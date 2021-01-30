  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Пиза
1:0
Конец матча

Стадион:
Реджана
0'
22' Желтая карточка
Айети Арлинд
41' Желтая карточка
Лариби Карим
44' Желтая карточка
Либутти Лоренцо
1:0
45' Гол
Маркони Микеле
62' Желтая карточка
Марин Мариус
84' Желтая карточка
Лизи Франческо
86' Желтая карточка
Соддимо Данило
90'+4
66
Гори
Стефано
2
Биринделли
Самуэле
13
Мерони
Андреа
8
Караччоло
Антонио
23
Лизи
Франческо
14
Марин
Мариус
21
Куаини
Алессандро
27
Гухер
Роберт
19
Видо
Лука
31
Маркони
Микеле
9
Паломби
Симоне
13
Черофолини
Микеле
17
Либутти
Лоренцо
93
Айети
Арлинд
4
Родзио
Паоло
20
Гьямфи
Брайт
38
Мураторе
Симоне
19
Эспече
Маркос
23
Лариби
Карим
21
Радрецца
Игор
99
Ардеманьи
Маттео
10
Маццокки
Симоне
Пиза
4-3-1-2
Реджана
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маркони Микеле 6 (2) 0.32
2. Гухер Роберт 5 0.26
3. Видо Лука 4 0.21
4. Мазуччи Гаэтано 2 0.11
5. Сибилли Джузеппе 2 0.11
6. Караччоло Антонио 2 0.11
7. Соддимо Данило 1 0.05
8. Лизи Франческо 1 0.05
9. Маццители Лука 1 0.05
10. Паломби Симоне 1 0.05
11. Биринделли Самуэле 1 0.05
12. Марин Мариус 0 0
13. Де Витис Алессандро 0 0
Реджана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Айети Арлинд 1 0.05
2. Мураторе Симоне 1 0.05
3. Дель Пинто Лоренцо 0 0

Карточки

Пиза
# Игрок      
1. Маццители Лука 7 0
2. Бенедетти Симоне 5 1
3. Марин Мариус 5 1
4. Караччоло Антонио 5 0
5. Лизи Франческо 5 0
6. Пизано Эрос 3 1
7. Сьега Николас 2 1
8. Гухер Роберт 3 0
9. Биринделли Самуэле 3 0
10. Де Витис Алессандро 2 0
11. Соддимо Данило 1 0
12. Видо Лука 1 0
13. Сибилли Джузеппе 1 0
Реджана
# Игрок      
1. Коста Андреа 3 1
2. Дзампаро Лука 3 1
3. Лунетта Габриэль 2 0
4. Либутти Лоренцо 2 0
5. Каргбо Аугустус 2 0
6. Лариби Карим 1 0
7. Дель Пинто Лоренцо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пиза 11.54% (3) 26.92% (7) 11.54% (3) 7.69% (2) 11.54% (3) 30.77% (8)
 Реджана 0 20% (1) 20% (1) 0 60% (3) 0

Предыдущие игры

Пиза Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Виртус Энтелла 2:1 Пиза Пиза 1:0 Брешия Венеция 1:1 Пиза Козенца 1:1 Пиза
Пиза 2:2 Кьево Лечче 0:3 Пиза Пиза 0:0 Пескара Пиза 1:0 Порденоне Пиза 2:1 Асколи СПАЛ 2013 4:0 Пиза Пиза 1:4 Читтаделла Реджина 1:2 Пиза Виченца Виртус 4:4 Пиза Виртус Энтелла 3:1 Пиза Эмполи 3:1 Пиза Пиза 1:1 Монца Салернитана 4:1 Пиза Пиза 1:1 Кремонезе Пиза 2:0 Юве Стабия Реджана 2:2 Пиза
Реджана Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Реджана 2:1 Виченца Виртус СПАЛ 2013 2:0 Реджана Реджана 0:2 Читтаделла Реджана 0:1 Пескара
Порденоне 3:0 Реджана Реджана 0:1 Реджина Эмполи 0:0 Реджана Брешия 3:1 Реджана Реджана 1:2 Фрозиноне Козенца 0:1 Реджана Реджана 3:0 Монца Реджана 1:1 Кремонезе Лечче 7:1 Реджана Реджана 2:1 Венеция Асколи 2:1 Реджана Реджана 0:1 Кьево Виртус Энтелла 0:2 Реджана Реджана 2:2 Монополи Реджана 2:2 Пиза Падова 2:1 Реджана

Последние игры между собой

Пиза: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Реджана: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Реджана 2:2 Пиза Серия B Реджана 1:1 Пиза Лега Про Пиза 0:0 Реджана Лега Про Пиза 3:0 Реджана Коппа Италия Лега Про
Пиза 2:1 Реджана Серия C1 A Реджана 1:0 Пиза Серия C1 A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 20 11 8 1 39 - 19 41
2. Монца Заявка 20 9 8 3 29 - 15 35
3. Кьево Заявка 20 9 8 3 28 - 17 35
4. Читтаделла Заявка 20 10 4 6 32 - 18 34
5. СПАЛ 2013 Заявка 20 9 7 4 27 - 18 34
6. Салернитана Заявка 18 9 4 5 21 - 23 31
7. Лечче Заявка 20 7 10 3 35 - 25 31
8. Венеция Заявка 20 7 8 5 24 - 18 29
9. Порденоне Заявка 20 6 11 3 23 - 16 29
10. Фрозиноне Заявка 19 7 6 6 19 - 20 27
11. Пиза Заявка 19 6 8 5 26 - 31 26
12. Виченца Виртус Заявка 20 4 10 6 25 - 27 22
13. Брешия Заявка 20 5 6 9 27 - 32 21
14. Кремонезе Заявка 20 4 8 8 19 - 25 20
15. Козенца Заявка 20 3 11 6 15 - 17 20
16. Реджана Заявка 19 5 3 11 17 - 30 18
17. Реджина Заявка 19 4 6 9 17 - 26 18
18. Асколи Заявка 20 4 5 11 17 - 28 17
19. Виртус Энтелла Заявка 20 4 5 11 18 - 34 17
20. Пескара Заявка 20 4 4 12 16 - 35 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 10 6 4 0 20 - 6 22
2. СПАЛ 2013 Заявка 10 6 3 1 18 - 7 21
3. Читтаделла Заявка 10 6 3 1 18 - 7 21
4. Салернитана Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
5. Кьево Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
6. Монца Заявка 9 5 3 1 17 - 5 18
7. Венеция Заявка 10 5 2 3 14 - 8 17
8. Пиза Заявка 9 4 4 1 10 - 9 16
9. Лечче Заявка 10 3 6 1 20 - 14 15
10. Асколи Заявка 10 4 2 4 9 - 12 14
11. Фрозиноне Заявка 10 3 4 3 8 - 10 13
12. Порденоне Заявка 10 2 7 1 15 - 11 13
13. Брешия Заявка 10 3 3 4 16 - 16 12
14. Реджана Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
15. Виченца Виртус Заявка 10 1 8 1 11 - 11 11
16. Реджина Заявка 9 3 1 5 9 - 11 10
17. Кремонезе Заявка 10 2 4 4 9 - 14 10
18. Виртус Энтелла Заявка 11 3 1 7 11 - 20 10
19. Пескара Заявка 10 2 3 5 10 - 15 9
20. Козенца Заявка 10 0 6 4 4 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 10 5 4 1 19 - 13 19
2. Монца Заявка 11 4 5 2 12 - 10 17
3. Лечче Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
4. Порденоне Заявка 10 4 4 2 8 - 5 16
5. Кьево Заявка 10 3 6 1 11 - 8 15
6. Фрозиноне Заявка 9 4 2 3 11 - 10 14
7. Козенца Заявка 10 3 5 2 11 - 8 14
8. Читтаделла Заявка 10 4 1 5 14 - 11 13
9. СПАЛ 2013 Заявка 10 3 4 3 9 - 11 13
10. Венеция Заявка 10 2 6 2 10 - 10 12
11. Салернитана Заявка 9 3 2 4 7 - 16 11
12. Виченца Виртус Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
13. Кремонезе Заявка 10 2 4 4 10 - 11 10
14. Пиза Заявка 10 2 4 4 16 - 22 10
15. Брешия Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
16. Реджина Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
17. Реджана Заявка 9 2 1 6 6 - 18 7
18. Виртус Энтелла Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
19. Пескара Заявка 10 2 1 7 6 - 20 7
20. Асколи Заявка 10 0 3 7 8 - 16 3
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Маркони Микеле бьет в цель!
  • Желтая карточка
    44'
    Либутти Лоренцо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Лариби Карим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Айети Арлинд получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Anconetani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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