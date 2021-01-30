Порденоне
1:1
Второй тайм: 89'
Стадион: Stadio Guido Teghil
Лечче
6' Желтая карточкаСкавоне Мануэль
0:1
14' ГолКода Массимо
17' Желтая карточкаФаласко Никола
1:1
20' ГолМусёлик Себастьян
34' Желтая карточкаЮлманд Мортен
54' Желтая карточкаНиколов Бобан
58' Желтая карточкаМисурака Джанвито
62' Желтая карточкаБарисон Альберто
85' Желтая карточкаХендерсон Лиам
85' Желтая карточкаФольякко Алессандро
16
Маньино
Лука
32
Бутич
Карло
24
Жута
Леонард
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Маньино ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Бутич КарлоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Бансе АльдоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Жута ЛеонардЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Корини Эудженио
Ход матча
14'
0:1
17'
20'
34'
54'
62'
85'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 1
-
6 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 15
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
42 Владение мячом, % 58
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьяв Давиде
|11 (3)
|0.55
|2.
|Чиурриа Патрик
|3
|0.15
|3.
|Мусёлик Себастьян
|3
|0.15
|4.
|Барисон Альберто
|2
|0.1
|5.
|Берра Филиппо
|1
|0.05
|6.
|Фаласко Никола
|1
|0.05
|7.
|Цаммарини Роберто
|1
|0.05
|8.
|Скавоне Мануэль
|1
|0.05
|9.
|Кало Джакомо
|0
|0
|10.
|Маньино Лука
|0
|0
|11.
|Бутич Карло
|0
|0
|12.
|Малламо Алессандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кода Массимо
|11
|0.55
|2.
|Манкозу Марко
|7 (2)
|0.35
|3.
|Стемпиньски Мариуш
|5
|0.25
|4.
|Хендерсон Лиам
|2
|0.1
|5.
|Фалько Филиппо
|2
|0.1
|6.
|Родригес Пабло
|2
|0.1
|7.
|Тахцидис Панайотис
|1
|0.05
|8.
|Кальдерони Марко
|1
|0.05
|9.
|Адьяпонг Клод
|1
|0.05
|10.
|Майер Жан
|1
|0.05
|11.
|Паганини Лука
|1
|0.05
|12.
|Дермаку Кастриот
|1
|0.05
|13.
|Листковски Марчин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дьяв Давиде
|8
|0
|2.
|Фаласко Никола
|6
|0
|3.
|Кампорезе Микеле
|4
|0
|4.
|Скавоне Мануэль
|4
|0
|5.
|Барисон Альберто
|4
|0
|6.
|Фольякко Алессандро
|4
|0
|7.
|Кало Джакомо
|4
|0
|8.
|Берра Филиппо
|2
|1
|9.
|Мусёлик Себастьян
|3
|0
|10.
|Маньино Лука
|3
|0
|11.
|Бассоли Алессандро
|2
|0
|12.
|Мисурака Джанвито
|2
|0
|13.
|Гавацци Давиде
|1
|0
|14.
|Чиурриа Патрик
|1
|0
|15.
|Цаммарини Роберто
|1
|0
|16.
|Перизан Самуэле
|1
|0
|17.
|Бутич Карло
|1
|0
|18.
|Малламо Алессандро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кода Массимо
|4
|1
|2.
|Тахцидис Панайотис
|5
|0
|3.
|Лучиони Фабио
|5
|0
|4.
|Хендерсон Лиам
|4
|0
|5.
|Кальдерони Марко
|4
|0
|6.
|Листковски Марчин
|3
|0
|7.
|Манкозу Марко
|2
|0
|8.
|Николов Бобан
|2
|0
|9.
|Меккарьелло Бьяджо
|2
|0
|10.
|Паганини Лука
|2
|0
|11.
|Россеттини Лука
|0
|1
|12.
|Родригес Пабло
|1
|0
|13.
|Жута Леонард
|1
|0
|14.
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|15.
|Габриэл Васконселлос
|1
|0
|16.
|Фалько Филиппо
|1
|0
|17.
|Дермаку Кастриот
|1
|0
|18.
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|19.
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|20.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
|21.
|Юлманд Мортен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Порденоне
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|13.64% (3)
|18.18% (4)
|Лечче
|8.82% (3)
|14.71% (5)
|11.76% (4)
|23.53% (8)
|23.53% (8)
|17.65% (6)
Предыдущие игры
Порденоне Последние 20 матчей: +7 =9 -4Козенца 0:0 Порденоне Порденоне 2:0 Венеция Салернитана 0:2 Порденоне Порденоне 3:0 Реджана
Фрозиноне 1:1 Порденоне Порденоне 1:2 Кремонезе Виртус Энтелла 0:1 Порденоне Порденоне 1:1 Брешия Пиза 1:0 Порденоне Порденоне 0:0 Эмполи Пескара 0:2 Порденоне Порденоне 1:1 Монца Порденоне 1:1 Кьево Асколи 0:1 Порденоне Порденоне 0:0 Монца Порденоне 2:2 Реджина Читтаделла 2:0 Порденоне Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 Виченца Виртус 1:1 Порденоне Порденоне 3:0 Казарано
Лечче Последние 20 матчей: +6 =9 -5Лечче 2:2 Эмполи Джиана Эрминио 1:1 Лечче Альбинолеффе 0:0 Лечче Реджина 0:1 Лечче
Лечче 2:2 Луккьезе Лечче 0:0 Монца Читтаделла 2:2 Лечче Лечче 2:1 Виченца Виртус Ольбия 1:0 Лечче СПАЛ 2013 1:0 Лечче Лечче 0:3 Пиза Лечче 2:0 Про Верчелли Салернитана 1:1 Лечче Про Патрия 2:1 Лечче Лечче 2:2 Фрозиноне Лечче 4:1 Пистойезе Лечче 2:2 Венеция Про Сесто 1:0 Лечче Кьево 1:2 Лечче Лечче 3:2 Перджолеттезе
Последние игры между собой
Порденоне: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Лечче: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|3:1 Заявка
|20
|11
|8
|1
|39 - 19
|41
|2.
|Монца
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|28 - 14
|34
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|31 - 17
|33
|4.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|26 - 17
|33
|5.
|Кьево
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|25 - 16
|32
|6.
|Салернитана
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|21 - 23
|31
|7.
|Лечче
|1:1 Заявка
|20
|7
|10
|3
|35 - 25
|31
|8.
|Венеция
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|24 - 18
|29
|9.
|Порденоне
|1:1 Заявка
|20
|6
|11
|3
|23 - 16
|29
|10.
|Фрозиноне
|1:3 Заявка
|19
|7
|6
|6
|19 - 20
|27
|11.
|Пиза
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|25 - 31
|23
|12.
|Брешия
|1:1 Заявка
|20
|5
|7
|8
|27 - 31
|22
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|20
|4
|10
|6
|25 - 27
|22
|14.
|Козенца
|2:1 Заявка
|20
|3
|11
|6
|15 - 17
|20
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|18 - 24
|19
|16.
|Реджана
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|17 - 29
|18
|17.
|Реджина
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|17 - 26
|18
|18.
|Виртус Энтелла
|1:2 Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 34
|17
|19.
|Пескара
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|15 - 32
|16
|20.
|Асколи
|1:1 Заявка
|20
|3
|6
|11
|16 - 28
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|3:1 Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 6
|22
|2.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|3.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|4.
|Салернитана
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|5.
|Монца
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 5
|18
|6.
|Кьево
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|7.
|Венеция
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 8
|17
|8.
|Лечче
|1:1 Заявка
|10
|3
|6
|1
|20 - 14
|15
|9.
|Пиза
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 9
|13
|10.
|Фрозиноне
|1:3 Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 10
|13
|11.
|Порденоне
|1:1 Заявка
|10
|2
|7
|1
|15 - 11
|13
|12.
|Брешия
|1:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 16
|12
|13.
|Асколи
|1:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 12
|12
|14.
|Реджана
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|15.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|1
|8
|1
|11 - 11
|11
|16.
|Реджина
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|17.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 14
|10
|18.
|Виртус Энтелла
|1:2 Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 20
|10
|19.
|Пескара
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|20.
|Козенца
|2:1 Заявка
|10
|0
|6
|4
|4 - 9
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|3:1 Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 13
|19
|2.
|Лечче
|1:1 Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|3.
|Порденоне
|1:1 Заявка
|10
|4
|4
|2
|8 - 5
|16
|4.
|Монца
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|5.
|Кьево
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 8
|15
|6.
|Фрозиноне
|1:3 Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|7.
|Козенца
|2:1 Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 8
|14
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|14 - 11
|13
|9.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|10.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|10 - 10
|12
|11.
|Салернитана
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 16
|11
|12.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|13.
|Брешия
|1:1 Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 15
|10
|14.
|Пиза
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 22
|10
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|16.
|Реджина
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 15
|8
|17.
|Реджана
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 17
|7
|18.
|Пескара
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 17
|7
|19.
|Виртус Энтелла
|1:2 Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|20.
|Асколи
|1:1 Заявка
|10
|0
|3
|7
|8 - 16
|3
Победитель
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