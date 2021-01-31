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  2. Матчи
  3. Италия
Наполи
1:0
Второй тайм: 50'

Стадион:
Парма
0'
5' Желтая карточка
Гальоло Риккардо
31' Желтая карточка
Пеццелла Джузеппе
1:0
32' Гол
Элмас Эльиф
50'
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
44
Манолас
Костас
26
Кулибали
Калиду
6
Руй
Мариу
7
Элмас
Эльиф
4
Демме
Диего
20
Зелиньски
Пётр
11
Лосано
Ирвинг
37
Петанья
Андреа
24
Инсинье
Лоренцо
1
Сепе
Луиджи
5
Конти
Андреа
24
Осорио
Йордан
7
Гальоло
Риккардо
3
Пеццелла
Джузеппе
8
Грасси
Альберто
15
Бругман
Гастон
14
Куртич
Ясмин
33
Куцка
Юрай
11
Корнелиус
Андреас
27
Жервиньо
Куасси
Наполи
4-3-3
Парма
4-3-3

Ход матча

5'
 
Гальоло Риккардо
31'
 
Пеццелла Джузеппе
32'
Элмас Эльиф
(Демме Диего)
1:0
46'
 
Эрнани Азеведо
Грасси Альберто

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Инсинье Лоренцо 9 (3) 0.47
2. Лосано Ирвинг 9 0.47
3. Мертенс Дрис 4 0.21
4. Зелиньски Пётр 4 0.21
5. Петанья Андреа 4 0.21
6. Политано Маттео 4 0.21
7. Демме Диего 2 0.11
8. Осимхен Виктор 2 0.11
9. Элмас Эльиф 2 0.11
10. Фабиан Руис 1 0.05
11. Бакайоко Тьемуэ 1 0.05
12. Ди Лоренцо Джованни 0 0
13. Оспина Давид 0 0
14. Руй Мариу 0 0
15. Хюсай Эльсейд 0 0
Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жервиньо Куасси 4 0.2
2. Эрнани Азеведо 3 0.15
3. Куцка Юрай 3 (1) 0.15
4. Куртич Ясмин 2 0.1
5. Гальоло Риккардо 1 0.05
6. Карамо Янн 1 0.05
7. Пеццелла Джузеппе 0 0
8. Бругман Гастон 0 0
9. Инглезе Роберто 0 0
10. Брунетта Хуан 0 0

Карточки

Наполи
# Игрок      
1. Ди Лоренцо Джованни 6 0
2. Бакайоко Тьемуэ 3 1
3. Инсинье Лоренцо 2 1
4. Кулибали Калиду 3 0
5. Лосано Ирвинг 3 0
6. Оспина Давид 2 0
7. Манолас Костас 2 0
8. Руй Мариу 2 0
9. Демме Диего 2 0
10. Политано Маттео 2 0
11. Лоботка Станислав 2 0
12. Зелиньски Пётр 1 0
13. Осимхен Виктор 1 0
14. Элмас Эльиф 1 0
Парма
# Игрок      
1. Эрнани Азеведо 5 0
2. Иакопони Симоне 3 1
3. Куцка Юрай 4 0
4. Алвеш Бруну 3 0
5. Бругман Гастон 3 0
6. Пеццелла Джузеппе 3 0
7. Бузи Максим 3 0
8. Куртич Ясмин 2 0
9. Инглезе Роберто 2 0
10. Сиприен Вилан 2 0
11. Гальоло Риккардо 2 0
12. Дармиан Маттео 1 0
13. Скоццарелла Маттео 1 0
14. Корнелиус Андреас 1 0
15. Лорини Венсан 1 0
16. Грасси Альберто 1 0
17. Осорио Йордан 1 0
18. Карамо Янн 1 0
19. Брунетта Хуан 1 0
20. Зом Симон 1 0
21. Болог Ботонд 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Наполи 9.76% (4) 12.2% (5) 14.63% (6) 14.63% (6) 26.83% (11) 21.95% (9)
 Парма 21.43% (3) 7.14% (1) 14.29% (2) 28.57% (4) 21.43% (3) 7.14% (1)

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Наполи 4:2 Специя Верона 3:1 Наполи Ювентус 2:0 Наполи Наполи 6:0 Фиорентина
Наполи 3:2 Эмполи Удинезе 1:2 Наполи Наполи 1:2 Специя Кальяри 1:4 Наполи Наполи 1:1 Торино Лацио 2:0 Наполи Интер Милан 1:0 Наполи Наполи 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Реал Сосьедад Кротоне 0:4 Наполи АЗ Алкмаар 1:1 Наполи Наполи 4:0 Рома Наполи 2:0 Риека Наполи 1:3 Милан Болонья 0:1 Наполи Риека 1:2 Наполи
Парма Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Парма 0:2 Сампдория Лацио 2:1 Парма Сассуоло 1:1 Парма Парма 0:2 Лацио
Аталанта 3:0 Парма Парма 0:3 Торино Кротоне 2:1 Парма Парма 0:4 Ювентус Парма 0:0 Кальяри Милан 2:2 Парма Парма 0:0 Беневенто Дженоа 1:2 Парма Парма 2:1 Козенца Рома 3:0 Парма Парма 0:0 Фиорентина Интер Милан 2:2 Парма Парма 3:1 Пескара Парма 2:2 Специя Удинезе 3:2 Парма Парма 1:0 Верона

Последние игры между собой

Наполи: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 6
Парма: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 11
Парма 0:2 Наполи Серия A Парма 2:1 Наполи Серия A Наполи 1:2 Парма Серия A Парма 0:4 Наполи Серия A
Наполи 3:0 Парма Серия A Парма 2:2 Наполи Серия A Наполи 2:0 Парма Серия A Парма 1:0 Наполи Серия A Наполи 0:1 Парма Серия A Парма 1:2 Наполи Серия A Наполи 3:1 Парма Серия A Парма 1:2 Наполи Серия A Наполи 1:2 Парма Серия A Парма 1:3 Наполи Серия A Наполи 2:0 Парма Серия A Наполи 2:3 Парма Серия A Парма 1:1 Наполи Серия A Парма 1:2 Наполи Серия A Наполи 1:0 Парма Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 20 14 4 2 41 - 23 46
2. Интер Милан Заявка 20 13 5 2 49 - 23 44
3. Ювентус Заявка 19 11 6 2 39 - 18 39
4. Наполи 1:0 Заявка 19 12 1 6 42 - 19 37
5. Рома Заявка 19 11 4 4 41 - 32 37
6. Лацио Заявка 20 11 4 5 35 - 27 37
7. Аталанта Заявка 20 10 6 4 45 - 26 36
8. Сассуоло Заявка 20 8 7 5 33 - 30 31
9. Верона Заявка 19 8 6 5 25 - 18 30
10. Сампдория Заявка 20 8 2 10 30 - 31 26
11. Беневенто Заявка 20 6 4 10 23 - 40 22
12. Фиорентина Заявка 20 5 7 8 21 - 31 22
13. Удинезе Заявка 20 5 6 9 21 - 28 21
14. Дженоа Заявка 20 5 6 9 22 - 30 21
15. Болонья Заявка 20 5 5 10 25 - 35 20
16. Специя Заявка 20 4 6 10 26 - 37 18
17. Кальяри Заявка 20 3 6 11 24 - 38 15
18. Торино Заявка 20 2 9 9 29 - 38 15
19. Парма 0:1 Заявка 20 2 7 11 14 - 37 13
20. Кротоне Заявка 20 3 3 14 22 - 46 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 10 8 1 1 29 - 13 25
2. Рома Заявка 10 7 3 0 25 - 12 24
3. Ювентус Заявка 9 6 2 1 18 - 8 20
4. Наполи 1:0 Заявка 10 6 1 3 26 - 10 19
5. Милан Заявка 10 5 3 2 20 - 15 18
6. Аталанта Заявка 10 5 2 3 23 - 13 17
7. Верона Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
8. Лацио Заявка 10 5 2 3 16 - 14 17
9. Фиорентина Заявка 10 4 4 2 11 - 9 16
10. Болонья Заявка 10 4 2 4 18 - 19 14
11. Сассуоло Заявка 9 3 4 2 13 - 12 13
12. Сампдория Заявка 10 4 1 5 17 - 16 13
13. Дженоа Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
14. Кротоне Заявка 10 3 1 6 13 - 20 10
15. Удинезе Заявка 10 2 3 5 7 - 12 9
16. Кальяри Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
17. Беневенто Заявка 10 2 3 5 11 - 20 9
18. Парма 0:1 Заявка 10 1 4 5 3 - 15 7
19. Специя Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Торино Заявка 10 0 6 4 14 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 10 9 1 0 21 - 8 28
2. Лацио Заявка 10 6 2 2 19 - 13 20
3. Ювентус Заявка 10 5 4 1 21 - 10 19
4. Интер Милан Заявка 10 5 4 1 20 - 10 19
5. Аталанта Заявка 10 5 4 1 22 - 13 19
6. Наполи 1:0 Заявка 9 6 0 3 16 - 9 18
7. Сассуоло Заявка 11 5 3 3 20 - 18 18
8. Рома Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
9. Верона Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
10. Сампдория Заявка 10 4 1 5 13 - 15 13
11. Беневенто Заявка 10 4 1 5 12 - 20 13
12. Удинезе Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
13. Специя Заявка 10 3 3 4 16 - 18 12
14. Дженоа Заявка 10 2 4 4 8 - 14 10
15. Торино Заявка 10 2 3 5 15 - 19 9
16. Кальяри Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
17. Болонья Заявка 10 1 3 6 7 - 16 6
18. Парма 0:1 Заявка 10 1 3 6 11 - 22 6
19. Фиорентина Заявка 10 1 3 6 10 - 22 6
20. Кротоне Заявка 10 0 2 8 9 - 26 2
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diego Armando Maradona. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Наполи 97.1% (135)
X 2.2% (3)
Парма 0.7% (1)
Все прогнозы
1.91 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Наполи
Ничья
Парма
1.34
7.77
9.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.33 5.60 9.50
Бонус: 10 000 ₽ 1.34 5.80 9.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.29 5.30 9.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.13 7.20 31.00
  1.14 7.77 28.91

Самый высокий коэффициент на матч «Наполи» – «Парма» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Наполи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Парма» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Наполи» – «Парма», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.00 1.17 3.45 1.30 2.47 1.55 1.95 1.86 1.60 2.36 1.25 3.85 1.24 4.10 1.08 7.50 1.09 7.40
11.25 1.00 4.50 1.15 3.62 1.25 2.30 1.59 1.83 1.98 1.56 2.59 1.27 3.76 1.19 4.45 1.06 7.50 1.04 7.90
9.10 1.03 7.95 1.05 4.00 1.24 2.75 1.44 1.72 2.08 2.14 1.76 1.30 3.50 1.79 2.10 1.20 4.44 1.05 9.50 1.04 10.00 1.02 10.42 1.06 7.70 1.02 13.00 1.01 12.00
5.29 1.19 2.85 1.45 3.08 1.40 2.15 1.75 1.79 2.09 1.55 2.54 1.31 3.57 1.41 3.04 1.58 2.52 1.22 4.64
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.60 1.26 2.46 1.51 1.60 2.24 1.16 4.90
3.60 1.29 2.48 1.54 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.40
2.45 1.55 1.58 2.35 1.48 2.63 1.08 7.77 1.04 10.00
2.15 1.75 1.76 2.13 1.37 3.21 1.26 4.08 1.29 3.73 1.16 5.72
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.00 1.15 2.02 1.74 1.50 2.48 1.30 3.30
4.85 1.18 3.45 1.31 1.92 1.88 1.43 2.83 1.27 3.76
4.05 1.23 2.85 1.42 1.75 2.05 1.30 3.22 1.19 4.14

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.89 1.85
2.75 1.44
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
4.05 1.23
Где смотреть матч Наполи 1:0 Парма онлайн

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Прогнозы на матч Наполи 1:0 Парма

Исход игры
Наполи
97.1% (135)
Ничья
2.2% (3)
Парма
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.45% (65)
Меньше
52.55% (72)
Обе команды забьют
Да
38.69% (53)
Нет
61.31% (84)
Популярный счёт
2:0 Наполи
46% (64)
2:1 Наполи
23.7% (33)
3:1 Наполи
10.8% (15)
3:0 Наполи
8.6% (12)
1:0 Наполи
4.3% (6)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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