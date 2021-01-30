  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Порденоне
1:1
Второй тайм: 89'

Стадион:
Лечче
0'
6' Желтая карточка
Скавоне Мануэль
0:1
14' Гол
Кода Массимо
17' Желтая карточка
Фаласко Никола
1:1
20' Гол
Мусёлик Себастьян
34' Желтая карточка
Юлманд Мортен
54' Желтая карточка
Николов Бобан
58' Желтая карточка
Мисурака Джанвито
62' Желтая карточка
Барисон Альберто
85' Желтая карточка
Хендерсон Лиам
85' Желтая карточка
Фольякко Алессандро
89'
22
Перизан
Самуэле
16
Маньино
Лука
5
Фольякко
Алессандро
6
Барисон
Альберто
54
Фаласко
Никола
21
Мисурака
Джанвито
8
Кало
Джакомо
29
Скавоне
Мануэль
33
Цаммарини
Роберто
32
Бутич
Карло
11
Мусёлик
Себастьян
21
Габриэл
Васконселлос
11
Адьяпонг
Клод
5
Лучиони
Фабио
4
Пизакане
Фабио
24
Жута
Леонард
16
Николов
Бобан
42
Юлманд
Мортен
23
Бьёркенгрен
Йон
8
Манкозу
Марко
14
Стемпиньски
Мариуш
9
Кода
Массимо
Порденоне
4-3-1-2
Лечче
4-3-1-2

Ход матча

6'
Скавоне Мануэль
 
14'
0:1
Кода Массимо
17'
Фаласко Никола
 
20'
Мусёлик Себастьян
1:1
34'
 
Юлманд Мортен
54'
 
Николов Бобан
58'
Мисурака Джанвито
 
62'
Барисон Альберто
 
63'
 
Паганини Лука
Адьяпонг Клод
63'
 
Родригес Пабло
Стемпиньски Мариуш
63'
 
Хендерсон Лиам
Николов Бобан
65'
Чиурриа Патрик
Скавоне Мануэль
 
71'
Россетти Маттео
Мисурака Джанвито
 
85'
 
Хендерсон Лиам
85'
Фольякко Алессандро
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 15
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 42 Владение мячом, % 58

Бомбардиры внутри турнира

Порденоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьяв Давиде 11 (3) 0.55
2. Чиурриа Патрик 3 0.15
3. Мусёлик Себастьян 3 0.15
4. Барисон Альберто 2 0.1
5. Берра Филиппо 1 0.05
6. Фаласко Никола 1 0.05
7. Цаммарини Роберто 1 0.05
8. Скавоне Мануэль 1 0.05
9. Кало Джакомо 0 0
10. Маньино Лука 0 0
11. Бутич Карло 0 0
12. Малламо Алессандро 0 0
Лечче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кода Массимо 11 0.55
2. Манкозу Марко 7 (2) 0.35
3. Стемпиньски Мариуш 5 0.25
4. Хендерсон Лиам 2 0.1
5. Фалько Филиппо 2 0.1
6. Родригес Пабло 2 0.1
7. Тахцидис Панайотис 1 0.05
8. Кальдерони Марко 1 0.05
9. Адьяпонг Клод 1 0.05
10. Майер Жан 1 0.05
11. Паганини Лука 1 0.05
12. Дермаку Кастриот 1 0.05
13. Листковски Марчин 0 0

Карточки

Порденоне
# Игрок      
1. Дьяв Давиде 8 0
2. Фаласко Никола 6 0
3. Кампорезе Микеле 4 0
4. Скавоне Мануэль 4 0
5. Барисон Альберто 4 0
6. Фольякко Алессандро 4 0
7. Кало Джакомо 4 0
8. Берра Филиппо 2 1
9. Мусёлик Себастьян 3 0
10. Маньино Лука 3 0
11. Бассоли Алессандро 2 0
12. Мисурака Джанвито 2 0
13. Гавацци Давиде 1 0
14. Чиурриа Патрик 1 0
15. Цаммарини Роберто 1 0
16. Перизан Самуэле 1 0
17. Бутич Карло 1 0
18. Малламо Алессандро 1 0
Лечче
# Игрок      
1. Кода Массимо 4 1
2. Тахцидис Панайотис 5 0
3. Лучиони Фабио 5 0
4. Хендерсон Лиам 4 0
5. Кальдерони Марко 4 0
6. Листковски Марчин 3 0
7. Манкозу Марко 2 0
8. Николов Бобан 2 0
9. Меккарьелло Бьяджо 2 0
10. Паганини Лука 2 0
11. Россеттини Лука 0 1
12. Родригес Пабло 1 0
13. Жута Леонард 1 0
14. Стемпиньски Мариуш 1 0
15. Габриэл Васконселлос 1 0
16. Фалько Филиппо 1 0
17. Дермаку Кастриот 1 0
18. Петриччоне Якопо 1 0
19. Адьяпонг Клод 1 0
20. Бьёркенгрен Йон 1 0
21. Юлманд Мортен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Порденоне 18.18% (4) 13.64% (3) 13.64% (3) 22.73% (5) 13.64% (3) 18.18% (4)
 Лечче 8.82% (3) 14.71% (5) 11.76% (4) 23.53% (8) 23.53% (8) 17.65% (6)

Предыдущие игры

Порденоне Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Козенца 0:0 Порденоне Порденоне 2:0 Венеция Салернитана 0:2 Порденоне Порденоне 3:0 Реджана
Фрозиноне 1:1 Порденоне Порденоне 1:2 Кремонезе Виртус Энтелла 0:1 Порденоне Порденоне 1:1 Брешия Пиза 1:0 Порденоне Порденоне 0:0 Эмполи Пескара 0:2 Порденоне Порденоне 1:1 Монца Порденоне 1:1 Кьево Асколи 0:1 Порденоне Порденоне 0:0 Монца Порденоне 2:2 Реджина Читтаделла 2:0 Порденоне Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 Виченца Виртус 1:1 Порденоне Порденоне 3:0 Казарано
Лечче Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Лечче 2:2 Эмполи Джиана Эрминио 1:1 Лечче Альбинолеффе 0:0 Лечче Реджина 0:1 Лечче
Лечче 2:2 Луккьезе Лечче 0:0 Монца Читтаделла 2:2 Лечче Лечче 2:1 Виченца Виртус Ольбия 1:0 Лечче СПАЛ 2013 1:0 Лечче Лечче 0:3 Пиза Лечче 2:0 Про Верчелли Салернитана 1:1 Лечче Про Патрия 2:1 Лечче Лечче 2:2 Фрозиноне Лечче 4:1 Пистойезе Лечче 2:2 Венеция Про Сесто 1:0 Лечче Кьево 1:2 Лечче Лечче 3:2 Перджолеттезе

Последние игры между собой

Порденоне: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Лечче: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Лечче 0:0 Порденоне Серия B Порденоне 3:2 Лечче Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 3:1 Заявка 20 11 8 1 39 - 19 41
2. Монца Заявка 19 9 7 3 28 - 14 34
3. Читтаделла Заявка 19 10 3 6 31 - 17 33
4. СПАЛ 2013 Заявка 19 9 6 4 26 - 17 33
5. Кьево Заявка 19 8 8 3 25 - 16 32
6. Салернитана Заявка 18 9 4 5 21 - 23 31
7. Лечче 1:1 Заявка 20 7 10 3 35 - 25 31
8. Венеция Заявка 20 7 8 5 24 - 18 29
9. Порденоне 1:1 Заявка 20 6 11 3 23 - 16 29
10. Фрозиноне 1:3 Заявка 19 7 6 6 19 - 20 27
11. Пиза Заявка 18 5 8 5 25 - 31 23
12. Брешия 1:1 Заявка 20 5 7 8 27 - 31 22
13. Виченца Виртус Заявка 20 4 10 6 25 - 27 22
14. Козенца 2:1 Заявка 20 3 11 6 15 - 17 20
15. Кремонезе Заявка 19 4 7 8 18 - 24 19
16. Реджана Заявка 18 5 3 10 17 - 29 18
17. Реджина Заявка 19 4 6 9 17 - 26 18
18. Виртус Энтелла 1:2 Заявка 20 4 5 11 18 - 34 17
19. Пескара Заявка 19 4 4 11 15 - 32 16
20. Асколи 1:1 Заявка 20 3 6 11 16 - 28 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 3:1 Заявка 10 6 4 0 20 - 6 22
2. Читтаделла Заявка 9 6 2 1 17 - 6 20
3. СПАЛ 2013 Заявка 9 6 2 1 17 - 6 20
4. Салернитана Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
5. Монца Заявка 9 5 3 1 17 - 5 18
6. Кьево Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
7. Венеция Заявка 10 5 2 3 14 - 8 17
8. Лечче 1:1 Заявка 10 3 6 1 20 - 14 15
9. Пиза Заявка 8 3 4 1 9 - 9 13
10. Фрозиноне 1:3 Заявка 10 3 4 3 8 - 10 13
11. Порденоне 1:1 Заявка 10 2 7 1 15 - 11 13
12. Брешия 1:1 Заявка 10 3 3 4 16 - 16 12
13. Асколи 1:1 Заявка 10 3 3 4 8 - 12 12
14. Реджана Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
15. Виченца Виртус Заявка 10 1 8 1 11 - 11 11
16. Реджина Заявка 9 3 1 5 9 - 11 10
17. Кремонезе Заявка 10 2 4 4 9 - 14 10
18. Виртус Энтелла 1:2 Заявка 11 3 1 7 11 - 20 10
19. Пескара Заявка 10 2 3 5 10 - 15 9
20. Козенца 2:1 Заявка 10 0 6 4 4 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 3:1 Заявка 10 5 4 1 19 - 13 19
2. Лечче 1:1 Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
3. Порденоне 1:1 Заявка 10 4 4 2 8 - 5 16
4. Монца Заявка 10 4 4 2 11 - 9 16
5. Кьево Заявка 10 3 6 1 11 - 8 15
6. Фрозиноне 1:3 Заявка 9 4 2 3 11 - 10 14
7. Козенца 2:1 Заявка 10 3 5 2 11 - 8 14
8. Читтаделла Заявка 10 4 1 5 14 - 11 13
9. СПАЛ 2013 Заявка 10 3 4 3 9 - 11 13
10. Венеция Заявка 10 2 6 2 10 - 10 12
11. Салернитана Заявка 9 3 2 4 7 - 16 11
12. Виченца Виртус Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
13. Брешия 1:1 Заявка 10 2 4 4 11 - 15 10
14. Пиза Заявка 10 2 4 4 16 - 22 10
15. Кремонезе Заявка 9 2 3 4 9 - 10 9
16. Реджина Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
17. Реджана Заявка 8 2 1 5 6 - 17 7
18. Пескара Заявка 9 2 1 6 5 - 17 7
19. Виртус Энтелла 1:2 Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
20. Асколи 1:1 Заявка 10 0 3 7 8 - 16 3
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Прогнозы
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Лучшие коэффициенты
Порденоне
Ничья
Лечче
5.67
3.16
5.94
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.15 1.65 4.80
Бонус: 10 000 ₽ 2.80 3.00 2.65
Бонус: 5 000 ₽ 3.38 3.16 2.64
Бонус: 5 000 ₽ 4.60 1.50 5.10
  5.67 1.42 5.94

Самый высокий коэффициент на матч «Порденоне» – «Лечче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Порденоне» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лечче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Порденоне» – «Лечче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.20 1.06 3.50 1.27 2.70 1.43 1.84 1.90 1.48 2.50 1.34 3.10 1.11 5.80
8.30 1.03 7.50 1.06 3.62 1.27 2.83 1.43 1.97 1.92 1.56 2.43 1.37 2.99 1.16 4.75 1.11 5.35 1.02 9.10
12.50 1.01 8.70 1.05 7.77 1.05 5.80 1.11 2.07 1.75 1.60 2.25 1.74 2.08 1.11 5.80 1.07 7.50 1.08 7.00 1.17 7.50 1.03 5.55 1.03 10.00 1.01 12.60
3.92 1.28 2.91 1.44 2.28 1.67 1.49 2.73 1.28 3.85 1.47 2.79 1.32 3.53 1.75 2.16 1.52 2.63 1.46 2.84 1.70 2.24 1.53 2.59
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.85 1.39 1.90 1.84 1.41 2.75 1.09 6.40
2.77 1.44 1.92 1.88 1.46 2.72 1.15 5.50 1.10 6.80
1.99 1.82 2.08 1.70 1.37 2.95 1.40 2.80 1.04 9.00 1.02 11.00
3.05 1.39 2.51 1.55 1.97 1.89 1.59 2.42 1.42 2.94 1.23 4.27 1.11 6.73 1.26 3.98
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.90 1.23 2.70 1.42 1.70 2.08 1.19 4.40
4.05 1.24 2.88 1.42 1.78 2.04 1.33 3.30 1.22 4.25
2.80 1.40 1.73 2.04 1.31 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.67 2.12
1.42 2.75
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
3.10 1.32
Где смотреть матч Порденоне 1:1 Лечче онлайн

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