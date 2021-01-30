Пиза
1:0
Конец матча
Стадион: Stadio Romeo Anconetani
Реджана
22' Желтая карточкаАйети Арлинд
41' Желтая карточкаЛариби Карим
44' Желтая карточкаЛибутти Лоренцо
1:0
45' ГолМаркони Микеле
62' Желтая карточкаМарин Мариус
84' Желтая карточкаЛизи Франческо
86' Желтая карточкаСоддимо Данило
66
Гори
Стефано
14
Марин
Мариус
27
Гухер
Роберт
19
Видо
Лука
93
Айети
Арлинд
20
Гьямфи
Брайт
23
Лариби
Карим
- Основной состав
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Марин МариусПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
-
19 Видо ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
93 Айети АрлиндЗащитник
- Защитник
-
20 Гьямфи БрайтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лариби КаримПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Коста АндреаЗащитник
- Защитник
-
26 Кирван НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 Яо ЭложПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
Ход матча
22'
41'
44'
45'
1:0
62'
84'
86'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 4
-
8 Угловые 5
-
2 Офсайды 4
-
19 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маркони Микеле
|6 (2)
|0.32
|2.
|Гухер Роберт
|5
|0.26
|3.
|Видо Лука
|4
|0.21
|4.
|Мазуччи Гаэтано
|2
|0.11
|5.
|Сибилли Джузеппе
|2
|0.11
|6.
|Караччоло Антонио
|2
|0.11
|7.
|Соддимо Данило
|1
|0.05
|8.
|Лизи Франческо
|1
|0.05
|9.
|Маццители Лука
|1
|0.05
|10.
|Паломби Симоне
|1
|0.05
|11.
|Биринделли Самуэле
|1
|0.05
|12.
|Марин Мариус
|0
|0
|13.
|Де Витис Алессандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Айети Арлинд
|1
|0.05
|2.
|Мураторе Симоне
|1
|0.05
|3.
|Дель Пинто Лоренцо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маццители Лука
|7
|0
|2.
|Бенедетти Симоне
|5
|1
|3.
|Марин Мариус
|5
|1
|4.
|Караччоло Антонио
|5
|0
|5.
|Лизи Франческо
|5
|0
|6.
|Пизано Эрос
|3
|1
|7.
|Сьега Николас
|2
|1
|8.
|Гухер Роберт
|3
|0
|9.
|Биринделли Самуэле
|3
|0
|10.
|Де Витис Алессандро
|2
|0
|11.
|Соддимо Данило
|1
|0
|12.
|Видо Лука
|1
|0
|13.
|Сибилли Джузеппе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Коста Андреа
|3
|1
|2.
|Дзампаро Лука
|3
|1
|3.
|Лунетта Габриэль
|2
|0
|4.
|Либутти Лоренцо
|2
|0
|5.
|Каргбо Аугустус
|2
|0
|6.
|Лариби Карим
|1
|0
|7.
|Дель Пинто Лоренцо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пиза
|11.54% (3)
|26.92% (7)
|11.54% (3)
|7.69% (2)
|11.54% (3)
|30.77% (8)
|Реджана
|0
|20% (1)
|20% (1)
|0
|60% (3)
|0
Предыдущие игры
Пиза Последние 20 матчей: +6 =8 -6Виртус Энтелла 2:1 Пиза Пиза 1:0 Брешия Венеция 1:1 Пиза Козенца 1:1 Пиза
Реджана Последние 20 матчей: +6 =3 -11Реджана 2:1 Виченца Виртус СПАЛ 2013 2:0 Реджана Реджана 0:2 Читтаделла Реджана 0:1 Пескара
Порденоне 3:0 Реджана Реджана 0:1 Реджина Эмполи 0:0 Реджана Брешия 3:1 Реджана Реджана 1:2 Фрозиноне Козенца 0:1 Реджана Реджана 3:0 Монца Реджана 1:1 Кремонезе Лечче 7:1 Реджана Реджана 2:1 Венеция Асколи 2:1 Реджана Реджана 0:1 Кьево Виртус Энтелла 0:2 Реджана Реджана 2:2 Монополи Реджана 2:2 Пиза Падова 2:1 Реджана
Последние игры между собой
Пиза: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Реджана: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|20
|11
|8
|1
|39 - 19
|41
|2.
|Монца
|Заявка
|20
|9
|8
|3
|29 - 15
|35
|3.
|Кьево
|Заявка
|20
|9
|8
|3
|28 - 17
|35
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|32 - 18
|34
|5.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|27 - 18
|34
|6.
|Салернитана
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|21 - 23
|31
|7.
|Лечче
|Заявка
|20
|7
|10
|3
|35 - 25
|31
|8.
|Венеция
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|24 - 18
|29
|9.
|Порденоне
|Заявка
|20
|6
|11
|3
|23 - 16
|29
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|19 - 20
|27
|11.
|Пиза
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|26 - 31
|26
|12.
|Виченца Виртус
|Заявка
|20
|4
|10
|6
|25 - 27
|22
|13.
|Брешия
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|27 - 32
|21
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|19 - 25
|20
|15.
|Козенца
|Заявка
|20
|3
|11
|6
|15 - 17
|20
|16.
|Реджана
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|17 - 30
|18
|17.
|Реджина
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|17 - 26
|18
|18.
|Асколи
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|17 - 28
|17
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 34
|17
|20.
|Пескара
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|16 - 35
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 6
|22
|2.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 7
|21
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 7
|21
|4.
|Салернитана
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|5.
|Кьево
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|6.
|Монца
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 5
|18
|7.
|Венеция
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 8
|17
|8.
|Пиза
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|10 - 9
|16
|9.
|Лечче
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|20 - 14
|15
|10.
|Асколи
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|11.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 10
|13
|12.
|Порденоне
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|15 - 11
|13
|13.
|Брешия
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 16
|12
|14.
|Реджана
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|15.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|1
|8
|1
|11 - 11
|11
|16.
|Реджина
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|17.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 14
|10
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 20
|10
|19.
|Пескара
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|20.
|Козенца
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|4 - 9
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 13
|19
|2.
|Монца
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 10
|17
|3.
|Лечче
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|4.
|Порденоне
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|8 - 5
|16
|5.
|Кьево
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 8
|15
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|7.
|Козенца
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 8
|14
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|14 - 11
|13
|9.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|10.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|10 - 10
|12
|11.
|Салернитана
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 16
|11
|12.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 11
|10
|14.
|Пиза
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 22
|10
|15.
|Брешия
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|16.
|Реджина
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 15
|8
|17.
|Реджана
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 18
|7
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|19.
|Пескара
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 20
|7
|20.
|Асколи
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|8 - 16
|3