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 6
Брешия: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 7
Брешия 1:1 Асколи Серия B Брешия 1:0 Асколи Серия B Асколи 1:1 Брешия Серия B Асколи 0:0 Брешия Серия B
Брешия 0:1 Асколи Серия B Асколи 0:0 Брешия Серия B Брешия 1:0 Асколи Серия B Брешия 2:2 Асколи Серия B Асколи 0:0 Брешия Серия B Брешия 3:2 Асколи Серия B Асколи 2:0 Брешия Серия B Асколи 3:1 Брешия Серия B Брешия 0:1 Асколи Серия B Брешия 2:1 Асколи Серия B Асколи 2:0 Брешия Серия B Асколи 1:0 Брешия Серия B Брешия 2:1 Асколи Серия B Брешия 0:4 Асколи Серия B Асколи 0:1 Брешия Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 20 11 8 1 39 - 19 41
2. Монца Заявка 20 9 8 3 29 - 15 35
3. Кьево Заявка 20 9 8 3 28 - 17 35
4. Читтаделла Заявка 20 10 4 6 32 - 18 34
5. СПАЛ 2013 Заявка 20 9 7 4 27 - 18 34
6. Салернитана Заявка 19 9 5 5 21 - 23 32
7. Лечче Заявка 20 7 10 3 35 - 25 31
8. Венеция Заявка 20 7 8 5 24 - 18 29
9. Порденоне Заявка 20 6 11 3 23 - 16 29
10. Фрозиноне Заявка 20 7 7 6 19 - 20 28
11. Пиза Заявка 20 6 9 5 26 - 31 27
12. Виченца Виртус Заявка 20 4 10 6 25 - 27 22
13. Брешия Заявка 20 5 6 9 27 - 32 21
14. Кремонезе Заявка 20 4 8 8 19 - 25 20
15. Козенца Заявка 20 3 11 6 15 - 17 20
16. Реджина Заявка 20 4 7 9 17 - 26 19
17. Реджана Заявка 19 5 3 11 17 - 30 18
18. Асколи Заявка 20 4 5 11 17 - 28 17
19. Виртус Энтелла Заявка 20 4 5 11 18 - 34 17
20. Пескара Заявка 20 4 4 12 16 - 35 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 10 6 4 0 20 - 6 22
2. СПАЛ 2013 Заявка 10 6 3 1 18 - 7 21
3. Читтаделла Заявка 10 6 3 1 18 - 7 21
4. Салернитана Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
5. Кьево Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
6. Монца Заявка 9 5 3 1 17 - 5 18
7. Венеция Заявка 10 5 2 3 14 - 8 17
8. Пиза Заявка 10 4 5 1 10 - 9 17
9. Лечче Заявка 10 3 6 1 20 - 14 15
10. Асколи Заявка 10 4 2 4 9 - 12 14
11. Фрозиноне Заявка 10 3 4 3 8 - 10 13
12. Порденоне Заявка 10 2 7 1 15 - 11 13
13. Брешия Заявка 10 3 3 4 16 - 16 12
14. Реджана Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
15. Реджина Заявка 10 3 2 5 9 - 11 11
16. Виченца Виртус Заявка 10 1 8 1 11 - 11 11
17. Кремонезе Заявка 10 2 4 4 9 - 14 10
18. Виртус Энтелла Заявка 11 3 1 7 11 - 20 10
19. Пескара Заявка 10 2 3 5 10 - 15 9
20. Козенца Заявка 10 0 6 4 4 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 10 5 4 1 19 - 13 19
2. Монца Заявка 11 4 5 2 12 - 10 17
3. Лечче Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
4. Порденоне Заявка 10 4 4 2 8 - 5 16
5. Фрозиноне Заявка 10 4 3 3 11 - 10 15
6. Кьево Заявка 10 3 6 1 11 - 8 15
7. Козенца Заявка 10 3 5 2 11 - 8 14
8. Читтаделла Заявка 10 4 1 5 14 - 11 13
9. СПАЛ 2013 Заявка 10 3 4 3 9 - 11 13
10. Салернитана Заявка 10 3 3 4 7 - 16 12
11. Венеция Заявка 10 2 6 2 10 - 10 12
12. Виченца Виртус Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
13. Кремонезе Заявка 10 2 4 4 10 - 11 10
14. Пиза Заявка 10 2 4 4 16 - 22 10
15. Брешия Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
16. Реджина Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
17. Реджана Заявка 9 2 1 6 6 - 18 7
18. Виртус Энтелла Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
19. Пескара Заявка 10 2 1 7 6 - 20 7
20. Асколи Заявка 10 0 3 7 8 - 16 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Карачич Фран получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Бюхель Марсель получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Баич Риад получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Баич Риад получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Ягелло Филип бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    Броско Риккардо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Айе Флориан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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