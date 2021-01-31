Наполи
1:0
Второй тайм: 50'
Стадион: Диего Армандо Марадона
Парма
5' Желтая карточкаГальоло Риккардо
31' Желтая карточкаПеццелла Джузеппе
1:0
32' ГолЭлмас Эльиф
25
Оспина
Давид
14
Куртич
Ясмин
33
Куцка
Юрай
- Основной состав
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Куртич ЯсминПолузащитник
-
33 Куцка ЮрайНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
42 Бузи МаксимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
-
98 Ман ДеннисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Daan Dierckx
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
32'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Инсинье Лоренцо
|9 (3)
|0.47
|2.
|Лосано Ирвинг
|9
|0.47
|3.
|Мертенс Дрис
|4
|0.21
|4.
|Зелиньски Пётр
|4
|0.21
|5.
|Петанья Андреа
|4
|0.21
|6.
|Политано Маттео
|4
|0.21
|7.
|Демме Диего
|2
|0.11
|8.
|Осимхен Виктор
|2
|0.11
|9.
|Элмас Эльиф
|2
|0.11
|10.
|Фабиан Руис
|1
|0.05
|11.
|Бакайоко Тьемуэ
|1
|0.05
|12.
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|13.
|Оспина Давид
|0
|0
|14.
|Руй Мариу
|0
|0
|15.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жервиньо Куасси
|4
|0.2
|2.
|Эрнани Азеведо
|3
|0.15
|3.
|Куцка Юрай
|3 (1)
|0.15
|4.
|Куртич Ясмин
|2
|0.1
|5.
|Гальоло Риккардо
|1
|0.05
|6.
|Карамо Янн
|1
|0.05
|7.
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|8.
|Бругман Гастон
|0
|0
|9.
|Инглезе Роберто
|0
|0
|10.
|Брунетта Хуан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ди Лоренцо Джованни
|6
|0
|2.
|Бакайоко Тьемуэ
|3
|1
|3.
|Инсинье Лоренцо
|2
|1
|4.
|Кулибали Калиду
|3
|0
|5.
|Лосано Ирвинг
|3
|0
|6.
|Оспина Давид
|2
|0
|7.
|Манолас Костас
|2
|0
|8.
|Руй Мариу
|2
|0
|9.
|Демме Диего
|2
|0
|10.
|Политано Маттео
|2
|0
|11.
|Лоботка Станислав
|2
|0
|12.
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|13.
|Осимхен Виктор
|1
|0
|14.
|Элмас Эльиф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эрнани Азеведо
|5
|0
|2.
|Иакопони Симоне
|3
|1
|3.
|Куцка Юрай
|4
|0
|4.
|Алвеш Бруну
|3
|0
|5.
|Бругман Гастон
|3
|0
|6.
|Пеццелла Джузеппе
|3
|0
|7.
|Бузи Максим
|3
|0
|8.
|Куртич Ясмин
|2
|0
|9.
|Инглезе Роберто
|2
|0
|10.
|Сиприен Вилан
|2
|0
|11.
|Гальоло Риккардо
|2
|0
|12.
|Дармиан Маттео
|1
|0
|13.
|Скоццарелла Маттео
|1
|0
|14.
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|15.
|Лорини Венсан
|1
|0
|16.
|Грасси Альберто
|1
|0
|17.
|Осорио Йордан
|1
|0
|18.
|Карамо Янн
|1
|0
|19.
|Брунетта Хуан
|1
|0
|20.
|Зом Симон
|1
|0
|21.
|Болог Ботонд
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Наполи
|9.76% (4)
|12.2% (5)
|14.63% (6)
|14.63% (6)
|26.83% (11)
|21.95% (9)
|Парма
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: +11 =3 -6Наполи 4:2 Специя Верона 3:1 Наполи Ювентус 2:0 Наполи Наполи 6:0 Фиорентина
Наполи 3:2 Эмполи Удинезе 1:2 Наполи Наполи 1:2 Специя Кальяри 1:4 Наполи Наполи 1:1 Торино Лацио 2:0 Наполи Интер Милан 1:0 Наполи Наполи 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Реал Сосьедад Кротоне 0:4 Наполи АЗ Алкмаар 1:1 Наполи Наполи 4:0 Рома Наполи 2:0 Риека Наполи 1:3 Милан Болонья 0:1 Наполи Риека 1:2 Наполи
Парма Последние 20 матчей: +4 =7 -9Парма 0:2 Сампдория Лацио 2:1 Парма Сассуоло 1:1 Парма Парма 0:2 Лацио
Последние игры между собой
Наполи: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 6
Парма: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 11
Наполи 3:0 Парма Серия A Парма 2:2 Наполи Серия A Наполи 2:0 Парма Серия A Парма 1:0 Наполи Серия A Наполи 0:1 Парма Серия A Парма 1:2 Наполи Серия A Наполи 3:1 Парма Серия A Парма 1:2 Наполи Серия A Наполи 1:2 Парма Серия A Парма 1:3 Наполи Серия A Наполи 2:0 Парма Серия A Наполи 2:3 Парма Серия A Парма 1:1 Наполи Серия A Парма 1:2 Наполи Серия A Наполи 1:0 Парма Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|20
|14
|4
|2
|41 - 23
|46
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|49 - 23
|44
|3.
|Ювентус
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|39 - 18
|39
|4.
|Наполи
|1:0 Заявка
|19
|12
|1
|6
|42 - 19
|37
|5.
|Рома
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|41 - 32
|37
|6.
|Лацио
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|35 - 27
|37
|7.
|Аталанта
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|45 - 26
|36
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|33 - 30
|31
|9.
|Верона
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|25 - 18
|30
|10.
|Сампдория
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|30 - 31
|26
|11.
|Беневенто
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|23 - 40
|22
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|21 - 31
|22
|13.
|Удинезе
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|21 - 28
|21
|14.
|Дженоа
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|22 - 30
|21
|15.
|Болонья
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|25 - 35
|20
|16.
|Специя
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|26 - 37
|18
|17.
|Кальяри
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|24 - 38
|15
|18.
|Торино
|Заявка
|20
|2
|9
|9
|29 - 38
|15
|19.
|Парма
|0:1 Заявка
|20
|2
|7
|11
|14 - 37
|13
|20.
|Кротоне
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|22 - 46
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|29 - 13
|25
|2.
|Рома
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|25 - 12
|24
|3.
|Ювентус
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 8
|20
|4.
|Наполи
|1:0 Заявка
|10
|6
|1
|3
|26 - 10
|19
|5.
|Милан
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 15
|18
|6.
|Аталанта
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|23 - 13
|17
|7.
|Верона
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|8.
|Лацио
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 14
|17
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 19
|14
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|12.
|Сампдория
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 16
|13
|13.
|Дженоа
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|14.
|Кротоне
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 20
|10
|15.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|16.
|Кальяри
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|17.
|Беневенто
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|18.
|Парма
|0:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|3 - 15
|7
|19.
|Специя
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|20.
|Торино
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|14 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|21 - 8
|28
|2.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 13
|20
|3.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 10
|19
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|20 - 10
|19
|5.
|Аталанта
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 13
|19
|6.
|Наполи
|1:0 Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 9
|18
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 18
|18
|8.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 20
|13
|9.
|Верона
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|10.
|Сампдория
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|11.
|Беневенто
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 20
|13
|12.
|Удинезе
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|13.
|Специя
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 18
|12
|14.
|Дженоа
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 14
|10
|15.
|Торино
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 19
|9
|16.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
|17.
|Болонья
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 16
|6
|18.
|Парма
|0:1 Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 22
|6
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 22
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|9 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Наполи» – «Парма» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Наполи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Парма» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Наполи» – «Парма», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Наполи 1:0 Парма
Исход игры
Наполи
97.1% (135)
Ничья
2.2% (3)
Парма
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.45% (65)
Меньше
52.55% (72)
Обе команды забьют
Да
38.69% (53)
Нет
61.31% (84)
Популярный счёт
2:0 Наполи
46% (64)
2:1 Наполи
23.7% (33)
3:1 Наполи
10.8% (15)
3:0 Наполи
8.6% (12)
1:0 Наполи
4.3% (6)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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